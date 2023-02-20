Жених из зазеркалья⁠⁠

Летяга Просмотров: 56 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:31 by

На конец новогодних праздников неожиданно отключили свет. Женщина одна, Мариной ее звали, как раз ванную собиралась принимать. Ну и решила не отказываться от этой идеи, ванную принимать – не стрелки рисовать, много света не нужно. Свечей поставила, теплой воды налила. А на стиральной машине под зеркалом маленькое зеркальце на ножке стояло, к нему развернутое. Получился зеркальный коридор, как в старинном гадании. Она туда посмотрела и в шутку говорит – ряженый-суженый, приходи ужинать.Марина незамужняя была, хоть и в возрасте уже. Но так бывает – по молодости красоткой считалась, переборчивая. Все выбирала кого поуспешнее. А потом уже и перебирать особо некого стало. Она, правда, не сдавалась, окучивала каждого подходящего, и к себе в гости зазывала, и декольте специально носила с юбками покороче, но мужики ее побаиваться как будто стали. Вот она и сказала присловку – в шутку вроде, а и интересно немного тоже.И смотрит – словно идет кто-то в конце коридора. Сначала даже вроде непонятно даже, может просто тень от свечей пляшет. Но нет, идет, все ближе и ближе, крупнее и крупнее, сначала силуэт темненький, потом вроде как приблизился – уже и рассмотреть можно. Очки поблескивают, огоньки свеч ловят, волосы седоватые, лицо доброе и печальное, немного вытянутое, как у лошадки игрушечной. Похож на одного мужика с ее работы. Тут бы ей и сказать: «Чур меня!» и накрыть зеркало чем-то, хоть полотенцем . Но она же не готовилась, слов нужных не знала. Стоит и смотрит, затаив дыхание. А человек все приближается, а потом как вынырнул в большое зеркало и прям напротив нее оказался. И стало ясно, что и не человек это вовсе. Лицо землистое, в дырках и пятнах, как блин непропеченый. Зубы как зубочистки желтые и узкие, но блеск металлический. За очками не глаза, а словно раны вскрытые, а в них черви белые копошатся, губы тоже объедены какой-то живностью. На руках когти обтрескавшиеся, неопрятные, но длинные, сантиметра по три. И тянет конечности свои эта тварь, уже за шею прихватил и в волосы руки запускает… Неизвестно, чем бы дело кончилось, да тут свет включили. Морок пропал, а бедолага в обморок грохнулась. Потом в себя пришла, в одном халате на лестницу выбежала, сестру вызвонила, и пока ждала, сидела в Пятерочке, которая на первом этаже в ее доме была. Домой одна так и не рискнула подняться. Сестра приехала – и узнать Марину не может. Вместо эффектной мадам пожилая женщина, постаревшая, испуганная. Голова наполовину седая, везде, где морок ее касался, седые пряди появились, а на коже лица ссадины, словно теркой провели. И заикается. Сестра забрала ее к себе, врача вызвала, диагноз поставили – острый психоз, а почему – непонятно. Но лечилась, вроде даже получше стало. Хотя и пришлось работу сменить – больше с людьми работать не могла, всех побаивалась.И замуж вышла в итоге. За того самого коллегу. Когда вещи забирала, наткнулась на него и заорала в ужасе. Потом извинилась, а он стал за ней ухаживать. Провстречались они с пару месяцев, потом по-быстрому поженились, съехались. А потом вроде как продали Маринину квартиру, и уехали из города. Да только еще через месяц нашли ее на заброшенных дачах. Вместо глаз раны вскрытые, а в них черви белые копошатся. И губы тоже какой-то живностью объедены.Вообще святочные гадания – это, конечно, особая тема. Раз связь с потусторонним миром открывается, предприимчивые люди, а особенно женщины, которые меньше имели возможности влиять на свою судьбу (мне кажется, именно с этим связана любовь дамочек к гаданиям и гороскопам), тут же завели кучу разных ритуалов, помогающие пролить свет на будущее. И способов этих было и раньше просто немерено, а сейчас, кажется, еще и вариаций насочиняли. Ну есть и классика, конечно.Мое любимое гадание – когда девицы ночью набивались в баню и выставляли разные оголенные пикантные части туловища в оконце, а потом по степени волосатости руки старались прикинуть, насколько богатый будет муж (волосатый = богатый). А парни в это время набивались под оконце бани и старались, надеюсь, порадовать девушек прикосновениями рук высокой степени мохнатости и рассмотреть их потенциал в качестве невесты.Ну и конечно классика старорусской крипоты, когда девушка одна в бане заполночь должна была попытаться рассмотреть в зеркальном коридоре, образованном двумя противопоставленными зеркалами, в отблеске нецерковных свечей неясную тень, изображающую ее будущего мужа. При такой атмосфере там, конечно, чего только не привидится. Поэтому был целый комплекс мер, призванных защитить гадалку от потусторонних чудищ. Например, нельзя было брать с собой столовые приборы и другие колюще-режущие инструменты, нужно было иметь плотную ткань, чтобы накинуть на зеркало, как только там начнется дичь. Разве не прекрасная основа для крипи-стори? Есть сомнения, насколько у меня получилось удачно, но это все же всего лишь третья из двенадцати.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Гадания святки крипота Серия Рождественские мини-страшилки

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