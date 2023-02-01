Ибо грядёт

Mr Mercenary Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:05 by

Олег сидел в светло-сером абсолютно пустом коридоре, в котором кроме пары дверей и скамеек ничего не было. Он смутно понимал, каким образом судьба занесла его сюда. Как так получилось, что обычная попытка студента найти работу в интернете привела к тому, что уже спустя два дня к нему на улице подошли двое человек, силой посадили в абсолютно чёрную машину и привезли в это место? Он не знал ни этих людей, ни это место, ни банально где находился. Всё что он знал, это то, что это место находилось на приличном расстоянии от города.Из одной двери показались те два человека. Они схватили Олега и затащили в ту комнату, из которой вышли. Олег уже было хотел начать вырываться и как-то противостоять своим похитителям, однако страх за жизнь и общая патовость ситуации вмиг перебили внезапный приступ героизма.Комната, в которую привели Олега похитители, также была практически пустой. Там были лишь стул и стол с телевизором. Похитители усадили Олега на стул, крепко пристегнув какими-то ремнями, после чего вышли из комнаты, оставив Олега наедине с самим собой. Тот взглянул на своё отражение в экране телевизора. Лицо его выражало усталость и испуг, а блондинистые кудрявые волосы были настолько растрёпаны, что по форме напоминали неподстриженный куст.Так Олег просидел в это гробовой тишине где-то с час. За стеной всё это время активно развивался диалог, смысл которого, увы, Олегу уловить не удалось из-за крайне качественной шумоизоляции в комнате. Вдруг зашёл один из похитителей со странной кассетой в руках. Он подошёл к столику с телевизором, наклонился и вставил кассету в проигрыватель, которого Олег не заметил в первый раз. Телевизор включился, а человек вновь покинул комнату.На экране стало проигрываться какое-то видео.Сначала была показана фотография: лысый мужчина, стоящий на фоне горного пейзажа. На первый взгляд фотография выглядела абсолютно нормально, если не считать чересчур яркого неба и странного вида мужчины, как будто бы он был туда прифотошоплен. Это фото висело на экране около минуты, после чего оно сменилось на чёрный экран с белой надписью на нём:- Молитесь.Сама надпись была выполнена в готическом стиле, а на фоне звучал еле различимый треск.Затем около пяти минут проигрывались абсолютно хаотичные и не связанные между собой кадры. Летящая в небе птица, стоящий в поле человек с топором, стая собак, бегущая в чащу леса, и фрагмент картины Васильева «Мокрый луг». Единственное, что выделялось среди этого перечня бессвязных изображений, это три фотографии одной и той же улицы, снятые с разных ракурсов. Примечательно было и то, что в отличие от предыдущих изображений, которые, как и первое, были выполнены в монохромном стиле, эти фотографии имели цвета, пускай и крайне приглушенные, из-за чего еле различимые.Далее последовал чёрный экран, а затем снова появилась фотография мужчины на горном массиве. На этот раз он лучше вписывался в антураж фотографии, а цвет неба нормализовался.На этот раз мужчина сидел на земле, положа ладони на колени и смотря куда-то в даль, в сторону гор. Затем снова чёрный экран с надписью:- Молитесь.И после марафон бессмысленных изображений продолжился, однако в конце последовал целый видеоролик.Запись велась с той же самой улицы, цветные фотографии которой Олег мог наблюдать ранее. Цвета были вновь приглушены, а поверх самого видео рябили помехи. Некто бежал по той улице. Спустя десять секунд послышался странный гул, после чего оператор забежал в ближайшую подворотню, и на этом запись обрывалась.Вновь чёрный экран и фотография мужчины. Он валялся на земле, закрыв лицо руками. Ненормально яркий контраст неба вновь вернулся. Также изменился и звук на фоне. Треск сменился на белый шум вперемешку со странным хрустом, словно бы кто-то очень тяжёлым предметом давил мелкие осколки стекла.Всё то время, которое эта картина висела на телевизоре, Олег испытывал к ней необъяснимое отвращение. Смесь крайне неприятного звука и изображения, вызывавшего какую-то меланхолию, выглядела жутко и как-то отчуждённо.Вновь картина сменилась на чёрный экран, а хруст с шумом прекратился. Тишина и спокойствие продолжались недолго, ибо резко комнату сотряс отвратительнейший очень низкий гул, похожий на звук непонятного духовного инструмента, а на экране вновь проявилась готическая, слегка искажённая рябью надпись:- Ибо Грядёт!От резкого звука Олег на рефлексе закрыл глаза, а зубы стиснулись. Он хотел закрыть и уши, однако его руки были плотно привязаны и сделать он ничего не мог. Слушать этот шум было физически больно, и всё что ему оставалось делать, это молиться о том, чтобы всё это поскорее закончилось.Но молитвам его не суждено было быть услышанными. Шум всё так же продолжал стоять эхом в ушах, а видео в телевизоре и не думало заканчиваться.После надписи снова последовал перечень бессвязных изображений, концом которого вновь стало продолжение того ролика. Некто вновь забегал в подворотню, стоял там секунд 30, на фоне при этом раздавались еле различимые из-за гула вздохи, после чего медленно поднимал камеру вверх.