Бессмертная кровь

krux Просмотров: 80 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:10 by

Луна и звёзды скрылись от глаз, тихая ночь была темна. Городская стража зажгла факелы, но человеку, который постучался в дверь моей часовни, свет был не нужен. Я знал, что Моварт Пикуин ночью видит почти так же хорошо, как и днём — потрясающая способность, учитывая, что действовал он в основном по ночам.Его привёл ко мне один из моих послушников. Взглянув на него, я решил, что он нуждается в исцелении — он был бледным, его кожа казалось почти прозрачной, а его лицо, некогда прекрасное, несло на себе отпечаток невыразимых страданий. Тёмные круги под глазами свидетельствовали о сильном утомлении, но его глаза горели ярким, почти безумным огнём.Он отмахнулся от моего предложения исцелить его, хотя признал, что пришёл поговорить об одном определённом заболевании.«Вампиризм, — сказал он и остановился, увидев мой удивлённый взгляд. — Мне говорили, что ты можешь помочь мне понять его природу».«Кто это тебе сказал?» — спросил я, улыбнувшись.«Тиссина Грей».Я помнил её. Храбрая, прекрасная воительница — она хотела с моей помощью разобраться в нагромождении правды и лжи о вампирах. Со дня нашей последней встречи прошло два года, и я не знал, помогли ли ей мои советы.«Ты говорил с ней? Как поживает госпожа?» — спросил я.«Она мертва, — холодно ответил Моварт, а затем, увидев моё потрясение, поспешил смягчить удар. — Она говорила, что твои советы очень помогли ей в её охоте за неким вампиром. Когда я говорил с ней в последний раз, она охотилась за другим… И он убил её».«Значит, моих советов оказалось недостаточно, — вздохнул я. — Так почему ты думаешь, что они помогут тебе?»«Много лет назад я сам был учителем, — ответил он. — Не в университете. Я был тренером в Гильдии бойцов и поэтому я знаю, что учителя нельзя винить в том, что ученик не задаёт правильных вопросов. А я собираюсь задать тебе правильные вопросы».Так он и сделал. Несколько часов подряд он засыпал меня вопросами, и я рассказывал, рассказывал ему всё, что мог. Он ничего не говорил о себе и никогда не улыбался, внимательно глядя на меня и запоминая каждое моё слово.Наконец, вопросы начал задавать я: «Ты говоришь, что ты был тренером в Гильдии бойцов. Ты выполняешь задание Гильдии?»«Нет, — отрезал он, и в его глазах промелькнула усталость. — Если можно, я бы хотел продолжить беседу завтра ночью. Мне нужно поспать и подумать над всем этим».Я улыбнулся: «Ты спишь днём?»К моему удивлению, он улыбнулся в ответ, хотя его улыбка больше походила на гримасу боли: «Когда охотишься на кого-то, то поневоле перенимаешь привычки своей жертвы».На следующий день он снова обрушил на меня град вопросов, на этот раз более конкретных. Он хотел узнать о вампирах восточного Скайрима. Я рассказал ему о наиболее крупном племени, Волкихар — жестоких и безумных вампирах, чьё дыхание леденит кровь в жилах их жертв. Я объяснил, что они живут подо льдом далёких озёр и выходят на поверхность только для того, чтобы напиться крови.Моварт Пикуин внимательно выслушал меня, задал ещё несколько вопросов и, наконец, собрался уходить.«Меня не будет несколько дней, — сказал он. — Но я вернусь и расскажу тебе, помогли ли мне твои советы».Он сдержал своё слово — четыре дня спустя он пришёл ко мне в часовню сразу после наступления полуночи. На его щеке был свежий шрам, но на его лице сияла мрачная, но довольная улыбка.«Твои советы очень помогли мне, — сказал он. — Но тебе следует знать, что у Волкихар есть ещё одна особенность, о которой ты не упомянул. Они могут протянуть свои руки сквозь толщу льда, не сломав его. Это был неприятный сюрприз — один из них схватил меня без предупреждения».«Любопытная подробность, — заметил я, смеясь. — И ужасная. Тебе повезло».«Я не верю в удачу, только в тренировку и подготовленность. Твои сведения помогли мне, а мои навыки рукопашного боя решили судьбу этого кровососа. Я никогда не доверял оружию. Слишком много неизвестных факторов. Даже лучшие оружейники порой куют плохие клинки — но ты всегда знаешь, на что способно твоё тело. Я знаю, что могу нанести тысячу ударов, не потеряв равновесия — если, конечно, первый удар остаётся за мной».«Первый удар? — пробурчал я. — Значит, тебе нельзя попадать в засаду».«Вот почему я пришёл к тебе, — сказал Моварт.— Ты знаешь об этих чудовищах всё, всё о каждой их проклятой разновидности. Теперь ты должен рассказать мне о вампирах северного Валенвуда».Я сделал то, о чём он просил меня, и снова его вопросы стали суровой проверкой моим знаниям. Мне нужно было рассказать ему о многих племенах. О Бонсаму, которых можно было отличить от босмеров только при свете свечи, о Кирилт, которые могли растворяться в тумане, о Йекеф, которые заглатывали людей целиком, об ужасных Телбот, которые убивали детей, чтобы занять их место в семье и много лет терпеливо ждать, убивая одного родственника за другим.И он снова простился со мной и пообещал вернуться через пару недель. Моварт вернулся после полуночи. На этот раз на нём не было свежих шрамов, но новые сведения были.«Ты ошибался, утверждая, что Кирилт не может обернуться туманом, если столкнуть его в воду, — сказал он, дружески похлопав меня по плечу. — К счастью, в газообразном состоянии он не может уйти далеко, и мне удалось выследить его».«Должно быть, он был без ума от страха. Твои познания всё увеличиваются, — заметил я. — Хотел бы я, чтобы у меня был такой послушник».«А теперь расскажи мне о вампирах Сиродила», — сказал он.Я рассказал ему всё, что мог. В Сиродиле жило только одно племя — могущественный клан, который изгнал всех конкурентов так же, как это сделали сами имперцы. Никто не знал о них ничего, ибо они превзошли себя в искусстве притворства. Если они хорошо питаются, их невозможно отличить от обычных людей. Они были более культурными и цивилизованными, чем вампиры из провинций; они предпочитали пить кровь спящих людей…«Их будет нелегко застать врасплох, — нахмурился Моварт.— Но я найду одного из них и расскажу тебе всё, что узнаю. После этого ты расскажешь мне о вампирах Хай Рока и Хаммерфелла, Эльсвейра и Чернотопья, Морровинда и острова Саммерсет, да?»Я кивнул и понял, что охота стала для него делом всей жизни. Таким, как он, намёков никогда не достаточно. Он должен узнать всё.Он пропал на целый месяц, а когда вернулся, то даже в тёмной часовне я разглядел его отчаяние и разочарование.«Я потерпел неудачу, — сказал он, пока я зажигал свечу. — Ты был прав. Я не смог найти ни одного из них».Я поднёс свечу к моему лицу и улыбнулся. Он был поражён, увидев бледность моей кожи, вечный голод в моих глазах и мои зубы. О да, думаю, что мои зубы действительно стали неожиданностью для этого человека, который не мог позволить себе неожиданностей.«Я не ел уже семьдесят два часа», — объяснил я и бросился на него. Он не успел нанести ни первого удара, ни последнего.Неизвестный автор.Источник - https://elderscrolls.fandom.com/ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C#Oblivion

Ключевые слова: Морровинд обливион кровь вампир

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