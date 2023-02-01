Сложная поездка. Третья часть

Estellan Просмотров: 140 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:07 by

С той, запоминающейся, поездки прошло уже несколько дней, и было вполне себе тихо. Ни новых вестей о сумасшедших, ни самоубийств, признаться, я думал, что на этом от меня и отстанут. В конце концов, я предоставил отчет, что еще от меня может быть нужно?На этот вопрос, неожиданно, ответил начальник, коварно прокравшись в кабинет, где я дремал, и сурово уставившись на мои ноги, украшавшие собой подоконник.- Что? – повернув голову, осведомился я у старшего по званию.- Ты слышал о вспышке «Медной гнили»? – вкрадчиво спросил тот.- Где? – пятой точкой предчувствуя ответ, все же спросил.- В соседнем городе, как раз на днях, - не обманул моих ожиданий начальник.- Нам вроде сообщений не поступало.- Нам… не поступало. А у них там, между прочим, внезапно целая банда рехнулась. Стала бросаться на всех подряд. Пришлось их ликвидировать. Угадаешь, что нашли при вскрытии?- А можно не надо? – поморщился я.- Вот поэтому ты и прорицатель… - как-то нехорошо оскалился старший.- Лиам… - со вздохом повернувшись, сняв ноги с подоконника, я поставил их на пол и постарался изобразить внимание на лице. – Ты ведь не хочешь сказать, что мне теперь нужно опять туда наведаться и, для верности, перепроверить всю банду? Хочешь, чтобы у меня мозги в кисель превратились? Или сразу в холодец?- Нет… - начальник задумчиво поворошил бумаги на моем столе, ничего компрометирующего не нашел. – Я хочу, чтобы ты с Гагразом сгонял к медной шахте. Узнал, не появлялись ли там новые люди, не вытаскивал ли кто-нибудь что-нибудь… в таком духе.- Ты считаешь, что их кто-то намеренно заразил?- Еще нет.- Но…- Просто проверь. И практиканта с собой возьми.- Но! – вместо ответа начальник посмотрел на меня ТАК, что сразу стало понятно. К шахте я поеду в любом случае. А вот в салоне машины или в багажнике, зависит это уже только от меня.Погода радовала мелким дождем. Под ним у машины топтались мой водила и практикант. Ну вот зачем он мне? Неужели за столько лет Лиам не выяснил, что я лучше работаю один?- Шеф… - кивнув, водитель забрался за руль, оставив нам с мелким право выбора или вдвоем втискиваться на заднее сиденье, или разделяться.Дорога предстояла долгая, так что выбор я сделал в пользу немного подремать не передавливая все внутренности ремнем. Практикант, похоже, руководствовался тем же принципом. А заснуть на переднем сиденье смог бы только человек или нечеловек не просто со стальными нервами, а с неразрушимыми. Смотреть на дорогу, когда за рулем Гаграз, не мог никто. Позади же создавалась иллюзия, что ты не несешься по асфальту навстречу верной гибели, а просто плывешь на корабле, пусть и в дикий шторм.- … вот так просто? – разбудил меня шепот у правого плеча.- Да, - уже с другой стороны, негромко, чтобы не разбудить, но при этом перекрыть рев мотора. – Человеки с ним не хотят работать сами, а механоиды… с механоидами прорицателям проще, хоть он и не признается, что я просто единственный, с кем он нормально сработался.- Мне кости перемываете? – не открывая глаз, осведомился я. – Плохая это примета, такая же плохая, как возить с собой ржавый разводной ключ, которым я кое-кому голову все же один раз откручу. Сколько раз я просил тебя его выбросить из багажника, Гаграз?- Прор-р-рицатель, - прорычал водитель, подражая реву мотора, полностью переключаясь на дорогу. – Ласточка нажаловалась?- Это твоя машина, и она про тебя все-е-е знает… - не стал отнекиваться я, все же открыл глаза, чтобы убедиться, что погода исправилась.Глянул на Криса и обнаружил, что тот смотрит на меня с немым восхищением в глазах.- Что? – смутился, пытаясь понять причины этого внезапного порыва.- А как? – подобрался тот, сверля меня взглядом. – Как ты узнал?- Что ты, в целом, знаешь о менталистах? У тебя какой дар?- Телекинез, - признался тот, пошевелив пальцами. – Что-то о менталистах нам рассказывали, но встречать не приходилось.- Ну, в целом, это не удивительно. Давай быстро разберем по основам то, что ты, наверняка, знаешь. Тэкс, после неведомой фигни, которая произошла с человечеством, оно в целом разделилось на два класса: механоиды и человеки. Механоидов пока трогать не будем, там все гораздо запутанней и сложнее. Остановимся на людях. Люди получили некие психические возможности, которые, по большому счету, опять же можно разделить на две категории, физики и менталисты. Физики способны напрямую воздействовать на физический мир, телекинез, пирокинез, аквакинез и прочие «кинезы». Самый большой класс. Другим достались возможности именно ментальные, читать мысли, видеть прошлое-будущее, внушать мысли, онейромантия, короче, возможности забраться к другому в башку и как следует там наворотить дел в зависимости от степени таланта.Разделение происходит тогда, когда просыпается дар, обычно в подростковом возрасте. Так вас учили?Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил:- В отличие от первых, физиков, второй класс меньше, возможностей управлять способностями тоже меньше. В первое время дар бесконтролен, частенько подростки именно в самом начале капитально слетают с катушек. Кто-то реже, кто-то чаще. Телепаты, например, чаще всего. До полноценного овладения способностями доживает каждый восьмой. Это ничтожно маленький процент. Постоянно слышать чужие мысли… такой участи и врагу не пожелаешь. С ними наша работа, конечно, значительно упрощается, но телепаты настолько редкий товар, что за них чуть ли не драка идет сразу на государственном уровне, до смешной должности в заштатном участке ни один не доходил, на моей памяти. Второй по выживаемости класс – прорицатели. Мы выживаем немного чаще. Каждый пятый. А теперь слушай внимательно. Сила прорицателя в том, что он может видеть прошлое или будущее прикасаясь как к человеку-механоиду, так и к предметам, с ними связанным. Если нож, которым кого-то замочили, попадет ко мне в руки, я могу увидеть как и то кто это сделал, так и с кем. Правда, у предметов память… короче и слабее, чем у людей. Бьет по голове не так сильно. У предметов нет эмоций. Они могут лишь впитывать эмоции, которыми их напитали живые.По лицу курсанта можно было сказать, что тот пытается себе представить мою жизнь, но это не так просто.- А как же… дом? Предметы дома? – все же спросил тот.- С этим сложнее. Бытовые предметы тоже несут память. Но, как я уже сказал, предметы не переживают эмоций. Если я прикоснусь, например, к тумбочке, я могу как увидеть то дерево, которым она когда-то была, так и пожар, в котором, вполне вероятно, ей предстоит погибнуть.А есть предметы, машины, которым люди не просто дарят свои эмоции, а переносят эмоции на них. У таких предметов может быть… нет, не своя воля, но более эмоциональная память, - поймав в зеркале заднего вида взгляд симбионта, я усмехнулся, - такие предметы могут делиться воспоминаниями почти осознанно. Когда он хочет, чтобы прорицатель увидел что-то конкретное. Да, Гаграз? Как я уже говорил, достаточно плотная одежда служит неким барьером, но лишь на некоторое время.Водитель пробормотал что-то неопределенно-ругательное, но возражать не стал. Крис тоже притих, то ли продумывая новые вопросы, то ли переосмысливая услышанное.- Подъезжаем, - мрачно оповестил нас голос Гаграза, привлекая внимание к появившимся в поле зрения строениям.Насколько я знал, хоть и ни разу здесь не был, сама шахта была чуть дальше. Ближе всего к дороге стоял дом, где, собственно, и жила семья работающих в шахте механоидов. Более того, нас уже встречали.- Мы не даем интервью, - едва мы выбрались из машины, оповестила нас женщина-механоид, во всем облике которой угадывалась природа землеройной машины. Здоровенные руки, крепкое телосложение, рост более трех метров. Такой даже не придется напрягаться, чтобы человека завалить. Достаточно кулаком стукнуть.- А мы, как бы, по совершенно иному поводу, - подняв голову, я рассматривал даму снизу-вверх.- По какому? – не проявила снисхождения женщина.- Мы хотим узнать не приезжал ли кто-то к вам, чтобы взять интервью, руду на анализ, просто послоняться по окрестностям…Прищурившись, механоид наклонилась, рассматривая меня в упор и позволяя рассмотреть себя. Похоже, она младшая из семьи. Гниль еще не успела сильно ее изуродовать. Лишь небольшие зеленые наросты россыпью росли на предплечьях и шее.- Почему? – удовлетворившись осмотром, она выпрямилась.- Потому что в городе появилась «Медная гниль», и мы хотим быть уверены, что она пришла не отсюда. Не из этой шахты.

Ключевые слова: Механоид человек машина авторская история

Другие, подобные истории: