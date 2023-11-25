Дорожные истории. Ч.4 Кострома (продолжение)

Новость отредактировал Estellan - 25-11-2023, 18:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 391 Комментарии: 0 +1 25-11-2023, 18:01 by

Тут уж поднялся такой базар, что по сравнению с ним, пропажа Анны Константиновны отошла на задний план. По распоряжению Прасковьи Семеновны был послан слуга к соседу дворянину Антону Владимировичу Бабкину. Антон Владимирович был заядлым охотником и лучшим другом покойного графа, он славился на всю губернию тем, что держал лучшую свору охотничьих собак. К полудню Бабкин с собаками был уже у тетушки на дворе. Собакам дали понюхать наперсный крест отца Агафангела. Они сразу взяли крест и понеслись всей стаей к лесу. Мы с Николаем и господином урядником уже готовые верхом тоже поскакали вслед за собаками и Бабкиным. Вместе с нами пешком выдвинулась дворня вооруженная чем попала. Собаки довели нас до болота там след пропал. Несколько десятков мужиков решили прочесать болото, к вечеру нам донесли, что они обнаружили странное место. Спешившись и вооружившись крепкими дубинками из местных сосенок, мы с Николаем возглавляемые урядником двинулись по болоту к тому месту, которое привлекло внимание крестьян.Место оказалось небольшой возвышенностью посреди болота, Николай предположил, что возможно болото поглотило холм, а то, что мы видим его верхушка. В центре этого сухого места стояло странный столб, вернее сказать, то, что мы первоначально приняли за столб. При ближайшем рассмотрении это оказалось вырезанным из дерева идолом. Урядник, рассмотрев столб потерял всякий интерес к нему. Так как он явно не относился к тому делу, ради которого он прибыл, а потому он оставил нас и с парой провожатых решил вернуться к месту стоянки. Мы заверили господина урядника что не пропадем и сделав несколько зарисовок вернемся к ужину в поместье тетушки. Пока Николай делал зарисовки идола, я от нечего делать обошел кругом сухую возвышенность и убедился, что это крошечный островок сухой земли, окруженный со всех сторон мшанником. Начало темнеть, когда мужчины бывшие с нами решительно заявили, что пора собираться, так как в лесу темнеет быстро, а нам надо еще выбраться с болотины. Мы собрали принадлежности Николая и последовали за проводниками. Мы уже прошли часть пути, когда Николай вдруг вскрикнул и указал куда-то влево, но сколько я ни всматривался в темноту то ничего там не видел. Неужели ты не видишь его переспросил у меня брат. Что я, по-твоему, должен видеть ответил я вопросом на вопрос. Голубой огонек, вон там он снова махнул куда-то влево. Услышавшие по голубой огонек мужики тут же стали креститься и чураться. Они просили Николая не смотреть на огонь. Николай же словно заведенный все говорил, что огонек совсем близко, что возможно там отец Агафангел, в какую-то минуту он вдруг бросил слегу и помчался куда-то в темноту. Николай Михайлович вернитесь, вслед кричали ему мужики, но он в мгновение ока растворился в темноте. Посовещавшись с провожатыми, решил, что с двумя из них вернусь в поместье, чтобы тетушка не так сильно волновалась, а двое вернутся на островок и разведут там костер, чтобы Николай смог выбраться туда. Разделились.Мы с двумя мужиками пошли в сторону привала, где намеревались найти мою лошадь и телегу, на которой приехали мужики. Однако через час мы пришли, но совсем не к месту привала, мы вышли снова к этому островку. Однако мужиков, которые ушли сюда и должны были развести огонь мы не обнаружили. Лишь идол молчаливо наблюдал за нашим смятением. Один из оставшихся со мной проводников, тот, что был моложе совсем раскис. Он все время бормотал, что нелегкая потянула нас на эти болота и что мы сгинем в них. Второй молчал, затем вздохну предложил, барин пойдем еще раз, только сейчас будем делать зарубки на деревьях. Мы снова углубились в болотные дебри. И вновь через два часа мы выбрались назад к проклятому островку. Идол насмешливо косил на нас узкими щелями глаз и, казалось, чего-то ждал. Немного отдохнув, мужики стали собирать валежник и хворост и стаскивать их к идолу, я ничего не мог понять и не вмешивался. Ожидая что будет. Когда идол почти практически полностью скрылся под горой валежника и хвороста. Старший из них сказал, а теперь уходим. Мы снова пошли и в этот раз вышли к месту нашей стоянки. Каково же было наше удивление, когда там оказалось полно народу. После множества объятий, охов, ахов и прочего мы выяснили, что сегодня 18 июля, а происшествие, после которого мы попали в лес, было накануне Тихвинской, то есть больше недели назад. Нас уже не чаяли увидеть живыми, и искали наши тела, а не нас самих живых. Братец мой Николай тоже не вернулся домой, впрочем, как и двое его проводников. Не пересказать словами как была рада увидеть меня разлюбезная моя тетушка Прасковья Семеновна. Она рыдала на мне больше получаса, оплакивая судьбу Николаши, и все мои убеждения, что возможно не сегодня, так завтра Николай найдется, не находили у нее отклика.До самого Успения мужики по приказу графини жили на месте нашего привала и два раза в неделю устраивали поиски тел пропавших, но все было напрасно. После Владимирской, выехал в сторону дома и я, в моем багаже ехало и покаянное письмо тетушки моим родителям, в котором она каялась в том, что не уберегла Николя. Известие это поразило моих родителей, они так и не оправились от него. Незадолго до революции, моя тетушка преставилась и так как единственным ее наследником был объявлен я, мне пришлось снова ехать в Костромские месте, впервые за много лет. Тетушку мою ко времени моего приезда уже погребли, как она и завещала в семейном склепе, рядом с любимым мужем. После панихиды в домовой церкви меня попросил остаться на пару слов местный священник отец Филипп. Он сообщил мне, что в селе живет почти столетняя старуха Фекла и она помнит много всего, но среди ее рассказов есть один который может заинтересовать меня и он пригласил меня присоединиться к нему во время его завтрашнего визита к ней. Старуха Фекла оказалось крепкой старухой, 98 с лишком годков жизни. Она рассказала, что слышала из уст своей прапрабабки, дочери священника деревни Деревищи, что в лето 7108-ое от сотворения мира, в том селе объявился юродивый по имени Николашка. Был сей юродивый прозорливец и прославился среди местного населения тем, что предсказал смерть Великого государя Бориса сына Годунова и великую смуту что наступит после смерти царя. Более того блаженный предрек крестьянину того села Ивану сыну Сусанину, что тот покроет свой род великой славой, кое и сбылось, когда ляхи с ливонцами рыскали в тех краях в поисках будущего царя Михаила. Когда же отец Филипп поинтересовался, чем еще прославился блаженный, старуха ответила, что все пророчества блаженного Николашки были о великом, о судьбах государей и государевых людей, что в разговоре со священником отцом прапрабабушки Феклы, говорил прозорливец, что судьбы велии открывает ему Господь, ибо велии дела творит Бог, а о малом люди пусть сами пекутся. Еще много чего рассказала старуха Фекла, но о юродивом больше ничего не знала, кроме того, что по словам священника придет время, когда откроется слава сему пророку Божиему. Когда мы вышли из избы, отец Филипп сказал, что он проверил слова старухи и нашел в архивах консистории лист из розыскного дела о безвестном, именующим себя Николашкой сыном Михайловым. О нем был донос от местного воеводы, думному дьяку Телепневу, который известил о нем Великого государя Филарета, последний же повелел доставить проходимца в Москву, но посланные им люди не застали блаженного в живых, он скончался от мора в лето 7128 от сотворения мира и был погребен на погосте у храма…И что Вы думаете, Виктор Михайлович, - спросил у Данилова, Михайлов – это был Ваш пропавший брат? И куда делись протопоп и слуги, да и сама незнакомка? Не знаю развел руками Данилов, вникнуть глубже в историю брата мне помешали дела, а потом и начавшаяся война и революция и прочая, прочая, прочая. А насчет таинственной «гостьи» и пропавших слуг есть продолжение истории. Расскажите, начали все просить Данилова, он откашлялся и продолжил…

Ключевые слова: Болото поиски прошлое авторская история

Другие, подобные истории: