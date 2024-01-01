Могут ли кошки распознавать демонов?⁠⁠

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:24 by

Возникла странная ситуация, когда единственное существо, которому я могу доверять – это моя кошка.У меня просто и-де-аль-ная кошка. Вот честно. Она в меру общительная, всегда отвечает, когда к ней обращаются, не то, что эти гордые молчаливые снобы царственных кровей. Всегда выходит встречать с радостным приветственным мявом. Ласковая, сама приходит погладиться или залезть на ручки, но при этом не назойливая. Не вопит ночами, а спит. Не играет в игру «я хочу войти – а, нет, все, передумала», если уж просится выйти, значит, куда-то надо, и действительно идет по делам. Добра и к детям, и к взрослым. Чистоплотная, нетребовательна к еде, спокойно лопает свой сухой корм, при этом не объедается, можно наполнять миску один раз в сутки, и он не исчезнет в секунду, а будет равномерно распределён на весь день. В общем, комфортнейший компаньон для совместного проживания.А сейчас у меня ощущение, что она - мой единственный защитник.Я завел ее еще до встречи с женой, крохотным котеночком. И назвал в порыве заумного юмора Кассандрой - как троянскую прорицательницу, проклятую тем, что ей никто не верил. Типа, она тоже много болтает, и никто ее не понимает, а ну как она о чем-то предупреждает. И, похоже, накаркал.Если бы не события последних дней, тот раз когда я впервые и опять же, благодаря кошке, столкнулся со странным, я бы так и продолжал списывать на бред. Это было в годы студенчества, родители сделали мне роскошный подарок в виде отдельного жилья, я с радостью отселился и сразу же завел себе домашнюю скотину. Мягкий и добрый характер кошечки я оценил по достоинству, она очень сдержанно реагировала даже на визиты моих друзей с собаками, и я был уверен, что ничто не способно вывести ее из себя.Но однажды я подхватил лютейший грипп, валялся с температурой под сорок, и спасали меня только доставки еды. И на очередного доставщика кошка выдала супер нестандартную реакцию, перевоплотившись в какого-то японского демона. Парень зашел в коридор, чтобы получить мою подпись, а она кинулась на него, завывая на низких нотах, раз за разом целясь в лицо. Моя координация оставляла желать лучшего, и я не успел перехватить ее до того, как когти располосовали его щеку от уха к подбородку. А потом уже и не мог, потому что стоял как завороженный, пялясь на медленно капающую черную кровь, густую, как нефть или смола. Доставщик перехватил мой изумленный взгляд, и его лицо начало меняться, черты слились, словно пластилинового человечка смяли неосторожной детской рукой, по этой деформированной массе на месте человеческой головы пошла крупная рябь... Не дождавшись окончания представления, я упал в обморок. Очнулся от того, что меня привел в чувство сосед. Он возвращался с работы, увидел, что дверь открыта, и помог мне вызвать скорую. Пакеты с едой стояли в коридоре, больше ничего не было тронуто. Кошка пряталась в гостиной, и остаток дня ходила на полусогнутых. Но я счел такую реакцию вполне нормальной для нестандартной ситуации, а жуткое видение списал на горячечный бред, и не придал ему особого значения (хотя оно и возвращалось ко мне иногда в кошмарах).Потом я встретил нынешнюю жену, у нас все очень быстро закрутилось, и скоро она переехала ко мне. Мы прекрасно ладили, она, конечно, тоже была очарована моей кошечкой, наши семьи подружились, и мы часто вместе отмечали праздники и встречались. У нее есть младший брат, хороший парень, хотя и избалованный. Сейчас он уже несколько лет работает за границей, и когда приезжал, разумеется, соскучившись по сестре, частенько зависал у нас в гостях.Но год назад он зашел к нам в очередной приезд, когда жена еще не успела вернуться с работы. И я снова увидел, как моя кошка превращается в дьявола. Он успел зайти в гостиную, когда был атакован и оттеснен к двери спальни, и, ругаясь нехорошими словами, потребовал убрать мою кошку. Я поспешил к нему на помощь без задней мысли, на секунду удержал взгляд на его лице. Представьте мой дикий ужас, когда его лицо начало деформироваться, как смятый пластилин.В этот момент к моему счастью щелкнул замок входной двери - жена пришла с работы, я повернулся на звук, а когда снова вернулся к кошке, он выглядел абсолютно обычно, хотя и испуганно - кошка не оставляла попыток разодрать его. Мое сердце билось как бешенное. Вдвоем с женой мы быстро оттащили зверя, заперли на лоджии, где она осталась истошно подвывать, а сами сели ужинать. И я бы списал привидевшееся на усталость, если бы не испытывающий взгляд шурина, который безостановочно следил за мной со всех отражающих поверхностей, причем одновременно с этим его лицо в реальности было расслабленно и приветливо. Не выдержав, я сослался на усталость и дела, и сократил его визит до минимума. До отъезда мы с ним больше не виделись, да и приезжал он тогда ненадолго. Потом прошел год, грянул коронокризис, потом другие неприятные события, и вот уже четыре года он не возвращался в Россию. Мы с женой тоже не нашли возможности, а я и желания его навестить, да и жена стала с ним меньше общаться, насколько я мог заметить. Я к стыду своему так и не нашел смелости обсудить это хоть с кем-то. Мне было страшно даже подумать всерьез об этом, хотя я и начинал пару раз гуглить, что это такое могло бы быть, но нашел только какие-то не внушающие доверия сайты, и убедил себя, кажется, что мне все это снова привиделось.Но родители жены пару-тройку раз ездили к сыну. Первый раз после их визита кошка начала угрожающе рычать на них, но быстро успокоилась, где-то через полчаса. Второй раз мама жены жила у нас дня три после поездки к сыну, и кошка только на третий день перестала рычать, шипеть и выть, а после последнего визита я снова увидел ту же картинку - взбешенное животное раз за разом кидается человеку в лицо, и ее невозможно успокоить. Жена недоумевала, а я не решался ей высказать свои страшные предположения, и как трус, просто недоумевал вместе с ней.Родные жены перестали приезжать к нам, но хуже того, во время наших совместных визитов в их дом они начали, как и ее брат, следить за мной через зеркала. Это отвратительное чувство - когда ты общаешься с приветливой улыбающейся женщиной, а через секунду встречаешь холодный волчий взгляд в отражении на шкафике с посудой. И семейные посиделки из простых приятных встреч превратились в разыгрываемое по сценарию действие. С одной стороны я потел от страха, изображая наигранно бодрый вид. С другой стороны они стали разговаривать только на легкие ничего не значащие темы, уходя от любых серьезных разговоров и неестественно радостно реагируя на любые наши новости. Жена ничего не замечала. Ну или по крайней мере, не делилась со мной никакими подозрениями.Я уже тогда начал хуже спать, нервничать, размышлять, как убедить жену переехать в другой город и как это объяснить нашим родным и друзьям. Признаться в бреде, который мне мерещится, я боялся, но готов был изменить нашу жизнь для общей безопасности. Однако, похоже, развязка наступит куда быстрее. Вчера жена вернулась от родителей, и кошка напала на нее с воплем. Ночь бедная скотинка провела на лоджии (остекленной, я бы не допустил ее сильного переохлаждения), а я начал встречать в зеркалах неподвижный взгляд жены. И что еще страшнее, мне кажется, она всю ночь не спала, так же пялясь на спящего меня. И еще все время словно случайно норовит меня коснуться, а я избегаю этого изо всех сил. В остальном сейчас она ведет себя как обычно, только требует убрать из дома кошку, что звучит абсолютно логично. Она ещё не знает, что я оформляю кошке ветпаспорт и покупаю для себя с ней билеты на поезд в другой город, где ни у меня, ни у нее никого нет. Проще говоря, сбегаю.А знаете, в чем самый ужас ситуации для меня? Моя жена беременна. Мы узнали совсем недавно, и были так счастливы. И теперь, получается, я буду страшный подлец и предатель в глазах всех наших знакомых, и сам не могу смириться до конца с этой мыслью. Я сейчас в шоке, и хотя на периферии разума у меня сидит мысль, что я только что потерял последнего самого близкого и любимого человека в моей жизни, основное мое сознание захвачено страхом. К тому же, нельзя ведь исключать полностью версию, что у нас с кошкой просто потек чердак. Утешает меня только то соображение, что если жена - монстр, то я правильно делаю, что сбегаю. А если я - шизофреник, то тоже, получается правильно. Ведь если я буду верить, что мои жена и ребенок - чудовища, то я вряд ли буду замечательным отцом. Что ж, теперь все решено и осталось дождаться отправления поезда.***P. S. Ну да, разумеется, эта история - вымысел. Это я так провожаю год кота, который из меня сделал автора крипи-историй, и в очередной раз размышляю, как человек может отреагировать, если что-то непознанное вторгнется в его привычную жизнь. Но для информации: у меня действительно есть такая замечательная кошка, как тут описано, она действительно названа мной так по-дурацки, Кассандрой, по тем же заумным соображениям.И она действительно уже года четыре стабильно, люто и бешено ненавидит моего братца, который живет за границей, хотя сначала относилась вполне нормально. И пару дней ненавидит всех, кто ездил к нему в гости. И шутка, что его там за бугром подменили, не раз звучала на семейных посиделках, да только наша нёх не палится так просто.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Серия Псевдореалистичные страшилки мистика кошка курьер жена

Другие, подобные истории: