Настоящий вампир

Настоящий вампирНачну с того, что место, в котором я находился не излучало поначалу никакой опасности или пугающей атмосферы. Это было что-то вроде огромного увеселительного заведения, где можно было перемещаться от одного стола к другому. Огромное помещение, в котором обычно проводятся увеселительные мероприятия, вечеринки, корпоративы и всë такое прочее. Правда, единственной настораживающей особенностью было - весьма тусклое и слабое освещение. Так что лица всех присутствующих можно было разглядеть только вблизи при царящем вокруг полумраке.
Я не был в числе приглашенных и не помню, чтобы долго сидел за одним столом. Мне казалось, что я просто свободно перемещаюсь от одного стола к другому и при этом могу позволять себе различные вольности в поведении.
Наверное, именно поэтому мне пришла в голову одна безобидная на первый взгляд и глупая забава, которая вряд ли может быть присуща серьезному и благовоспитанному человеку. А именно, я вдруг обнаружил, что на моих губах остались красные следы недавно съеденной свеклы, что всегда вызывало у людей с детства образы вампира, который только что вкусил свежей крови.
Именно поэтому, я стал подходить почему-то к сидящим за столам людям и изображать из себя некое подобие вампира, что выходило у меня не очень правдоподобно и со стороны, возможно, выглядело весьма примитивной забавою, на которую люди реагировали еле заметными улыбками, а то и вовсе оставляли мои слабые потуги изобразить из себя нечто дьявольское без внимания.
Но вот, приблизившись к одному столу, я обнаружил сидящего за ним человека с весьма странной и чем-то отталкивающей внешностью. Голова его была огромных размеров. Лицо, словно слепленное из воска, едва светилось в полумраке. Но больше всего мне запомнилась его улыбка: эта улыбка была совсем не добродушный, а скорее напоминала оскал хищного животного, которое тайком поджидает новую жертву.
Мое внутренний голос будто сказал мне в тот момент, что я, сам того не подозревая, встретился с настоящим вампиром. И я пережил в тот момент неприятное чувство, словно моя безобидная шутка может стать серьезным и жестоким уроком и что нельзя выдавать себя за другого ни в коем случае, ведь этот самый «другой» может оказаться рядом в самый неожиданный момент и тогда наступит неизбежное разоблачение.
Я был почему-то уверен, что человек этот по своей сущности является настоящим вампиром, но при этом его вид внушал некое великодушие и уверенность в том, что он не собирается проявлять при мне своей кровожадной сущности. Казалось, что он обладает достаточной властью, чтобы удовлетворять свои вампирские желания с другими людьми, и что в его привилегиях - заполучить столько крови, сколько он пожелает в любое другое время, а сейчас он просто забавляется, глядя на то, как я стараюсь создать жалкое подобие того существа, которым является он сам.
В общем, этот настоящий вампир, словно одним своим видом дал мне понять, кто он такой. Но при этом, он также дал понять, что не тронет меня и не проявит по отношению ко мне своей дьявольской сущности.
Но вдруг случилось неожиданное.
Рядом с ним сидел какой-то молодой человек с длинными тёмными волосами, который предложил мне ни с того ни с сего испить его крови. Он словно решил подыграть мне в моей шутке, зная наверняка, что я ни за что не стану уподобляться кровососущему упырю и не опущусь до того, что буду зубами вгрызаться в чью-то плоть. Этот молодой человек засучил рукав на одной руке, где виделись какие то свежие кровоподтеки и предложил мне, улыбаясь, попить его кровь из руки, если я того желаю.
По естественным причинам я никак не мог продолжить этот глупый розыгрыш и довести свой надуманный образ до правдоподобности.
Но в этот момент вместо меня к руке этого самого молодого человека приблизился тот самый настоящий вампир.
Он впился словно собака в кость в его руку, разгрызая клыками живую плоть. Молодой человек в страшных конвульсиях зашатался на своем стуле...
Зрелище, которое так внезапно разыгралось на моих глазах, словно застало всю мою храбрость врасплох. Единственным и самым сильным моим желанием стало скорее покинуть этот стол и скрыться, дабы больше не видеть этой сцены и не иметь к ней никакого, даже косвенного отношения.
Я был настолько напуган, что не мог на это смотреть и вскоре поспешно покинул стол, оставив тех, кто за ним сидел в густом полумраке.
Новость отредактировал Estellan - 29-11-2023, 20:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-11-2023, 20:36 by johnny-max-cageПросмотров: 356Комментарии: 1
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