Сложная поездка. Четвертая часть

Estellan Просмотров: 163 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:46 by

- И вам недостаточно моего слова, что к нам никто не приближался? – сурово уточнила женщина.- Боюсь, мы хотели бы осмотреть шахту, - не менее сурово ответил я.За рукав меня, осторожно, подергал Гаграз.- А ты уверен?- В чем? – прошипел, едва слышно, ему, стараясь не разрывать зрительного контакта с механоидшей.- Что нам стоит заглядывать в шахту? Там же… это…- «Гниль» не заражает людей. А ты, если боишься, можешь остаться здесь, - снова ответил шоферу и решил сменить тактику. Изобразил на лице наиболее возможную из имеющихся у меня приветливых улыбок – даме. – Посмотрим, буквально одним глазком, и тут же уедем. Возможно, стоит спросить еще кого-то из семьи. Вы же не хотите, чтобы мы подумали, что вам есть что скрывать?Надавил, вопросительно изогнув бровь, но не теряя все той же приветливой улыбки.Удостоился в ответ уничижительного взгляда. Женщина устало вздохнула.- Ну что же, пойдемте.До шахты было не слишком далеко, так что молчаливое путешествие не успело отнять много времени. Зато несколько потрепало мне нервы. Женщина шла механической походкой, не оборачиваясь, не особо интересуясь идем мы за ней или нет.У основного входа нам встретился еще один из семьи. И если женщина, что вела нас сюда, была рослой, тот был просто огромным. Бульдозер. Экскаватор, не знаю. Но такому даже замахиваться не придется, достаточно неудачно повернуться, чтобы зашибить человека. Глава семьи, как я понимаю?- Отец… - подтвердила мои подозрения провожатая, - они пришли поговорить.- Поговорить? – мужчина прекратил отгребать от общей кучи породу, рыкнул и развернулся к нам.По привычке быстро оценив расклад сил, я понял, что сейчас будет как минимум очень неприятно. Огромный, метров пять ростом, здоровенные конечности, заросший густой бородой и длинными волосами, механоид направился к нам большими шагами. Но не это в его внешности поражало больше всего. Больше всего в глаза бросались все те же наросты «Медной гнили». У него они были больше, гуще, сильнее выражены. От красно-медных и светло-зеленых, до почти черных. Наросты покрывали руки, шею, лоб, у самой кромки волос, непрерывная полоса пересекала грудь от левого плеча к правому бедру.- Поговорить? – снова взревел отец семейства, приблизившись. – Снова разнюхивате, лазаете, ищете повод закрыть шахту? Да я…С последними словами он замахнулся, дочь бросилась ему наперерез, но я понял, что она не успеет. Да и я не успею. К тому же – куда? Бежать? Догонит и расплющит. Практика показывала, что плющиться лучше на месте. Именно поэтому я оттолкнул в сторону практиканта.Но механоид не ударил. Подцепил лапищей, вздернул в воздух. Сожмет покрепче, и мне каюк. Но думал я уже не об этом.- Не трогай! – крикнул, предупреждающе. – Не прикасайся!- Не трогать? – взревел тот громче прежнего. – Да я тебе щас башку откручу…Не знаю, пытался ли он воплотить свою угрозу в жизнь, для меня время и место перестали иметь значение как только он коснулся моей головы. Образов было много. Сильные эмоции – сильные видения. А у этого механоида, похоже, и того, и другого было в избытке всю жизнь.В себя я пришел на земле. Надо мной коршуном метался практикант, никому не позволяя прикоснуться. Чуть в стороне стояли механоиды, дочь что-то отчаянно втолковывала своему отцу.В конце концов, старший сплюнул на землю и что-то гаркнув, скрылся в шахте. Чудесно, блин, вот и поговорили.Потихоньку ощутив, что чувствительность к телу вернулась, я перевернулся, сдавленно выматерился, стер кровь, начавшую засыхать под носом и на подбородке, и попытался собрать конечности в кучу, чтобы встать. Практикант держался рядом, но не помогал, молодец. А то было бы гораздо хуже.Заметив, что я пришел в себя, женщина приблизилась, тоже не торопясь вмешиваться.- Простите отца, он… - она замолчала, подбирая слова.Я воспользовался этой передышкой, чтобы хотя бы сесть на землю. Не совсем вертикальное положение, но хоть что-то.- Не переживайте. Я в курсе.- Он не… собирался нападать, - закончила она.- Я знаю. Наверняка решил, что мы из СМИ или еще какой-то конторы.- Я ему объяснила, что вы из полиции, когда… вы ведь?- Мадам… - крепко утвердившись на земле, я сфокусировал взгляд на женщине. В чем-то я ее понимал. Нападение на сотрудника при исполнении так себе история для имиджа семьи. Более того, для семьи, от которой и так все шарахаются. И если механоиды – по причине того, что боятся заразы, то люди… людей пугало все, от внешних параметров этой семьи, до их психических особенностей. – Могу дать вам слово, что этот незначительный инцидент в моих отчетах не появится, и никаких санкций относительно семьи или шахты – не последует. В конце концов, я узнал все, что хотел. Чужих здесь в самом деле не было. Это – самое главное. Я сейчас немного посижу… и мы уйдем.- Ваш помощник сказал…- Я прорицатель, да, - кивнул я. – Ваш отец мне не навредил. Не в физическом смысле. На этот счет можете не переживать.Так мы и добирались обратно до машины. Впереди ковыляющий я, а позади – сладкая парочка, доставшаяся мне в сопровождение.- Марк! – Гаграз выскочил из машины, едва увидев наше шествие. – Что?- Все в порядке, - выдохнул я, дошел до машины и цепко ухватился за ручку дверцы, для большей стабильности. Попытался, по возможности, отряхнуться. Хотя бы стряхнуть самые большие комки грязи. – Произошло небольшое недопонимание.- Тобой шахту подмели? – усомнился тот.- Н-н-не совсем. Наша работа здесь окончена. Так что, завязывай лясы точить и вези нас домой. Мне еще отчет писать. Иначе Лиам меня к вечеру живьем сожрет.Спорить водитель не стал, лишь окинул внимательным взглядом женщину, практиканта, но покорно забрался за руль, чтобы стартануть с места, едва за Крисом захлопнулась дверь.- А теперь – рассказывай, - все же не выдержал через полчаса Гаграз, обернувшись на сиденье. – Что там случилось?- Ничего особенного, - устроив голову с подобием удобства на спинке сиденья, я позволил себе закрыть глаза, а открывать их ради того, чтобы посмотреть на любопытного механоида не собирался. – Патриарх семьи решил, что я кто-то из земельщиков, экоактивистов или журналист, ну и решил немного припугнуть.- И что? – опять же, чтобы понять как тот недоверчиво покачал головой, этого не нужно было видеть. Я слишком хорошо изучил своего водилу за все эти годы.- И – ничего, схватил, а когда понял с кем связался – выронил. Пришлось немного на земле поваляться.- Всего-то, - разочарованно выдохнул симбионт, разворачиваясь к лобовому стеклу. – Я думал, что он тебе там от души навалял.- Если бы он мне от души навалял, мы бы уже не разговаривали. Видел даму? Он выше нее метра на два. Руки – ковши. И «Гниль». Подозреваю, что недолго ему осталось быть главой семьи.Гаграз отчетливо поежился, но дальше стало тихо. Тихо, вплоть до самого участка.Практикант тоже притих. Так даже лучше, разговаривать совсем не хотелось. Правда, сразу за порогом нас встретил недовольный Лиам.- Что? – начал он, но я перебил.- Ничего не спрашивай. Я сейчас приду, напишу отчет, и ты сам все прочитаешь. Как я и говорил, в шахте ничего интересного не происходит. Это – если кратко.До вечера меня так никто и не трогал. Удалось спокойно поработать. Откинулся на спинку кресла я лишь тогда, когда за окном окончательно стемнело. Устало потер глаза. Не так выматывает полевая работа, как написание этих проклятых бумажек. Ну вот кому нужны эти отчеты за каждый чих?В дверь поскреблись.- Никого нету дома… - хрипло ответил я посетителю.- А кто говорит? – дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова одного моего знакомого механоида.- Попугай? – устало предположил я.- Знавал я тех попугаев… - Гаграз просочился в кабинет целиком, закрыв за собой дверь, презрительно обошел стул напротив, выглянул в окно. – Не обижайся шеф, но ты сейчас красив, хоть в гроб клади. Тебе бы проветриться. А то знаю я тебя. Как и твой дар. Сейчас поедешь домой и будешь всю ночь смотреть нарезку из жизни того, кто тебя коснулся, в кошмарах.- Скорей всего так и будет, - согласился я. В чем-то симбионт был прав. Обычно так и было. Сознание цепляло не все и не всегда. А прикосновения живых оставляют больший след, чем мертвых. Вот когда засыпаешь, все это и вырывается из подсознания. Так себе ночка меня ожидает. Особенно в свете того, что никакой полезной информацией глава шахтеров не обладал. – И что ты предлагаешь?- Предлагаю поехать в клуб и накидаться, - умостившись на подоконнике, Гаграз покрутил головой, с металлическим лязгом хрустнув шеей.- А не староват ли ты для клубов? Я всегда думал, что это молодежное развлечение, - в целом идея неплохая. Если хорошо накидаться, то кошмары не придут. А если прям очень хорошо, то можно выпросить у начальника денек на отлежаться. А мне сейчас бы очень пригодился лишний свободный день.- Так и с тебя пока песок не сыпется, так, перхоть… - оскалился в улыбке шофер.- Сам ты перхоть, - огрызнулся я беззлобно, тоже покрутил шеей, добившись не менее душераздирающего хруста, поднялся с места и внезапно понял, что планы на вечер появились поинтересней, но… - Надо будет домой заехать. А то, боюсь, в клуб меня в таком виде не пустят.С одной стороны хорошо, когда живешь недалеко от работы, а с другой – могут выдернуть в любой момент. Сейчас было хорошо. Быстро добравшись до квартиры, я переоделся и был готов выезжать.Странно, но охрана на входе нас пропустила, лишь бдительно просканировав взглядом. Сам клуб, даром, что новый в городе, был таким же как и все остальные. Кстати, а почему мы поехали в клуб а не в бар? Осенило меня уже внутри. Эту мысль своему провожатому я и озвучил.- Ну как же, - усмехнулся Гаграз в ответ. – Тебе нужно отвлечься от мыслей, а не погружаться в них. А тебя в баре я видел. Угнетающее зрелище. Так что, сегодня мы отрываемся здесь. Хочешь – глуши алкоголь, хочешь – на девчонок попялься. Может, и не один сегодня домой уедешь. Я так точно один сегодня ночевать не планирую.- Не один я отсюда могу только на Скорой уехать. И советую тебе меня до этого не доводить, - пригрозил я механоиду и откололся от провожатого, устремившись прямиком в сторону бара. Тот утек куда-то в другую сторону. Я не вникал. Сейчас я собирался придерживаться изначального плана. А именно – накидаться. Если не до беспамятства, то хотя бы до отключки.Нет, Гаграз не бросил меня в гордом одиночестве, то и дело возвращаясь, чтобы подзаправиться и снова броситься на поиски приключений. Зная симбионта, приключений он себе гарантированно сегодня найдет. Если не с парнем вон той девчонки, которую он окучивает последние полчаса, то один из охранников явно как-то недобро поглядывает. Неужто узнал?- Так пьют или с большой радости, или от большого горя, - раздалось рядом, почти в ухо.Повернувшись, я обнаружил рядом механоида. Этот, пожалуй, на человека был похож гораздо больше всех тех, кого я встречал до сих пор. Но все же… глаз со светящейся радужкой у людей не бывает.- Что? – переспросил чисто инстинктивно.- Я говорю, так пьют или с большой радости, или от большого горя, - собеседник кивнул на стоящую рядом бутылку. – А большой радости по тебе как-то не заметно.- А что, заметно большое горе? – алкоголь уже бродил в крови, что делает меня более общительным, чем обычно.- Нет, - механоид чуть склонил голову к плечу и приложился к своему стакану. – Но и не похоже, что ты что-то отмечаешь.- Ну почему же? Я отмечаю еще один удачно прожитый день.- А-а-а, - понимающе протянул собеседник. – Ну, удачно прожитый день не грех и отметить. – Протянул свой стакан, предлагая чокнуться.Короткий стеклянный звон, и новая порция алкоголя присоединилась к своим предшественникам. Стало хорошо.- А каким… - повернулся я к собеседнику, но внезапно для себя обнаружил, что место рядом уже пустует. Похоже, кто-то отправился фестивались дальше. Ну, это не мое дело.Зато моим делом внезапно стало видение того, как двое рослых охранников тащат на выход изрядно набравшегося Гаграза.Да блин. Пришлось бросить честно купленную бутылку и идти разбираться.- Гаграз. Один раз я сам тебя убью. Вот возьму этими самыми руками и задушу к чертовой бабушке, - взывал я к совести симбионта. Симбионт протестующее дрых вместе с совестью. Прямо на мостовой. Уютно подложив под голову кулак со сбитыми костяшками. Я восхищенно попинал тело ботинком. Поразительно, как быстро он отключается. Взыскивать с него ущерб, который вытрясла из меня охрана, сейчас было невыполнимым делом. Хорошо, что машина недалеко.Пришлось обыскивать бесчувственное тело, ища ключи. Потом идти за машиной, а потом и упаковывать в нее Гаграза с помощью подручных средств. В частности – брезента и целительных пинков.Крепко спеленатый механоид так и остался в машине. Тащить его к себе домой таким же образом я не собирался. А так – проспится, замерзнет и сам домой доберется.Сам же направился домой. Нашел кровать, куда и рухнул, как был, отключившись почти быстрей Гаграза.Утро ворвалось в мою берлогу торопливым солнечным лучом, скользнувшим по подушке прямо на глаза и возмущенными воплями телефона откуда-то из недр одежды. Могу поклясться, что на него приходили сообщения от возмущенного симбионта. Все как обычно.Пришлось пошевелиться, сесть, хотя бы для того, чтобы найти телефон и отключить назойливую трель.Нашел, выудил из кармана, взглянул на экран.- Ну и сволочь же ты, Гаграз, - сообщил я мобильному, отключил звук и швырнул его в кресло.Наверняка стоило бы завалиться отсыпаться дальше. Рухнув обратно, на подушку, я намеривался воплотить и этот план, как что-то мелкое привлекло мое внимание. Блеск на руке. Металлический. Наверняка нацеплял пыли, пока копался в багажнике. Или какая стружка прилипла. Поковыряв ее ногтем, не смог избавиться. Крепко прилипла. Ковырнул сильнее, сумев оторвать. На коже выступила капелька крови. Что за фигня?Поднес стружку к глазам, рассматривая. Нет, не стружка. И не пыль. Скорее похоже на крохотную капельку металла. Меди.

Ключевые слова: Шахта механоид прорицатель авторская история

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