Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы… Часть 2

Глава 2.

***

***

Новость отредактировал Estellan - 5-12-2023, 18:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Morgot-76 Просмотров: 177 Комментарии: 1 +2 5-12-2023, 18:36 by

«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» - крутится в мозгу бесконечным заклинанием, словно зацикленная звукозапись – «едет поезд запоздалый». Сквозь сонное оцепенение доносится реальный стук колёс, тело раскачивается ему в такт. И это тревожит, царапает сердце лапками беспокойства. «Рельсы-рельсы»…Внезапное озарение, будто мощный толчок. Я в поезде?! А где лес, каменный круг, Медведицкая гряда? Это что, всё сон? Острая боль пронзила руку, которой я ещё совсем недавно разбил опутавший её артефакт. Я перевернулся, освобождая её из-под себя, ладонь закололо от восстанавливающегося кровообращения. Просто отлежал. Сон. Это был всего лишь сон! Вздохнул с облегчением и повернулся на своей полке. За окнами мелькал ночной пейзаж, купе тускло освещалось потолочным светильником. На полках сидели и лежали совершенно не знакомые мне люди.Я с непонимающим видом смотрел на них. А где сталкеры? Где дядя Витя и молодой парень по имени Олег? Неужели вышли, пока я спал, а на их место успели прийти другие? Бывало, конечно, что я крепко сплю, но не настолько и не в поезде!Я, кряхтя, спустился вниз, собираясь отправиться в туалет. Знакомиться с новыми попутчиками у меня пока не было желания. Они, молча, проводили меня взглядом, и это было странно. И вообще в вагоне была практически полная тишина, никакого смеха и разговоров, все пассажиры бессловесно поворачивали головы мне вслед, следя за мной ничего не выражающими глазами. Желудок наполнило холодом, беспокойство начало сосать под ложечкой.Неожиданно я понял, что и вагон не совсем тот, в котором я ехал уже несколько дней. Он словно пережил не одно десятилетие. Во многих местах в глаза бросалась ржавчина и плесень, мусор на полу и пыльные окна. Кое-где по углам даже колыхалась паутина. Казалось, в любой момент из-под ног выпрыгнет какая-нибудь крыса. Снова всплыли воспоминания о кошмарах, где я бродил по бесконечной веренице старых заброшенных вагонов, так похожих на эти, с одним лишь отличием, что тут были пассажиры, хотя и вели себя довольно странно.Дверь в туалет тоже была грязной и обшарпанной, ручка подалась с трудом. За дверью было темно. В пятне света из коридора заметались чёрные тараканы, мокрицы и многоножки, обдало зловонием старой выгребной ямы. Казалось, освещение в вагоне вдруг стало тусклее. Но через мгновение лампа в туалете замерцала и вспыхнула, осветив довольно чистое крохотное помещение. Никаких тараканов и никакого зловония, словно это был всего лишь морок. Осторожно зашёл и заперся. Когда умывался, взглянул на своё отражение в маленьком мутном зеркале и отшатнулся. На мгновение показалось, что мои глаза абсолютно чёрные, как два куска обсидиана, а по лицу в разные стороны разбегаются крупные отвратительные мокрицы. Ещё раз хорошенько умылся, пытаясь унять дрожь в руках. Что здесь происходит? Я что, уже окончательно свихнулся на почве своей фобии, и крыша моя помчалась вдаль, подобно этому поезду? Мозг исправно, без запинки, заклинал про рельсы-шпалы, удерживая страх и беспокойство в своей норе, но всё вокруг выглядело так, будто я прямо сейчас находился в своих кошмарах, хотя холодная вода из под крана и сильный щипок за руку доказывали, что это не сон.Наконец, после ещё минуты пристального но безрезультатного разглядывания своего отражения, я вышел обратно в коридор вагона, и поплёлся обратно к своей полке, стараясь меньше обращать внимание на глазеющих в мою сторону пассажиров. Казалось, они занимались всё теми же делами, что и до похода в туалет, словно плохие актёры провинциального театра на массовке. Их взгляды и молчание очень раздражали. Мои и без того напряжённые и измученные нервы, казалось, вибрировали, отдаваясь дрожью в коленях, и холодом в районе желудка.Некоторые пассажиры сидели за накрытыми столами, явно за ранним завтраком или поздним ужином, но запаха еды я не ощущал. Мысли о завтраке заставили остановиться. Я ведь даже не в курсе, сколько сейчас времени! За окнами была всё та же ночь. Вокруг поезда была полная темнота, никаких огней цивилизации, встречных поездов или светофоров! Льющийся наружу из окон неяркий свет выхватывал быстро проносящиеся ветви голых деревьев и кустарников, прыгал кривыми квадратами по заросшим сухой травой кочкам, нырял в ямы и канавы с тускло отблескивающей чёрной водой. Дикий край, в котором лишь две металлические нити рельс и несущийся по ним гремящий колёсами поезд напоминали о том, что в этом мире существует человек.На моём месте меня ждало очередное потрясение. Телефон был абсолютно разряжен, а прикроватная розетка не работала. Как только я занял свою полку, мои попутчики перестали глазеть на меня, и вновь занялись своими делами. Я лежал, обдумывая всё происходящее, и осторожно следил за остальными пассажирами. И чем больше я смотрел на них, тем всё страннее и страннее они мне казались. Во-первых, их лица ничего не выражали и вообще были неподвижными, словно у манекенов, казалось, они даже не моргали. Все были какими-то бледными, неуловимо похожими, и одетыми в вещи тусклых и серых цветов. Все они были заняты привычными для путешественников делами. Но выполняли всё это фальшиво и однообразно, и это пугало ещё больше. Внизу один из моих попутчиков уже минут десять звенел ложечкой в стакане, размешивая мутный напиток, только цветом напоминающий чай. Другой без конца читал газету. Точнее, просто делал вид, так как держал её вверх тормашками. Да и сама газета выглядела странно, она была мятой, пожелтевшей и явно старой, буквы на ней были обычными, но заголовки и тексты выглядели полной абракадаброй. Черно-белые выцветшие фото в статьях вообще походили на грубую подделку под фильмы ужасов, лица людей на них были бледными, на них застыло выражение ужаса, а рты раскрыты, словно в крике. На полке, напротив, тоже лежал один из попутчиков. Можно было подумать, что он спит, если бы только не широко раскрытые, уставившиеся в потолок, глаза.Видя всё это, я всё больше нервничал, и всё больше терялся в догадках по поводу происходящего вокруг. В моей голове теснились разные версии, что я оказался в обществе членов какой-то секты или в компании психов, сбежавших из лечебницы. А может это вообще не люди, а какие нибудь пришельцы, прямо как в романе «Отель «У Погибшего Альпиниста», или вообще иномиряне из других измерений. Вроде о подобном рассказывал дядя Витя, так таинственно исчезнувший этой ночью вместе со всей своей командой. Не в силах больше терпеть этот сюр, я спрыгнул со своей полки и направился к купе проводника. Уж он-то точно знает, что здесь происходит!Заветная дверь была покрыта глубокими зазубренными царапинами, прорезавшими внешнее пластиковое покрытие. Опять смутное воспоминание шевельнулось в памяти. Уж очень она походила на дверь проводника из моих кошмаров! Пассажиры со своих мест теперь глядели сурово и недовольно. Нерешительно потоптавшись у порога, вздохнул, собираясь силами, и дёрнул дверную ручку. Створка со скрипом откатилась в сторону, и вновь, как недавно с туалетом, меня встретила абсолютная тьма и стаи разбегающихся насекомых, вновь обдало волной затхлости и гнилостного смрада. Свет вокруг так же померк, а когда вспыхнула лампа под потолком, я увидел маленькое аккуратное купе с парой полок, шкафами и стеллажами. На постели за столом сидел невысокий пожилой мужик в форме железнодорожного работника. Он отложил чайную ложку, и воззрился на меня выжидательно и немного насмешливо, что очень контрастировало с бездушным выражением лиц у пассажиров вагона.- Добрый вечер… или утро… - неуверенно начал я, не зная как правильно задать свой вопрос и не прослыть психом.- Ну, здравствуй, – глубоким голосом ответил он и сделал приглашающий жест рукой – присаживайся, давненько я не общался с живым человеком.Это его последняя фраза меня окончательно огорошила, и я в полном смятении сел на противоположную полку.- Может чаю или кофе? - радушно предложил хозяин, и, не дожидаясь ответа, мигом накрыл на стол.Словно из ниоткуда вынул и поставил передо мной стакан в медном подстаканнике с горячим чаем и плавающим в нём кружком лимона, пачку печенья, колбасную и сырную нарезки на пластиковой тарелке и даже кусок халвы. Я сидел, взирая на эти вкусности, но у меня совсем не было желания есть, да и мысли мои были совсем о другом.- Ну, как вам в нашем поезде? – всё с той же усмешкой спросил меня проводник.- Я именно по этому поводу к вам и пришёл. – Ответил я, и указал в сторону двери. – Там какие-то пассажиры ненормальные.- Ненормальные? В каком смысле?- Ну, они ведут себя как-то странно. И всё время молчат…- А! Так ты про сущностей! Ну, это их вполне нормальное поведение.- То есть, про каких ещё сущностей? И кстати, что вы имели ввиду, когда говорили про то, что давно не общались с живым человеком?