Видеокамера с eBay

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:21

diehardruss Просмотров: 84 Комментарии: 2 +1 Вчера, 23:21 by

Меня зовут Генри Гудман. Да, я связан с Джоном Гудманом, блогером что имел довольно неприятный опыт с файлом под названием "1dollar.wav". Я его брат. А так же я отец трех детей и женат на женщине с именем Дженни Гудман. Я живу в городе Цинцинатти, Огайо. Я тут что-бы описать свой довольно тревожный опыт который был у меня с б/у видеокамерой что я купил на eBay. И это довольно странно: и у меня, и у Джона проблемы начались когда мы купили что-то с этого сайта. Так или иначе, приступим к моей истории.Так, моя семья и я планировали отпуск и хотели запечатлеть его на кассету, и заодно сделать пару фото. К сожалению, наша видео камера сломалась и пришлось либо покупать новую, либо обойтись просто фотографиями. Так что я зашел на eBay что бы посмотреть продает ли кто видеокамеру. Ну, в двух словах, я нашел, поставил на неё ставку, победил. Спустя пару дней я получил маленькую посылку с видеокамерой внутри. Я открыл посылку и вынул видеокамеру из неё.Это была типичная видеокамера, с маленьким экранчиком и тому подобным. У меня была парочка пустых кассет от Sony для видеокамер, так что я открыл отсек для кассет, что-бы вставить одну. Но на моё удивление, там уже была кассета. Я предположил что прошлый владелец забыл её вынуть (видеокамера уже имела владельца до меня). Я надеялся что на ней ничего важного не было, иначе владелец наверное был бы недоволен. Я вынул кассету и решил просмотреть её.На кассете был приклеен кусочек малярного скотча, на котором черным маркером сделали надпись: "2006". Просто "2006" и ничего больше. Я решил проиграть кассету, что-бы увидеть что на ней было. Я вставил кассету обратно в видеокамеру и подсоединил её к моему ТВ что-бы просмотреть её. Я попытался отмотать её в начало, но она уже была в начале. Так что я сделал то, что нужно было что-бы проиграть кассету с видеокамеры на ТВ.Кассета началась с десяти секунд синего экрана. Затем она переключалась на кого-то, снимающего детскую площадку у детского садика в облачный день. Дети бегали и играли, но тот, кто снимал, был заинтересован лишь в одном из них: девочка, лет пять, с бледной кожей, коричневыми волосами, коричневыми глазами и носила желтое пальто. Человек за камерой следовал за ней и смотрел как она играет. Иногда, человек разговаривал с девочкой мужским голосом. Он называл девочку "Алисой" и я предположил что он был её отцом. Я предположил что запись на камере была последним днем в детсаде этой девочки. И если моё предположение было верным, то эта запись наверное была очень важна для него. Мне стало его жаль что он потерял важную для него запись. Но времени на размышление мне дали немного, ведь внезапно из колонок послышался очень громкий, гулкий, жужжащий звук что напугал меня до смерти. Место изменилось: теперь была ночь, школа была заброшена, а девочка нет. И все это время пронзительное жужжание продолжало доноситься из ТВ, я зажал свои уши. Девочка отвернулась от камеры, так что я не мог увидеть её лицо. Она стояла там, не двигаясь. А когда она развернулась к камере, и то что я увидел.... ну, я этого не ожидал.Её глаза исчезли. Просто темные, пустые отверстия вместо глаз. Крови не было, её глаза просто *исчезли*. Её рот испускал мерзкую зелёную слизь, а нос её исчез. Не будто его отрезали, а просто не было. Просто кожа на месте, где он должен был быть. Просто подумайте о Патрике из Спанч Боба. Надеюсь вы поняли.Затем сцена прервалась белым шумом. Жужжащий звук прекратился, но можно было услышать как нож вонзается в плоть и ужасающий крик. Затем сцена вернулась и девочка была повешена цепью от качелей, с парочкой тяжелых ранений и кровавым ножом лежащим на земле под ней. Её глаз все ещё не было, её рот все ещё в странной зелёной слизи, и носа у неё до сих пор не было. Кассета была совершенна бесшумна. Никаких громких жужжаний или того подобного. Просто тишина, пока девочка болталась на цепи. Мое сердце билось настолько сильно, что могло вот-вот разорваться, я был испуган до смерти из-за внезапного жужжания и (в меньшей степени) от ужасающего видеоматериала что сопровождал его, я подбежал к телевизору и выключил его. Я вытащил кассету из видеокамеры, выключил видеокамеру и отсоединил её от телевизора. Я взял молоток и размолотил кассету в мелкие кусочки. Тяжело дыша, не понимая что же, это черт возьми было, я сел на диван. Некоторое время я просто сидел, смотря на выключенный экран телевизора. После того как я наконец успокоился, Дженни вернулась из магазина. Я помог принести продукты внутрь. Я не рассказал ей о кассете, потому-что она могла подумать что я схожу с ума.Сон, что мне приснился той ночью был не очень приятным. Я был в темном коридоре. Моё горло... чувство было будто кто-то без остановки щелкал по моему кадыку. То громкое жужжание из кассеты играло без остановки. Оно не исходило из какой-нибудь стороны. Оно просто было, в моих ушах, будто я был в наушниках и звук играл из них. Я был напуган до смерти. Я хотел сбежать, быть дома, быть в приятных объятьях моей кровати. Я пытался кричать о помощи, но как бы сильно я не старался, из моего рта не исходило ни звука. Внезапно, меня начало тошнить. Не имея ни ведра ни туалета под рукой, я выблевал прямо на пол. Но вместо блевотины, я выблевал маленькую видео кассету от Sony, с приклеенным на ней малярным скотчем спереди и надписью "2006", сделанную черным маркером. А затем кассета превратилась в девочку - при этом не в случайную. Это была девочка с кассеты. Глаз у неё не было, из рта исходила зелёная слизь и носа у неё не было. Она медленно пошла вперёд по коридору, и по какой-то причине я последовал за ней. И все это время играл этот ужасный жужжащий шум.Она вела меня по коридору, и я понял где я: я был в начальной школе. Детские рисунки и другое всяческое искуство прикреплено к стенам. Постеры с надписью "Голосуйте За Джоша в Президенты" были везде. Надеюсь вы поняли о чем я.Она повела меня к открытой двери, и затем в детскую площадку. Это была та же площадка что и на кассете. И там был мужчина, с видеокамерой, записывающий нас. Но видеокамера была не случайная - это была та же камера что я купил на eBay.Он просто стоял там, снимая нас. Девочка повела меня к качелям. Она достала нож из своего кармана. Мое тело заморозилось на месте. Я не мог шевелить моими глазами. Я не мог шевелить головой. Я был заставлен смотреть в ужасе как девочка резала себя ножом, нанося себе те же ранения что и на видео, вместе с прекратившимся жужжанием, замененным на ужасающие крики девочки. Затем она сунула свою шею в качели, используя её как петлю. Затем качели поднялись, убивая тем самым девочку.Девочка висела на "петле", как в видео. Спустя пару мгновений я могу двигать свое тело. Я подбежал к мужчине, держащего видеокамеру. Он посмотрел на меня и улыбнулся."Это моя девочка," он сказал. "Я так горд."Вскочив, я проснулся. Моё сердце стучало, мой лоб был мокрым, и я тяжело дышал.Дженни лежала рядом, видимо она спала.Я некоторое время просто сидел и наконец, успокоился. Я лег обратно в кровать и закрыл свои глаза.Я не мог уснуть. Моё ворочание и переворачивание наконец разбудили Дженни, она разозлилась и собралась идти спать на диване. Она открыла дверь, но затем она замерла.Я видел как она там стояла, её руки тряслись. Я спросил в чем же дело.Она просто показала трясущемся пальцем за дверь.Я встал с кровати и посмотрел куда она показывается. Моя кровь застыла в жилах.За дверью был коридор, что вел к гостиной комнате, где находился телевизор. В конце коридора я видел его. Он был включен, и на нем было изображение лица той девочки, без глаз и с остальным.Но затем я понял, что телевизор был в углу комнаты и я не мог его увидеть где я стоял. Мой сонный мозг перепутал то, что я увидел как телевизор. Это не был телевизор.Это было окно.

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