Байки дяди Вити. Турбаза

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:28

Morgot-76 Просмотров: 84 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 08:28 by

Ну что, молодёжь! Все уселись? Чай у всех налит? Ну, тогда подбросьте дровишек в костёр и садитесь поближе. Буду вам истории сказывать о своих приключениях. Тут ведь с нами новенькие есть, кто ещё не до конца проникся духом сталкерства и уфологии, вот, для них в основном я и буду балакать. Ну, и тем, кто уже не впервой со мной ходит, тоже будет интересно ещё раз послушать, авось и позабыли что из моих баек.Так, о чём вам поведать сегодня? Хмм… Сколько сейчас? Полночь? Значит пора для жутких историй. Пожалуй, про Турбазу вам как раз подойдёт. Вот её и буду рассказывать.Давненько это было. Почти перед самыми девяностыми. Сталкерство только-только зарождалось. Даже в Чернобыльскую зону тогда ещё только самые отчаянные на свой страх и риск ходили, ведь там ещё горячё было, радиация кругом фонила. Конечно же, не обошлось и без влияния известного произведения Стругацких. Ну, а ваш покорный слуга тогда сам ещё в этом особо не разбирался, я же простым выживальщиком был, водил различные команды в походы по всяческим экстремальным маршрутам. Вот тогда-то я и познакомился с группой Вартана. Легендарные ребята. Одни из основоположников сталкерского движения. Настоящие корифеи. И вот им как раз нужен был выживальщик, типа меня.Случилось это в далёких Пермских лесах. Дикий край, там вообще полно всякой чертовщины. Кстати, там же группа Вартана как-то нашла один заброшенный секретный бункер, в котором во времена СССР проводили жуткие опыты над людьми, а рядом с ним была покинутая воинская часть, которая когда-то занималась охраной всей этой территории, где, по слухам, была аномальная зона.Но я что-то отвлёкся. Так вот, нанял меня тогда Вартан, что бы я отвёл его группу вглубь леса в полусотне километров от города Лысьва, в котором находилось какое-то древнее капище. Место, полное всякой мистики и чертовщины. Что они там искать собирались я тогда не знал, потому что не интересовался тогда всей этой аномальщиной, да и не верил в неё особо, образование то у меня коммунистическое было, атеизм там всякий, безбожие и прочее...Так мы шли по непролазному лесу, следуя какой-то старой карте, судя по письменам и состоянию, нарисованную не ранее века восемнадцатого-девятнадцатого. Согласно ей на месте этого древнего капища когда-то находилась деревенька Сузём, но она уже давно была покинута и забыта. Но это тема отдельного рассказа. Ну вот и шли по карте, так как о навигаторах в то время даже и не помышляли. И вот по пути нам попалась заброшенная, асфальтированная некогда дорога, построенная неведомо кем ещё при совках, так что это значительно облегчило нам часть пути, пока к вечеру она не вывела нас на край болот, которые пересекать в ночь было смерти подобно.Сначала решили было разбить ночёвку прямо на месте, на остатках дороги, но когда ребята ходили за дровами, то обнаружили неподалёку огни какого-то небольшого комплекса строений. Это было невероятно, так как на несколько часов ходьбы кругом не было населённых пунктов, и если присутствие каких-либо зданий, как и этой заброшенной дороги, в этой местности ещё можно было объяснить, то вот наличие электрического света в них казалось абсурдом.Конечно же, мы все пошли проверить этот факт лично, и нашему удивлению не было предела. Перед нами действительно находилась окружённая сетчатым забором территория, сияющая окнами зданий и фонарями на столбах. Прямо на острове посреди болота. И ни души. Мёртвая тишина, если только не считать робкого кваканья лягушек да криков выпи.Над воротами большая синяя табличка с белыми буквами. По виду новая, но жутко старомодная. Написано было: «Турбаза ЛесПромХоз». Да, именно так. Ни охраны, ни собак. Хотя будки и для того и для этого имелись. Всё выглядело так, будто персонал только что отсюда ушёл. Двери в здания оказались не заперты, так что мы осторожно принялись разведывать обстановку. Естественно, звали хоть кого-нибудь, но никто не откликнулся.В комнатах оказались заправленные постели, такие манящие своей белизной и свежестью. На простынях даже виднелись синие штампы, прямо как в советских профилакториях. И вообще всё вокруг выглядело слишком старомодно, но одновременно новым, словно недавно построенным и купленным. И это обескураживало нас всё больше и больше. На стойке администратора обнаружился телефон, словно из старых кинофильмов. В трубке была тишина, лишь что-то потрескивало. Когда добрались до столовой и кухни, то уже просто перестали удивляться и строить версии о том, кому принадлежит эта турбаза и что тут случилось. Холодильники оказались забиты продуктами, которые, судя по этикеткам, давно уже исчезли с прилавков магазинов. А после того как в баре обнаружили несколько бутылок водки и портвейна было решено остановиться на ночь тут, и воспользоваться свалившимися на голову удобствами. Вартан пообещал, что потом компенсирует владельцам этого заведения все убытки.Меня же всё время не покидало какое-то странное тревожное чувство, но понять, с чем это связано, я никак не мог. Словно какой-то диссонанс на грани ощущений. И, судя по поведению членов команды, они ощущали что-то похожее. Практически все, включая и меня, отказались от употребления обнаруженных продуктов. Ну, не правильно это как-то, ведь мы, практически, вломились на чужую территорию. Так и в ментовку загреметь недолго, тем более времена тогда были суровые, и преступность процветала, а, следовательно, наказывали очень строго.В общем, стали размещаться. Даже решили себе разобрать свободные комнаты. Ночевать, так со всеми удобствами. Туалеты и душ, правда, оказались общими на каждый корпус, но в нашем отряде были одни мужики, так что с этим проблем не было.Конечно же, самый ушлый из команды, молодой парнишка, имени которого уже и не упомню, решил-таки распечатать один из найденных пузырей портвейна, под укоризненные взгляды товарищей. Остальные достали из рюкзаков свои припасы и быстро сварганили на стол. Попользовали, конечно же, местную кухню на вопрос электроплитки. Да и вода горячая была. Поужинали, ну и разошлись по комнатам.Я перед сном решил душ ещё принять, не каждый поход такая роскошь предоставляется. Но и тут неприятные ощущения не отпускали. И вода вроде бы горячая, а согреться толком не могу, и вроде запах неуловимый от неё, неприятный такой. Потом направился к своей комнате, там я у входной двери рюкзак свой оставил, чтобы не перепутать и мимо не пройти. И тут меня накрыло чувство, будто следит за мной кто-то. И в коридоре жутковато как-то стало, хотя совершенно пусто, тихо и чисто. И в этот момент он мне показался каким-то бесконечным. Вроде он ярко освещён, но конец его терялся далеко во тьме, и кажется, что гораздо дальше, чем длина здания. И рюкзака моего не видно у дверей.Недоумённо пошёл по коридору, осматриваясь. Я всё шёл, а моей комнаты всё не было. В голову лезли неприятные ассоциации. Незадолго до похода я по видаку фильм смотрел один, «Сияние» назывался, и вот теперь мне до мурашек казалось, будто я оказался в той самой гостинице. У коридора двери были по правую руку, а по другую – окна во двор. На что-то я там засмотрелся, какое-то движение в свете фонаря, и неожиданно споткнулся о свой рюкзак, хотя мог поклясться, что секунду назад его тут не было. Недоверчиво осмотрелся, коридор теперь выглядел вполне обычно, а за спиной, всего лишь в паре дверей от меня, вход в душевые. Но ведь я насчитал не меньше десятка комнат, пока не наткнулся на свою поклажу! Не стал ломать над этими жуткостями и непонятками голову, всё списал на усталость от похода, хотя, чего там уставать? Для меня такой маршрут был лёгкой прогулкой. И всё же, отбросив все мысли, предвкушая отдых на чистой постели, открыл дверь. Ручка оказалось неприятно липкой, а из комнаты повеяло всё тем же неуловимым гнилостным ароматом, что и до этого в душе от воды. Сослался на близость болота, плюхнулся на кровать и почти сразу уснул.И тут же следом пришли кошмары. Я бежал в ночи вместе с незнакомыми людьми, а позади трещал и ревел огненный демон, раскинувший свои огненные крылья на пол небосвода в попытке нас настигнуть. Мои неведомые попутчики скользили рядом, совершенно бесшумно и почти бесплотно, но в каждом их движении ощущался страх и паника. Перед нами раскинулось гнилостное болото со скелетами мёртвых деревьев. Бежать было трудно, ноги увязали в зыбкой почве, воздуха не хватало, а лёгкие заполнял болотный смрад. И, наконец, я не удержался, и ухнул прямо в ледяную топь, погружаясь всё глубже. Тело сковало холодом, воздуха не хватало, я рванул и проснулся.Но сон, казалось, продолжался. Вокруг всё так же висел болотный смрад, а постель была почему-то пропитана ледяной водой и расползалась под руками гнилым тряпьём и слизью. Я вскочил на ноги, под ногами хлюпнуло. Свет не горел. Чертыхаясь и матерясь, на ощупь оделся и выбрался в коридор, так же погружённый во мрак и оторопел. Вместо чистоты и свежести всё вокруг покрывала гниль и плесень. Стены сочились болотной водой, а с потолка свешивались бороды мха, который раскачивался на ветру, задувающем в разбитые окна. И нигде ни одной работающей лампы или фонаря.Вдалеке слышались удивлённые и испуганные крики моих попутчиков, а всех перекрикивал сам Вартан, призывая всех собраться в столовой. Я схватил с порога свой, уже порядком промокший, рюкзак, нашарил в нём фонарь, и, подсвечивая себе под ноги, зашлёпал по залитому полу в озвученном направлении. Казалось, здание разрушается прямо на глазах, за моей спиной с чавканьем и хлюпаньем, словно огромный ком грязи, обвалилась большая часть потолка.Когда я вбежал в столовую, все уже были там. Члены отряда галдели, испуганно жестикулировали, что-то спрашивали у Вартана. В углу скрючился молодой любитель халявного портвейна, его тошнило чёрной густой жижей, воняющей болотным илом. И вообще, вонь тут была особенно тошнотворной. Продукты на полках и в проржавевших холодильниках полностью сгнили и кишели червями.Предводитель нашего отряда убедился, что все в сборе и приказал срочно покинуть островок. Выбираться на дорогу. Всё вокруг стало текучим и липким. Пол под ногами обратился в жидкую грязь, прямо как в моём сне. Мы, с трудом переставляя ноги, кое-как выбрались наружу. Стены зданий оплывали струями чёрной грязи, будто расплавленный воск свечи, вместо фонарных столбов руками скелетов растопырились голые ветви кустарников, потоки ила и болотной воды пытались утянуть нас в топь.И тут мы увидели странные фигуры, которые поднялись из бурлящей жижи. Будто скрюченные статуи людей, слепленные из грязи. Они молча стояли, окружив нас. И я, к своему ужасу, понял, что совершенно не знаю, в каком направлении бежать. Небо было плотно затянуто тучами, и лишь свет наших фонарей кое-как разгонял тьму. Мы оглядывались, теперь видели, что никакой турбазы вокруг нет, лишь слой жидкой грязи и болотного ила, из которого торчали ржавые рёбра арматуры и останки сгнивших каркасов на месте зданий. Где-то рядом послышался низкий вибрирующий вой какого-то огромного зверя. Очевидно, он пытался вызвать у нас панику, чтобы все очертя голову понеслись, куда глаза глядят, и скорее всего, сгинули в трясине. Но к счастью, все обладали достаточной выдержкой и смелостью, чтобы так легко поддаться страху. Мы просто сгрудились, спина к спине, готовясь встретить опасность.Я гляжу, а Вартан не растерялся и по компасу направление высматривает. Машет рукой – туда! И ведь верно, сам думаю, как же мне это в голову не пришло, ведь помню с какого направления на остров заходили! Так, кучкой, осторожно и начали перемещение к перешейку с острова, туда, где заканчивалась заброшенная дорога. И ведь вышли! Несмотря на вой, рёв, резкие ломаные движения истекающих грязью фигур. В общем, напугать нас хотели, вызвать панику, но не срослось. У нас характер выдержанным оказался.Когда оказались на дороге, решено было экспедицию сворачивать. Некоторые впопыхах забыли свои рюкзаки и другие вещи. В общем, благополучно выбрались в цивилизацию. Ребята вместе с Вартаном потом все архивы перерыли в поисках информации об этом месте. А так как я был уже как-никак членом их команды, то и со мной поделились найденной информацией.Выяснилось, что где-то в середине шестидесятых там действительно была турбаза. И на майские праздники там отдыхало с полсотни человек. В общем, в ту ночь там случился лесной пожар, людей не успели предупредить, и они попытались спастись от пламени в болоте, ну все и сгинули в трясине. Никого не нашли. Случившуюся трагедию, как принято было в те времена, местная администрация решила замять и скрыть. И никто так и не узнал бы о случившемся, если бы не наша экспедиция, наткнувшаяся на этот забытый богом уголок, ставший неожиданно аномальной зоной.Вот такая вот история на ночь, малята. Так что знайте, необыкновенное и мистическое может вам встретится даже там, где этого не ожидаешь. Так что готовым к подобному нужно быть всегда, даже если думаешь, что находишься в самом обычном месте, например, как то, где мы сейчас находимся. Уяснили? А теперь давайте спать. Хе-хе…

Ключевые слова: Мистика аномальная зона болото сталкеры авторская история

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