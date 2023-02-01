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Творческие истории

Сложная поездка. Вторая часть

Вскоре машина остановилась вновь. Пришлось опять, борясь с усталостью и сном, выходить на улицу. Правда, идти пришлось не так долго. Забегаловка и вправду была. Даже дверь открыта. Боюсь, только, что рассчитана она была не на припозднившихся следователей. В количестве двух штук.
- Я вас там подожду, - бросил нам Гаграз, прежде чем скрыться за углом здания.
- Он меня в гроб загонит, - выдохнул я в ночной воздух. Но тот остался глух к моим стенаниям.

Зайдя внутрь, мы удостоились нескольких неприятных взглядов. Механоиды. Штуки четыре. Одна – за стойкой, двое за столиком и еще один у стойки.
- Чего желаете? – сквозь зубы бросила нам дама, я надеюсь, окинув удивительно неприязненным взглядом.
- Еды, - устало отозвался я, усаживаясь рядом с третьим неприятным типом, взглядом давая знак сделать то же самое курсанту.
Что-то весьма двусмысленно процедив в нашу сторону, дама скрылась за ближайшей дверью.

- Шел бы ты отсюда, - едва слышно прошипел, немного склонившись в мою сторону, рослый механоид. Рослый по человеческим меркам. Метра два с половиной. Судя по человеческому облику – давно вышедший в тираж симбионт. А вот трудился, скорей всего, или на заправке, или на заводе. Было в нем что-то такое… узнаваемое.

Да, механоиды не всегда были цельными машинами. Часть из них была симбионтами. Такие могут «подсоединяться» почти к любому механизму. Становиться его частью. С той разницей, что не умирают, когда машина ломается или ее утилизируют за ненадобностью. Механоид получает от машины энергию, топливо и возможность ею управлять на всех уровнях. Машина, в свою очередь, чуткое управление, своевременный ремонт и «жизнь», как бы это не звучало. Да, в какой-то мере, под руководством симбионтов, машины могли обретать разум. Возвращаясь к понятию сплав живого и неживого.

Из размышлений меня выдернула тарелка черно-коричневой бурды, оказавшаяся перед носом.
- Это – что? – я поднял взгляд на подавальщицу.
- Еда, - брякнула та и оперлась обеими руками на стойку. – Жри и вали…
- Сервис у вас тут… - поморщился я, отодвигая тарелку.
Издеваются. Похоже, я попал как раз в такое заведение, где людей недолюбливают. Механоиды – частично люди, как я уже говорил. И вполне могут питаться как человеческой пищей, так и… такой. Нечеловеческой. К примеру, электричеством, бензином, керосином, если припрет, даже сырой нефтью. Хорошо, что она не решила нас электричеством подкормить. Или углем с дровами.
- Дохлебывай и… утопывай, раз не нравится сервис, человек, - отрезала дама, презрительно выплюнув последнее слово. Присутствующие, за исключением меня и курсанта, засмеялись.

Я так и собирался сделать, без первого пункта, когда на улице раздался рев. Не человеческий. Да и не механоидный, стоит признать. Разве что, это сборище реактивных механоидов. Типа – турбина.
- Твою… - подобравшись, я рванул к двери, выглянул на улицу, плотно захлопнул дверь. – Где здесь второй выход?
И смех стал мне ответом.
Черт! Да тут все заодно. Небось одна банда работает. И кто бы мог их на нас натравить?
- Идем… - рявкнул я на курсанта, если здесь есть выход, я его найду. Если нет – сделаю.

Пометавшись по залу, нашел лестницу на второй этаж. Фигово. Но больше нечего делать. Такие банды я знал. Как раз из разряда тех, кто ненавидит людей. Чудненько, ночью мы заскочили перекусить в логово местных расистов.
Поднявшись, прижался к стене и выглянул в окно. У порога останавливались, один за другим, мотоциклы, на которых восседали симбионты. Десятка два. Ситуёвина. И как выбираться?
Бросив технику, наездники оставили ее на улице, а сами устремились внутрь забегаловки, оставив нескольких сторожить мотоциклы. Шанс. Фиговый, но шанс. Учитывая, что любой механоид сильнее десятка людей, шанс всегда фиговый.
- Будем выбираться здесь, - решил я, открывая окно.
Повезло, что прямо под окном оказался козырек крыльца. Человека он выдержит, а вот здоровенную и тяжеленную машину? Впрочем, если любой их механоидов на нас упадет, нам все равно мало не покажется.

Следуя собственному приказу, на козырек я выбрался первым, пригнулся, распластался и пополз к ее краю. Лишь бы не заметили. Лишь бы…
Что-то грохнуло.
- Ну ёлы-палы… - вздохнул я, глядя на барахтающегося в окне курсанта.
- В окне, - заорали снизу.
- Черт, - вернувшись, я ухватил мальца за руку и, пригибаясь, рванул к краю, в нас что-то полетело. Лишь бы не пули.

Нет, не пули, понял, когда по голове звездануло чем-то металлическим, увесистым, но не достаточно быстрым, чтобы голову пробить. На мгновение сфокусировав на предмете взгляд, я опознал в нем болт. Да они совсем рехнулись?
Сверзившись с козырька, чудом не переломав кости, я, не снижая скорости, потащил курсанта за угол. Ладно, пока симбионты решат как именно нас догонять, может и успеем.
Почти сразу же врезавшись в машину, нашу машину, я распахнул дверь, закинул внутрь помощника, запрыгнул сам.
- Гони! – рявкнул, закрывая дверь за собой.
- Что там у вас…
- Гони!!! – кажется, со второго раза Гаграз понял, а может, его убедили крайне недовольные рожи механоидов, появившиеся в зеркале заднего вида, по крайней мере, с места машина сорвалась едва ли не быстрее, чем всегда.

Как я и думал, нас если и пытались догнать, то не слишком преуспели в этом. Все же, при всех плюсах, у механоидов есть и минусы. Например – они не слишком быстро соображают.
Но и выдохнуть я себе позволил только через полчаса, когда шанс погони исчез окончательно.
- В следующий раз, когда повезешь нас в забегаловку, - обратился я к шоферу, - убедись, пожалуйста, что там людей тоже кормят…
- Я-а-а… не знал… - смутился водила. – А как ты…
- Лично. И, кстати, мелкий… - я перевел взгляд на курсанта, - а ты обратил внимание на то, чем они в нас кидались?
- Вроде болтами, - поморгал тот, вспоминая. – И хватит называть меня мелким, я Крис.
- Какими болтами, Крис? – попытался я сфокусировать его на важном.
- Ржавыми такими… - задумался тот крепче.
- Не ржавыми… - поправил его я.
- А какими?
- Медными… - машина в очередной раз вильнула. – Гаграз, твою же… опять белка?
- Медными, говоришь? – нахмурился тот.
- Медными…

Парень переводил взгляд с водителя на меня и обратно. Явно не понимая, что именно происходит.
- А что не так с медными…
- У механоидов нет медных деталей. Тем более таких больших, как болты. Сотни полторы лет. И у их техники тоже. Разве что…
- Это медная гниль, - внес ясность я.
- Медная гниль? – снова не понял курсант.
- Это болячка механоидов такая. Зараза. Неизлечимая. Сводит механоидов с ума. Меняет их. Впервые встретилась в медной шахте. Именно с тех пор их почти и закрыли. На данный момент я знаю лишь про одну открытую. А в ней работает семья механоидов, вот они поголовно заражены медной гнилью. Как-нибудь я тебя свожу к ним в гости. Но вне шахты и семьи медная гниль не появлялась уже сколько…
- Лет пятьдесят, - вставил Гаграз.
- Значит, пятьдесят лет… а тут вдруг вспышка в городе. И… погодите, что там говорила Марта? У плода тоже была медь? А его мамаша покончила с собой? Не слишком много совпадений на город?

- Ты меня вытащил… - вдруг вспомнил курсант.
- Что? – я переключаться так быстро не умел.
- Ты меня вытащил. Из окна. Когда я зацепился. Как? – повернувшись, он посмотрел на меня в упор. – Ты же прорицатель.
- А… это… - подняв, я продемонстрировал ему руку в перчатке. – Перчатки плотные. Достаточно, чтобы сдержать силы некоторое время. Если бы я схватил тебя голой рукой, то – да, далеко мы бы точно не ушли. Разобрали бы нас с тобой на запчасти. И никто бы не нашел наших косточек. А может, очередным посетителям бы скормили.
- Они могут нас… - сглотнув, малец снова отчетливо позеленел. – Есть?
- А что такого? – я пожал плечами. – Они могут есть человеческую еду, то же мясо. А мы с тобой, дружок, целиком из мяса. В их понятии, а я говорю о фанатиках, люди такие же звери. А значит – вполне съедобны. И это даже не каннибализм.

Вчера, 23:07 by EstellanПросмотров: 154Комментарии: 0
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Ключевые слова: Механоид человек машина авторская история

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