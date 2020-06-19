Драма на осмотре

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Почётный святой Просмотров: 270 Комментарии: 4 +10 Вчера, 21:57 by

Всем привет! В этом году я окончила школу и поступила в колледж. А в августе, перед началом занятий, нас - первокурсников созвали на медосмотр. Чтобы получить доступ к занятиям, за один день было надо пройти десяток врачей. Я пришла в поликлинику с самого утра, но десятки студентов уже толпились перед каждым кабинетом. Большинству было скучно, а я немного нервничала. Дело в том, что это был мой самый первый визит в поликлинику. Всё было в новинку. Я никогда раньше не была у врачей. И только сейчас, слушая разговоры других студентов, вдруг задумалась, что это довольно странно…Но вот и моя очередь! Забор крови на анализ. А я раньше никогда не сдавала. Страшно…Я медленно прошла и села сбоку от стола. Медсестра сказала положить руку на подушечку, перетянула предплечье жгутом и велела качать кулак.- Что вы такая бледная? – спросила вдруг она. – Хорошо себя чувствуете?Я кивнула.- Какие тонкие вены у вас… - покачала головой сестра. – Ну ладно.И она воткнула мне в руку шприц!Оказалось не больно. Введя иглу в вену, сестра потянула поршень, чтобы набрать кровь. Я видела в фильмах: поршень двигался легко и шприц быстро наполнялся тёмной кровью. Но у нас поршень не поддался. Сестра нахмурилась и потянула сильнее. Крови не было. Сестра цокнула языком, прижала к вене ватку со спиртом и вытащила шприц. Выкинула его в корзину и взяла следующий. Снова укол, в соседнюю вену. Снова тянет поршень – и без результата. Сестра тихо ругнулась и взяла третий шприц. Ещё один укол в новое место. И снова крови нет. Мне уже становилось неприятно…Четвёртую иглу, когда та была вытащена, сестра стала внимательно разглядывать. Мне показалось, что игла была в чём-то чёрном…- Забилась! – сказала сестра. – У вас кровь очень быстро сворачивается и забивает иглу.- Ну-у… - протянула я, не зная, что ответить.- