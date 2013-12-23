Сложная поездка. Первая часть

Estellan Просмотров: 165 Комментарии: 2 +2 Вчера, 02:17 by

Автомобиль двигался по ночной дороге вполне себе плавно, под чутким управлением симбионта, так что я позволил себе расслабиться и задремать. Путь до соседнего города не был близким. А отдых я заслужил уже очень давно. Хоть пару часов спокойствия.Расслабившись на сиденье, я прикрыл глаза и стал погружаться в омут собственной памяти.Как это всегда и бывает, состояние на грани сна вытаскивало из глубин души всех тех демонов, что уже давно ее грызли.Основным у меня был демон сомнений. Я сомневался с самого начала. И чем больше проходило времени, тем больше я сомневался. Во всем. В своем назначении, в своей работе, в этом чертовом мире, да и в самом себе, в этом, правда, признаться я не смог бы никому.Вспомнился день назначения.В этот день нас должны были раскидать на должности. Стоило ли говорить, что мне досталась работа следователя? Да уж. С моими-то талантами… Я бы предпочел что-то… менее социальное. Помню даже, как выдохнул, когда на место старшего следователя вызвался мой друг – Лиам. Но и мне отвертеться не удалось.Уже на выходе меня поймал наставник:- Признайся, ты подговорил Лиама? – строго спрашивал тот, нехорошо прищурившись.- Нет, - впервые за долгое время я был с наставником предельно честен. Настолько честен, чтобы не уточнить, что Лиам единственный мог бы знать, что на эту должность я не хочу ни за какие коврижки.- Учитывай, что на твое обучение общество потратило силы, время и, самое важное, деньги. И ты эти деньги отработаешь. Надеюсь, работа следователя быстро выбьет из тебя эту дурь, - напутствовал меня наставник во взрослую жизнь.Если бы я знал, насколько он был прав, я бы попытался покончить с собой еще тогда.Общество, да. Общество, в котором осталось не так много таких, как я. Точнее, таких как я, в нашем обществе было несколько десятков. Даже среди тех пяти процентов, которые и в целом остались людьми. Остальные девяносто пять процентов общества людьми были лишь косвенно.Механоиды.Так их назвали. Со временем. Сначала… сначала их считали то ли монстрами, то ли чудовищами. Когда появились первые поколения механоидов. Никто толком не знает как и с чего вдруг это началось. Выдвигалось множество теорий, начиная с какого-то вируса, заставляющего людей… изменяться. До неизвестного космического излучения. Не знаю. Причины ищут до сих пор. Впрочем, чем бы это ни было, постепенно механоидов становилось все больше. И лишь ничтожная часть людей осталась людьми. Стоит признать, что неведомая фигня, изменившая одних, других наградила различными способностями. Ну хоть не сплавом механизма и живой плоти. И на том – спасибо, правда, маленькое.Машину ощутимо тряхнуло, приложив меня головой о боковую стойку.- Гаграз, полегче… - вяло возмутился я, открывая глаза и переводя их на водителя.- Прости шеф, - обернулся ко мне водитель, довольно оскалившись. Зуб даю, он это специально сделал. – Показалось, что ты там заснул.- Попытался, - устало пройдясь ладонью по лицу, я попытался прогнать остатки сна. – Поспишь тут с вами.- Может, тебе турбуленцию устроить? – почти целиком развернулся ко мне механоид-симбионт.- Может, тебе лучше на дорогу смотреть? А то в морг поедем на другой машине и уже не по работе, а по жизненным обстоятельствам, - беззлобно огрызнулся я.Разбиться, когда за рулем симбионт, было практически невозможно. Это я знал точно. За всю свою карьеру, с Гагразом мы успели побывать в таких передрягах… где разбиться можно было бы уже сотню раз. Нда. В случае с симбионтами «чувствовать машину, как часть себя» ни разу не оборот речи.- Мы едем в морг? – раздался голос справа, а я чуть не подпрыгнул.Черт, совсем про него забыл. Курсант. Молодой, совсем зеленый. И проведший большую часть своей жизни вдалеке от реальности, с механоидами умудрявшийся контактировать по-минимуму. Сначала в стенах приюта, потом в закрытой академии, а теперь, внезапно, оказавшийся лицом к лицу с суровой реальностью.Ему повезло, что суровая реальность для него не пришлась на время войн между людьми и механоидами. Были и такие. В самом начале. Все вообще могло бы закончиться полным истреблением обеих армий. Но каким-то чудом до этого не дошло.Сейчас остатки условных людей и механоиды жили в мире, но тусили в основном в группках по интересам. Были и ярые ненавистники как с одной, так и с другой стороны, случались даже небольшие стычки, но до полномасштабных боевых действий уже не доходило. Условные люди понимали, что в меньшинстве, а механоиды… они и так понимали, что мир принадлежит им. Такое вот хрупкое равновесие.- Да в морг… - подтвердил я опасения юнца. – Там у них случился крайне странный случай смерти. И нам поручено с ним разобраться. К тому же, там работает моя давняя знакомая, так что надолго мы не задержимся. К утру уже вернемся домой.- Там будут трупы? – снова испугался курсант.- Один точно будет, - как мог, утешил я его.В полумраке салона, тот позеленел еще больше.- Да он просто покойников боится, - Гаграз резко крутанул руль, выругался сквозь зубы и вернул машину на изначальный курс. – Чертова белка. И чего тебе ночью не спится? Прости шеф. Или тут проблема в том, что покойник – механоид? – внимательный взгляд в зеркало заднего вида сосредоточился на курсанте. Малец приблизился к обмороку.- Да не пугай его, и я, вроде, просил тебя смотреть на дорогу, - вздохнул я. – Долго еще?- Почти приехали, - механически отозвался водитель.Через десять минут, выбравшись из автомобиля, я с хрустом потянулся. Пора завязывать с этой работой. Да кто же даст? Таких как я отпускают только в двух случаях. Или в могилу, или в психушку.- Поеду, заправлю ласточку, да и сам подзаправлюсь, - из открывшегося окна свесилась рука Гаграза с зажатой в пальцах сигаретой. – Вам что-нибудь захватить?- Захвати мир… - я потер шею, борясь с желанием заснуть. – И что-нибудь поесть. Но не как в тот раз, идет?- Подумаешь… - фыркнул в ответ водитель, и стекло поднялось, отрезая нас от него, прежде чем тачка сорвалась с места.- А что было в прошлый раз? – подергал меня за рукав курсант. Блин. Надо бы как-нибудь еще раз спросить как его зовут. А то забыл.Дернувшись, я отступил от мальца на пару шагов.- В прошлый раз он привез мне бензин. И, я тебя убедительно прошу, никогда ко мне не прикасайся. Я не хочу видеть ни твою жизнь, ни смерть.Боязливо отдернувшись, курсант, для пущей убедительности, спрятал руки за спину.- Прости, я не знал… так ты…- Да, - поморщившись, я перевел взгляд на здание, перед которым мы оказались. – Я – прорицатель.- Прорицатель… - повторил тот одними лишь губами, но мне не нужно было это видеть. Как и слышать его мысли. Наверняка его обучали. Вполне возможно, что он был в курсе некоторых особенностей прорицателей. Как и того, что заканчивают свои дни они в психушке, если не покончили с собой. Невозможность нормально контактировать как с людьми, так и с механоидами, видения от любого прикосновения, как к человеку, так и к предмету. Так себе существование, особенно для следователя.- Ладно, идем, - кивнув в сторону входа, я повел курсанта за собой.Внутри нас встречала темнота и тишина. Почти во всем здании, не считая секционной, где за столом, скрючившись в неудобной позе, что-то задумчиво изучала невысокая блондинка.- И что у нас сегодня, Марта? – покосившись в сторону «разделочного стола», я торопливо отвел взгляд. Малец вообще наотрез отказался входить, остановившись за дверью.- О, Марк, ты приехал, - раскрючившись, блондинка юрко выбралась из-за стола и подошла ко мне. – Да тут, в целом, все понятно. Суицид. Странный, правда. Но не более. Женушка дизайнера вдруг решила покончить с собой весьма экстравагантным способом. Не знаю, зачем вызвали тебя, но, смотри…С последними словами она метнулась к столу, а потом продемонстрировала мне нечто, упакованное в небольшой медицинский… чем бы оно ни было, ящичек.С вежливым интересом посмотрев на нечто сине-зеленое и скукожившееся, я подавил позыв отпрыгнуть, кивнул.- А это? – решился все же уточнить.- Эмбрион… механоида. Нет, мы, конечно, изучали их. Но я такое вижу впервые.- А он такой и должен быть? – дальше рассматривать сил у меня не было.- Какой?- Ну… цветной.- А… это как раз нормально. Вынашивая плод, механоиды теряют возможность трансформироваться, но телесные жидкости остаются прежними. У кого-то плод больше похож на человеческий, у кого-то меньше. Судя по этому, я бы сказала, то он… от человека.- Гибрид? Полукровка?- Не смеши меня Марк, у механоидов не бывает полукровок. Даже если отец – человек. Плод – всегда механоид.- А ее муж? – я развернулся к телу на столе.- Не человек… если ты об этом, - пожала плечами девушка.- Так может… это и не суицид? – засомневался я, начав догадываться зачем меня сюда позвали.- Ты сомневаешься в моей квалификации? – сдвинула брови Марта.- Нет, но…- Короче, ты жаждешь убедиться? Ну ладненько, можешь потрогать, - перед моим носом снова появился контейнер с сине-зеленым.- Спасибо… - отодвинулся я. – Я лучше с его матушкой «побеседую».Развернулся я к трупу окончательно. Стянул перчатку. Да уж, слишком опрометчиво бросаться такими заявлениями в моем положении. Приблизился к столу, рассматривая женщину-механоида.Марта говорит, что во время беременности те утрачивают способность к трансформации. Как по мне, они и без трансформации выглядят… устрашающе. Сплав живой плоти и машины. Что может быть менее естественно? Вот, к примеру, эта выглядит почти человеком. Я даже не смог бы сказать какая именно машина является ее второй формой. Но опять же, полностью в машины они тоже не превращаются. Нечеловеческую природу дамы выдавали разве что рост, метра три, если не ошибаюсь, металлические пальцы, проводка на шее и плечах, не знаю, что на спине, но могу поклясться, что под кожей прощупываются части механизма.- Она у нас… - глянул я на блондинку с контейнером.- Не боись, не подъемный кран, - рассмеялась та. – Она вычислитель. В механической форме – э-э-э… что-то вроде сервера. Могу уточнить, если сильно важно.- Не важно, - отмахнулся я. – Не боевая машина, и то – хлеб. А то у них система самоуничтожения больно мощная.Обернувшись обратно, я протянул руку и осторожно коснулся холодной кожи покойницы.Видение. Каждый раз они – как взрыв в мозгу. Подозреваю, что однажды я закончу инсультом, благодаря такой работе.В этот раз видение было размытым. И не такое долгое. Я увидел со стороны эту женщину. Видел, как она, схватив нож, кричит что-то еще кому-то, оставшемуся за кадром. А потом вонзает этот самый нож в свой живот.Отбросило меня на пару метров. Это я выяснил уже придя в себя. Лежа на холодном полу. Надо мной нависало встревоженное лицо Марты.- Эй… ты как? – осторожно уточнила та.- Да, ты определенно права, это самоубийство. Но с ней там кто-то был. Кто-то еще. Я не видел.- Я же говорила… - удовлетворенно вздохнула блондинка.- Кстати, - отдыхать на полу было, конечно, почти удобно, но зябко, пришлось вставать. – А что не так было с плодом?- А… это… - вернувшись к столу, Марта заглянула в бумаги. – В нем вкрапления меди. Этого не бывает в плодах на столь ранней стадии.- Странно, - согласился я с ней, направляясь к выходу.Странно, но не по моей части.Машину мы поджидали уже минут пять, когда Гаграз все же соизволил вернуться.- Ну что? – салон пропах табаком и бензином, но водитель казался довольным.- Ты там, что, опять веселился? – выразительно повел я носом.- Нет, - сделал слишком честный взгляд шофер, по которому я понял – веселился однозначно. Вот гаденыш. Мы тут, понимаешь, работаем, а он? – Куда едем?- Домой, - констатировал я. – Кстати, а где еда?- Упс… - взгляд симбионта стал еще более честным. – Э-э-э… я тут по дороге заприметил забегаловку. Там перекусишь.- Я убью тебя, - устало вздохнул я, тщетно пытаясь расслабиться на сиденье.

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