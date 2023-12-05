Я календарь, переверну...

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Новость отредактировал Estellan - 5-12-2023, 18:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pennywaise Просмотров: 239 Комментарии: 0 +4 5-12-2023, 18:42 by

Осень. Начало октября. Тот период времени, когда ещё не холодно, но уже не жарко. Темнеет рано.Утро.Проснулся Олег от невыносимой боли во всем теле. Каждая мышца, каждая косточка буквально ныла и пульсировала, словно он всю ночь разгружал фуру со строительным материалом, а по окончанию работы, его самого засунули под ту самую фуру, и проехались по нему несколько раз:вперёд – назад, вперёд – назад.Олег несколько минут пялился в потолок, пытаясь вспомнить вчерашний день.А что было вчера? Этого он не помнил, и как мужчина не пытался вспомнить хоть что-то, хотя бы малейшее воспоминание и моменты - ему это не удавалось. Будто-то кто-то вырвал из его головы все что связано со вчерашним днём, словно страницу из книги.Вообще он смутно помнил как переехал в это место, видимо на фоне стресса и переживания мозг совсем прикипел, однако причину, по которой он здесь, Олег помнил чётко.Олег покинул теплую постель и взял курс в сторону ванной комнаты.- Эх, Олежек Олежек, что с тобой стало? – проговорил мужчина вслух, глядя на свое отражение в зеркале.К сорока годам Олег Геннадьевич был весьма состоятельным и успешным человеком , владел фирмой и недвижимостью в крупном мегаполисе.У него было все: мешки с деньгами , крутые дорогие авто, женщин, вагон и маленькая тележка, вечеринки в кругах влиятельных людей. Красивая и, казалось бы, беззаботная жизнь, о которой многие могут лишь мечтать. Но ключевое слово это «было».А теперь что? Что теперь то? Теперь, когда-то уважаемый и узнаваемый чуть ли не каждой собакой, Олег Геннадьевич, стал отшельником.****Олег, попрощавшись со всеми, покинул шумную вечеринку, сел за руль дорогого спорткара, завел двигатель и помчался на всех парах, стараясь как можно быстрее добраться до противоположного конца города, где находился его шикарный особняк.Он слегка перебрал, что впоследствии отразилось на его состояние в целом, да и поздний вечер за окном, а мужчина с раннего утра на ногах и весь в делах. Вот Олег уже проехал поворот, ещё два километра и он дома. Наконец скинет с себя дурацкий костюм и наденет лёгкую, свободную одежду, развалится на кровать, включит какую-нибудь дичь по ящику и просто отдохнёт от суеты и надоевших уже светских мероприятиях. Пока Олег рассуждал где лучше бросить свои кости, на втором или третьем этаже, он не заметил парнишку на пешеходном переходе, вернее заметил но уже было поздно.Визг тормозов. Сильный удар. Когда автомобиль полностью остановился, Олег вылез и подбежал к парню, которого отбросило на несколько десятков метров.Мужчина надеялся, что с парнем все в порядке, что он выживет, и у него просто царапины и ушибы, в худшем случае несколько переломов. Но все оказалось намного хуже, парень получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на его руках.Олег Геннадьевич сильно переживал за свою репутацию, ведь что скажут люди когда узнают что он убийца, пусть и даже все вышло случайно, поэтому он подключил своих людей. От тела избавились , отвезли и закопали так далеко, что в жизни никто не найдет, также избавились и от автомобиля, на капоте которого красовалась немаленьких размеров вмятина.Потом Олег узнал – то был сынком одного очень влиятельного человека в их городе, который забрел в его район к девушке с которой встречался, и если Олег считал себя крупной рыбой, то на фоне батяни погибшего подростка он являлся Карликовым бычком Корфу, который достигает в длину жалкие двадцать два миллиметра.Олег, осознав, что дело плохо, и никакие деньги его не спасут, решил продать бизнес, недвижимость, все имущество, обналичить все средства дабы не светится нигде, и свалить куда подальше от города.Так он и поступил. Естественно пришлось сбросить цену , дабы быстрее нашлись покупатели, однако, деньги Олега в тот момент не шибко сильно интересовали, ему было просто необходимо исчезнуть, стереть отовсюду свое имя и воспоминания о нем.Таким образом он оказался здесь, посреди леса. Все что у него теперь есть, так это обычный одноэтажный дом, с гаражом и беседкой, а также старенькая Нива.Он скучал по прежней жизни, но возвращаться в город было самоубийством, и пусть даже так, отшельником, в гордом одиночестве, далеко от цивилизации и всех благ, но все лучше, чем кормить рыб в каком-нибудь озере или отдыхать в чаще леса, в разных пакетах. У него была сильная тяга к жизни, он просто так сдаваться не был намерен, и искренне не понимал тех, кто сами лишали себя жизни, ведь как можно так просто расстаться с жизнью?«Жизнь, она ведь одна, хоть и штука горькая, но приятная, жизнь, это дар от которого не стоит отказываться.» Твердил себе Олег каждый раз, когда его преодолевало желание перебраться в город, и пусть не в родной, он знал – его найдут, и в лучшем случае, убьют, в худшем же, он будет страдать, долго и мучительно, что крайне не хотелось.Он был в курсе – отец погибшего пойдет на все чтобы найти сына, и в это дело будут втянуты такие люди, которые хоть чёрта из под земли достанут, а ведь, все дороги приведут к нему, не важно, рано или поздно, истина всплывёт. Но всё же, в глубине души, Олег надеялся, что тут, в этой глуши ему удастся скрыться и переждать, в конце концов, когда-нибудь всё успокоится.*****Закончив ванные процедуры, Олег поспешил на улицу. Там он взял из поленницы охапку дров, вернулся обратно и стал разжигать камин. Сегодня прохладно.Мужчина проверил тягу, после чего уложил дрова, затем ещё раз проверил тягу и, убедившись, что можно разжигать, приступил к делу. Дома стало уютно и тепло, а Олег плюхнулся в кресло и принялся читать книгу, коих было большое количество в книжном шкафу, оставленные бывшим хозяином дома.От телефона, интернета, соцсетей и прочей ерунды Олег отказался, именно по той причине он стал много читать. Занять себя особо нечем было, конечно, он мог бы съездить на рыбалку, отправится на тихую охоту за белыми грибами, но для этого у него не было настроения. Да и не помнил, выбирался ли он вообще куда-нибудь кроме ближайшей деревни, находившиеся в тридцати километрах, где Олег закупал продовольственные товары.Чтение прервал стук на чердаке, затем ещё и ещё. Олег отложил книгу и стал прислушиваться. Ему не показалось, там наверху определённо что-то постукивало, и он решил выяснить, что бы это могло быть.Мужчина вышел в коридор, накинул куртку и отправился на улицу. Взобраться на чердак предстояло через фронтон, и Олег немедля приступил к подъёму по полу-сгнившим ступеням деревянной лестнице.Оказавшись на чердаке, Олег присвистнул.Все пространство было буквально заставлено, разными вещами, старым хламом и прочего дерьма. Старый сундук, такой же древний велосипед, коробки с новогодними игрушками советских времён, детская кровать, все это было покрыто толстым слоем пыли. И это только то, что Олегу удалось разглядеть за несколько минут нахождения тут. Вскоре обнаружился и источник стука. То было небольшое оконце, которое из-за сквозняка открывалась а затем закрывалась, тем самым издавая противные звуки. Олег закрыл ее на щеколду, устранив проблему, затем продолжил обыск чердака.Мужчина решил, что занятием на сегодняшний день будет разборка чердака, и время с пользой проведет, и скуку развеет, да и в конце концов может что-то стоящее попадется среди горы хлама.«Как там было, трёх охотников одним зайцем», - подумал про себя Олег и заржал.Весь остаток дня Олег провел на чердаке, иногда спускаясь, дабы подкинуть дров для поддержания тепла, ибо к вечеру холодает.Ближе к вечеру Геннадьевич уловил звук автомобильного двигателя поблизости его дома, но когда выскочил на улицу ничего не смог разглядеть. Списав все на глюки, он покинул чердак и зашёл на кухню. Ему жуть как захотелось выпить кофе. Но открыв дверцу кухонного шкафа мужчина обнаружил пустую банку из под кофе. Опечаленный, он взял ключи от машины и кошелек, вывел из гаража машину и отправился в путь, в ту самую деревню. Другие скажут бред, за банкой кофе проехать тридцать километров в одну сторону и столько же в обратную, но для Олега это было проще простого, рукой подать, тем более, он не мог без кофе, привычка былой, шикарной жизни, когда ты сидишь в теплом уютном офисе, рассматриваешь какие-то вонючие бумаги и жрешь кофе безостановочно.Смеркалось. Из динамиков, расположенные в обшивке дверях Нивы, громко играла заводная песня. Олег не понимал что поют, ибо иностранщина, но подпевал как мог.Настроение было хорошим, и казалось бы, ничто не в силах его испортить. Нужно сказать, от дома Олега и до главного шоссе вела местами разбитая, с ямами и выбоинами, но все же асфальтированная дорога, окружённая густым лесом с обеих сторон. Примерно на середине дороги находился импровизированный мост, состоящий из двух железобетонных плит, позволяющий проехать через русло реки, ныне уже просохшей. Там, где раньше потоком протекала вода, теперь росли колючки и чертополох, а то что раньше называли рекой теперь напоминало большой овраг.Олег, подпевая и двигая головой в такт музыке совсем забыл что впереди мост и стоит сбавить скорость, и в тот момент когда до моста оставалось меньше десятки метров, из оврага, прямо перед мостом выбежал человек. От неожиданности Олег надавил педаль тормоза и просигналил, но, как и в тот раз, было уже поздно. Нива на приличной скорости врезалась в человека, который от мощнейшего удара отлетел обратно в овраг.Геннадьевич продолжал сидеть в машине, оцепеневший от страха. Руки не слушались совсем, словно онемели. Крупная дрожь пробежала по всему телу. Олег не мог поверить, что это произошло снова. Из оцепенения его выдернули габаритные огни припаркованного автомобиля на обочине, среди деревьев по ту сторону моста, однако, разглядеть его целиком не удавалось. Олег не смог придумать ничего лучше как развернуть машину и отправится обратно домой. Черт с ним с тем кофе, будь он проклят, из-за него он человека сбил.В голове мелькали разные мысли. А вдруг тот человек жив и ему нужна помощь, а Олег просто взял и уехал как трус, оставляя его там, раненного, искалеченного или что хуже – мертвого. Однако он быстро себя успокоил, найдя себе массу оправданий, мол, сам виноват, вылез на дорогу, да и темно что глаз выколи, плюс тормоза плохие, да и вообще плевать он хотел, с каких это пор он стал переживать за других?«Выпить, срочно нужно выпить» мысленно подытожил Олег вылезая из машины.Он зашёл в дом, не снимая обувь подошёл к холодильнику, достал начатую бутылку коньяка, прихватил хлеба, колбасной нарезки , затем покинул дом и направился в беседку. Там он сел за стол и выпил из горла, затем ещё и ещё, после закурил и стал размышлять как поступить дальше.Вскоре Олег, переживший неслабый стресс, под влиянием алкоголя вырубился в беседке, сидя за столом. Очнулся он ближе к обеду следующего дня от того, что продрог до костей. На улице было холодно, как никак не май месяц уже. Геннадьевич , трясясь от холода, постукивая зубами, двинул в сторону поленницы, прихватил дровишек и направился в дом, с намерением разжечь камин дабы согреться. Зашёл, скинул с себя обувь, затем добрался до гостиной, высвободил руки от дров и, о чудо, огонь в камине горит, жадно потрескивая дровами.«Шиза подкралась незаметно», - подумал Олег и огляделся. Дома было тихо, все на своих местах, не было никаких следов чужого присутствия. Единственное объяснение которое пришло в голову Олега, это то, что он ночью проснулся, разжёг камин, согрелся и снова направился в беседку заливать за шиворот, где впоследствии и уснул окончательно.«Но ведь тем же темпом можно было и дома в тепле бухать, а не там мёрзнуть как пёс смердящий, странно это все, очень странно» рассуждал Геннадьевич, сидя на корточках перед камином с вытянутыми руками, согреваясь и получая удовольствие от самого процесса.- Черт , совсем из головы вылетело, я же вчера человека сбил, и сижу тут кайфую, идиот! – Олег шлёпнул ладонью по лбу.Мужчина завалился в кресло и стал обдумывать дальнейший план действий.«Есть шанс, что человек выжил, смог оказать себе помощь и добраться до населенного пункта, и мне стоит ждать гостей? Есть такой шанс. А ещё не исключено что он скончался там, в овраге, а его авто до сих пор так и стоит на обочине. До вчерашнего дня не припомню, чтобы кто-то проезжал по той дороге кроме меня. А что если тот которого я случайно сбил, один из людей той самой крупной рыбы, напал на мой след и тем самым явился по мою душу? В общем, вариантов море и думать можно вечность, однако стоит поехать туда и проверить. Если там труп, закопаю в лесу, машину сожгу к чертям, если же нет ни трупа ни машины, значит жди неприятностей.» рассуждал Олег, глядя в потолок. На чердаке что-то происходило, странные и непонятные звуки, словно что-то волокли по полу. Скрипы, звон стекла, все это заставляло Олега вздрагивать каждый раз.- Да что же там происходит то? Окно я ведь вчера закрывал на щеколду, навёл порядок, расставил все по местам, собрал мусор в мешках, что ещё то? Так, стоп! Почему я помню вчерашний день во всех подробностях, а позавчерашнего словно и не было? Странно это все, странно и даже пугает. Неужели шиза настолько прогрессирует? Ладно, не важно, в любом случае, вечером поеду проверять что там с тем типом, или закапываю, или придется сваливать , кочевать как бездомные кошки, ибо дожидаться пока меня пришьют не горю желанием – подытожил Олег и вышел на улицу. Достал лопату, мусорные мешки, скотч, канистру бензина и погрузил все добро в багажник автомобиля. Странным было ещё то, что автомобиль был припаркован недалеко от дома, хотя Олег помнил что загонял его в гараж.Далее Геннадьевич принял решение подремать немного, так как возможно ему предстоит тяжёлая, долгая ночь.Звуки на чердаке все не прекращались, однако у мужчины не было ни малейшего желания пойти проверить что там, да и мало ли что там, может птица какая залетела , а может крысы, не важно.Несколько минут Олег переворачивался с боку на бок, кряхтел и матерился, но в итоге ему удалось уснуть.Проснулся он по будильнику, которого предварительно завёл чтобы не проспать дольше положенного. Время идеально подходило для его задумки, солнце постепенно клонилось к горизонту, как раз пока доедет начнет темнеть, ведь заниматься такими делами среди белого дня - идея не из лучших, даже несмотря на то, что в этих краях ну очень редко можно кого-то встретить, как показывал опыт.Олег вышел из дома, и ещё раз проверив все ли взял, отправился в путь. Доехав до моста, мужчина осознал, что его опасения были не напрасны, ибо в том месте где вчера был припаркован автомобиль, сейчас было пусто. Он решил оставить свою Ниву на том месте, вышел из машины, захватил с собой лопату на всякий случай, затем начал спуск в овраг. Берег бывшей некогда реки оказался крутым, вследствие чего Олег не удержался и покатился кубарем вниз. Несколько кувырков и Геннадьевич уже валяется среди колючки. Убедившись, что ничего себе не повредил, подняв лопату, Олег подошёл к тому месту, где предположительно должен был упасть пострадавший. Сделал несколько оборотов вокруг себя, проверил кусты, однако обнаружить труп или следы его присутствия ему не удалось.«Выжил значит, надо валить» подумал Олег и предпринял попытку вылезти из оврага. Осознав, что взобраться обратно тем же путем что и спустился не получится, мужчина направился к противоположному берегу, где, как ему казалось, склон не такой крутой.В тот момент, когда Олегу удалось выйти на поверхность, ему захотелось быстрее добраться до того места где оставил свою Ниву и свалить. Геннадьевич побежал, и в тот же миг был ослеплён освещением фар автомобиля, затем длинный сигнал и удар.*****Геннадьевич продолжал сидеть в машине, оцепеневший от страха. Руки не слушались совсем, словно онемели. Крупная дрожь пробежала по всему телу. Олег не мог поверить, что это произошло снова. Из оцепенения его выдернули габаритные огни припаркованного автомобиля на обочине, среди деревьев по ту сторону моста, однако, разглядеть его целиком не удавалось. Олег не смог придумать ничего лучше как развернуть машину и отправится обратно домой. Черт с ним с тем кофе, будь он проклят, из-за него он человека сбил…

Ключевые слова: Машина человек ДТП авторская история

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