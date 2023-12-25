Новый год

Estellan Просмотров: 125 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 03:22 by

Открыв дверь, я почти сразу же ее закрыл, матюкнулся и, прижавшись к створке спиной, для надежности, попытался развидеть все то, что успел лицезреть в это краткое, но крайне насыщенное мгновение.Память была со мной не согласна и, с удовольствием экзекутора, подкидывала картинки одну за другой. Вот: нага, лич, Даниэл и один из кротов режутся в карты за столом. Судя по всему – на раздевание, а зная как безбожно мухлюет змея, лич должен быть счастлив, что его челюсть еще при нем. Или вот: псоглавец и оборотень пытаются переставить торшер, ага, уцепившись за него зубами с двух разных концов. Или еще одна: синяя птица, восседающая за письменным столом, командующая вяло кружащим под потолком джинном. И все это в белом. Белым был потолок, белыми оказались стены, мебель, даже ковер на полу. И в мишуре.- Смотритель! – надежда на то, что я просто ошибся дверью, развеялась вместе с голосом, проникшим в уши и пробравшим до самой глубины души.- Меру? – на всякий случай уточнил я, вяло сопротивляясь попыткам затащить меня в офис, но тут силы были явно не равны. – Что происходит? – мой глаз начал дергаться в такт перемигивающимся под потолком лампочкам, которые старательно присобачивал джинн.- Ну как? – не слишком натурально изумилась змеюка. – Наш смотритель выжил, его повысили, к тому же нам удалось вернуть наш офис, а еще сегодня праздник. Вот твои подчиненные и решили его отметить.- Не помню, чтобы мы раньше отмечали очередное успешное путешествие на крохотном каменном шарике вокруг светила. К тому же… Меру, мишура, лампочки… толпы нелюдей и все... в белом. Белом! Меру!- Так… - нага ощутимо цапнула меня когтями за локоть. – Успокойся.- Я успокоюсь, а ты потрудись убрать все… это… - выдохнув, я решил дойти до ванной и хотя бы умыться. Последние сутки я провел на ногах и в центре, решая насущные проблемы, возникшие в связи с моим новым положением.- Ты только… это… в дверь в дальнем конце коридора не ходи, - настиг меня возглас уже в коридоре.- Какой двери в дальнем конце коридора? У нас никогда… - и тут я ее увидел. Дверь, да. Которой раньше в офисе не было. – Меру!- Ты только не нервничай, - вихрем налетела на меня змея.- Не нервничай? Не нервничай?! – вспыхнул я, но был на излете пойман бдительной змеюкой.- Пришлые разнесли офис, в ремонте он все равно нуждался, а я под шумок решила выкупить весь этаж. Раз уж ты не желаешь ночевать в своей квартире, нам нужны спальные места. А я больше не желаю спать на раскладушке валетом с Даниэлем. Он во сне мне волосы расчесывает… ногами. Да и сноходца куда девать? Предлагаешь девушку на стол спать укладывать?- А переговорка? – слабо возмутился я в змеиной хватке, чувствуя, что воздуха начинает отчаянно не хватать.- На стульях? – изогнула бровь блондинка.- Так… потом, все потом… - открыв дверь в уборную, я включил свет, выключил его, захлопнул дверь в очередной раз. Кажется, такими темпами у меня скоро будет фобия дверей. – Меру. В моей ванной кто-то помер.- Помер? – нага повторила мой маневр… и через мгновение на ее лице вспыхнуло понимание. – А-а-а… это посол от высших. Он не успевал до рассвета, поэтому я разрешила ему остаться передневать в офисе. Видимо, он выбрал уборную, так как в ней нет окон.- А что у нас делает посол от высших? – пришлось уточнить, не смотря на то, что я не очень хотел знать ответ.- Ну-у-у… - нага замялась, а я почувствовал подступающую мигрень, хотя никогда ею не страдал. – Высшие просят разрешения расположиться на твоей территории.- У Ламии?- О, точно, Ламия с девчонками еще должна подойти, - внезапно вспомнила Меру, а мне поплохело окончательно.