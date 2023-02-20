Настоящий вампир

Новость отредактировал Estellan - 29-11-2023, 20:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 356 Комментарии: 1 +5 29-11-2023, 20:36 by

Начну с того, что место, в котором я находился не излучало поначалу никакой опасности или пугающей атмосферы. Это было что-то вроде огромного увеселительного заведения, где можно было перемещаться от одного стола к другому. Огромное помещение, в котором обычно проводятся увеселительные мероприятия, вечеринки, корпоративы и всë такое прочее. Правда, единственной настораживающей особенностью было - весьма тусклое и слабое освещение. Так что лица всех присутствующих можно было разглядеть только вблизи при царящем вокруг полумраке.Я не был в числе приглашенных и не помню, чтобы долго сидел за одним столом. Мне казалось, что я просто свободно перемещаюсь от одного стола к другому и при этом могу позволять себе различные вольности в поведении.Наверное, именно поэтому мне пришла в голову одна безобидная на первый взгляд и глупая забава, которая вряд ли может быть присуща серьезному и благовоспитанному человеку. А именно, я вдруг обнаружил, что на моих губах остались красные следы недавно съеденной свеклы, что всегда вызывало у людей с детства образы вампира, который только что вкусил свежей крови.Именно поэтому, я стал подходить почему-то к сидящим за столам людям и изображать из себя некое подобие вампира, что выходило у меня не очень правдоподобно и со стороны, возможно, выглядело весьма примитивной забавою, на которую люди реагировали еле заметными улыбками, а то и вовсе оставляли мои слабые потуги изобразить из себя нечто дьявольское без внимания.Но вот, приблизившись к одному столу, я обнаружил сидящего за ним человека с весьма странной и чем-то отталкивающей внешностью. Голова его была огромных размеров. Лицо, словно слепленное из воска, едва светилось в полумраке. Но больше всего мне запомнилась его улыбка: эта улыбка была совсем не добродушный, а скорее напоминала оскал хищного животного, которое тайком поджидает новую жертву.Мое внутренний голос будто сказал мне в тот момент, что я, сам того не подозревая, встретился с настоящим вампиром. И я пережил в тот момент неприятное чувство, словно моя безобидная шутка может стать серьезным и жестоким уроком и что нельзя выдавать себя за другого ни в коем случае, ведь этот самый «другой» может оказаться рядом в самый неожиданный момент и тогда наступит неизбежное разоблачение.Я был почему-то уверен, что человек этот по своей сущности является настоящим вампиром, но при этом его вид внушал некое великодушие и уверенность в том, что он не собирается проявлять при мне своей кровожадной сущности. Казалось, что он обладает достаточной властью, чтобы удовлетворять свои вампирские желания с другими людьми, и что в его привилегиях - заполучить столько крови, сколько он пожелает в любое другое время, а сейчас он просто забавляется, глядя на то, как я стараюсь создать жалкое подобие того существа, которым является он сам.В общем, этот настоящий вампир, словно одним своим видом дал мне понять, кто он такой. Но при этом, он также дал понять, что не тронет меня и не проявит по отношению ко мне своей дьявольской сущности.Но вдруг случилось неожиданное.Рядом с ним сидел какой-то молодой человек с длинными тёмными волосами, который предложил мне ни с того ни с сего испить его крови. Он словно решил подыграть мне в моей шутке, зная наверняка, что я ни за что не стану уподобляться кровососущему упырю и не опущусь до того, что буду зубами вгрызаться в чью-то плоть. Этот молодой человек засучил рукав на одной руке, где виделись какие то свежие кровоподтеки и предложил мне, улыбаясь, попить его кровь из руки, если я того желаю.По естественным причинам я никак не мог продолжить этот глупый розыгрыш и довести свой надуманный образ до правдоподобности.Но в этот момент вместо меня к руке этого самого молодого человека приблизился тот самый настоящий вампир.Он впился словно собака в кость в его руку, разгрызая клыками живую плоть. Молодой человек в страшных конвульсиях зашатался на своем стуле...Зрелище, которое так внезапно разыгралось на моих глазах, словно застало всю мою храбрость врасплох. Единственным и самым сильным моим желанием стало скорее покинуть этот стол и скрыться, дабы больше не видеть этой сцены и не иметь к ней никакого, даже косвенного отношения.Я был настолько напуган, что не мог на это смотреть и вскоре поспешно покинул стол, оставив тех, кто за ним сидел в густом полумраке.

Ключевые слова: Вампир сон человек авторская история

Другие, подобные истории: