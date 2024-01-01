Могут ли кошки распознавать демонов?Возникла странная ситуация, когда единственное существо, которому я могу доверять – это моя кошка.
У меня просто и-де-аль-ная кошка. Вот честно. Она в меру общительная, всегда отвечает, когда к ней обращаются, не то, что эти гордые молчаливые снобы царственных кровей. Всегда выходит встречать с радостным приветственным мявом. Ласковая, сама приходит погладиться или залезть на ручки, но при этом не назойливая. Не вопит ночами, а спит. Не играет в игру «я хочу войти – а, нет, все, передумала», если уж просится выйти, значит, куда-то надо, и действительно идет по делам. Добра и к детям, и к взрослым. Чистоплотная, нетребовательна к еде, спокойно лопает свой сухой корм, при этом не объедается, можно наполнять миску один раз в сутки, и он не исчезнет в секунду, а будет равномерно распределён на весь день. В общем, комфортнейший компаньон для совместного проживания.
Вот такая лапулечка, рыжая борода, белая грудка, на передних лапках носочки, на задних чулочки.
А сейчас у меня ощущение, что она - мой единственный защитник.
Я завел ее еще до встречи с женой, крохотным котеночком. И назвал в порыве заумного юмора Кассандрой - как троянскую прорицательницу, проклятую тем, что ей никто не верил. Типа, она тоже много болтает, и никто ее не понимает, а ну как она о чем-то предупреждает. И, похоже, накаркал.
Если бы не события последних дней, тот раз когда я впервые и опять же, благодаря кошке, столкнулся со странным, я бы так и продолжал списывать на бред. Это было в годы студенчества, родители сделали мне роскошный подарок в виде отдельного жилья, я с радостью отселился и сразу же завел себе домашнюю скотину. Мягкий и добрый характер кошечки я оценил по достоинству, она очень сдержанно реагировала даже на визиты моих друзей с собаками, и я был уверен, что ничто не способно вывести ее из себя.
Но однажды я подхватил лютейший грипп, валялся с температурой под сорок, и спасали меня только доставки еды. И на очередного доставщика кошка выдала супер нестандартную реакцию, перевоплотившись в какого-то японского демона. Парень зашел в коридор, чтобы получить мою подпись, а она кинулась на него, завывая на низких нотах, раз за разом целясь в лицо. Моя координация оставляла желать лучшего, и я не успел перехватить ее до того, как когти располосовали его щеку от уха к подбородку. А потом уже и не мог, потому что стоял как завороженный, пялясь на медленно капающую черную кровь, густую, как нефть или смола. Доставщик перехватил мой изумленный взгляд, и его лицо начало меняться, черты слились, словно пластилинового человечка смяли неосторожной детской рукой, по этой деформированной массе на месте человеческой головы пошла крупная рябь... Не дождавшись окончания представления, я упал в обморок. Очнулся от того, что меня привел в чувство сосед. Он возвращался с работы, увидел, что дверь открыта, и помог мне вызвать скорую. Пакеты с едой стояли в коридоре, больше ничего не было тронуто. Кошка пряталась в гостиной, и остаток дня ходила на полусогнутых. Но я счел такую реакцию вполне нормальной для нестандартной ситуации, а жуткое видение списал на горячечный бред, и не придал ему особого значения (хотя оно и возвращалось ко мне иногда в кошмарах).
Потом я встретил нынешнюю жену, у нас все очень быстро закрутилось, и скоро она переехала ко мне. Мы прекрасно ладили, она, конечно, тоже была очарована моей кошечкой, наши семьи подружились, и мы часто вместе отмечали праздники и встречались. У нее есть младший брат, хороший парень, хотя и избалованный. Сейчас он уже несколько лет работает за границей, и когда приезжал, разумеется, соскучившись по сестре, частенько зависал у нас в гостях.
Но год назад он зашел к нам в очередной приезд, когда жена еще не успела вернуться с работы. И я снова увидел, как моя кошка превращается в дьявола. Он успел зайти в гостиную, когда был атакован и оттеснен к двери спальни, и, ругаясь нехорошими словами, потребовал убрать мою кошку. Я поспешил к нему на помощь без задней мысли, на секунду удержал взгляд на его лице. Представьте мой дикий ужас, когда его лицо начало деформироваться, как смятый пластилин.
В этот момент к моему счастью щелкнул замок входной двери - жена пришла с работы, я повернулся на звук, а когда снова вернулся к кошке, он выглядел абсолютно обычно, хотя и испуганно - кошка не оставляла попыток разодрать его. Мое сердце билось как бешенное. Вдвоем с женой мы быстро оттащили зверя, заперли на лоджии, где она осталась истошно подвывать, а сами сели ужинать. И я бы списал привидевшееся на усталость, если бы не испытывающий взгляд шурина, который безостановочно следил за мной со всех отражающих поверхностей, причем одновременно с этим его лицо в реальности было расслабленно и приветливо. Не выдержав, я сослался на усталость и дела, и сократил его визит до минимума. До отъезда мы с ним больше не виделись, да и приезжал он тогда ненадолго. Потом прошел год, грянул коронокризис, потом другие неприятные события, и вот уже четыре года он не возвращался в Россию. Мы с женой тоже не нашли возможности, а я и желания его навестить, да и жена стала с ним меньше общаться, насколько я мог заметить. Я к стыду своему так и не нашел смелости обсудить это хоть с кем-то. Мне было страшно даже подумать всерьез об этом, хотя я и начинал пару раз гуглить, что это такое могло бы быть, но нашел только какие-то не внушающие доверия сайты, и убедил себя, кажется, что мне все это снова привиделось.
Но родители жены пару-тройку раз ездили к сыну. Первый раз после их визита кошка начала угрожающе рычать на них, но быстро успокоилась, где-то через полчаса. Второй раз мама жены жила у нас дня три после поездки к сыну, и кошка только на третий день перестала рычать, шипеть и выть, а после последнего визита я снова увидел ту же картинку - взбешенное животное раз за разом кидается человеку в лицо, и ее невозможно успокоить. Жена недоумевала, а я не решался ей высказать свои страшные предположения, и как трус, просто недоумевал вместе с ней.
Родные жены перестали приезжать к нам, но хуже того, во время наших совместных визитов в их дом они начали, как и ее брат, следить за мной через зеркала. Это отвратительное чувство - когда ты общаешься с приветливой улыбающейся женщиной, а через секунду встречаешь холодный волчий взгляд в отражении на шкафике с посудой. И семейные посиделки из простых приятных встреч превратились в разыгрываемое по сценарию действие. С одной стороны я потел от страха, изображая наигранно бодрый вид. С другой стороны они стали разговаривать только на легкие ничего не значащие темы, уходя от любых серьезных разговоров и неестественно радостно реагируя на любые наши новости. Жена ничего не замечала. Ну или по крайней мере, не делилась со мной никакими подозрениями.
Я уже тогда начал хуже спать, нервничать, размышлять, как убедить жену переехать в другой город и как это объяснить нашим родным и друзьям. Признаться в бреде, который мне мерещится, я боялся, но готов был изменить нашу жизнь для общей безопасности. Однако, похоже, развязка наступит куда быстрее. Вчера жена вернулась от родителей, и кошка напала на нее с воплем. Ночь бедная скотинка провела на лоджии (остекленной, я бы не допустил ее сильного переохлаждения), а я начал встречать в зеркалах неподвижный взгляд жены. И что еще страшнее, мне кажется, она всю ночь не спала, так же пялясь на спящего меня. И еще все время словно случайно норовит меня коснуться, а я избегаю этого изо всех сил. В остальном сейчас она ведет себя как обычно, только требует убрать из дома кошку, что звучит абсолютно логично. Она ещё не знает, что я оформляю кошке ветпаспорт и покупаю для себя с ней билеты на поезд в другой город, где ни у меня, ни у нее никого нет. Проще говоря, сбегаю.
А знаете, в чем самый ужас ситуации для меня? Моя жена беременна. Мы узнали совсем недавно, и были так счастливы. И теперь, получается, я буду страшный подлец и предатель в глазах всех наших знакомых, и сам не могу смириться до конца с этой мыслью. Я сейчас в шоке, и хотя на периферии разума у меня сидит мысль, что я только что потерял последнего самого близкого и любимого человека в моей жизни, основное мое сознание захвачено страхом. К тому же, нельзя ведь исключать полностью версию, что у нас с кошкой просто потек чердак. Утешает меня только то соображение, что если жена - монстр, то я правильно делаю, что сбегаю. А если я - шизофреник, то тоже, получается правильно. Ведь если я буду верить, что мои жена и ребенок - чудовища, то я вряд ли буду замечательным отцом. Что ж, теперь все решено и осталось дождаться отправления поезда.
***
P. S. Ну да, разумеется, эта история - вымысел. Это я так провожаю год кота, который из меня сделал автора крипи-историй, и в очередной раз размышляю, как человек может отреагировать, если что-то непознанное вторгнется в его привычную жизнь. Но для информации: у меня действительно есть такая замечательная кошка, как тут описано, она действительно названа мной так по-дурацки, Кассандрой, по тем же заумным соображениям.
Вот она в образе прорицательницы))
И она действительно уже года четыре стабильно, люто и бешено ненавидит моего братца, который живет за границей, хотя сначала относилась вполне нормально. И пару дней ненавидит всех, кто ездил к нему в гости. И шутка, что его там за бугром подменили, не раз звучала на семейных посиделках, да только наша нёх не палится так просто.
Автор - LDA1.
Источник.
Сегодня, 11:24 by ЛетягаПросмотров: 20Комментарии: 0
Ключевые слова: Серия Псевдореалистичные страшилки мистика кошка курьер жена