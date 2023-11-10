Бессонница. Часть третья: Лицом к лицу

Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 21:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Властный Загадочник Просмотров: 580 Комментарии: 0 +1 10-11-2023, 21:07 by

Еле удерживающие туловище ноги тряслись, как осиновый лист, дыхание каждый раз сбивалось, срывая нарастающий от паники темп, во рту быстро пропадает влага, ладони покрываются липким слоем пота. Всё тело буквально окаменело от налетевшего роя колких ледяных мурашек, от чего даже простое глотание давалось с невероятным трудом. От колоссальнейшего всплеска адреналина моё зрение покрылось рябью, накладывая эффект VHS, и с каждым шевелением глазных яблок шум усиливался, не давая шансов на объективную оценку происходящего. Я стоял в проходе между кухней и своей комнатой, словно загнанный в угол зверёк, пока просачивающийся из разбитого окна ночной ветер сдувал неряшливо оставленные на моём столе бумажки. Двигаться вперёд или назад просто не было сил. Страх полностью заковал меня в свои ледяные объятия, вынуждая с жадностью раз за разом глотать прохладный воздух, чтобы оставаться в сознании.Впиваясь ногтями в облезающие обои на стенах прохода, я облизываю сухие губы и едва слышимо шепчу:– Пожалуйста, нет...Я вяло поднимаю затуманенный взгляд и замечаю, что там, в глубине всеобъемлющего мрака, находилось нечто. Нечто, что терроризировало меня на протяжении длительного периода времени, вынуждая молиться перед наступлением очередной ночи в надежде на благополучный сон, было всего лишь в нескольких метрах от меня. Тощее и вытянутое тело было обтянутым в рваный балахон с грязными пятнами, истоптанные и порядком изношенные ботинки туго перевязаны на искривлённых ногах, уродливые и неестественно деформированные кисти рук с длинными костлявыми пальцами, частично скрывавшиеся за ободранными рукавами, и лицо. То самое, которое я видел каждую ночь, и тогда тьма не позволяла полностью разглядеть его, а сейчас, из-за удачного падения лунного света, я видел абсолютно всё. По моему телу пробежался табун ужасающе колючих мурашек и я кое-как устоял на месте, прикусывая язык и пожёвывая его зубами, чтобы просто не упасть в обморок. Оно смотрело на меня.Маленькие глаза вдавлены в глубокие и широкие глазницы, искривлённая усмешка, усеянная такими же кривыми зубами, маленький, практически еле заметный нос, бледная, покрытая пузырями кожа, словно насильно надетая на первоначальный лик этой твари. Создавалось полное ощущение, что это костюм, на что я надеялся в те ночные визиты, но реальность показывала обратное. Я не мог поверить, что такая тварь способна существовать. Абсолютно в каждом прочитанном мною рассказе про внезапные ночные визиты указаны непознанные наукой существа, казавшиеся скорее сказочными, чем страшными, но в моей голове даже не укладывалась мысль, что рано или поздно я пересекусь с чем-то подобным. В голове безостановочно стучала кровь, руки окутывал ледяной холод, ноги подкашивались, в горле сидел тугой комок, еле дающий вдохнуть хотя бы каплю воздуха.Оно смотрело прямо на меня. Смотрело и улыбалось, не совершая никаких движений. Как зверь, следящий за добычей, но не нападающий сразу. Нас окутывал лёгкий ночной ветерок, от каждого дуновения которого мой нос забивался до ужаса знакомым смрадом то ли гниющей, то ли уже сгнившей плоти, и тошнота комками подкрадывалась к моей гортани. Я был его добычей, был тем самым забившимся в угол зверьком, чья участь уже заранее предопределена, но хищник не желает исполнять свои намерения сразу. Он как будто играется, следит за движениями, проверяет уровень страха, чтобы адреналин разогнал кровь и прогрел самые лакомые кусочки тела. Я, облачённый лишь в нижнее бельё и майку, ничего не мог сделать. Оно было в нескольких метрах от меня, в комнате с кроватью, и просто смотрело на меня, не совершая абсолютно никаких движений. Страх неизвестности выбил любую волю к сопротивлению, от чего я негромко стону и скатываюсь вдоль стены к полу, обхватываю колени руками и, стараясь не задевать взглядом лицо этой твари, наблюдал. Пока оно стояло неподвижно, я был в хоть какой-то безопасности.Я не скажу, сколько прошло времени с момента вторжения в мою квартиру. Минут 20? 30? Час? Даже мельчайшие секунды растягивались до невероятных пределов, изматывая мою и так накалённую нервную систему, и ощущение безысходности, осознание своей беспомощности и понимание, что никто не придёт ко мне на помощь, подавили мою волю. Я уже не надеялся на благоприятный исход. А что можно сделать? Там, в нескольких квадратах, стояло существо, чья природа неизвестна ни одному человеку на планете, и только я смогу увидеть его в действии. Никто из ныне живущих не узнает про сегодняшнюю ночь, про меня и про этот визит – я в ловушке как фактической, так и в информационной. Столько раз чёрт меня дёргал начать писать на форумах свою историю, но я противился, не находя в этом логического смысла, а теперь проклинаю себя. Теперь меня обнародуют в новостях, как жертву убийства умалишённого, и простые обыватели сети Интернета немного поглумятся, пожалеют, а потом забудут, как и все остальные криминальные истории. Только вот это совершенно не криминал. Это совсем, совсем другое. Уж лучше бы в мою квартиру влез бездомный наркоман, чем эта тварь.Стрелки часов пробили новую временную переменную. Я поворачиваю голову и замечаю, что с момента визита гостя прошёл ровно час, после чего возвращаю свой взгляд на тварину и тут же подскакиваю, громко дыша от испуга. Стоявшее в нескольких метрах тело внезапно оказалось ближе как минимум на половину от разделявшего нас расстояния, и тошнота усилилась от чёткого сладко-фекального аромата. Чужая усмешка расширилась, обнажая запредельное количество выстроенных в кривой ряд зубов, и маленькие белые бусинки в нетерпении пробивали меня своим жадным, голодным взглядом. Мои обломанные от царапания стен ногти вновь усеивали окружавшие меня обои царапинами, в грудь безостановочно отдавался запредельно подскочивший пульс, ноги дрожали, по спине прошлась волна ледяных мурашек.Мне конец. Я в ловушке.

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