Шуликуны⁠⁠

Летяга Просмотров: 55 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 09:12 by

Лет пять назад случай был - возвращалась одна девушка с работы после новогодних праздников ночью по мосту. Они с коллегами тендер готовили, и засиделись, остальные-то такси вызвали, а она недалеко жила, пешком пошла.Идет, и видит - выскочил из переулка мальчик маленький в колпачке и шубке, и приплясывает впереди. Взрослых рядом нет. Она забеспокоилась, окликнула малыша, а тот испугался и припустил вперед. И у моста нырнул вниз по каменному спуску. А зима довольно теплая была, лед совсем нестойкий на реке.Девушка бросилась за ребенком, про себя даже не задумалась, выскочила на лед. Добежала за ним почти к самой опоре моста, хватает за плечо к себе поворачивает - и дар речи потеряла. Стоит перед ней вовсе не ребенок, а страхолюдина натуральная. Лицо узкое, глаза навыкате, во рту словно угли горят, прям жар ощущается. А на голове никакого колпака и нет, это сама голова заостренная кверху, конусовидная то есть, и покрыта редкими волосами. Вместо ног копыта, в руке крюк железный. Девушка закричала, и только рванула к берегу, как перед ней лед затрещал, и такие же заострённые головы в разломах показались.Выбрались остальные твари на лед, подбираются к ней, веселятся, огнём плюются. А тот первый крюком ее захватил за ногу и в промоину у опоры тащит. Хоть и невелик ростом, а сильный. Так и пропала бы девушка, да только случайность помогла. Она ж руками вокруг шарила, все пыталась ухватиться или отбиться, и так получилось, что круг очертила вокруг себя замкнутый. Тут чудища мелкие и остановились, будто на стену налетели. Лапами машут, пугают, а пройти не могут.Она круг почетче провела, и так и сидела, не двигаясь, только подвывая тихонько, на льду до рассвета. А утром ее, наполовину седую, спасатели достали. Полиция, врачи – все ее расспрашивали, но она так никому и не рассказала, что случилось, побоялась что за умалишенную примут. Потом подробности забылись, сейчас почти нормально живет. Только с наступлением темноты из дому никогда не выходит, и никак не может рану залечить от бесовского крюка. Никакие средства не помогают, так и кровит понемножку.***Тварюжка из славянского святочного фольклора, тоже ставшая для меня открытием - шуликун. Вообще довольно много водяной нечисти действует в зимний сезон. В это время время года, например, рекомендуется охотиться на водяных коней - кэлпи. Русалки тоже активны на святочной неделе, хотя казалось бы, реки-то подо льдом. И вот еще одна разновидность водяных бесов - эти самые шуликуны.По поверьям они появляются из умерщвленых младенцев, и ведут себя точь-в-точь как мелкие хулиганы. На вид стремные, изо рта у них пылает огонь, на ногах копыта. Обязательно упоминаемый элемент – остроконечная шапка или остроконечная голова. На туловке носят белые самотканные кафтаны с кушаками или шубы. В руках таскают крюки или сковородки с углями, которыми ловят и прижигают маленьких детей. Опасны также для женщин, особенно гадающих, если те не очертили себя предварительно кругом, и для пьяниц. Остальным больше пакостничают – воруют и портят вещи, толкают. Выходят из воды на святках, и с Крещением снова туда уходят. Мелкие бесы, просто вот с таким уникальными чертами.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Серия Рождественские мини-страшилки святки лёд круг

Другие, подобные истории: