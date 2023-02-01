Не то, чем кажется 12

Estellan Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:52 by

Утро вполне могло бы себе быть расслабленным и солнечным. По крайней мере – за стенами моего убежища. В моем логове единственным источником света был поблескивающий на подставке меч. Могло бы, если бы не ввинтившийся в висок призыв:- Данмор! Бегом в штаб Медведей! – отправленный Кларой.Я, хоть и дремал, но чуть не подпрыгнул из положения «лежа».- Чо случилось? Куда? – слепо пошарив вокруг, нашел штаны. Дальше предстояло в них забраться.- На стройку. Быстрее… - зловеще уточнила магичка.«Будь проклята та ночь, когда я согласился на телепатическую связь с этой ведьмой», - грустно констатировал я, все же натянул штаны, куртку, подумал, но меч оставил пока в логове. Бежать с ним по улице днем будет слишком заметно. Если бы что-то действительно опасное, Клара бы сообщила иначе.- Сам упырь, - оскорбилась ментально магичка.- Чего? – не понял я.- Я не ведьма, - сухо отрезала та и отключилась.Блин, видимо, слишком громко подумал. Кстати о «подумал» почему я не снял новый штаб рядом с логовом? Или не попросил найти логово поближе к штабу? Нестись пешком по городу было неудобно. Я мог бы бежать быстрее лошади, но тогда точно кто-нибудь этим феноменом заинтересовался. Ну или на кого-нибудь из законопослушных граждан налетел бы. Объясняй потом, что несчастного посыльного размазал по камням чисто случайно. А поддерживать чисто человеческую скорость бега было тяжело. Все казалось слишком медленно, приходилось себя сдерживать, а на это уходило сил еще больше.Когда же я все же добежал до штаба, то застал весьма занимательную картину, в которую едва не врезался, чудом сумев затормозить без жертв.Хотя и без моего вмешательства картина была довольно занимательной. В воротах, скрестив руки на груди стояла Клара. За ней, за правым плечом, любовно поглаживая рукоять одного из ножей, Эрик. За левым плечом магички маячил Лорн, угрожающе крутя пальцами в воздухе. То ли пытаясь что-то колдануть… то ли это тик такой.Напротив стояло несколько церковников, во главе с седым рослым мужчиной, скорее бывшим воином, чем теоретиком. На заднем плане маячило несколько Золотых котов. Их главы видно не было, но пару знакомых лиц я заметил.Как интересно…- Я уже сказала вам, что без санкции главы на территорию Медведей никто не зайдет. Никто, кого он не приглашал… - устало повторила Клара, гневно сверкая глазами. Нет, определенно кто-то из ее предков с нелюдем согрешил.- Что здесь происходит? – я решил, что пора вмешаться, пока она не вцепилась кому-нибудь в лицо.Присутствующие тут же обратили на меня внимание.- Вы, я так понимаю – глава отряда? – смерив меня внимательным взглядом, заключил рослый церковник.- Именно, Морган – глава отряда.- Морган? – уточнил тот. А я спохватился, что не придумал себе ни фамилии, ни приличного прозвища.- Морган… Морган Албо. А что? – я занял ворота, немного потеснив Клару.- Вы недавно в городе? – снова проявил тот интуицию.- Недавно, - согласно кивнул я в ответ. – Вы всех новичков так встречаете?- Нет, - он продолжал сканировать меня взглядом, а мне почему-то становилось неуютно. – Но поступило сообщение, что на вашей территории проявилась активность нечисти.- Даже так? Как любопытно, - я перевел взгляд на мявшихся за церковниками котов, которые тут же сделали вид, что просто мимо проходили да остановились поглазеть. – И откуда такая информация?Бородатый церковник кашлянул и отвел взгляд.- Мы не в праве разглашать свои источники. Надеюсь на понимание. Но, вы должны знать, что город искореняет любой источник опасности внутри. На это есть разрешение короны и заложен определенный бюджет. Как я понимаю, в вашем отряде еще нет экзорциста. И, если вы не против, я хотел бы очистить эту территорию от возможного появления нечисти. Мы должны следить за покоем горожан. Не должны допускать появления этой заразы в наших стенах. Конечно, если вы против, то я должен буду отчитаться…- Мы не против, - хмыкнул я, уловив в последних словах церковника завуалированную угрозу. Если отказать им сейчас, то следующим этапом будет появление отряда зачистки, с королевским разрешением хоть с землей наш штаб сравнять. И я, кажется, даже знаю кто на нас настучал. Да и про финансирование церковник явно приукрасил. Если бы все было так, как он говорит, то ночами по темным переулкам не шарились бы упыри и прочая низшая нечисть. – Постарайтесь не пугать рабочих, - напутствовал я церковников на последок. – Они, конечно, те еще упыри, но они нужны нам, чтобы закончить обустройство штаба.Седобородый прищурился, проходя мимо, снова сверля меня взглядом, но кивнул и направился внутрь, ведя за собой своих помощников. Коты остались за забором, жадно следя взглядами за троицей церковников.Свою маленькую армию я отвел в сторону, рассадив на очередном штабеле досок.- Но… - начала, было, Клара, но я оборвал ее жестом.- Нет. Пусть походят, проверят, освятят там что, если надо. Но ничего не трогают. Лорн, - перевел я взгляд на иллюзиониста. – Иди, проследи за ними. И, чтобы рабочие не отлынивали, завороженные зрелищем. А то я их знаю.Подождав, пока мальчишка уйдет, магичка снова развернулась ко мне.- А как же? – задумчиво посмотрела она на дом.- Что? – изогнул я бровь, тоже посмотрел на здание, и только сейчс заметил над главным входом герб. Сделанный явно не руками рабочих, он демонстрировал оскаленную башку белого медведя, под которой перекрещивались нож, меч и посох. – А это еще что за нововведения?- Ну, если они сейчас здание освятят как ты? Святость и все такое? Ты войти-то сможешь?Я пожал плечами в ответ.- Если у них прямо так качественно все пройдет, то посмотрим. В крайнем случае, проведешь ритуал, призовешь мелкого беса. Нам все равно сторож нужен. Да и какая-нибудь мелкая шкодная дрянь, чтобы новичков тренировать. Лишь бы не прибили слишком быстро. Но ты мне так и не ответила, это еще что такое над входом?Теперь очередь пожимать плечами перешла к Кларе.- С утра пришел гонец от градоначальника, он обязал нас в течение суток зарегистрироваться в реестре. Все по правилам, список бойцов, глава, щит, меч, специализация, направление, ну и, само собой, название и герб нового отряда. Вот последних двух у нас не было, пришлось изобретать. Хорошо, что Эрик вспомнил, что белых медведей еще не было. Были черные, были бурые… так что, мы будем, в какой-то мере, уникальны. Не все ли равно, под каким названием будет работать отряд прикрытия?По большому счету магичка была права. Ну медведи, так медведи… все равно у меня пока не было более конкретных идей, спасибо, что не крысы. Да и треугольником, кругом или чем-то в том же духе назваться было бы слишком подозрительно.- Ну ты ему хоть магический круг по периметру добавь. Для пущей красоты, - напутствовал я, тут же в глазах Клары прочитав «обидеть художника может каждый».- Сам добавь, - огрызнулась черноволосая. – Это иллюзия. Пока помотыляется, потом нормальный нарисуем. Ну или заставим Лорна сделать его постабильней.- Иллюзия? – я снова посмотрел на герб, кажется, медведь мне подмигнул. – Ужас какой.Из дверей штаба появилась группка церковников, у которых на хвосте с цепкостью скорпиона висел Лорн. Бородатый что-то зачитывал себе под нос, увидел меня, сбился, споткнулся, но довольно быстро взял себя в руки и направился на задний двор. Почти сразу же оттуда выпорхнула стайка рабочих, занимавшихся там явно чем-то, что церковниками не поощрялось.Мы перебрались в тень, так как жариться на солнце надоело как и мне, так и плотно одетым Эрику с Кларой.Время тянулось медленно. Наемник развлекался тем, кто расчертил землю под ногами ножом и этот же нож под разными углами в свой чертеж кидал, Клара рисовала рядом что-то неприличное, но в общих чертах знакомое, я – скучал, прижавшись спиной к прохладной стене штаба.Наконец, церковники вернулись. Похоже, им эта работа тоже особого удовольствия не доставляла. Все трое выглядели взмыленными и изрядно перегревшимися. Ну не удивительно для такого-то многослойного облачения.- Территория очищена и защищена, - сообщил их главный, тоже перебравшись в тенек.- Клара, не будешь ли ты столь любезна организовать нашим гостям воды? – спровадил я магичку. – Эрик, подтащи в тенек лавку, а? – и второго отправил заняться делом.- Спасибо, - коротко ответил тот, потом жестом оставил своих помощников на месте. Сам же, вцепился в мой рукав. – Отдохните пока, мне нужно кое о чем поговорить лично с главой Медведей.Не успел я удивиться, как он отбуксировал меня за угол, взглядом окинул пустой задний двор, но не удовлетворился осмотром, и потащил меня дальше. В заросли кустов у забора.- Извините, конечно, ваша святость, но для этого у нас есть уборная, и туда у нас принято ходить в одиночку, - возмутился я, не планировавший так близко знакомиться с физиологическими потребностями людей.- Заткнулся бы ты, Высший, - прошипел тот, поглубже забираясь в кусты, а потом и вовсе, окружая нас сферой безмолвия, которую я узнал по серебристому свечению. – Я же просил вашу братию не привлекать внимания на улицах города.От неожиданности для начала похлопав глазами, а потом и ртом, я кое-как собрался с мыслями.- Так ты знаешь кто я? – наконец выдал я единственную цензурную.- Это прохожим ты можешь дурить голову своим дешевым маскарадом и мороками. Я тебя насквозь вижу.- А в кусты затащил, чтобы без свидетелей пришить? – уточнил я, прикидывая как именно буду отбиваться.- Сдался ты мне, - сплюнул на землю церковник, - тебя пришибешь, потом замучаешься отписываться зачем нарушил соглашение с вашей братией. Еще и сослать могут, как идейного. Даже не представляю, чем вы так дороги короне, что вас запрещено прибивать как только увидишь, пока вы правил не нарушаете.Я задумался. Правила, да? Старик вроде что-то говорил об этом. Не убивать на улицах, а если и убил – хорошенько прятать труп, чтобы не нашли. Клыками на прохожих не клацать, в целом – не отличаться от людей. Внимания не привлекать, с церковниками не ссориться. Что-то еще? Что-то же он говорил про столицу.- Тебе еще повезло, что Коты приняли тебя за выходца из хаоса, но если я узнаю, что ты где-то еще засветился, то приду за твоей немертвой башкой. Понятно? – зловеще завершил свою речь церковник.- Вполне, - усмехнулся я уголком рта.- Вот и ладно, а теперь – пошли.Сфера распалась, позволяя нам все же выбраться из кустов. Хех, церковник, а магией владеет не хуже какого-нибудь обученного мага. Интересно, из раскаявшихся или все же из одного из церковных боевых отрядов по зачистке? Ставлю на второе. Надо бы узнать, что еще за звери такие «идейные». И как их определить в толпе. На случай, если кто-то попытается мне башку оторвать, без объявлении войны.- Я вашему главе все рассказал, и сказал, в случае повторного явления нечисти сразу же обращаться ко мне, - с улыбкой сообщил нашим товарищам церковник, едва мы вернулись. – Но рецидивов быть не должно.А последнюю фразу он сказал достаточно громко, чтобы ее услышали и за забором. Оттуда донеслось тихое ликование. Я их радости не разделял.Впрочем, засиживаться ни те, ни другие не стали. Вскоре избавив нас от своего общества. Какая любопытная картина мира получается. Раньше мы, время от времени, пользовались силами церковников, когда нужно было заклятые раны исцелить, или от яда какой-нить магостойкой дряни избавиться. А они, оказывается, не так просты, как кажутся. Очень любопытно. Кого бы мне поспрашивать что это за пакт такой, между Высшими и церковниками? На ум приходила только одна кандидатура, но встречаться с Аодхом я в ближайшее время не планировал.- Ну, идем? – кивнула на дверь Клара.- Куда? – вынырнул я из размышлений.- Ну, в штаб. Надо же понять, сможешь ли ты зайти.Устало вздохнув, я направился к главной двери, открыл ее, повел носом.- Ну как? – над плечом выдохнул Эрик, то ли надеясь, что я сейчас воспламенюсь, то ли боясь, что так и произойдет.- Воняет, - вынес я вердикт, пошире открыл дверь и зашел в холл.- Чем? – вошедший следом, Эрик тоже принюхался.- Не знаю, что они тут жгли, но окна надо бы открыть, - снова повел я носом и чихнул.- Странно, - Клара не принюхивалась, но осматривалась очень внимательно. – Я, конечно, не специалист по церковным ритуалам, но не чувствую тут их силы.- Это, скорей всего потому, что они ничего такого и не делали, - усмехнулся я.- Откуда такая уверенность? – недоверчиво уточнил Эрик.- Да хотя бы потому, что их главный в курсе кто я. Видимо, побоялся, что тогда штаб я к нему домой перенесу.- В курсе? – ужаснулась Клара. – Как? Откуда?- Каким-то образом он сумел заглянуть под твой морок. Подозреваю, что он бывший из зачистки. Их натаскивают на нечисть с младых ногтей. Гораздо круче чем наемников. У нас специализация начинается гораздо позже. А учитывая то, что он седой и вполне себе живой, то этот боец сильный, опытный и везучий. То ли его очень любят боги, то ли у него соглашение с кем-то с противоположной стороны… - холл изменился, я ходил, рассматривая новые детали. Ну ничего, ничего… не слишком детализировано, но вполне в духе наемников. Сцены с кровавой расправой над драконом не хватает. – А еще и боевой маг, как я понимаю… Все дружно совпало.- И что он сказал? – подобралась Клара, явно предчувствуя, что скоро к нам явится действующий отряд. На этот раз по мою голову.- Что чем меньше я буду привлекать его внимание, тем крепче будет соединение моей башки с туловком… Хотя я и не уверен, что меня это прям навсегда убьет. Но давай пока от экспериментов откажемся, - обломал я загоревшийся интерес в глазах магички. – Ты расшифровала книги?- Еще нет, но…- Клара, там! – договорить, влетевший в холл Лорн не успел. Наверху что-то грохнуло так, что с потолка посыпалась побелка. Я задумчиво посмотрел на потолок.- Секундочку, мне надо кое-кого убить, - магичка рванула на верх со скоростью молнии, на ходу закатывая рукава мантии.Совсем скоро наверху раздались сочные матюги, звуки раздаваемых пинков и протестующие крики. Загрохотало сильнее. Я вздохнул.- Ну, господа, предлагаю не дожидаться возвращения Клары, чтобы не попадать ей под горячую руку. Давайте лучше пойдем в город. Медведям нужна форма. И кому-то придется позаботиться о ее пошиве. Белый, конечно, не лучший выбор, но так нас, по крайней мере, будут узнавать в толпе. А нам пора бы уже озаботиться набором кадров. А еще – оружие. Тебе, Эрик, вместо твоих зуботычин, которые видали и лучшие времена, нужно подобрать что-то более заряженное. Хоть на время. Изготовлением личного клинка займемся позже. А ты, Лорн, чем воюешь? – мой взгляд остановился на молодом маге.- В-в-воюю? – изумился тот, едва не уронив очки с носа. – Я?- Ну да, - я кивнул. – Ты теперь тоже один из Белых Медведей, с чем я тебя и поздравляю. А еще ты зря думаешь, что я не заметил, что колдуешь ты безмолвно, не произнося слов заклинания вслух. Это – довольно редкий талант. Даже Клара шевелит губами, когда колдует. А я редкими талантами не разбрасываюсь. Так что, можем договориться, что засчитают тебе за практику службу в боевом отряде. Вряд ли ваши наставники будут сильно против.Глаза мальчишки загорелись азартом. Я знал этот взгляд. Практика в боевом отряде. Наемники иногда брали студентов-магов к себе на практику. Правда, чаще тем приходилось выступать в роли прислуги при отряде. Ну в самом деле, кто пустит в бой мага, который может испугаться и вообще не колдануть, словить ступор, и тогда прикрывать придется уже его или вообще, колдануть в своих. И такое бывало. А то, что Лорн – маг иллюзорник – ничего страшного. Пообщается с Кларой подольше, будет льдом и огнем кидаться лучше боевого. Лучше, дальше, быстрее, сильнее…- Ну это, конечно, если тебе интересно, - забросил я крючок подальше. – Если не хочешь ездить на задания, ты можешь и в штабе отсидеться. Силой тебя никто не потащит, если ты не будешь готов. Практику я засчитаю.- Я г-готов, - азарта в глазах прибавилось.Эх-х-х, надеюсь, ты будешь так же уверен, когда дело дойдет до боя.- Вот и славно, - ухватив своих товарищей за плечи, я потащил их к выходу, так как грохот сверху стал спускаться по лестнице. А я хотел бы быть подальше от его эпицентра. – А теперь – линяем. Нам нужно к портному, оружейнику, и в этот… школу, академию, где ты там обучаешься?

Ключевые слова: Нечисть ведьма наемники авторская история

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