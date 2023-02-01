Дорожные истории. Ч.4 Кострома

astrelez Просмотров: 118 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:26 by

Виктор Михайлович откашлялся и сказал:- Я ведь не местный, шаманов в своей жизни не встречал, но факты кое-какие у меня в заначке есть, я бы поостерегся прямо говорить о каких-то сверхспособностях служителей культа, но вынужден признать, что в словах товарища Решетникова есть резон: на свете много такого, что нам еще не ведомо, друг Горацио.- Я вообще-то не Горацио вам, товарищ Данилов – сухо отрезал обидевшийся за непонимание Михайлов.Данилов, примирительно улыбнулся и сказал:- Нне обижайтесь, Владимир Дмитриевич.То, что он назвал по имени-отчеству Михайлова, нас не удивило, ведь в конце концов товарищ Данилов занимал ответственный пост в обкоме ВКП(б) и лично изучал наши характеристики. Тем временем Данилов продолжал:- Вы не будете против, если я буду называть вас Володей?Михайлов молча мотнул головой, соглашаясь с тем, что будет Володей для товарища Данилова.- С шаманами я, конечно, не встречался, но в бытность мою студентом я встретился однажды на летних вакациях с одним необъяснимым явлением.Тем летом, проводив родителей на воды в Баден-Баден, я отправился вместе с моим братом Николаем в гости к нашей вдовой тетушке графине Прасковье Семеновне Л. После смерти дяди тетушка безвыездно жила в своем костромском поместье Студино, никуда оттуда не выбираясь и никого кроме нас не принимая. Брат по пути свернул в гости к своему школьному другу, ну а я прямиком направился к тетушке. Вакация шла своим чередом, прошла неделя.Однажды ночью меня разбудил громкий шум. Заглянувший на звон колокольчика камердинер покойного дяди Семен сообщил, что крестьяне с ближнего села привезли в господский дом неизвестную женщину. Новость взбудоражила, сон меня покинул, а потому, накинув шлафрок, я спустился вниз. Однако прибыл я к шапочному разбору. Графиня уже распорядилась устроить незнакомку в дальней спальне и приставить к ней двух дворовых девок с приказом, как только гостья придет в себя, звать хозяйку для расспроса.Утром за завтраком тетушка рассказала мне, что незнакомка оказалось дочерью дворянина Константина Владимировича Виноградова, Анной Константиновной. Она с родителями направлялась в Кострому, к своей тетушке Елене Владимировне Астафьевой, но в пути на них напали разбойники. Родители девушки погибли, самой ей удалось ускользнуть от татей. Рано утром тетушка послала нарочного с известием в Кострому и Буй. Из Буя тетушка ожидала урядника, которому собиралась подать жалобу на бесчинства душегубов.Ни за завтраком, ни за обедом, дворянская дочь не присоединилась к нам, увидели мы ее только за ужином. Девушка была хорошо сложена, миловидна, застенчива. Она мало говорила, почти совсем не улыбалась, что было понятно. Когда графиня поинтересовалась, нужно ли известить госпожу Астафьеву, тетушку Анны, о постигшем их несчастии, девушка ответила отрицательно, намереваясь сама через пару дней выехать к тетушке и сообщить ей о трагедии. Прасковья Семеновна просила Анну Константиновну пользоваться ее расположением и ни о чем не беспокоиться.Следующий день выдался хлопотным. С утра пропала Агаша, дворовая девка, с вечера была, легла со всеми спать, а утром не нашли. Доложили за завтраком барыне. Графиня велела искать ее по поместью, а если не найдут, то послать нарочного в соседнее село Яблоково, где жили родители Агаши.После завтрака прибыл с визитом соборный протопоп Агафангел. Прибыл он по личному приглашению графини, чтобы отслужить панихиду по усопшему дяде, который бы праздновал в сей день свои именины. Сразу по прибытии протопоп с графиней проследовали в домашний храм, где была отслужена панихида.После службы батюшка был приглашен на обед. За обедом тетушка рассказала отцу Агафангелу о ужасном случае. Протопоп принял этот случай близко к сердцу, оказалось он лично знал госпожу Астафьеву и господина Виноградова. Он хотел выразить соболезнование гостье, но она передала через лакея, посланного к ней с просьбой принять отца Агафангела, свои извинения и что она чувствует себя неважно. Графиня убедила отца протопопа остаться на ночлег, чтобы возможно утром увидеться с Анной Константиновной.Вечер омрачился пропажей еще одного дворового слуги Григория Большого. Он был за извозчика и конюха, отец Агафангел пошел проведать своих лошадей, но конюшня оказалась пуста. Расспросы дворни не помогли, никто не мог сказать, когда в последний раз видели Гришу.Утром в поместье прибыли урядник и мой брат Николай. Урядник почтительно просил разбудить графиню и меня для того, чтобы сообщить новости по делу о разбойном нападении на семью господ Виноградовых. Мы с тетушкой спустились в гостиную, где нас ожидали урядник и Николай. Господин урядник сообщил нам, что тела Виноградовых найдены и доставлены в Кострому для опознания госпожой Астафьевой. В свою очередь он поинтересовался, откуда графиня узнала о нападении на Виноградовых. Когда Прасковья Семеновна упомянула о выжившей дочери господина Виноградова, Анне, урядник побледнел и заявил, что сие невозможно, что тело Анны Константиновны вместе с телами родителей отправлены в Кострому. Он тут же потребовал представить ему нашу гостью.Посланный слуга вернулся сообщить что Анна Константиновна не изволят открывать дверь и вообще не отвечают. Урядник и двое крепких мужиков из дворни поднялись наверх. Несмотря на стук в дверь и упоминание закона из спальни гостьи не раздалось ни звука. По приказу урядника один из мужиков топором взломал дверь спальни. В спальне никого не было.Когда шум и гам вызванные открытием утихли, графиня обратила внимание на то, что среди присутствующих не хватает отца Агафангела, который должен был здесь, находится так как происшествие вызвало много шума. Послали за отцом Агафангелом. В спальне отца протопопа не оказалось, только протоиерейский крест его сиротливо лежал на прикроватном столике.

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