Олег всё ещё корчился от боли в ушах и голове, не обращая внимания на происходящее в телевизоре и пытаясь хоть как-то отвлечься от этого проклятого шума, но в один момент его взор всё-таки зацепился за экран. Во рту пересохло, а сам Олег смотрел на экран будто заворожённый. Стоило ему глянуть в экран единожды, как он уже не мог оторвать внимание от экрана, пускай и желание этого в тот момент преобладало над всеми другими эмоциями.Оператор фокусировал объектив на небе, по которому в обильном количестве расползалось нечто вроде трещин. Они были тонкими и длинными, похожими на вены, заполняя собой всё небесное пространство, и не было им видно ни конца ни края. Но не это было самое ужасное. Сквозь эти трещины проглядывалось чёрное пространство. Огромная, зияющая собственной мерзостью бездна, чернее, чем самая глубокая ночь.Олег всматривался в эту жуткую пустоту, не способный отвести взгляд или хотя бы пошевелиться. Он был заворожён той отвратительной хтонью, которой было пропитан каждый сантиметр этого пространства. В нём проглядывалось нечто неотвратимое, нечто ужасающее. Словно бы ему открылось что-то такое, о чём ни он, ни любое другое живое существо на планете Земля знать не должен был, но что добралось до него в самый неподходящий момент.Непонятно было, сколько времени продолжалась вся эта экзекуция. Олег уже потерял счёт времени, так как всё его внимание было всецело обращено на бездонный мрак, так сильно пожирающий его изнутри. Он хотел сделать хоть что-то, отвести взгляд и не обращать внимание на происходящее на экране. Хотя бы убедить собственный разум в том, что показанное в видео нереально, однако на каком-то подсознательном уровне чувствовал обратное.Наконец пелена ступора постепенно начинала спадать, и ужасающий своей реалистичностью ролик сменился чёрным экраном. Как только это произошло, с уст Олега тут же слетел дикий душераздирающий крик, застрявший в глотке ещё при взгляде на небесные трещины. Он истошно орал не жалея сил, как физических, так и психологических. Перед его глазами то и дело мелькала та злосчастная бездна, в недрах которой скрывалось что-то инородное, чуждое нормальному человеку и что и вызывало этот крик, подкрепляемый неподдельным ужасом перед неизбежным. Но даже это не было апогеем всех страданий.Чёрный экран в последний раз сменился на фотографию мужчины в горах. На этот раз контраст был выкручен на максимум, из-за чего весь задний фон представлял из себя белую кляксу, с иногда встречающимися серыми вкраплениями. Единственное, что можно было разглядеть во всём этом месиве из пикселей, так это того мужчину. Он стоял на коленях, опустив руки и подняв голову. Тело его было истощено до такой степени, что его кожа была практически вплотную натянута на бесформенные кости. Глаз не было, на их месте зияли две тёмные впадины. Рот был разинут, обнажая сгнившие зубы. Но деталью, которая вызывала наибольшее отвращение, было то, что кожа с его лица была содрана, обнажая плоть и связки из мышц, сквозь которые прослеживается окровавленный череп. Руки его также были окровавлены, на них и находились прилипшие к пальцам обрывки мясистой кожи.Это изображение адским клеймом застыло на экране, но Олег не обратил на него ни малейшего внимания. В его голове всё ещё стоял образ той мрачной бездны. Эта бескрайняя тьма терзала его душу, заставляя кричать всё громче и громче.Внезапно из динамиков на замену низкому духовому звуку хлынул невероятной силы ор. От внезапности Олег ненадолго затих, а после, от дикой боли в голове, вызванной этим даже не криком, а скорее чем-то средним между визгом и скрежетом, вновь стал кричать. Два невероятной силы крика слились в неописуемой агонии, разрывая звуковое пространство вокруг себя.Постепенно Олег замолчал. Сил на крик уже не оставалось. Всё что он мог делать в тот момент, это лишь тихо плакать под аккомпанемент этого крика. Вскоре сил не осталось даже на плач. Тело немело, глаза закрывались. Жизнь покидала его. Последнее, что он мог слышать, был дикий оглушающий крик…Экран телевизора погас, а вместе с ним исчез и звук. В комнату зашли двое мужчин. Один из них огляделся. На стуле, в неестественно загнутой позе, валялось бездыханное тело Олега. Один из мужчин закашлялся, явно пытаясь сдерживать рвотный рефлекс, однако второй быстро одёрнул его, и они, с еле скрываемым отвращением, вынесли труп парня из комнаты.Анжелика сидела в светло-сером абсолютно пустом коридоре, в котором кроме пары дверей и скамеек ничего не было. Она и представить не могла, что простая попытка завести новые знакомства в интернете приведёт к тому, что на следующий день к ней на улице подойдут двое человек, силой посадят в абсолютно чёрную машину и привезут в это место? Она не знала ни этих людей, ни это место, ни банально где находилась. Всё что она знала, это то, что это место находилось на приличном расстоянии от города.Внезапно из одной двери показались те два человека. Они схватили Анжелику за руки и потащили в ту комнату. Сама комната также пустовала, если не считать стула и столика со стоящим на нём телевизором. Похитители посадили Анжелику на стул и пристегнули какими-то ремнями. Затем один из них подошёл к столику, вынул из сумки непонятную кассету и вставил её в проигрыватель, стоящий аккурат под телевизором, после чего они оба вышли из комнаты.На экране начало проигрываться какое-то видео. Сначала была показана фотография: горный пейзаж с слегка пересвеченным небом, на фоне которого стоял молодой парень лет девятнадцати с блондинистыми кудрявыми волосами.

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