Иная форма жизни

Новость отредактировал Estellan - 5-12-2023, 18:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 469 Комментарии: 1 +6 5-12-2023, 18:51 by

Небольшая толпа стояла подле кровати. В комнате царила мёртвая тишина, запах скошенной травы и полумрак. Все собравшейся смотрели на кокон, покрытый мхом. Внутри кокона находился человек. Двое покинули комнату, мужчина и женщина, остальные присутствующие, в составе трёх человек в белых халатах, остались, тихо переговаривались между собой.Через какое-то время все они вновь собрались в гостиной. Никто не собирался нарушать тишину, лишь переглядывались между собой. Женщина, что была в белом халате, педиатр, первая заговорила:- Хорошо, Мария. Можете снова рассказать ту историю, мои коллеги тоже хотят знать.Та самая Мария, с трудом успокоившись, закивала, протирая глаза платком. Рядом сидел её муж, Владимир, крепко обнимала одной рукой за плечи, то и дело вертелся на месте, сам не может отойти от произошедшего.- Случилось всё примерно месяц назад, может чуть меньше, - начала Мария. – Стёпа, мальчик мой, задерживался в школе – продлёнка. Придя домой, он заявил, что поцарапался где-то в школе. Ранка на руке не глубокая, но кровь всё никак не останавливалась. Через каждый десять минут меняли пластырь. Лишь через два часа кровь перестала течь. Меня это удивило, такое в принципе невозможно, чтобы из такой ранки столь крови выходило. Но дело уладилось и забылось. Потом… Потом вместо обычной струпы появилась нечто похожее на мох. Подумали, что заражение, этот… гнойник мховый торчал из пальца, мешая Стёпе нормально что-либо делать, палец не сгибался. Обратились в больницу, убрали, и опять… Попытались сами убрать, и опять… Со временем мой мальчик начал обрастать этим мхом. Чувствовал он тогда себя не важно, слабел не по дням, а по часам, пока вовсе не слёг в кровать. И вот, пару дней назад, он… в этом коконе…Мужчины в белых халатах закивали головами. Пузатый дядька, хирург, смотрел перед собой, сложив руки на своём животе, быстро перебирая большими пальцами, а в очках мужчина, эндокринолог, что-то шустро записывал в блокнот. Вновь нависла тишина, но на этот раз нарушать её никто не стал.Выйдя из дома, компания собралась на парковке возле дома, чтобы обговорить ситуацию. В машину садится они не собиралсиь, не смотря на дикий осенний холод на улице – переговоры важнее всего.- Итак, коллеги, какие выводы? – мужчина в очках, Виталий, бегло вчитывался в исписанные страницы блокнота, не забывая поглядывать на пузытого дядьку – Константина, и женщину – Софью.- Похоже на какой-то бред… - холодно проговорил Константин, прислонившись задом к капоту машины.- Если это не было правдой, - сказала Софья, доставая из кармана брюк пачку сигарет и зажигалку.- Такое вообще возможно? Обычная царапина, НО: кровь остановилась через два часа, странный гнойник, похожий на мох, а затем мальчишка весь покрылся этим мхом, пока коконом не стал, - Константин не мог признать увиденного.- Ты там был и всё видел, слышал, - Софья затянулась сигаретой, прикрыв глаза.- М-да… Тяжёлый случай… - Виталий спрятал блокнот в карман халата.- Простите, вы те самые специалисты? – раздался хриплый голос.Это оказался мужчина средних лет. Он держался на расстоянии, иногда поглядывая по сторонам.- Ну, допустим, а что? – поинтересовался Константин, тяжело вздохнув.- Я видел, как вы вышли из квартиры Скворцовых. Я просто хочу кое-что ещё рассказать про это…- «Про это»? – уже Виталий проявил заинтересованность.- У меня аналогичная ситуация… - мужчина затянул рукава, обнажая свои руки, покрытые… травой.- Ого… - Софья выронила сигарету и надела очки.- Трава? – Виталий осторожно коснулся растительности на руках мужчины. По ощущениям, та же трава, что растёт на земле.- Я бы лучше не трогал! – незнакомец растянул рукава обратно.- Скорее всего, это заразно… - едва слышно проговорил Константин.- Возможно. Ибо у многих в этом доме уже такая хрень, - после этих слов мужчина ушёл.- Боже, только не говорите, что начинается непонятная эпидемия… - фыркнул Константин, направляясь к машине.- Скорее всего, - согласился Виталий, идя следом за Костей.Софья не торопилась, она смотрел на того мужчину, пока тот не исчез за домом. Потом перевела взгляд на дом.- У меня плохое предчувствие… - шепотом произнесла она.Эти трое работали в одной частной клинике, что находилась на окраине города. Маленькое здание на два этажа, с маленьким персоналом и оборудованием, но работали все, как могли. По крайней мере, из пациентов ещё никто не жаловался. И вот, прибыв в клинику, образцы мха были сразу сданы на анализ. Долго ждать не пришлось, ничего необычного не нашли – обычный мох. Все находились в недоумении, как только услышали историю с уст Софьи. Никто, конечно, не поверил, даже подтверждение Константина и Виталия не помогли.- Может, лучше им показать? – тихо проговорил Константин, усевшись в своём в кресле.- Ага, типа, как экспонат в музее? – возмутился Виталий. От сильного всплеска негативных эмоций сломал ручку, небольшие синие струйки чернил скатывались по коже зигзагом.- Блин, Виталя… - Костя быстро достал платок из кармана брюк и протянул коллеге.Пока мужчины спорили, Софья молча сидела между ними, вновь и вновь изучала результаты анализов. В голове никак не укладывалось: как может обычный мох покрыть человеческое тело? Это в принципе невозможно.- Неужели новый этап в эволюции человечества? – едва слышно сказала она.Виталя и Костя перестали ссориться, обратив на неё внимание.- Что ты сказала? – Виталий поправил очки, заглядывая в бумаги.- А? Да так, ничего. Просто бред…- Считаешь, что эволюция решила пойти вперёд, превратив людей в растений? – Константин покачивался из стороны в стороны, от чего стул под его весом поскрипывал.- Нет-нет, такое невозможно… - Софья мотнула головой, отложив бумаги.- Так как нам объяснить мальчика в непонятном коконе из мха и травяные руки мужчины? – Виталий решился сам вновь просмотреть результаты анализов.Тишина. Никто ничего не мог сказать по этому поводу. Лишь сидели, ждали чего-то. День близился к концу, пора расходиться по домам. Софья по пути домой всё ещё ломала голову; что могла пойти не так с тем ребёнком и мужчиной? И почему мальчик покрылся мхом, а тот мужчина – травой? Ощущение, будто всё как в фантастическом фильме – неизвестная болезнь попадает землю с хвоста кометы или что-то вроде того. Только вот новостей про крушение неизвестных летающих объектов не было, хотя в чём смысл, если нечто подобное произойдёт. Даже если и произошло такое, то всё будет происходить совершенно секретно.- И куда меня понесло… - проговорила Софья возле двери в квартиру.Утро началось не с кофе, а с жутких новостей: в некоторых частях города появилась непонятная растительность… С человеческими глазами… Тот самый дом, в котором была Софья с коллегами, покрылся мхом. В случайных местах были глаза, что открывались и закрывались, жили своей жизнью. Будто мох живой, мирно наблюдал за толпами людей с немым вопросом: «Что вам от меня надо?». Другой такой же дом пополам разрушился, давая больше простору для гигантского гриба. И у него тоже были человеческие глаза, только одна пара. В частном секторе в некоторых домах нашли деревья с руками-ветками, а в парках появились глазастые кусты и цветы.Софья уже обратилась к Косте и Виталию, те тоже наслышаны про эти события. Они решили собраться в клинике, чтобы обговорить всё. Там на них с удивлением смотрели, кто-то даже просил прощения. Пришлось закрыть клинику и устраивать общее собрание, во время которого к общему знаменателю не пришли. За всю историю человечества такое происходит впервые, и этому нет объяснения. Лишь остаётся обращаться куда-то выше, чтобы разобраться в такой ситуации. Только никто из верхушки не торопился: правительство не било тревогу, военные лишь отцепили территории с загадочной растительностью из людей, но таких мест становилось больше и больше. Будто всё в порядке вещей, всего лишь какая-нибудь пандемия, с которой можно бороться.- Да что происходит?! – возмущался Виталий, расхаживая по кабинету, - Никто ничего не говорит, ходят тут всякие: люди в форме и ребята из каких-то лабораторий, делают вид, что всё хорошо, но на самом деле всё не так!- Знаешь, я бы сидел на попе ровно и ждал, когда всё уладится… - спокойно сказал Константин, попивая чай у себя за столом.- Ты же знаешь, что карантин объявили?! Нас отсюда не выпустят! У меня жена и дети там, вдруг им нужна моя помощь!- Поэтому не надо жениться раньше времени, - съязвил Костя.- Да ты… - Виталий сильно ударил по столу, чуть не пробив его насквозь.- Мальчики, тихо, - вмешалась Софья, просматривая новости в интернете.