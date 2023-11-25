Имя разрушителя

Новость отредактировал Estellan - 25-11-2023, 17:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Gratia Mayor Просмотров: 156 Комментарии: 0 +1 25-11-2023, 17:57 by

Я в бегах вот уже три дня. Я пытался спрятаться в городе, но теперь половина его лежит в руинах, а жители его сожраны тварью, не имеющей плоти и образа. Черт бы побрал эту книгу.Стоял туманный пасмурный день. Асфальт был мокрый. Я шел с ночной смены и любовался ясным серым небом с редкими облачками. Дальше пятидесяти метров все размывалось и исчезало в белой мгле. Я любил такие дни, потому что они напоминали мне о молодости. О том, как я часами бродил по городу, изучая его и все больше углубляясь в старые районы, улицы которых помнили девятнадцатый век. Я помню смутную тревогу. Теперь я понимаю ее причину. Но уже слишком поздно.Я поднялся по ступенькам и замедлил шаг. Во мне бурлили чувства, и я не понимал, что мне делать. Мне нужно было домой, отсыпаться. Но нечто отчаянно звало направо. Справа от этих ступенек есть несколько магазинов, а еще дальше по утрам и только по выходным собирались люди и продавали всякий хлам. Барахолка. Сегодня как раз утро выходного дня. Не в силах больше сопротивляться, я поддался зову.Пока я шел, во мне все больше начинала преобладать тревога. Та самая, какую я ощущал, гуляя по тем старым улицам. Возможно, все дело было в обстановке. Возможно в том, что вокруг не было ни души. Как будто все испарились. Только один единственный старик скрючился над своим ковром, на котором было разложено множество всяких штуковин, представляющих интерес лишь для ярого декадента. Остальные наверняка обошли бы это место стороной. Но ведь я и есть ярый декадент.Я подошел к старику. Множество черепов животных и даже парочка человеческих. Маленькие тотемы с жуткими гримасами. Ритуальные ножи. Много чего, за что продавца давно уже должны бы повязать. Ведь кто-то должен был рассказать полиции, чем он торгует. Но что-то мне подсказывало, что полиции на этого старика плевать. Возможно, все эти безделушки декоративные. Я хотел так думать.Старик был бледный и очень худой. Сидел возле ковра, скрестив ноги и положив руки на колени. Он очень сильно горбился. Но голова его была в положении, как если бы сидел он прямо. Взглядом старик пронзил меня, заглядывал мне в душу и разум. И улыбался. Он знал, что сумеет что-то мне всучить.Меня ничего особо не интересовало, поскольку всем этим я баловался в детстве и юношестве. Вся моя комната была обителью мрака. Обои, словно стены из склепа. Плакаты блэкметалистских групп. Полки, уставленные различными книгами, дисками с играми и фильмами, принадлежащими только к триллерам, ужасам и мистике. Фантастика и фэнтези интересовали меня лишь на стыке с этими жанрами. И куча еще всего, что ужасало моих родственников. Я считал, что потерял интерес к этому. Видимо не совсем.Потому что мое внимание привлекла книга. Она лежала посередине. Я старался не смотреть на нее, потому что знал, что захочу ее. Но я сдался и спросил старика, что это за книга. "Исполненная мрачных чудес, таинственных ритуалов, пугающих знаний, страшной мощи". Вот, что он ответил. Я не должен был ее брать. Но я взял. Мой внутренний декадент стряхнул пыль с плеч и заявил о себе. Книга стоила сущих грошей. Не больше ста рублей. Но обошлась она гораздо дороже.Старик улыбался от уха до уха, когда я уходил. Теперь я понимаю, он смеялся надо мной.Придя домой, я открыл книгу и начал читать. Не могу описать всего, что испытал при прочтении. Разум мой стер из памяти образы, пугающие и огромные, внушающие страх и величие. Остались только ощущения. Я жалею, что забыл все. Ведь, возможно, в этих образах был ключ к победе над неведомой тварью.Я читал и забывал. Но возвращался вновь, чтобы испытать страх и извращенное удовольствие от этих древних строк. И все чаще мне на страницах стало попадаться имя, которое я сейчас не решаюсь произнести. Потому что оно придет за мной. Но рано или поздно имя его сорвется с моих губ.Я читал про себя, а потом не заметил, как начал читать вслух. И однажды я обнаружил, что твержу его имя безумолку. Тут же захлопнув книгу, я умылся холодной водой и сделал себе чай с лимоном. Но имя продолжало вертеться у меня в голове. Тревога бушевала во мне. Книгу я выбросил. Лег спать и долго ворочался, терзаемый мрачными мыслями, но кое-как уснул.Возвращаясь с очередной смены, я обнаружил свой дом разрушенным. Внезапно, ни с того, ни с сего, он взорвался. Дул страшный ветер. Сверху слышались завывания. Это был голос той самой твари. Голос разрушителя. Я бросился на остановку. Сев в автобус, доехал до своей мамы. Я сказал ей, что в моем доме случился взрыв газа, и за вещами я поеду завтра. Утром меня разбудили знакомый уже вой. Я вышел на балкон. И увидел, как дом разрывается на части. Куски бетона, мебель, стекла, весь дом разрывало на куски вместе с людьми и перемалывало. Затем то же случилось со следующим зданием. Мамы дома не было. Я молил Бога, чтобы она была подальше отсюда.Я заказал такси до гостиницы на другом конце города. Но на следующее утро оно было там. Выглянув в окно, я увидел страшную картину. С того места, где жила моя мама, протянулась широкая колея руин. Я собрал вещи и заказал такси до вокзала.Вокзал был переполнен. Все старались, как можно быстрее уехать отсюда. Я был в их числе. Мы поднимались на платформу. Я преодолел со своими сумками последнюю ступеньку. И тут же услышал далекое завывание. Оно приближалось. Ошибки быть не могло. Это та самая тварь. Она почти нашла меня. Перемалывает все на своем пути. Разрушитель уничтожит все, пока не найдет меня. Мне страшно. Я хотел отсрочить свою смерть. Мне казалось, что есть какой-то выход. Даже если и был, он остался в книге, которую теперь не вернуть. Я стоял и смотрел, как вдалеке вихрь уничтожает дома и деревья. Тогда я произнес его имя. Вихрь ринулся ко мне.

Ключевые слова: Книга неведомая сила разрушение бегство авторская история

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