Бабьи каши⁠⁠

Летяга Просмотров: 91 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 08:47 by

У Демидовых никак не получались дети. Виктор, в бессилии сжимая челюсти, думал иногда перед сном: почему маргиналы плодятся как кошки, а они, успешная здоровая молодая пара, которые могут вырастить достойных членов общества, уже третий год не могут испытать счастья родительства? Впрочем, Лике приходилось еще хуже, она даже перестала общаться с парочкой университетских подруг, которые при встрече только и рассказывали про своих чад, вызывая у бедняги жуткую ревность, и каждый раз не спала ночь перед встречей с любящими родственниками и их провокативными вопросами. Поэтому когда она с горящими глазами позвала мужа на какое-то "славянское родовое торжество", которое, якобы, помогает в желании иметь детей, он, скрепя сердце, согласился. Лучше пусть она его зовет, чем бегает тайком по колдунам и попам, а он уж проследит, чтобы никакая секта не дотянула свои лапки до их семьи.Но на удивление все оказалось не так уж и страшно. Лилия, владелица небольшого клуба для будущих мам, продававшая им курсы по подготовке к родам и уходу за ребенком, просто устраивала что-то вроде мини-праздника, а святочный праздник Бабьи каши был просто для антуража. В светлом небольшом зале собралось несколько семей, человек двадцать. Чуть больше половины были бездетными, остальная часть пришла с детьми или беременными. Пели песни, шутили шутки, в том числе и довольно пикантные, но атмосфера была расслабляющая, по-хорошему семейная. Виктор с легкой улыбкой наблюдал за скачущими по залу детьми: все они были веселые, длинноногие, со слегка смугловатой кожей, и кажется, даже очень развитые для своих лет.Лилия, хозяйка, еще нестарая красивая женщина с мягким и добрым лицом, подошла к нему, опустилась рядом:- У нас много программ и для детей, спортивные кружки, лагеря летом.- Да нам бы сначала хоть забеременеть, - грустно вздохнул мужчина.- Я вам по опыту скажу, кроме совсем уж сложных медицинских случаев, чаще всего проблема в голове. Современный человек слишком серьезно подходит к вопросу детовоспроизводства, а стоит расслабиться, все и происходит, как природа завещала. Выключите голову на один день, Виктор. Не думайте о будущем, живите сегодняшним.Её голос звучал почти гипнотически, а полуприкрытые глаза загадочно поблескивали из-под ресниц. И на Виктора снизошло странное спокойствие. Он наблюдал, как Лилия гладит детей по голове, как все женщины водят хороводы, как потом она кормит всех кашей, кажется, пшенкой - по нескольку желтых крупинок на язык. Кашу назвали подношением Роду, детей тоже покормили. Виктору и другим мужьям каши не досталось, но стол ломился от пирогов и других угощений, поэтому он абсолютно не расстроился, хоть и поворчал для порядка.- Мужчинам кашу в такой день нельзя, примета плохая, - лукаво улыбнулась ему Лика, щелкнув по носу. Похоже, ей тоже удалось отдохнуть душой.И как и обещала Лилия, через месяц они увидели долгожданные полоски на тесте. Беременность протекала тяжело, но курсы у уже знакомой женщины позволяли облегчить состояние. Лика ела за двоих, но не толстела, страдала головными болями, и Лилия водила ее и других девушек в положении в баню, целебного эффекта от которой хватало на несколько недель.Когда Демидовы узнали, что у них будет двойня, счастье в их доме стало еще более осязаемым, казалось, его можно потрогать рукой. Под чутким руководством Лилии прошли роды - она посоветовала врача, и вела Лику перед отъездом в роддом. И вскоре двойняшки Ярик и Мира начали свой жизненный путь, а дом Виктора наполнили радостные хлопоты.На второй год после знакомства с Лилией Демидовы снова пошли на Бабьи каши. Теперь они уже с гордостью поглядывали на бездетные пары, их прелестные годовалые крошки привлекали всеобщее внимание своей милой неуклюжестью и румяными щечками. Виктор после своей удачи рассказал об этом месте коллеге, и она тоже сидела тут на последнем месяце беременности.- У нас будет тройня! - радостно замахала рукой коллега. Виктор поздравил девушку, но для себя отметил, что тут действительно немало двойняшек-тройняшек, кажется статистически даже больше, чем обычно. В это время Лилия вынесла глиняную расписную миску с кашей. Все девушки потянулись за своей долей, потом снова продолжились игры и танцы.Виктор пошел разогреть близнецам баночку с пюре, и оказался на небольшой кухоньке, где оставили опустевшую миску, небрежно накрыв полотенцем. Из любопытства он заглянул туда, и увидел на дне несколько последних крупинок. Подцепив их пальцами, он поразился - это была совсем не каша, шарики были скользкие и слипшиеся, и скорее напоминали икру мелких рыб. Он достал из кармана полиэтиленовый пакетик, и опустил туда крупинки, намереваясь отнести их на работу в лабораторию, но сзади раздался тихий гортанный голос хозяйки:- Виктор, простите, но брать кашу мужчинам - очень плохая примета.Он чуть не подскочил, и повернулся с неловкой улыбкой, незаметно опуская пакетик в карман:- Да я только глянул одним глазком, интересно же, что там у вас за вкуснятина.- А врать тоже плохо, Виктор. - женщина ласково ему улыбалась, но мужчине стало не по себе. - Вы такой прекрасный отец для моих деток, мне даже жаль, что все так вышло. Но все же видимо, надо строже подходить к критичности мышления у кандидатов. Ну и за посудой лучше следить, да?Она подмигнула ему нижним белесым веком, как ящерица, и отступила в сторону:- Ну, малыши, попробуйте свои силы.За ее спиной стояли замерев как две заводные куклы Ярик и Мирочка. Они, не мигая, уставились на отца, и голову Виктора расколола жуткая боль. В ушах зазвенело колоколом, он упал на колени, потом на бок.Словно издали раздался голос Лилии:- Виктору плохо, я звоню врачу!Следом заревели его (его?) малыши, бас Ярика он узнал бы из тысячи. А потом звон в ушах и боль раскололи мир пополам и наступила тишина.***На второй день святок, в праздник собора Пресвятой Богородицы, праздновался достаточно необычный праздник – Бабьин день или Бабьи каши. В этот день чествовали очень важных для крестьянского общества – повивальных бабок, и заодно рожениц. Повитухам несли угощения, подарки, приводили детей для благословения. Вместе праздновали, повитухи готовили кашу, которой угощали женщин и детей. Часто в этот день впервые стригли волосы детям, в общем, это был такой хороший женский праздник, посвященный плодовитости и размножению, шутки за столом шутились все с сексуальным подтекстом, а параллельно проводились ритуалы, которые должны были помочь женщинам иметь больше детей, а уже имеющимся вырасти большими и сильными.Мне следовало бы выложить эту историю 8-го числа, но праздник достаточно нетипичный, и совсем не криповый, просто странный, поэтому начинать с него не хотелось, и страшилка становится только шестой из двенадцати.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Серия Рождественские мини-страшилки святки каша традиции дети

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