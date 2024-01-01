"Депо Зеро" (Начало: "Труп главного инженера")

Стигандр Просмотров: 58 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:45 by

- «Янус Полунин,» - произнёс человек на проходной технического обслуживания метрополитена, предъявляя документы вахтёру. Щёлкнул турникет, и молодой человек вступил на незнакомую территорию закрытой станции, являющейся тупиковым придатком для основных железнодорожных направлений.Малоизвестная фирма «Аист», выкупившая старое здание железнодорожного депо со всеми коммуникациями и вошедшими в неё охранными зонами была вынуждена послать своего инспектора для составления акта о грубых нарушениях на её производстве. Это была формальность, - «галочка в документах», которую мог выполнить любой практикант-аудитор. Решение об отстранении руководства депо было уже принято.Изучил ту скудную информацию касаемо этого предприятия, которую руководство Януса сочло нужным передать ему для ознакомления перед началом работы. Таки образом он был в курсе, что депо находится в плачевном положении. Уже пять месяцев станция не приносит прибыль. Виной тому поставленное на местах руководство заводом. Директор производства, выкупивший каким-то образом часть оборудования станции, и производящий из скупаемого им, тоже, непонятным способом сырья, поставлял продукцию по своим каналам, соответственно в обход кассы предприятия. Проще говоря, был уличён в краже и немедленно отстранён от занимаемой им должности. При составлении ревизии в прошлом месяце заведующий складом не смог отчитаться о трёх миллионах недостачи. В итоге на проработавшего пятьдесят лет человека было заведено уголовное дело, которое было прекращено через три дня по причине смерти главного подозреваемого. Кроме того, на станции работали дети главных юристов, главных бухгалтеров под началом своих же родителей, эти дети, по сути, только лишь числились. Основными «рабочими лошадками» завода были люди пенсионного возраста, которых с каждым месяцем становилось всё меньше. Новые молодые сотрудники на станцию не шли, а если и попадали, то из-за отсутствия опыта и нежелания «старой гвардии» их чему-либо учить, долго не задерживались.Да и станция депо была далеко от развязок. Сверху приходилось долго идти пешком по полю, а внизу отсутствие вокзала не предусматривало остановки общественных вагонов, только товарные составы могли делать недолгие остановки для получения отладки своих механизмов.В отношении станции требовался «железный кулак», которого у его нового хозяина не было. Новый хозяин в лице фирмы «Аист» предвкушал обладать источником пассивного дохода, покупая этот лот. И продал бы со «всеми потрохами», как это со станцией было уже не раз, едва лишь почуяв, что «курица перестала нести золотые яйца»... Если бы ни одно обстоятельство. Конкурентов местного значения у станции не было. Все товарники местного и даже международного значения могли заходить на ветку для обслуживания. За это и ухватился «Аист», набрав в Алма-Ате сотрудников и отправив их на стажировку в Кёльн, предварительно купив им квартиры в Караганде. «Аист» был полон решимости исправить сложную ситуацию, которую иначе как крахом назвать было нельзя.- Вы знаете, как пройти? - крикнула в след вахтёр.- Да, я знаю! Спасибо! - механически ответил Янус, не глядя на неё.- Нет, не знаете! - Крикнула женщина, видя, куда двинулся незнакомец. - На второй этаж вход через улицу! Этим входом не ходите, он завален. А пожарная лестница не работает! - быстро проговорила она звонким старческим голосом.Янус усмехнулся. «Как может противопожарная лестница не работать, и, наверное, лестничная клетка, всё-таки? И как может быть вход завален?!» - подумал он. Пройдя в сквозной проход, в новые двери, он вышел на улицу и оказался на внутренней территории депо. На улице шел дождь. Подняв воротник чёрного фетрового пальто, Янус прищурился, вглядываясь в фигуру человека в инвалидном кресле, которая находилась перед ним метрах в пяти. Колёса инвалидного кресла стояли на неровном асфальте, явно не предназначенном для перемещения маломобильных групп. Сидящий в кресле человек средних лет с худощавым спокойно-каменным лицом, тонкими сжатыми напряжёнными губами и пронзительным взглядом спокойно смотрел на Януса. Не шелохнувшись, словно манекен он сидел в своём кресле. По его светлым неприкрытым волосам стекали капли дождя.- Я ждал вас, пойдёмте за мной, - спокойно сказал человек в инвалидном кресле. Правая рука его пошевелилась и кресло, на котором он сидел, дёрнулось, а потом развернулось на месте и, с характерным электрическим треском повезло своего хозяина по мокрому неровному асфальту. Янус последовал за ним. Кресло двигалось быстро, и Янус не успевал одновременно идти быстрым шагом и смотреть себе под ноги, чтобы не споткнуться о булыжники или угодить в лужу. Он обходил камни и лужи, перепрыгивал выбоины, и, при следующем поднятии взгляда на удаляющееся кресло, метнулся к нему, чтобы подхватить его, которое, как ему казалось начало падать. Янус не успел этого сделать. Правые колёса наехали на отколотый бордюрный камень, и кресло начало заваливаться на левый бок, но его движение не было остановлено, и, гравитация победила. Однако нога Януса провалилась в глубокую лужу, так, что весь его ботинок оказался скрыт водой.- Что ты, будешь делать! - Выругался он.Кресло развернулось, и строгий блондин посмотрел на Януса.- Промочились!? - сквозь зубы спросил блондин без особого интереса.Янус молча смотрел на него. Человек «сверлил взглядом» фигуру Януса. Дождь заливал их обоих.- Жаль! - тихо сказал человек, и нотки боли прозвучали в его голосе. Через мгновение он развернул кресло и двинулся дальше. Янус, топнув пару раз ногой по асфальту, пошёл следом.- Смотрите под ноги, куда ступаете! - спокойно сказал блондин в кресле. Подъехав к деревянной входной двери, кресло остановилось. Дверь эта была закрыта. Блондин в кресле спокойно сказал:- Нам нужно туда войти!Янус, приложив усилие, открыл на удивление тугую дверь. Придерживая её, он позволил блондину въехать в проём. Но и в проёме задние колёса кресла не смогли преодолеть порога. Янус, продолжая придерживать дверь, в неудобном для себя положении, подтолкнул тяжёлое кресло вперёд. В помещении лестничной клетки, куда они зашли, тускло светила одна только лампа, света было явно не достаточно! На первый этаж, находившийся выше на пять ступеней, шёл приделанный недавно металлический пандус.- Пандус слишком крутой для меня! - спокойно сказал блондин в кресле. - Съезжать я по нему могу, а подниматься нет. Помогите мне!И он развернул кресло, оказавшись лицом к пандусу. Янус затолкал кресло с блондином на первый этаж.- Вы меня презираете!? Да ладно, я сам себе противен! - сказал блондин. Янус недоумевал. Он не знал, что нужно ответить этому человеку.- Мы Вас ждали! - спокойно и жёстко продолжил блондин, - Делайте свои записи, составляйте свои отчёты. Нам с вами нужно поднимать депо! Я не представился! Меня зовут Николай Сергеевич. Я директор производства.- Очень приятно! - машинально произнёс Янус. - Меня зовут Янус...Он замялся.- Можно без отчества, оно у меня длинное, да и я не такой солидный, как Вы думаете! Вы знаете, зачем я сюда приехал?Чётко, проговаривая слоги произносил директор производства:- Для со-ставлени-я актов о грубых наруше-ниях на пр-оиз-вод-стве! Сейчас подойдёт главный инженер, он Вам покажет детали.Через ту же входную дверь вошёл пожилой человек в рабочей испачканной куртке, в руках у него был большой моток провода. Человек бросил его на пол, выпрямился и громко выдохнул. Директор производства произнёс:- Этого господина зовут Янус, он инспектор. Это, наш главный инженер Алексей Николаевич!Затем, директор обратился к главному инженеру:- Алексей Николаевич! Это инспектор из Алма-Аты! Введите его в курс дела и будьте его гидом. Меня прошу извинить, господа! Мне нужно работать!После этих слов кресло зажужжало и унесло по коридору своего хозяина, который трясся на нём как какая-то поклажа, а не хозяин, словно это кресло было главным, а всё что на нём – второстепенным, не существенным, и вполне могло быть заменённым на что-то другое.- Его разве не отстранили? - спросил Янус у главного инженера.- Кого?- Хотя, мне это всё равно! Вы знаете, зачем я здесь?- Да! Пойдёмте! Не будем терять времени! Вы должны всё это занести в свой отчёт!- Я удивляюсь! Вы что? Действительно мне собираетесь показывать свои нарушения?!- Нарушений предостаточно!И главный инженер повёл Януса по коридору, показывая ему на стены, на покрытие пола, на приборы освещения.- Посмотрите! Кабеля все висят! Разве это дело? Надо в кабель каналы всё это «барахло» закрыть! А кресла?! Вот, зайдём в любой кабинет! - главный инженер толкнул дверь в кабинет с надписью ПТО депо.- Здравствуйте, девушки! - громогласно сказал он, обращаясь к двум пожилым дамам и одной молодой девушке.- Вот, посмотрите!Главный инженер ходил по кабинету, обращая внимание Януса на мебель.- Встаньте, пожалуйста! - сказал он пожилой даме. Дама встала, и Янус увидел, что её кресло было кривое, без одного подлокотника и без одного колёсика. - Разве это дело? - продолжал возмущаться главный инженер!- У вас должна быть штатная единица. Человек, который за всем этим делом следит. Мастер, штатный сотрудник, - спокойно произнёс Янус.- Вот смотрите! Вот! Всё отваливается! Мебель!? Мебель! Вся уже приходит в негодность.- Вы мне можете сказать, почему не производилась закупка нового оборудования? - невозмутимо спросил Янус.- У нас был электрик! Буквально месяц назад упал на лестнице, сломал себе ногу. Сейчас всё ещё в больнице. Лестницу после этого случая пришлось завалить. Директор наш. Вы думаете, он просто так ездит здесь по коридорам? Не-а! Он работает днём и ночью. Вы говорите, его отстранили?! Никто его не отстранял! Сотрудников у нас не хватает. Ремонт, капитальный причём, надо делать! Вот вы сейчас всё это видите! Скажите там! Своему начальству, надо вкладываться в депо! Ведь каждый день сюда заезжают товарные составы на обслуживание. От двигателя до биотуалетов, мы всё ремонтируем. Надо закупить новое оборудование, обучить «кадры», набрать новых сотрудников! Ремонт сделать, наконец. Я стараюсь, как могу! Но один я ведь ничего не сделаю! Пока депо ещё помнят, пока его ветка принимает составы, оно ещё работает, я бы даже сказал, в своём положении, умудряется! Но завтра оно может остановиться. Оно может просто рухнуть. Молодые к нам не идут работать. Пассажирские составы не хотят иметь с нами дел, у нас нет станции, нет возможности принимать людей. А товарные поезда мы подводим и качеством, и сроками подводим. Приходится снижать цену на обслуживание, чтобы хоть как-то удержать налаженные связи. А ваше начальство и в «ус не дует»...Долго ещё главный инженер жаловался Янусу. При этом постоянно кто-то его отвлекал, то телефонный звонок, то человек, зашедший в кабинет, или остановивший его в длинном коридоре, когда они шли осматривать очередное рабочее место. Янус стал заниматься своей работой, записывал в свою тетрадь то, что должен был записывать. По большей части ему уже наскучили непрекращающиеся эмоции человека в возрасте.- Вы думаете мне шестьдесят лет? Нет! Не-а - мне двадцать пять. Я так выгляжу, по-вашему, почему? Работа отняла у меня молодость! Меня спас мой отец! Это он сейчас директор производства! Я работал за станком в цеху, а он увидел, что сейчас рухнет потолок. Он подъехал ко мне и спас меня! Он видит будущее и чужую смерть, а свою не видит! Он может подъехать к чужой смерти, и она отступит! Вот как со мной, но судьбу-то не обманешь! Вот я начал стареть!- Я знал, что здесь работают дети вместе со своими родителями, но не знал, что работают ещё и комедианты! Браво!- Мы с отцом вдвоём не поднимем это депо. Вся надежда на Вас!- Я отойду, мне надо в туалет.Янус двинулся в конец коридора. Пройдя большое расстояние, он удивился, обнаружив кабинеты вместо санузлов. Он развернулся и пошёл обратно. Главного инженера уже не было. Дойдя до противоположного конца коридора, и, не встретив никого, он убедился, что и здесь санузлов тоже не было. Возможно, они располагались этажом ниже или выше. Янус отправился на поиски.- Вы ищите туалет? Вот сейчас спуститесь, повернёте направо, потом ещё направо, там найдёте то, что ищите! - прозвучал женский голос откуда-то сверху. Янус поднял голову, чтобы поблагодарит, но ни кого не увидел. Продолжая спускаться по ступенькам, он решил, что не поздно поблагодарить неизвестную, раз он её всё-таки её услышал, то и она его услышит. Сказав «Спасибо!» он услышал доброе нежным голоском «Пожалуйста», где-то совсем рядом. На мгновение он остановился. Ему стало интересно увидеть обладательницу такого голоса. Но Янус двинулся дальше, размышляя о том, что в словах главного инженера имелся определённо здравый смысл. Он был согласен с ним в том вопросе, что руководство «Аиста» не желало даже узнавать, какие проблемы испытывает завод. Что он, как грамотный в определённых вопросах человек, — сотрудник «Аиста» - может здесь сделать?! «Ничего, - думал он. - Я всего лишь посредник, клерк. От меня ничего не зависит. Я должен зафиксировать нарушения, их здесь предостаточно. Составить акт, что я и сделаю. И, всё... Ха. Они направили молодых в Европу учиться, а тут надо разгребать... Сначала надо разгребать.»Дойдя до санузла, в этих раздумьях он открыл дверь туалета, за которой увидел труп главного инженера. Тот находился в стоячем положении, лицом ко входу, прислонённый к двум стенам помещения. Как будто он сидел, и вдруг напуганный кем-то, вскочил, и от внезапного перепада давления у него в глазах потемнело, и он стал заваливаться на бок и назад, да так и остался стоять в таком положении, словно одеревенев. Глаза его были открыты, а на шее была петля, Конец её свисал на груди, наверху к потолку тянулся другой похожий конец верёвки. Янус закрыл дверь и поспешно вышел из санузла. Огляделся.«Неужели, главный инженер повесился?! Почему, и за что? Что мне теперь делать? Надо сообщить в? Но, на ручках дверных находятся мои отпечатки! Ну да, я же первым нашёл труп, так что, чего мне бояться? Что меня начнут подозревать? Но ведь это был не я! Не я его убил! А боюсь я того, что меня начнут подозревать, потому что я не собираюсь заявлять в полицию!» И Янус достал носовой платок, и, ещё раз оглядев пустые коридоры, начал поспешно вытирать дверные ручки. Спускаясь вниз по лестнице на первый этаж, Янус подумал, что, собственно, он старался? Ведь в административном здании депо, скорее всего, есть видеокамеры, «прикрученные» к потолкам, и он всё равно уже попал в их поле зрения. С другой стороны, и убийца главного инженера мог быть увиден этими камерами. Вот, только, если записи с ним могут быть кем-то стёрты. «А почему убийство, а не самоубийство?! О, да! Это убийство!» - Думал Янус. Однако он решил попытать последнюю надежду замести свои следы пребывания здесь. Зная, что можно выйти через территорию депо непосредственно в цех, а оттуда через другую проходную покинуть это место, он стал, ещё спускаясь по лестнице, глазами искать эвакуационный выход из главного корпуса. Он его и нашёл. Как раз двери этого выхода были не только не заперты, но и приоткрыты. Выйдя на улицу, не сбавляя темпа, и как бы надев «маску недружелюбия», которую носили здесь все рабочие, он прошёл мимо курящих на лавочке двоих мужчин в касках, которые проводили его гневным взглядом, и той же твёрдой походкой Янус направился в цех.Напрасны были планы Януса смешаться в цеху с толпой и воспользоваться другим выходом. Здесь он был как белая ворона. Каждая песчинка под ногами звучала грохотом, увеличенным в несколько раз, и повторяемым «услужливым» эхо. В цеху почти никого не было. Станки не работали, из шланга полировочной машины тонкой струйкой текла вода, это был первый звук в цеху, вторым теперь был разносимый звук его шагов. Как бы там ни было, но он решил не возвращаться!На проходной его остановила вахтёр. В этот момент по спине Януса пробежал холодок.- Вам велели кое-что передать! - сказала она, ставя перед ним картонную коробку.Зачем такие секреты, зачем эта фраза «кое-что».- Что в коробке? Чья-то голова? - Спросил Янус, захватывая губами сигарету из пачки. Бледнея, он понимал теперь, то, что он только что сейчас произнёс. Но то спокойствие, которое он источал, произносив эти слова, дали ему силу уверенности в себе. С этой силой он демонстративно-спокойно посмотрел на вахтёра, которая наклонив голову, дала ему понять всем своим видом, что ты, мужик, идиот, и шутки у тебя дурацкие… Янус открыл коробку и увидел старый дисковый эбонитовый телефон. Провод от него выходил из коробки через проделанное отверстие. Недоумение продолжалось не долго. Телефон, раз подключен, значит, может звонить, но зачем его было прятать в коробку? Телефон зазвонил. Вахтёр не скрывая удивления, подошла ближе. Опёршись руками о стол, смотрела на Януса. А он, теперь уже недоумевая, смотрел на неё. Вахтёр своим взглядом показала на телефон, и снова посмотрела на Януса с любопытством. Это конец, подумал Янус. Тот, кто оставил телефон для меня, знал, что я пойду этой проходной.«Интересно, кто бы это мог быть?!» - спросив как бы самого себя, он нахмурился, вобрал воздуха, и взял трубку.

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