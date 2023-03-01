Легенда дома Крейтли

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:22

krux Просмотров: 180 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:22 by

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦАФЕОФОН — имперец, 24 года, ворНИРИМ — босмер, 20 лет, ворСИЛЕНУС КРЕЙТЛИ — имперец, 51 год, торговецДОМИНИЦИЯ КРЕЙТЛИ — его жена, 40 летЭЛЬВА КРЕЙТЛИ — их дочь, 16 летМИНИСТЕС КРЕЙТЛИ — их сын, 11 летДекорации: Знаменитый посещаемый призраками дом Крейтли в Чейдинхоле, первый и второй этаж. Это требует возведения на сцене второго уровня, где будет происходить значительная часть действия.Сцена в темноте.Слышится скрип, шаги по лестнице, звук дыхания, но ничего не видно.Сверху доносится голос.ЭЛЬВА (за кулисами) Эй!.. Есть там кто?МИНИСТЕС (за кулисами) Может, разбудить папу?ЭЛЬВА (за кулисами) Нет… Наверно, показалось…Свет фонарика опускается по лестнице, и видно, что худенькая красивая девочка ЭЛЬВА, нервничая, спускается по лестнице на сцену.При свете фонарика зритель начинает видеть второй этаж пыльного старого дома. Одна лестница ведёт наверх, другая вниз, на сцену. Большой камин (без огня) находится на сцене слева. Стол, запертый сундук и платяной шкаф завершают обстановку.МИНИСТЕС (за кулисами) Эльва, что ты делаешь?ЭЛЬВА Я просто проверить… Иди в кровать, Министес.Когда девочка проходит у стола, мы замечаем, что босмер Нирим ловко проскальзывает за её спиной вне её поля зрения, старательно избегая освещенных мест. Она не замечает его, а он тем временем подкрадывается к ней, бесшумно ступая по твёрдому деревянному полу.Когда он уже почти подкрался к ней, вдруг откуда-то снизу раздаётся треск. Это заставляет босмера отступить и вновь скрыться за столом.Девочка, кажется, не заметила этого звука, и Нирим, выглядывая из-за стола, наблюдает за ней.МИНИСТЕС (за кулисами) Что-нибудь нашла?ЭЛЬВА Нет. Наверно, мне просто показалось, но я пойду проверю внизу.МИНИСТЕС (за кулисами) А огонь горит? Мне холодно…Эльва смотрит на давно потухший камин. Туда же смотрит Нирим.ЭЛЬВА Конечно, горит. Ты что, не слышишь, как трещат дрова?МИНИСТЕС (за кулисами) Ну да, наверно…Эльва вдруг подпрыгивает, услышав что-то, что нам не слышно. Она обращает своё внимание вниз, на лестницу, ведущую к первому этажу.ЭЛЬВА Эй?..Эльва спускается, освещая путь фонариком. Она, похоже, не замечает имперца Феофона, несущего большой мешок с награбленным, у которого в руках есть свой собственный фонарик, и тот спокойно проходит мимо неё.ФЕОФОН Извините, леди. Мы тут грабим вас.Эльва продолжает медленно, нервно спускаться по лестнице, которую мы теперь видим в свете её фонаря. Она осматривает комнату с низкими потолками, обчищенную ворами, а наверху продолжается действие.Фонарь Феофона освещает второй этаж.ФЕОФОН Прячешься, Нирим? Я же говорил тебе. Они не видят нас и не слышат.Нирим робко выходит из-за стола.НИРИМ Я поверить не могу, что это призраки. Они кажутся такими живыми.ФЕОФОН Ага. Вот что так отпугивает отсюда суеверных. Но они не навредят нам. Они просто живут в прошлом, как и все призраки.НИРИМ …В ту ночь, когда их убили.ФЕОФОН Хватит думать, что ты сам обратишься в призрака. Я тут набрал массу всего — серебряные подсвечники, шёлк, и даже немного золота… А ты что нашёл?Нирим держит пустую сумку.НИРИМ Извини, Феофон, я как раз думал начинать…ФЕОФОН Тогда займись тем сундуком. Ты за ним и пришёл.НИРИМ О, да. У меня талант к этому делу, а у тебя масса возможностей для его применения… и оборудование. Ты ведь наполнил фонари заранее, правда? Я не могу работать в темноте…ФЕОФОН Не волнуйся, Нирим. Я обещаю. Сюрпризов не будет.Нирим подпрыгивает, когда мальчик Министем появляется на лестнице. Паренёк тихонько пробирается к камину. Он ведёт себя так, будто разжигает огонь, подкладывая в него дров, расталкивая тлеющие угли, хотя ни дров, ни углей, ни огня в камине нет.ФЕОФОН У нас есть масса времени, дружище. Никто в этот дом не ходит. Если кто и увидит свет в окнах, то подумает, что это призраки.Нирим начинает возиться с замком на сундуке, а Феофон открывает платяной шкаф и начинает изучать его содержимое, которое представляет собой большей частью полусгнившую ткань.Нирим отвлекается, глядя на мальчика.НИРИМ Эй, Феофон, а давно они умерли?ФЕОФОН Лет пять назад. Почему ты спрашиваешь?НИРИМ Ну, разговор поддержать.Пока они разговаривают, внизу Эльва, осмотрев маленькую комнатку, действует так, словно запирает входную дверь.ФЕОФОН Разве я не рассказывал тебе эту историю?НИРИМ Нет, ты сказал только: «Эй, я знаю место, где можно хорошо поживиться, где никого нет, кроме призраков». Я думал, что ты шутишь.ФЕОФОН Без шуток, партнёр. Пять лет назад здесь жили Крейтли. Хорошие люди были. Ты видел их дочку Эльву и мальчика Министеса. Родители Силенус и Доминиция, если я правильно помню, спят наверху.Нирим справился с замком на сундуке и начал в нём копаться. В это время Министес поднимается от «огня», видимо, согревшись, и останавливается у лестницы.МИНИСТЕС Эй!От голоса мальчика Нирим, Феофон и Эльва одновременно подскакивают.ЭЛЬВА Ты в кровати? Я пойду, проверю чердак.МИНИСТЕС Я тебя подожду.НИРИМ Что случилось?ФЕОФОН Вообще их разорвали на части. Наполовину съели. Никто так и не узнал, кто это сделал. Хотя слухи ходили, конечно…Эльва открывает дверь на чердак и входит туда. Свет исчезает с первого этажа. Министес терпеливо ждёт на лестнице, бормоча под нос какую-то песенку.НИРИМ Какие слухи?Феофон, изучив содержимое платяного шкафа, помогает Нириму разобраться с золотом в сундуке.ФЕОФОН Неплохая добыча, да? Ну вот, слухи… Говорят, что старуха Доминиция была ведьмой перед тем, как вышла замуж за Силенуса. От всего отказалась ради него, чтобы стать хорошей женой и матерью. Но другие ведьмы не очень хорошо к этому отнеслись. Они нашли её и подослали к ней какое-то существо поздно ночью. Нечто ужасное, порождение ночных кошмаров.МИНИСТЕС Эльва? Эльва, что ты так долго?НИРИМ О, боже, мы что увидим, как их убили? Прямо тут?МИНИСТЕС Эльва!СИЛЕНУС (за кулисами) Что там у вас? Хватит играться, идите спать.МИНИСТЕС Папа!Министес испуганно бежит вверх по лестнице. По дороге он сбивает Нирима с ног и продолжает бежать, как будто ничего не случилось, в темноту на третий этаж (за кулисы).ФЕОФОН Ты в порядке?Нирим, бледный, вскакивает на ноги.НИРИМ Ничего! Он коснулся меня?! Но как призрак может коснуться меня?!ФЕОФОН Ясное дело… Конечно, может. Некоторые. По крайней мере. Ты же слышал о духах предков, охраняющих гробницы, и о призраке короля Даггерфолла. Если бы они не могли коснуться тебя, то какой от них был бы прок? Почему это тебя удивляет? Ты думал, они пройдут сквозь тебя, что ли?НИРИМ Да!СИЛЕНУС, человек за кулисами, осторожно выходит на лестницу.ДОМИНИЦИЯ (за кулисами) Не оставляй нас одних, Силенус! Мы пойдём с тобой!СИЛЕНУС Подождите, тут темно. Я принесу свет.Силенус подходит к остывшему очагу, выставляет вперёд руку — и вдруг в его руке появляется горящий факел. Нирим в ужасе отпрыгивает назад.НИРИМ Я почувствовал его! Я почувствовал жар от огня!СИЛЕНУС Успокойся, всё в порядке.Министес проводит свою маму Доминицию вниз по лестнице, где они присоединяются к Силенусу.ФЕОФОН Не понимаю, чего ты боишься, Нирим. Должен сказать, я разочарован. Я не представлял, что ты такой суеверный.Феофон идет по лестнице вверх.НИРИМ Куда ты?ФЕОФОН Там ещё один этаж.НИРИМ А мы не можем просто уйти отсюда?Нирим наблюдает за семьёй, идущей за Силенусом и его факелом, вниз, на первый этаж.СИЛЕНУС Эльва? Скажи что-нибудь, Эльва.ФЕОФОН Вот, ты видишь? Если ты не любишь призраков, то тебе надо как раз на третий этаж. Теперь все четверо внизу.Феофон уходит вверх, за кулисы, но Нирим останавливается наверху на лестнице, и смотрит вниз, на семью. Он видит троих человек, они оглядываются, и, в конце концов, поворачиваются к двери подвала.НИРИМ Все… четверо?Силенус открывает дверь подвала.СИЛЕНУС Эльва? Что ты делаешь в подвале, девочка?..ДОМИНИЦИЯ Ты видишь её?НИРИМ Все четверо, Феофон?СИЛЕНУС Думаю, да… Я кого-то вижу… Эй!..НИРИМ А что если призраков пять, Феофон?!Силенус выставляет факел вперёд, через подвальную дверь, и вдруг огонь затухает. Первый этаж погружается в темноту.Министес, Доминиция и Силенус кричат, но мы не видим, что там происходит.Нирим почти в истерике, и кричит вместе со всеми. Феофон быстро сбегает вниз по лестнице с третьего этажа.ФЕОФОН Что такое?!НИРИМ Что если призраков пять?! Мужчина, его жена, девочка, мальчик… и то, что убило их?!ФЕОФОН А что убило их?НИРИМ И вдруг это призрак, который тоже может нас коснуться?! Как остальные!В темноте первого этажа слышится скрип открываемой двери, хотя всё ещё ничего не видно, и слышится тяжёлая поступь когтистых лап. Шаг за шагом, это существо идёт к лестнице.ФЕОФОН Не расстраивайся. Даже если оно может нас коснуться, с чего ты взял, что оно этого хочет? Все остальные даже не заметили, что мы тут.Фонарь Феофона начинает потихоньку затухать. Он открывает вентиль пошире.НИРИМ А вдруг это не призрак, Феофон! Что если это то самое существо, живое… И оно ничего не ело уже пять лет…Шаги замедляются, тяжело поднимаясь по лестнице, хотя мы не видим, что это. Нирим замечает, что свет потухает, несмотря на попытки Феофона открыть вентиль ещё шире.НИРИМ Ты же сказал, что наполнил лампы!Свет окончательно потухает, и сцена погружается в темноту.НИРИМ Ты же пообещал наполнить лампы!Рядом слышится тяжёлая поступь и жуткий рёв. Мужчины кричат.Занавес.Автор - Балот-Кул.Источник - https://elderscrolls.fandom.com/ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8#Skyrim

Ключевые слова: Дом призрак подвал существо

Другие, подобные истории: