Колядки

Летяга Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:41 by

Щедрик-Петрик,Дай вареник!Ложечку кашки,Наверх колбаски.Этого мало,Дай кусок сала.Выноси скорей,не морозь детей!Привязчивая песенка, исполняемая звонкими детскими голосами, повторилась в очередной раз. Рябая Ленка, гостья из соседней деревни, которая последние полчаса дремала у печки на низком продавленном кресле, оперев на предплечья свою засаленную голову, разлепила мутные глаза и с трудом посмотрела на собутыльников:- Эй, это че, вы че, телек включили?Михан пьяно расхохотался, показывая недостаток зубов с правой стороны, почесывая вылезающее из спортивок волосатое брюхо:- Ты че, мать? Совсем долбанулась? У меня ж нет телека. Это на улице, говнюки мелкие орут. По-любому, личинки мажоров этих с одиннадцатой линии приехали. Нет, чтоб культурно отдохнуть, они вечно херней какой-то страдают.Семеныч согласно кивнул своей плешивой головой, подтаскивая к себе поближе стакан и шпротики:- То, мля, саночки у них, то вот теперь горло дерут… Сча встану, и насую вам колбаски, мля.- Щедрик-Петрик! – снова затянули на улице, словно хрустальные капельки зазвенели.- Да етишь твою! – Михан недовольно поднялся, в три шага прошел вдоль замурзанного дивана через грязную кухоньку к входной двери, косяк которой подернулся пушистой изморозью – все-таки на улице минус двадцать семь, а развалюха Михана напоминала скорее дом второго поросенка, а не полноценное жилье. Если бы не чугунная печечка, собутыльникам пришлось бы туго, но, несмотря на то, что они квасили уже два дня, все время кто-то один оставался в относительном соображении, чтобы не забывать подбрасывать топливо, и возле очага было жарко как в пекле. Когда хозяин вышел в сени, чтобы шугануть надоедливых малолеток, оставшуюся парочку алкашей обдало ледяным сквозняком, и жаркое алкогольное марево немного отступило от их размягченных мозгов.На крыльце не было никого, а порядком утомившая колядка зазвучала как будто издалека, с другого конца улицы, ближе к полям.- Эй, мелкие долбаки! – Михан не пошел на мороз, но последнее слово за собой должен был оставить. – пошли на хер!Он хлопнул дверью, стремясь вернуться к возлияниям, и песенка снова издевательски зазвенела прямо под окном:- Выноси скорей, не морозь детей!- Дети!!!! – Ленка подскочила, заколыхалась телесами в обтягивающей комбинации, по рыбьи хлопая оплывшим ртом. – Милочка, Гошка! Я ж к вам, долбонавтам, только долг отдать зайти хотела! Они ж одни там совсем уже третий день! Без еды, без тепла!Она кинулась к двери, даже не подумав одеться, в разношенных тапочках, и не чувствуя холода, побежала вдаль по улице, подскальзываясь на укатанном снегу.- Долбанутая, - сплюнул Семеныч. – Замерзнет ведь нахер.Но одеваться и бежать следом никто не стал, только, ежась от холода, проводили взглядом неуклюжую фигуру, спешащую к дороге через поля.- Да мля, - неразборчиво из-за запиханной в рот колбасы промямлил хозяин дома. – К херам этих опарышей, одни проблемы от них. Ваще похрену.- Щедрик-Петрик, дай вареник! – оглушительно взвизгнуло возле печки, и тут же ледяной ветер снес хлипкую дверь и частично забитое фанерой окно. Печка мгновенно погасла, а еще через несколько секунд все в доме начало покрываться изморозью. Брызнули осколками обледеневшие бутыли, в камень смерзлись еще недавно влажные от жары покрывала на кровати, и стремительно синели лица застывших в ужасе мужиков. Кровь густела, медленнее двигаясь по венам, не оставляя шансов добежать до соседей. Михан скорчился на кресле, пытаясь в животном порыве сохранить хоть каплю тепла. Семеныч потерял сознание, повалившись лицом в газеты, застилавшие их праздничный стол вместо скатерти. А вокруг выло, хохотало и ревело:- Выходи скорей, не морозь детей!***Чисто технически в рассказе это скорее не колядка, а щедровка. Потому что первое слово Щедрик, а не Коляда. И то, и то исполнялось в святочную неделю, только щедровки были более распространены в Белоруссии, Украине и на юге России, и приурочены к более конкретной дате – Щедрому вечеру, кануну старого Нового года (а в то время просто Нового года). Но некоторые исследователи и вовсе их приравнивают, да и по запросу «Колядки для детей» щедровки идут вперемешку с колядками.Колядки и щедровки бывают и с просьбами подать угощение в сочетании с угрозами в противном случае нанести вред (аналогично trick or treat на английском Хэллоуине), что явно несет след языческих празднеств, и восхвалениями господа, аналогично западным рождественским песням. То есть опять же, славянское рождество куда более злой и мрачный праздник, больше похожий на Хэллоуин, чем на что-то светлое, хоть церковь и пыталась вывести его в позитивный формат, вместо плясок ряженых с иногда жестокими шутками предлагая более чинный формат хождения со звездой и прославления господа.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Святки колядки мистика крипота Серия Рождественские мини-страшилки

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