- Давай лучше на «ты». – Улыбнулся ещё шире проводник. – Тебя кстати как зовут?- Меня? – такой поворот беседы меня несколько обескуражил, но в то же время немного снял внутреннее напряжение. – Я Владислав, Влад. А вас… э-э-э… тебя как?- Зови меня просто Проводник. Всё равно своего настоящего имени я уже давно не помню…- Это как? Да что здесь вообще происходит?!!!- Погодь, не шуми. – Поморщился Проводник. – Попробую объяснить. Вот, как ты думаешь, где сейчас находишься?Я с удивлением огляделся. Вокруг меня стены обычного купе проводника, за окнами мелькал ночной пейзаж, ритмично стучали колёса. Вопрос был более чем странным.- Я в поезде еду. А где же ещё?- Ну, отчасти это верно. Хотя это не совсем поезд. Я имею ввиду то место, по которому мы сейчас проезжаем. – И глядя на моё непонимающее лицо, вздохнул и сам же начал отвечать на свой вопрос. – Мы сейчас в междумирье. Ну, или за пределами миров. В своеобразном перекрёстке, между измерениями.Я всё так же непонимающе глядел на него. В голове вообще был сумбур.- То есть…- осторожно начал я, - вокруг нас не наш мир? Не Земля? Или мы сейчас на том свете?- Да нет. Тут всё гораздо сложнее – снова вздохнул Проводник. Он взял в руки два плоских куска сыра и сложил их вместе.- Представь себе, что это два мира, или параллельных измерения, называй как хочешь. Они существуют очень близко друг к другу, практически соприкасаются. А вот это, - он указал ногтем на щель между кусками – и есть междумирье. Оно словно граница между измерениями, и тут даже свои пограничные переходы бывают, через которые можно проходить из мира в мир.- Если это не моё измерение, то, как же я тут оказался? – не сдавался я, всё ещё недоверчиво относясь к словам Проводника.- Это я могу тебе легко объяснить. Ты разбил некий артефакт под названием ключ-врата, и тем самым запечатал один из переходов. В принципе ты поступил правильно, эти дыры в материи миров очень плохая штука, и многие даже, например, как в твоём случае, обладают своим разумом. Очень древним и опасным разумом. И огромной силой, способной изменять физические законы, материю и пространство мира, в котором находятся.- Но если я запер проход, то, как же очутился здесь?- А ты думаешь, что запереть дверь можно только снаружи? Просто ты в это время частично был уже на границе миров, и, закрываясь, переход затянул тебя сюда.- Сюда - в этот поезд?- Да, именно. Только это не совсем поезд. Это особое ментально-физическое пространство, обладающее своим разумом, которое само подстраивается под подсознательные образы из твоей памяти. Ты ведь именно так всё видел в своих снах? Я даже скажу больше. До твоего появления твоей полки тут не существовало, как и всего этого вагона.- Так значит и твоего купе не существовало? – я попытался подловить его. – Раз не было этого вагона.- Это купе существует одновременно во всех вагонах, как и ещё несколько помещений. Просто оно появилось именно в этом вагоне в тот момент, когда ты пытался сюда войти.- Получается, ты не человек?- Скажем так, я не сущность, как они. – Он махнул рукой в сторону двери. – Может я был когда-то человеком, но уже не помню этого. Слишком долго я служу проводником в этом поезде. Может даже с самого рождения этого междумирья.- А кто тогда эти… Сущности? Они ведь точно не люди? – я, наконец, взял со стола кусок колбасы и в задумчивости начал его пережёвывать. Голова пухла от обилия фантастических фактов.- Это просто сущности. Порождения поезда. Имитации пассажиров, которые появляются вместе с вагоном. Скорее всего, слеплены из обрывков твоих воспоминаний и снов. Они безопасны, если их не провоцировать. Впрочем, обычных пассажиров в этом поезде тоже не мало. Обитатели других миров. Ведь междумирье простирается между всем множеством измерений, и множество тех, кто проваливается через грань мира, попадает сюда. Впрочем, в этом мире существуют и другие места, куда ведут порталы пограничных переходов. И не все они безопасны, как этот поезд.Я вспомнил бездонный колодец на Медведицкой Гряде, артефакт под названием ключ-врата, опутавший мою руку, чёрные фигуры, словно истекающие в небо смолой.- А чем опасны эти переходы? Что бы случилось, если бы я разорвал круг?- Я уже говорил, что часть таких порталов обладает могучим разумом, которому многие миллионы лет. И они даже умеют влиять на ход событий того мира, в котором находятся. Таким образом, они создают так называемый «Путь Избранного», который тем или иным способом должен найти артефакт и принести его к переходу. И если бы тебе удалось разорвать круг, то разум и энергия портала стали бы свободными, и большинство людей просто умерло бы в течении нескольких дней. В тех мирах, где произошло подобное, это событие прозвали Великая Жатва.Я сидел как пришибленный. Подумать только, я мог стать причиной гибели большей части человечества! Но оставались ещё несколько неясных мне моментов.- Ты говоришь, что портал должен открыть Избранный. Но почему тогда это оказался я, а не кто-нибудь другой? Ведь артефакт уже и так хотели доставить к порталу!Проводник постучал себя пальцем по лбу.- Всё дело в твоём сознании. У тебя оно чувствительно к происходящему за пределами границы мира. Многие фобии и кошмары людей связаны именно с такой чувствительностью. Поэтому ты довольно часто во снах оказывался именно в этом поезде, и то, что ты видел, на самом деле было реальностью, но только не твоего, а этого мира. Междумирье, оно словно отражение других измерений, которые накладываются друг на друга, смешиваются, искажаются. Поэтому для человеческого мозга эти видения выглядят пугающе, потому что сознание не в состоянии нормально интерпретировать увиденное. Кроме того, ты владеешь умением использовать усиливающее заклинание. Не так ли? Ты и сейчас его про себя повторяешь. Что-нибудь явно про поезд.Я только молча кивнул. Действительно, мой мозг до сих пор крутил свою привычную мантру про рельсы-шпалы.- Без сомнения, тот, кто тебя этому научил, был так называемым «Камнем в Пути Избранного». Это человек был ведомым могучей силой чужого древнего разума, создающего цепочку событий и обстоятельств, так что ты в любом случае должен был обратиться к нему. Таков Путь. И то, что в итоге ты не разорвал круг и разбил ключ-врата, было следствием того, что вмешалась сила гораздо более могучая. Возможно, что это противостоящее могущество было заложено в сам ключ. Кем-то древним и достаточно мудрым, чтобы обмануть разум портала.Он замолчал. Молчал и я, переваривая услышанное. Понимал, что как бы фантастически не звучало всё то, что рассказал мне Проводник, но это правда. Невероятная, нелепая, но правда. Я задумчиво потягивал остывший чай, и, наконец, спросил:- И как же мне теперь вернуться в свой мир? Опять искать этот ключ и какой-нибудь портал? Насколько я понимаю, попавшие сюда, в это… междумирье… могут идти дальше, или возвращаться обратно.- Вернуться, конечно, можно. Но это очень трудно. Для поисков нужного перехода может понадобиться очень много времени, возможно сотни ваших лет. Хотя, есть ещё один способ, но он самый опасный и ненадёжный.- И какой же? - я весь обратился в слух.Проводник задумчиво поглядел в ночной пейзаж за окном.- Тебе нужно выйти на Заброшенной Станции и найти там тот древний разум, который принадлежал переходу меж мирами, который ты запер, разбив ключ-врата. Они все обитают там, в Мёртвой Деревне. Изгои, одиночки, узники, обрётшие физическую оболочку, но лишённые былой силы и могущества. И они полны злобы к тем, кто их туда сослал, поэтому добиться их благосклонности почти нет шансов. Но они, тем не менее, обладают возможностью провести путника через границу миров в те измерения, в которых они некогда властвовали. Ты готов встретиться с тем кошмаром, который сам создал, заперев его тут, в междумирье?Да уж. Перспективы он мне тут нарисовал. Я уже вообще ничего не соображал. Нужно было отдохнуть, переварить информацию и принять решение.- Пожалуй, - сказал я, поднимаясь из-за стола. - Мне лучше всё обдумать, пойду на своё место. Если приду попозже, ты будешь тут?- Само собой. Как я говорил, найти моё купе ты можешь в любом вагоне. Буду тебя ждать. Всего хорошего.Он помахал мне рукой, а я вышел через раздвижную скрипучую дверь в вагон. Обратил внимание, что в коридоре стало несколько темнее, и где-то в другом конце моргали светильники. Сущностей тоже стало меньше, и они больше не зыркали на меня своим пустыми, как у манекенов, глазами. Я добрался до своей полки и взгромоздившись на неё, прикрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Обратил внимание, что мои попутчики вроде как поменялись. Словно, пока я беседовал с Проводником в его купе, часть пассажиров вышла, а другие вошли. Но никаких остановок поезд не совершал. И это было странно. В каком же всё-таки необычном мире я оказался, здесь всё словно порождено бредом сумасшедшего, и не поддаётся логике. А может это и есть бред? Может я двинул кукухой на почве своей фобии, и теперь лежу где-нибудь в лечебнице, накачанный препаратами, привязанный к койке в палате с мягкими стенами? А Проводник, это просто искажённый больным сознанием образ моего лечащего врача? Хотя, насколько я знаю, псих никогда не признает себя психом. Это хоть немного успокаивало.Спустя пару часов я вновь стоял у двери в купе Проводника, и вновь потянул ручку. Тот лежал на своей постели, и читал какую-то затёртую книгу. Перевёл на меня ожидающий взгляд.- Ты уже вернулся? Обдумал всё? Ну, проходи, присаживайся. Выпей чаю.Только сейчас я заметил, что стол вновь накрыт, и горячий чай в стаканах исходит паром, распространяя лимонный аромат. Я подсел, хлебнул напиток. Неожиданно я понял, насколько я голоден. Когда в последний раз я нормально ел? Тот лёгкий перекус при первой беседе с Проводником можно не считать. Желания есть тогда совершенно не было. Теперь же, когда решения приняты, а сомнения разрешены, настроение вернулось, а с ним вернулся и аппетит. Проводник словно угадав моё состояние, сделал предлагающий жест рукой:- Не стесняйся. Поешь. Спешить некуда.Я не заставил себя ждать, тут же соорудив солидных размеров бутерброд, и жадно вонзив в него зубы. Наконец, насытившись, отодвинул тарелку.- В общем, я решил. Да вариантов особо и нет. Я выхожу на этой вашей Заброшенной Станции и ищу своего запертого проводника. Чёрт с ним, попробую его уговорить. Когда, кстати, эта станция?- Погоди. – Усмехнулся Проводник. – Я и не сомневался в твоём выборе. Что ж. Станция будет тогда, когда ты будешь полностью готов сойти с этого поезда. Но для этого, - он предупреждающе поднял руку, останавливая мои следующие слова, - тебе нужно кое-кого найти в этом поезде. Одного пассажира. Имени его не спрашивай, даже я не смогу его воспроизвести. Поэтому его так и зовут – Пассажир. Он может тебе помочь в твоём деле. Может попробовать уговорить того, кто станет твоим проводником, того, кого ты запер в этом междумирье.- А кто это? – спросил я. - И как мне его найти? В каком вагоне?- Просто так по вагонам ходить бесполезно, ты на это можешь потратить всю жизнь. В этом поезде миллионы вагонов, и всё время появляются новые. Но ты не переживай, я тебе в этом подсоблю. На счёт того – кто это, тут несколько сложнее. Это дух этого поезда, и он сродни разумам-изгоям, которые изгнаны из своих миров и заперты в этом измерении. Я ведь тебе упоминал, что этот поезд обладает разумом. Тут это вполне нормальное явление. А подобный разум, как и у порталов между мирами, сам по себе отдельная сущность, вроде души. Вот и Пассажир, бродит по этому поезду, словно местный призрак или демон. Я думаю, он может помочь тебе в твоём деле и уговорить нужного тебе проводника, как никак они одной природы.Новая порция невероятной информации вновь вынудила меня с задумчивым видом уставиться в окно. Как всё-таки тут всё нелепо. Эти души-разумы, эти изгои-проводники, изгнанные из своих миров, где они были порталами в другие миры в центрах аномальных зон, этот разумный поезд, чей дух бродит по бесконечным вагонам.- Кстати, а почему поезд? Вроде ты говорил, что он очень древний, чуть ли не со времён создания этой вселенной. Но в нашем мире поезда появились не так давно, откуда такое совпадение образа?- Тут всё просто. – Проводник снова улыбнулся доверительной улыбкой. – Во всех мирах время течёт по-разному. А это измерение, как я рассказывал, является отражением всех образов всех вселенных. Этот поезд собрал в себе образы всех поездов всех миров, и поверь, что бы обойти его весь, от начала и до конца, тебе не хватит и сотни жизней. Ну, так как? Ты готов к поиску Пассажира?- А у меня есть выбор?- Согласен, хотя и жаль расставаться с таким приятным собеседником. Тогда последнее напутствие. Когда найдёшь Пассажира, передай ему, что ты от меня, и я прошу по старой дружбе тебе помочь. Вот, передай ему этот билет, тут всё, что ему нужно знать о том, что тебе нужно. – Проводник протянул мне бумажный прямоугольник. Им оказался действительно привычного вида железнодорожный билет, на котором были прописаны мои имя и фамилия, а также маршрут. Пункт отправления был отмечен непонятным символом, а конечной значилась Заброшенная Станция. Я убрал его в карман. – И ещё! Если уговоришь проводника, чтобы он тебя вернул, ни на мгновение не забывай своего заклинания! Это очень важно, иначе переход может не получиться!Я лишь кивнул. Мой мозг привычно прокрутил куплет про рельсы-шпалы, словно проверяя, что ничего не забыто, ни единой буквы.- Ну, можешь идти, Пассажир должен быть где-то в грузовом вагоне. Как выйдешь – направо. Прощай, Владислав!Я подошёл к двери, Проводник на прощание помахал мне рукой. Я махнул в ответ, вышел из купе, и понял, что это уже не мой вагон. В нос ударили запахи пыли и затхлости.Обширное мрачное помещение с дощатыми стенами, заставленное ящиками, стопками пыльных мешков и железными пустыми клетками было гораздо просторнее и выше, чем обычный вагон. Это было больше похоже на какой-то склад, и лишь мерный стук колёс и покачивание убеждали меня, что я всё ещё в поезде. Я неуверенно обернулся, но за моей спиной, вместо купе Проводника теперь была какая-то затянутая паутиной кладовая, по стенам которой висели, покачиваясь, всяческие угрожающего вида косы, серпы и другие сельскохозяйственные инструменты.Вздохнув, я, следуя указаниям Проводника, пошёл вправо, вглубь вагона, лавируя между штабелями старых деревянных ящиков. Тут было полно всяческих шорохов и тресков. Чудилось что за каждым поворотом меня поджидали таинственные тени, которые тут же скрывались в углах при моём приближении. Этот вагон был поистине безразмерным. Казалось, я попал в настоящий лабиринт, полный всяческого старого хлама, порой такого пыльного и покрытого паутиной, что трудно было опознать его очертания. Лишь кое-где тьму рассеивали тусклые лампы, свисающие на шнурах с высокого потолка. Пару раз я шарахался от толпы поломанных манекенов, чей пустой взгляд и выражение лиц напомнил мне моих недавних попутчиков-сущностей. Где-то в больших железных клетках виднелось нечто настолько жуткое и отталкивающее, что я просто обходил их подальше. Встречались отдельно стоящие корявые и покрытые плесенью ящики, туго притянутые к полу ржавыми цепями. С пыльных балок свешивались, раскачиваясь, чёрные пластиковые мешки, чьи очертания наводили на жуткие мысли насчёт их содержимого. Некоторые из них, как мне почудилось, слабо шевелились. Под потолком во всех направлениях тянулись старые ржавые трубы, из которых что-то постоянно капало, или шипели струйки пара.Как же мне тут найти Пассажира? Тут можно плутать неделю! Я уже добрался до дощатой стены, в которой оказалось несколько дверей. Одна вела в тёмную пыльную кладовую, ещё за парочкой были деревянные лестничные пролёты, ведущие куда-то вверх и вниз, теряясь во тьме, за последней находился короткий коридор, ведущий в такой же обширный склад, так же забитый хламом, местами до потолка. Я уже тихонько начал паниковать. Может Проводник вывел меня не в тот вагон, или вообще не собирался мне помогать, а бросил плутать по этому, бесконечному поезду всю оставшуюся жизнь?В полном отчаянии я нащупал в кармане билет и вынул, чтобы под светом лампы перечитать ещё раз. И в то же мгновение в одном из тёмных углов что-то тяжко и глухо вдохнуло, поднялось облако пыли, и на свет выдвинулась массивная грузная фигура, больше напоминающая затянутого в чёрный балахон слона. Плавно подкатив на невидимых под одеянием ногах, застыла, уставившись на меня из непроницаемой тьмы капюшона. Я словно подсознанием понял, кто именно передо мной. Дух поезда, вечный Пассажир, древний разум.- Я от Проводника. – Мой голос прозвучал жалко и сдавленно. – Он просит тебя помочь мне по старой дружбе. Вот, он передал тебе это. – Я протянул ему свой билет.Огромная фигура приблизилась, нависая надо мной, словно разглядывая предмет в моих руках. Из чёрной дыры, зияющей в балахоне вместо лица, вытянулось несколько чёрных, блестящих слизью тонких щупалец и потянулось к билету. Я чуть было не отдёрнул руку от омерзения, но удержался. Бумажный прямоугольник исчез во тьме балахона и громоздкая туша беззвучно и изящно развернувшись, заскользила в проход между штабелями ящиков, делая движения щупальцами, словно зазывая за собой. И в этот самый момент вдруг всё помещение резко дёрнулось, пронзительно заскрипели тормоза и поезд начал останавливаться. Через несколько десятков секунд лязга и толчков вагон окончательно замер в мёртвой тишине, лишь стонали доски пола под моими ногами, да гулко и утробно дышал мой проводник.Мы оказались у очередной стены, в которой были створки обычных сдвижных ворот как у обычного товарного вагона. Скрип ржавых роликов процарапал вдоль позвоночника, когда они сами собой распахнулись, поднимая клубы пыли и разрывая полотнища старой паутины. Свежий воздух ворвался в помещение, изгоняя из лёгких запахи затхлости и плесени.Снаружи был мрачный ночной пейзаж, сразу напомнивший мне станцию у заброшенного посёлка Усть-Медведица в районном центре Жирновск, на которой я вышел когда-то в прошлой жизни и в другом мире. Пустой перрон хрустнул гравием под ногами, когда я на него спрыгнул. Рядом необычным плавным движением на землю стёк мой исполинский сопровождающий и заскользил в темноту между заброшенными зданиями вокзала. На крыше одного из них на фоне тускло фосфоресцирующего неба различалась надпись из больших букв, часть которых была разрушена, а ещё часть вообще отсутствовала, так, что теперь смысл написанного угадать было практически невозможно.Позади громко зашипело и лязгнуло. Я обернулся на наш поезд. Товарный вагон, из которого мы выпрыгнули, снаружи выглядел вполне обычно и был нормальных размеров. Он катил, набирая ход, следом за ним другие такие же вагоны, цистерны, пассажирские и… внезапно поезд исчез, растворился в воздухе. Лишь поднятый им ветер взметнул сухие листья и траву. В черноте едва различалась пара ржавых рельс. Я поспешил за Пассажиром, ставшим теперь моим попутчиком.Тот стоял у покосившихся решётчатых ворот, терпеливо ожидая, замерев подобно статуе абстракциониста. Перед нами, едва различимая в тусклом свете, льющем с неба, раскинулась заросшая и разбитая площадь. Мрачными истуканами застыли пустые ветхие дома по сторонам. Ржавые остовы автомобилей, раздавленные и вросшие в землю, проросшие насквозь кустарником и деревьями, занимали всё пространство перед воротами. Где-то позвякивала раскачиваемая ветром жестянка.Мой попутчик уже пополз между скелетами автомобилей, шурша сухой травой и стеклянным крошевом. Я поплёлся следом, стараясь не отставать и не споткнуться в темноте о торчащие сквозь асфальт корни и разбросанный хлам. В какой-то момент мне почудилось, что над одним из домов поднялась исполинская тощая фигура, взглянула на нас тускло блеснувшими огромными глазищами и тут же осела обратно. Вокруг было всё тихо и мертво, словно ночью на кладбище.Теперь мы стояли на перекрёстке улиц, с поваленными друг на друга столбами, опутанными обрывками проводов. Мой попутчик словно раздумывал. Его массивная фигура застыла в неподвижности, и лишь гулкое дыхание разбавляло окружающую нас мёртвую тишину. Неожиданно ветер донёс из дальнего конца одной из улиц протяжный тоскливый вой и звон бьющегося стекла. Тогда Пассажир вальяжно повернул в другую сторону, и пополз в противоположном, от воющего существа, направлении. Мой взгляд стал различать в некоторых окнах тусклый неверный свет, а также стоящие там, за стеклом тёмные фигуры, настороженно взирающие на нас. По крышам что-то шуршало и скребло коготками, словно сверху за нами следила стая котов. С шелестом пронёсся по улице старый пустой пакет, и сердце сжалось от смеси тоскливых чувств и страха.Наш путь теперь лежал через узкие переулки, где было особенно темно, так как небо практически скрывалось высокими покосившимися стенами. Здесь я несколько раз всё-таки споткнулся и упал. Пассажир каждый раз терпеливо останавливался, ожидая пока я встану и нагоню его. Каких предметов касались мои руки, когда я оказывался на земле, думать даже не хотелось. Под ногами что-то мерзко хрустело, в воздухе витали запахи разложения. Лишь внушительная, невидимая в темноте фигура моего попутчика придавала мне хоть немного уверенности и чувство защищённости. В который раз я мысленно благодарил Проводника за его помощь.Наконец, мы вышли на широкую аллею, где среди голых, искорёженных деревьев, я увидел одиноко горящий фонарь. После нашего долгого блуждания во тьме он показался очень ярким, и очень необычным. Но ещё необычнее был звук, который доносился со стороны этого фонаря. Женский плач, полный такой тоски и безнадёжности, что даже сердце защемило.Мы с Пассажиром направились прямиком туда. Там на лавочке, под сенью голых чёрных ветвей, в конусе света от фонаря, сидела девушка, в простом синем платье, уткнувшая лицо в ладони и плачущая навзрыд. Я осторожно, чтобы не напугать, подошёл к ней, хотя и не представлял, как можно напугать одинокую девушку в таком месте. Да и вообще, что она здесь делала? Может, заблудилась и ей нужна помощь? Тихонько кашлянул. Она подняла на меня заплаканное лицо. Обычная, миловидная девушка, лет двадцати пяти, вот только глаза её были не совсем обычными. Большие, чёрные до синевы, с мерцающими искорками, словно я взглянул в звёздное ночное небо.- Кто ты? – сдавленным от плача голосом спросила она. Потом в её глазах вспыхнуло узнавание. – Владислав? Ты как здесь оказался?!- Откуда ты… вы… Откуда вам известно моё имя?Смутная догадка зашевелилось в моём сознании. Но вместо ответа, внезапно, её лицо озарилось радостным восторгом.- Какой милый! Это твой? Можно подержать?Я удивлёно обернулся, и понял, что моего слоноподобного попутчика рядом нет. Вместо него возле моей ноги вилял хвостом чёрный щенок шарпея, толстенький и забавный. Он, молча, проковылял к незнакомке, и та взяла его на руки. И тут я всё окончательно понял. Это девушка и есть мой проводник, древний разум, который я изгнал из своего мира, разбив артефакт ключ и не позволив открыться порталу. И дух поезда избрал свой необычный способ, чтобы помочь мне убедить её.- Я знаю, зачем ты пришёл. – Она вновь подняла на меня свои звёздные глаза. – Он сказал мне. Дух поезда. Он был очень убедительным. – Она улыбнулась и потрепала щенка за мясистые щёчки. – Я не держу на тебя обиды, я ведь тоже была не совсем права, втянув тебя на Путь Избранного. Да-да. Многое переосмысливаешь, когда обретаешь… тело. И чувства. И эмоции. Я даже тебе в чём-то благодарна, ведь именно с твоей помощью я смогла прочувствовать всё это.Я молчал. Просто не имел понятия, о чём и как можно беседовать с древнейшим могучим разумом, хотя и в облике молодой хрупкой девушки.- Я помогу тебе. Только у меня условие. – Она встала, одной рукой прижав к себе щенка, а другой, расправляя платье. – Ты оставишь мне щенка?- Д-да. Конечно. На здоровье! Я думаю, он и сам не против.- Тогда закрой глаза и приготовься шагнуть за пределы светового круга. – Теперь её голос звучал твёрдо, и в нём сквозила сила.Я послушно подошёл к границе нашего круга, за которой была тьма и движение каких-то неясных теней, приземистых и угрожающих, и, закрыв глаза, замер, ожидая её дальнейшие распоряжения.- Шагай!Я занёс ногу и в последний момент вспомнил наставление Проводника: «Ни на мгновение не забывай своего заклинания! Это очень важно, иначе переход может не получиться!». В мозгу автоматом закрутилось годами заученное четверостишие: «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Едет поезд запоздалый…». Нога опустилась, и всё вокруг вдруг перестало существовать…Сквозь дремотный туман доносится стук колёс, тело раскачивается ему в такт. Привычные звуки едущего поезда. Но непривычно спокойно на душе, никакого страха и тревожности, и мозг молчит, не крутит свою зацикленную мантру, просто потому, что нет необходимости. До ушей доносятся приглушённые голоса людей, смех, шаги, и совсем рядом – звон ложечки по стеклу. Я открыл глаза и увидел, что лежу на верхней полке в купе вагона, за окнами светит осеннее солнце, а за столиком сидит миловидная девушка в простом синем платье, и перемешивает чай в стакане с подстаканником. Она подняла на меня глубокие чёрные, словно ночное небо, глаза, и, заметив что я проснулся, улыбнулась.- Доброе утро, Влад. Долго же ты спишь.Рядом с ней на постели, свернувшись калачиком, дремал чёрный щенок шарпея. Во рту у меня пересохло. Я всё вспомнил. До мельчайших подробностей.- А как ты?.. Ты же… Я что, уже вернулся? У нас получилось?- Да. Ты в своём… нашем мире. Ведь он и мой тоже. Благодаря тебе я тоже смогла сюда вернуться, и решила стать твоей спутницей, ведь как-никак ты мой Избранный. И кстати, - она улыбнулась очень милой улыбкой и на мгновение её глаза вспыхнули сотнями звёздных искр, - мы так и не познакомились. Меня зовут Стелла.Теперь мы путешествуем вместе. Я, и два древних сверхразума из других измерений. Стелла сидит напротив меня и с наслаждением прихлёбывает чай с лимоном. А ведь ещё недавно она была способна уничтожить большую часть человечества, по крайней мере, так говорил Проводник, теперь же с восторгом удивляется вполне обычным вещам, словно ребёнок, и это пугает меня больше всего, а вот мой страх перед поездами исчез полностью, будто его и не было никогда. Кроме того, почему-то ни у кого не вызвало удивления моё длительное отсутствие на своём месте, так же как и не возникло вопросов по поводу новой пассажирки с собакой. Билет у неё тоже оказался при себе, оформленный по всем правилам, и я подозреваю, что тут не обошлось без вмешательства духа поезда, который теперь под видом щенка едет с нами. У него уже и кличка есть, по крайней мере, Стелла зовёт его Велиалом. И теперь я на все сто процентов уверен, что от них никуда не денусь, ведь с Пути Избранного так просто не сойти. Ну, что ж, будем путешествовать вместе, по крайней мере, теперь не так одиноко будет в моей жизни, и подозреваю, что в ней теперь всё переменится. А вот в какую сторону будут эти перемены, время покажет.

Ключевые слова: Мистика аномальная зона поезд артефакт авторская история

Другие, подобные истории: