Не шелохнись!

Новость отредактировал Estellan - 19-12-2023, 18:53

Причина: Изменен раздел.

Absentis Просмотров: 272 Комментарии: 0 +1 19-12-2023, 18:53 by

Что есть страх? Это одна из древнейших эмоций, одна из сильнейших. Это то самое чувство, инстинкт, который помогал людям в древности спасти свою жизнь, почувствовать опасность. Но есть ли опасности в современности? Что может угрожать жизни простого анона, проводящего дни напролет за спорами на бордах, или школьнику Васе, который поступил в первый класс и через крики и скандалы неохотно, с обидой, делает домашюю работу по окружающему миру? Казалось бы, ничего, но это глубочайшее заблуждение. Многие годы человечество строило цивилизацию, стремясь защититься от опасности. Но не сама опасность беспокоит человека. Его беспокоит чувство страха. Именно этот фактор заставляет человека ассоциировать опасность с ней как таковой. Без чувства страха вы были бы не более чем мешки с мясом и костями, можно сказать даже овощами, неспособными понять происходящее в окружающей вас действительности. А возможно, страх уйдет только тогда, когда все опасности для человека исчезнут навсегда? В ходе эволюции род людской может истребить все факторы, угрожающие их жизни и, как следствие, вызывающие страх. Да, возможно все это именно так.Я расскажу вам свою историю. Историю, благодаря которой я понял, что страх может быть первобытным. Он может буквально поглотить тебя, заставив замереть на месте, тихонько дрожа. Он заставит твои волосы встать дыбом, а кожу покрыться мурашками. Мелкими, холодными. Как холодный пот, который ты почувствуешь на своих руках. Как кровь, которая похолодеет и застынет. Как вся твоя сущность, которая замрет и напряжется, как перетянутая струна, как мышца, через которую прошел электрический ток. Да, отчасти страх можно сравнить с электрическим разрядом. Но ведь неспроста ток сам по себе вызывает страх. Все в этом мире взаимосвязано.Итак, начнем. Будучи студентом, первокурсником, умирающим от скуки посреди семестра, я не знал, чем себя занять. Былой азарт, присутствовавший в моей душе в первые дни после поступления, уже полностью угас, и я ощущал учебу, посещение пар, выполнение лабораторных как обязанность, серую и давящую, скучную и тянущуюся.Восприятие окружающей меня действительности постепенно тускнело, приобретая серые краски. Черно-белые тона заполонили мое понимание. Каждый день, смотря в окно, выходя на улицу, я видел лишь это. Серость. Скука. Тлен.Я был большим любителем мистики, различных историй и мифов, рассказов и баек у костра. В этом есть своя атмосфера. Просто представь, ты сидишь в своей комнате, закутавшись в одеяло и прикрыв глаза, почти засыпая. Комнату заполняет тусклый свет от прикрытого покрывалом ночника. Рядом с тобой стоит обогреватель, создающий ощущение истинного комфорта. Ты сидишь в наушниках, слушая историю от своего любимого рассказчика, и буквально погружаешься в нее. Но даже так, ты же просто слушаешь историю. Ты понимаешь, что это нереально, это не по-настоящему. Но что ты будешь чувствовать, когда на самом деле станешь героем истории. Что ты ощутишь? Что ты увидишь и услышишь? Поверь, я не пожелаю даже врагу прочувствовать это на себе. Это самый настоящий первородный страх в своем истинном обличии. Именно в этот момент ты поймешь, что твоя жизнь как пылинка, которую может сдуть и унести легкий сквозняк из приоткрытого окна. Унести навсегда.Однажды мне на глаза попалась игра. Нет, не та, в которые играют мои сверстники на компьютерах, приставках и телефонах. Я нашел самую настоящую игру со своей первобытной сущностью, со своими инстинктами, со своим страхом.Как-будто это было вчера, я досконально помню правила этой игры. Говорилось, что нужно, встав рано утром, обойти всю свою квартиру, дом или комнату общежития, сделав при этом круг в каждом из помещений твоего жилья. Нет, не нужно было рисовать или как-либо изображать круг. Требовалось всего лишь встать посреди каждой комнаты и пройтись по кругу. По одному разу в каждой из них. После ты подходишь к зеркалу и смотришь за свое плечо, как-будто бы высматривая кого-то в зазеркалье. Никого не увидев, ты собирался, и уходил по своим делам. Ты обязательно должен был покинуть свой дом на весь день.Вернувшись домой, ты медленно проходился по всем комнатам, вновь делая круги. Открывая шторы и отключая свет, ты погружался в объятия легкого, немного тревожащего, но при этом и умиротворяющего лунного света. Дело осталось за малым. Ты берешь свечу и подходишь к зеркалу. Стоя перед своим отражением, ты наблюдаешь за окном, которое видишь позади себя. Ты стоишь так несколько минут, пол часа, час. И это рано или поздно произойдет. Ты увидишь. Ты услышишь. Ты ощутишь это каждой клеткой своего тела. Нечто будет приближаться к тебе, медленно, неторопясь, как бы играя с тобой. Ты замрешь, ведь это — опасность. Оно угрожает тебе, твоей жизни. Ты в ступоре будешь наблюдать, как оно медленно, перебирая конечностями, лезет по твоему окну, а после внезапно застывает, прицепившись к стеклу. Оно знает, что ты его видишь. Оно чувствует это. Оно голодно.Ты начинаешь слышать дребезжание стекла, как-будто бы кто-то легонько постукивает по нему. Но ты не можешь сдвинуться, ведь понимаешь, что тогда оно нападет. Стуки становятся все сильнее и сильнее. Шум ветра резко стих. Даже он неспособен заглушить эти звуки. Тук-тук-тук. Ты будешь слушать это на протяжении часов, замерев перед зеркалом. Ты не сделаешь ни шага, ни шороха, ведь понимаешь: оно наблюдает. Стуки усиляются до тех пор, пока стекло не разбивается. Но ты неподвижен. Ты не можешь двинуться с места. Ты задерживаешь дыхание и стараешься не моргать, чтобы не натворить лишнего. Поток мыслей остановлен. Ты — статуя, манекен, застывший на месте. Оно пробирается в твою комнату. Медленно, перекидывая свои конечности через подоконник. Ты слышишь характерный хруст костей, которым сопровождается каждое движение этого существа. Ты понимаешь, что натворил. Тебе хотелось бы, чтобы вся жизнь пронеслась перед твоими глазами, но сознание опустело. Ты не можешь позвать на помощь, вспомнить что-то из своего прошлого, даже просто позволить себе мимолетную мысль. Ты обречен стоять и наблюдать за ним. Свеча уже день как потухла. Теперь оно — хозяин этого дома. Не смей шелохнуться, если не хочешь плохого конца.

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