Смирившись со своей незавидной участью, я прижался спиной к стене и сполз по последней на пол, стянув с головы золотой обруч, символ власти, борясь с искушением звездануть им в стену. Бросил на пол, где его тут же, туфелькой, поймала нага и, подкинув, словила в воздухе уже руками, принявшись рассматривать. Вряд ли она смогла бы что-то рассмотреть на полоске металла, которым он и был в неактивном состоянии.- Меру, последние несколько дней я разгребал агромадную кучу дел, последние сутки – без остановки. И вот, я возвращаюсь в офис, чтобы хоть немного передохнуть, а тут… ладно, я мог бы ожидать чего-то такого от Даниэля. Он еще почти ребенок, но ты?Из своего положения я воззрился на змеюку снизу вверх. Не знаю, чего я конкретно искал в ее глазах, но наткнулся только на холодную непоколебимость.- Знаешь… - задумчиво начала та, подбрасывая обруч к потолку и ловко цопая его когтями в полете. – Хочешь ты того или нет, но ты теперь лидер. И как бы тебе не было плохо, как бы ты не устал, ты должен им оставаться. Всем пришлось тяжело. Даниэл прошел через весьма непростую инициацию, едва не поплатившись за нее жизнью, тебя самого едва не убили, мне пришлось подключить все связи, чтобы тебя вытащить. А когда по докам прошелся слух, что тебя оклеветали и собираются казнить все… все, кому ты помогал, кого защищал, с кем работал, все пришли на помощь. Так что… - поймав обруч в очередной раз, нага одним махом нацепила его обратно на мою голову, похоже, планируя натянуть до самого носа. – Бери себя в руки и побудь еще одну ночь просто стойким лидером, за которого, если потребуется, они пойдут на смерть еще раз.Возмутиться, что я нифига не лидер, я не успел, как нага схватила меня за плечи, поставила на ноги и, развернув, придала ускорение в сторону вакханалии мягким тычком в спину.Пока мы отсутствовали, вакханалия обрела некое подобие системности. Из переговорной был притащен стол, уж не знаю, как они умудрились протащить его через узкие двери, за которым и пыталась устроиться вся честная компания. Сама компания, тем временем, стала больше. Появился Тень, братающийся с Кристофором, Медянка, зарывшаяся в плед на диване, явно пытаясь кого-то оттуда выкурить, Ламия, с которой были не прочь побрататься все остальные, Убур, Ветала или Веталь… понятней не стало, ну и Катакано тоже наличествовал, черти принесли даже Ферхара с учеником и их низкорослого главу.- Смотритель! – приветствовали они меня радостным воплем, от которого покойник в ванной явно должен был подскочить, а оборотни начать массово линять. Хотя… если судить по клочкам шерсти в воздухе… И только Меру, грудью перекрывшая пути отхода, помешала мне совершить реверсивное наступление в коридор.- С новым годом, - подал голос диван, не голос Медянки. Присмотревшись, во втором бойце за плед я опознал сноходца… Айлу. Совсем про нее забыл.- С новым годом, - парировал я, стараясь, чтобы оскал был больше похож на улыбку.Судя по реакции за столом, прокатило.А может, всем было уже просто все равно.Тем не менее, изображать радушного хозяина долго не пришлось. К полуночи веселье переместилось на крышу, где нелюдей не пугал даже холод.Отделившись от толпы, я устроился на самом краю, свесив ноги и потягивая из бутылки что-то бодрящее. Так как большая часть гуляющих людьми не была, спиртное текло рекой, но набраться толком никто так и не смог. Кроме, разве что, Даниэля, но ему простительно.- Скучаешь? – рядом приземлилась нага, в одной руке сжимая непрозрачную бутылку с чем-то из даров с ее родины. С чем конкретно, я, после того, первого и единственного, раза, уточнять не решился.- Нет… я отдыхаю. Смотрю на звезды. На город. На людей…- На тебя это давит? То, что все это тебе, считай, навязали? – нага приложилась к бутылке и выдохнула облачко… дыма? Это дым?- Навязали? – отпив из своей, я поболтал остатками на дне и, свесившись вперед, заглянул в темный переулок за офисом.- Ну да… Роланд нам немного рассказал. О тебе. О прошлом. О настоящем. Ты ведь никогда не хотел быть Смотрителем.- Не хотел… - прицелившись, я запустил бутылкой в сторону мусорки. Попал. – Но в одном он не прав. Я не погружаюсь во тьму. Не ищу смерти. Я делаю то, что могу. Потому что могу. Месть не вернула мне близких, но она дала… покой. За мной не бегают призраки прошлого. Порой я жалею, да. Но жалею только о том, чего не смог сделать. И я хочу, чтобы таких сожалений было как можно меньше.- У бессмертия есть свои минусы, у нас накапливается больше ошибок, чем у людей. Но есть и свои плюсы, память несовершенна. Со временем она… не стирается, нет. Просто шлифуется прожитыми веками. Воспоминания становятся менее острыми, - нага отправила свою бутылку вслед за моей.- Я никогда тебя не спрашивал почему ты покинула свой город? Почему решила остаться тут?- А я тебе никогда и не отвечала, - Меру рассмеялась, наполняя морозный воздух звонким смехом. О, похоже, кто-то все же сумел захмелеть. – Когда долгие тысячи лет правишь на одном месте… это утомляет. Каждый десяток тысяч лет мы меняемся. Один и тот же правитель не может постоянно смотреть на вещи адекватно, а для жизни нужны перемены. Придет время, и я совсем отойду от дел, передам правление кому-то из детей. Кто знает, может быть окончательно переберусь в этот город. А пока…- Пока еще ночь, я хочу основательно набраться… - поднявшись со своего насеста, я подал руку наге.Часы на башне пробили полночь. Самое время. Эх, не люблю я показуху. Ну а когда, если не в эту ночь?Оставив Меру на крыше, я оттолкнулся от ее края, взмывая в воздух. Леветация. Надолго меня не хватит, но на одно выступление минут в пять – вполне. Обруч на голове засиял, отращивая призрачные очертания, синие линии язычками пламени выстраивались в подобие… наверное короны. Сейчас это было не важно. Не настолько, чтобы на них отвлекаться.На крыше меня заметили, замолчали, провожая взглядами. Кажется, кто-то даже делал ставки на то, как быстро я рухну. Еще кто-то отряжал спасательную операцию – соскребать останки одного Смотрителя с мостовой.Ночное небо за спиной расцвело фейерверками. Сейчас! Вскинув руку к небу, я позволил пламени с ладони устремиться вверх и вспыхнуть в морозном воздухе снопом искр. Все выше и выше.Правда, на этом этапе я почувствовал, что пора бы завязывать. Пока все таращились на пляски пламени в небе, я долетел до крыши. Почти до крыши. В последний момент, чудом, уцепившись за ее край. Свалился бы точно, если бы резко протрезвевшая змея не затащила меня обратно за шкирку. Посмотрев в ее суровое, сосредоточенное лицо… я засмеялся. Сам не знаю почему.- Змея! – вопль ворвался в отсутствующее сознание вместе с утром. По крайней мере я надеялся, что утром. По ощущениям, глаза я закрыл минуту назад.- Где? – инстинктивно вскинулся я в полумраке комнаты, повернул голову налево и обнаружил там… ноги. Странно. Посмотрел направо, но и там нашел лишь ноги… другие. Орали, вроде, те, что слева. – Где змея?- Змея, - левые ноги проявили подвижность, звезданув меня в ухо. Что не прибавило понимания, но добавило головной боли.Сделав над собой усилие, я сумел поднять голову и нос к носу столкнулся с Меру. Картина начала приобретать смысл. Спали мы все на одной кровати. Почти валетом. Правые ноги принадлежали Даниэлю, не смотря на вопли, мирно посапывающему в обнимку с бутылкой, Левые – Айле, в центре был я, а завершала весь этот натюрморт нага, в змеином облике свернувшаяся хаотичными кольцами поверх трех тел.- Ну змея… - устало уронил я голову на подушку и смежил веки.- С новым годом… - прошипела Меру, тоже укладываясь обратно.А мне что-то начало подсказывать, что этот год будет не легче предыдущего.

Ключевые слова: Смотритель нага оборотень авторская история

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