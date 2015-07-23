Если вы заблудились в лесу

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:10

AloneRover Просмотров: 81 Комментарии: 2 0 Вчера, 23:10 by

Приходилось ли вам когда-нибудь теряться в лесу? Лично я знаю много историй об этом. Должен сказать, не все они имеют хороший конец. Согласитесь, жуткая ситуация, когда часами бродишь по незнакомой местности, не понимая, в какую сторону нужно идти, чтобы выйти к цивилизации. Вокруг нет ничего, кроме кустов, деревьев и чувства тотальной беспомощности, смешанного с всепоглощающим страхом. В такой ситуации человек пытается найти для себя нужный путь, который выведет его цепких лап лесной чащи. И мало найти этот путь, нужно еще его придерживаться, ведь, как известно, многие начинают ходить по кругу. На самом деле, тут существует всего два варианта: либо нужная дорога будет найдена и пройдена до конца, либо заплутавшего путника поглотит лес… Как по мне, это одна из самых страшных смертей, которая ежегодно забирает ни одну сотню человек по всей стране. Все, что я буду писать далее, совсем не похоже на лекцию по спортивному туризму и ориентированию, однако может спасти не одну жизнь.Итак, вы находитесь посреди леса. Бродите уже несколько часов и совершенно не знаете, как отсюда выйти. На ваше испуганное «АУ» отвечает только ветер едва слышным шелестом листьев, очень похожим на хихиканье. Вроде бы идете правильно, по компасу, но ощущение, что забредаете все глубже в чащу усиливается с каждой минутой. Что ж… Если вокруг обычные лиственные и хвойные деревья при этом никаких странностей не замечаете, то следуете стандартным правилам поведения в лесу: успокойтесь, постараетесь сориентироваться, продолжаете звать на помощь, если понимаете, что самостоятельно не выйти, попробуйте связаться с МЧС (надеюсь, вы не пошли в лес без средств связи). Не буду акцентировать на этом внимание, я здесь вовсе не для этого.Если же вы стали замечать большое количество странных деревьев: с кривыми или раздвоенными стволами, безлиственных, черного как гудрон цвета, а солнечный день внезапно обернулся хмурым вечером, то срочно взгляните на стрелку своего компаса. Скорее всего, она начнет мотаться по кругу, не останавливаясь. Наручные часы будут вести себя аналогичным образом. Также можно взглянуть на экран своего смартфона. Он покажет какое-нибудь несуществующее время, например, 36:99. Если ни телефона, ни компаса у вас при себе нет, то что вы вообще делаете в лесу? На самом деле, в таком случае можно просто взглянуть на небо. Оно будет абсолютно чистым, но не голубого, а мертвенно серого цвета и, самое главное, без солнца. Здесь его не существует. А как вы хотели? Солнце – это привилегия мира живых…Сейчас необходимо ответить себе на несколько вопросов. Деревья похожи на безобразных чудовищ? Компас и часы сходят с ума? Невозможно определить день или вечер, потому что солнце словно испарилось, а небо окрасилось в цвет кожи двухдневного покойника? Если на все вопросы ответ «да», то поздравляю, вы больше не в своем мире. Не думаю, что имеет смысл рассказывать о месте, где вам довелось оказаться. Информация, как оттуда выбраться, обладает гораздо большей ценностью, на ней и сосредоточимся.Скорее всего, первым ощущением станет присутствие кого-то позади. Оно абсолютно верно. После того, как услышите внезапный треск веток или почувствуете чье-то холодное дыхание на шее, не оборачиваетесь. Вреда он не причинит, но его внешний вид введет вас в состояние парализующего страха и собраться с мыслями будет уже невозможно. Вероятность удачного возвращения домой в таком случае стремится к нулю. Запомните главное правило следующих нескольких часов – не оборачиваться. Просто примите тот факт, что на протяжении всего маршрута за вами будет следовать существо, выходящее за рамки понимания обычного человека.Не меняйте направление и скорость шага, идите так же, как шли. Через какое-то время дорога приведет на поляну с единственным деревом посередине. У него неестественно толстый ствол, из которого хаотично растут до боли напоминающие щупальца безлиственные ветки. Многим кажется, что эти ветки сейчас оживут и потянутся к ним, желая схватить. Это не так, бояться здесь нечего.Не спеша обойдите поляну. Вы увидите несколько тропинок, ведущих в разные направления. Их может быть 3-4, а может и все 10. У всех по-разному. Вам нужно будет выбрать одну из них. Здесь я подсказать не могу, придется ориентироваться исключительно на свои внутренние ощущения. Не торопитесь, подумайте, какую тропинку лучше выбрать. Не знаю, на что вы будете опираться в своем решении, но оно должно быть четким и непоколебимым. Уверенность в правильности выбранного пути – главное условие его успешного прохождения.Вот вы выбрали одну из тропинок и решили, что именно она должна привести домой. Не медлите. Ступайте на нее и идите уверенным шагом. Для благополучного выхода из этого места нужно только пройти выбранный путь до конца, никуда не свернув. А ответвлений будет много…Разворачиваться тоже нельзя. Вы же помните первое правило? Не буду подробно описывать, что случилось с теми, кто сошел с тропы или развернулся. Скажу лишь одно: их судьба незавидна.Наверняка, сейчас моему случайному читателю все это кажется невероятно простым. Ведь, казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы просто идти по тропе, минуя все повороты, и не оглядываться. Так есть. Однако это удается лишь единицам.Первое время ничего особенного происходить не будет. Вы просто идете в своем темпе, стараясь абстрагироваться от чьего-то присутствия позади. Совсем скоро покажется отворот и в этом месте большая часть из вас навсегда лишит себя возможности снова увидеть солнце.Согласитесь, у каждого человека есть свои страхи. Именно здесь они покажут себя во всей красе. Боитесь собак? Обязательно на пути возникнет пара злобно лающих ротвейлеров. Если вы знатный арахнофоб, то будьте уверены, что дорогу перегородит гигантских размеров паук. Во многих людях фильмы ужасов взрастили нездоровый страх клоунов. Такие кадры обязательно увидят в нескольких метрах от себя человека в грязной разноцветной одежде, с разукрашенным нелепым гримом лицом, идеально сочетающимся с рыжим париком. От обычного клоуна его будут отличаться лишь тонкие длинные зубы, которые он обязательно обнажит перед вами, изображая гримасу то ли оскала, то ли улыбки. На самом деле, увидеть на этом участке дороги можно все, что угодно. Я описал наиболее простые и понятные примеры, дабы передать общий принцип. А принцип этот можно сформулировать так: вам предстоит столкнуться с самым сильным страхом и не свернуть с пути.Идите навстречу своему страху. Здесь главное не свернуть в самом начале. Если вы сможете взять себя в руки и смело шагать наперекор желанию бежать в обратном направлении без оглядки, то увидите, как ротвейлеры постепенно уменьшаются до размеров такс, паук приобретает габариты небольшого жучка, которого можно с легкостью раздавить ногой, а клоун постепенно исчезает как нелепая галлюцинация. Что бы вы там не увидели, оно постепенно сойдет на нет в процессе вашего приближения.Вот первый отворот уже позади. Следующую пару километров ничего странного не произойдет. Вы продолжите идти в окружении до ужаса кривых деревьев с чувством тревоги и непонимания происходящего. Это нормально. Подобные мысли и эмоции будут с вами до конца маршрута. Главное, держать их в узде, не давая возможности влиять на принимаемые решения. Научиться это делать крайне важно, потому что существо, идущее позади, будет стремится разжечь в вашей голове огонь страха и сомнений, который может спалить до тла. Да, оно будет пытаться с вами общаться, но не совсем привычным образом. Периодически будут возникать всякие идеи и мысли. Они будут всплывать из глубин подсознания, словно рыба, показавшаяся из воды в надежде схватить мошку. Эти мысли не всегда будут вашими. Если сумеете научиться отличать их от собственных, то стоящая за спиной тварь становится не опаснее домашнего попугайчика.Когда дойдете до второго отворота, то услышите зовущие вас голоса друзей и знакомых. Будет казаться, что они совсем близко. Возможно, услышите людей, с которыми приехали в лес. Казалось бы, радости нет предела, вас нашли, нужно сворачивать с тропы и быстрее бежать к ним. Однако это правило действует только в обычном лесу…Пойдете на эти голоса – навсегда останетесь в этом месте. Продолжайте идти прямо, не сбавляя темп.Когда пройдете отворот, голоса приобретут более настойчивый и агрессивный характер. Спустя двадцать метров они начнут угрожать, заставляя развернуться и идти к ним. Игнорируйте их. Через какое-то время они затихнут.На следующем отвороте будет ждать подобное испытание, но более сложное. Через пару км вы увидите своих родственников. Как правило, это родители, бабушки, дедушки, братья, сестры. Правда не всегда живые. Не удивляетесь, если встретите там похороненную много лет назад бабушку. Кого-бы там не увидели – не нужно бежать к ним с объятиями, это совсем не ваша родня. Просто обитающие в тех краях сущности приняли их облик. Они будут пытаться вынудить вас свернуть с тропы. Сначала с помощью спокойных уговоров, но, если на них не поддаваться, то начнут хватать за одежду, вставать на пути, угрожать, умолять, манипулировать. В ход может быть пущено все что угодно. Главное, помнить одно – физического вреда они причинить не могут, поэтому идите вперед, не вступая с ними ни в какое взаимодействие. Через несколько сотен метров они от вас отстанут.Если все получилось, то поздравляю: позади почти половина пути. Но есть и плохая новость: путь, который осталось преодолеть, по-прежнему довольно длинный. На следующем отвороте вы почувствуете запах жареного мяса, услышите музыку и пьяный задорный смех. Выглядит так, будто это веселые туристы, которые с радостью нальют сто грамм и угостят парой кусков шашлыка несчастного путника. Должен вас огорчить, туристов в этих краях не бывает. Если пустой желудок и желающее расслабиться с помощью водки сознание заставят вас свернуть с тропы, то, вместо отдыхающей компании, увидите с десяток живых мертвецов. На вас будут смотреть пожираемые опарышами лица с пустыми глазницами. Исхода здесь всего два: либо стать их едой, либо превратиться в нечто подобное. Не знаю, какой из этих сценариев будет ждать лично вас. Но, думаю, они оба довольно печальны.Итак, будем считать, что и этот отворот оставлен позади. Пройдите еще немного и вашему взору предстанет вполне подходящий для сидения пенек. Можно передохнуть, ведь ноги, наверняка, уже гудят, а пройти нужно еще немало. Только не засиживаетесь слишком долго, не более 15 минут. В противном случае ноги в прямом смысле врастают в землю и идти дальше становится невозможно. Часы здесь не работают, поэтому ориентируетесь исключительно на свое внутреннее чувство времени.Спустя какое-то количество сотен метров после возобновления пути рядом с вами появится человек противоположного пола. Мужчина встретит молодую привлекательную девушку, которая расскажет, что тоже заблудилась в лесу и давно пытается найти выход. Ее радость при виде вас будет выглядеть так естественно, будто она настоящий живой человек. Приятная незнакомка будет идти рядом, пытаясь завязать разговор. Можете с ней общаться, опасности в этом практически нет. В конце концов, вне зависимости от того, какая стратегия взаимодействия со случайной попутчицей будет выбрана, ваша симпатия по отношению к ней будет только возрастать. За максимально короткое время эта девушка станет главным объектом вожделения. Будет казаться, что все, что вам нужно от жизни – это она. Сознание будет рисовать приятную картинку, как вы живете с ней на берегу моря, а вокруг бегают милые дети. И как же будет хотеться воплотить эту картинку в жизнь…Когда появится следующий отворот, ваша влюбленность достигнет максимального значения. Девушка начнет уговаривать свернуть вместе с ней, аргументируя тем, что знает, как отсюда выйти. Будьте непоколебимы, чем быстрее вы оставите ее позади, продолжив путь в одиночестве, тем меньше вероятность сделать неправильный выбор и свернуть. Вашим влажным фантазиям не суждено сбыться ни при каком раскладе. Держите эту мысль в голове, когда она будет кричать в спину о том, что вы больше никогда не встретитесь.Продолжайте путь, не снижая темп. Вы на финишной прямой. Через какое-то время идущее позади существо активизируется. В голове начнут появляться сомнения касательно правильности выбранного пути. Будет казаться, что изначально была выбрана не та тропа. Имейте в виду, эти мысли не ваши. Конечно, вряд ли вы бы прошли такое большое расстояние, если так и не научились отличать собственные умозаключения от того, в чем вас пытается убедить таинственный попутчик.В тот момент, когда сомнения окончательно поглотят разум, появится отворот. Разумеется, желание сойти с тропы будет запредельным, но его нужно преодолеть. Да, уверенность в том, что тропа ведет в неверном направлении, будет высока, но гоните от себя подобные мысли. Путь уже выбран, и его нужно пройти до конца. Вы же хотите вернуться домой?Уверен, большая часть моих читателей свернет на одном из отворотов или решит развернуться. Но, если вы до сих пор на пути, то я искренне рад. Осталась самая малость. Если при себе имеется какая-то еда, обязательно съешьте ее. Сил для последнего рывка потребуется немало.Следующие несколько километров выжмут у вас все соки. Ноги будут ватные, а физическая и эмоциональная усталость достигнет своего пика. Именно в этот момент появится последний седьмой отворот. В его конце будет виднеться цивилизация. Скорее всего, заметите горящий свет в окнах домов какой-то непонятной деревушки. Как можно догадаться, идти на этот свет не надо. Будет сложно заставить себя продолжать шагать в пугающую неизвестность, когда за поворотом виднеется счастливый конец всей этой истории, но это нужно сделать. Останетесь верны своему пути – вернетесь домой. Свернете – нет.Если последний отворот удалось оставить позади, то в скором времени окружающая местность начнет приобретать привычный вид. Путь закончен. Вы смогли пройти весь путь, не попав ни одну из щедро расставленных мною ловушек.Теперь можете обернуться, чтобы мы посмотрели друг другу в лицо. Я увижу измученного, усталого человека, а вы долговязое существо с копытами вместо ног и длинными руками, практически достигающими земли. На моей голове будет пара рогов. В этот раз мне не удалось сбить вас с пути, но уверен, мы еще встретимся.

Ключевые слова: Лес чудовище страх присутствие

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