Мухи

Новость отредактировал Estellan - 26-12-2023, 17:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

fagundas Просмотров: 340 Комментарии: 1 +5 26-12-2023, 17:32 by

Боже, как же надоели мухи.Настоящий рой прописался в квартире с месяц назад. И главное не понятно откуда, на улице уже давно не лето. Но правда и морозы еще не нагрянули, лишь иногда по ночам столбик термометра слегка опускается ниже нуля. Однако это всё терпимо. Правда если бы я успел заклеить старые деревянные рамы, то было бы ещё лучше, а так только и остаётся что лежать на диване и терпеть противный сквозняк.А мне ведь внуки давно говорили поменять окна на пластиковые, даже предлагали часть оплатить, а я всё артачился. Да и чего я, сам окна что ли оплатить бы себе не смог? Смог бы! Просто, как бы это сказать, не хотел я. Не хотел, э, людей тревожить, пока сумму не скоплю достаточную. Ну а теперь-то уж чего размусоливать...Господи, как же достало это бесконечное жужжание! Слушать эту безумную какофонию уже не возможно. Неужели никто не слышит её окромя меня?! Лидия Петровна, бабка с пятого этажа, на каждый ох, вздох и чих в доме реагирует. На любые стоны подъездных шишиг клюкой своей по батареям стучит, а тут не слышит целый рой этажом ниже.Дура, господи прости.Правда, слышал я, что она жалуется на какую-то вонь сильную. Мол, гнильём у неё несёт не продохнуть. Да и Люська — швабра старая из-за стены тоже чем-то таким обмолвилась недавно с дочкой своей. Хорошо, что я не чувствую.А может и привык уже просто.Говорят к своему запаху быстро привыкаешь.А как не завоняешь, если помер недавно.Вот и я не знаю.Хоть бы кто моим остолопам сообщил, что хоронить уже давно пора, а то потом квартиру не отмыть им будет.Ну и ладно, их проблема.Моей проблемой остаются мухи.

Ключевые слова: Мухи квартира соседи авторская история

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