Звуки в подъезде

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Наталья ст Просмотров: 284 Комментарии: 2 +3 Вчера, 19:12 by

Каждую ночь в 2:00 я слышала странные звуки в подъезде, будто бы что-то тащат по полу, потом проходит 5 секунд, после чего стук, три раза.Поскольку у меня плохая дверь и хороший слух, я заметила, что звук идёт от лифта до моей двери (моя дверь последняя в подъезде) и обратно, когда я слышала стук уже в свою дверь, я конечно же подходила к глазку, но там уже никого не было.Так длилось 3 дня, после чего я решила опросить соседей.Некоторые говорили, что ничего не слышали потому что спали, у других такая же ситуация как и у меня.Прошло ещё 3 дня, И я придумала как спалить того кто это делает, я открыла дверь, но держала её рукой, чтобы казалось что она закрыта, и, таким образом, как только мне постучат, я сразу открою дверь.И вот, уже 2:00, и я слышу эти звуки, мне стало так интересно, что я не стала ждать и выглянула сразу, что я увидела дальше, повергло меня в шок.Я увидела существо примерно метра 3, может и больше, все скрученное, горбатое, шея была в 5 раз длиннее нормы, и руки... Они были настолько длинные что волоклись по полу, вот что издавало тот звук. Оно было в толстовке, в капюшоне, по этому лица не было видео, толстовка была вся рваная, потому что таких размеров просто не существует, и он её растянул.Я в ужасе смотрела на него, он меня не видел, так как из-за его длинной шеи ему приходилось смотреть в пол.Я также тихо закрыла дверь на все замки,Ноги подкосились, я облокотилась на стену и села, от страха я не могла пошевелится до того момента как в мою дверь постучали.Я заперлась в ванной. Вскоре я услышала шарканье от моей квартиры.Обдумав что делать дальше, и что это вообще было. Я решила съехать из квартиры,На следующий день перед отъездом я предупредила соседей, чтобы были осторожны и не открывали дверь ночью.Я благополучно переехала, устроилась на новую работу. И это стало само собой забываться, но... Сейчас 2:00 и мне постучали 3 раза. Я пишу это ,чтобы, если со мной что-то случится, вы знали.Он ломится в дверь. Если ты это читаешь, то скорее всего я уже мер...

Ключевые слова: Подъезд квартира стуки ночь существо авторская история

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