Виталий заглянул в ноутбук, но не вглядывался особо, а Константин дальше попивает чай.- Думаю, ты там ничего не найдёшь, - сказал Виталий.- Скорее всего… - тяжело вздохнув, Софья отложила ноутбук.Ситуация накалялась, остается только ждать чуда. Только чудо произошло совсем другого рода. Вскоре узналось, что с учётом распространения странной болезни, чуть ли не каждый час по всей стране появлялась человеческая «растительность». Помимо этого, в некоторые другие страны проникла эта болезнь. По всем каналам об этом говорили в прямом эфире, отчего поднялся шум и гам в больнице: как со стороны пациентов, так и со стороны врачей. И в саму клинику приходили не с жалобами на головную боль и сердце, а на непонятную растительность на теле.Всё резко переменилось. В городе объявлен карантин. Теперь на улицах не было людей, лишь трава, деревья, кусты с человеческими глазами. Всего за день чуть ли не половина домов разрушена, дороги покрыты зелёным покрывалом, а в воздухе витала свежесть, будто в поле. И стрекот кузнечиков заменил гул машин и человеческий галдёж. Насекомых стало намного больше, и прибавили они ещё в габаритах немного, по размеру как обычная домашняя кошка. Чуть ли не весь мир погрузился в зелёный цвет.Из клиники никого не выпустили. Все остались там, мало кому повезло оказаться дома в тот день, когда карантин был объявлен. Коридоры клиники покрылись корнями человеческих деревьев, и кроме этого, можно ещё встретить цветы с человеческими глазами. В некоторых кабинетах росла трава, среди всего зелёного покрывало можно было увидеть человеческие очертание – тоже самое можно сказать и про мох. Остались только Софья и Константин. Они стояли возле своего коллеги; Виталий практически полностью обратился в один из жутких цветков. Его тело иссохло, превращаясь в кожаный стебель зелёного цвета, голова распухла и потрескалась, освобождая лепестки белого цвета. Буквально на глазах Виталий постепенно трансформировался, не в силах говорить, лишь молча смотрел на коллег.- Неужто мы остались совсем одни? – Константин отвернулся, не желая больше смотреть на ту жуткую картину.- Возможно, - Софья последовала примеру Кости.- Даже как-то жутко от этой мысли…- Может лучше всё-таки покинуть нам клинику? Не вижу смысла больше соблюдать карантинные меры.- Куда? Ничего практически не осталось от этого мира…- Мы и так сидим здесь неделю. Ты сам прекрасно понимаешь, что дольше не протянем, или ты боишься?- Честно, я боюсь. Не всё ещё не могу поверить в происходящее.Долго беседовать на эту тему не пришлось, Софья и Константин вышли наружу. Непривычно было смотреть на пустующий город, покрытый зеленью. Машины стояли на своих местах, укутанные корнями или стеблями, здание практически разрушались.- Придётся бродить на своих двоих… - Костя тяжело вздохнул, осматривая свою машину; и его транспорт не стал исключением.- Больше ничего не остаётся. Лишь бродить и стараться выжить, - сказала Софья, осматриваясь.- Как ты думаешь, есть ещё выжившие?- Скорее всего. Не думаю, что только мы избежали такой участи.Долго они ещё бродили, но остальных выживших так и не нашли. Либо попрятались, либо и правда остались лишь Константин и Софья. Казалось, будто они сами «зомби» в этом брошенном мире, бесцельно бродили по улицам города. По пути им попалась самое необычное человеческое дерево: сросшиеся человеческие тела в один большой серый ствол. Ветки-руки подёргивались и покачивались, сжимая и разжимая пальцы. От дерева исходил приглушённый человеческий хор, такой спокойный, даже радостный.- Миру пришёл конец, - проговорил Константин, - Никого больше не осталось. Даже если и есть живой кто-то, то сидят где-нибудь и не высовываются.- И за каких-то две недели всё так разрослось? – удивилась Софья.С каждым проделанным шагом надежда всё угасала: кругом лишь цветы и грибы с человеческими глазами, деревья с человеческими стволами, мох и трава с человеческими очертаниями.- Кость… - Софья встревоженно посмотрела на мужчину, указывая на руку.Заметив, что часть руки обросла мхом, Константин посмотрел на Софью.- У тебя тоже… Только на шее.Софья коснулась шеи, смогла ощупать несколько травинок.Оба смотрели друг на друга с удивлением и страхом.Теперь пришла их очередь.

Ключевые слова: Мох город глаза авторская история

Другие, подобные истории: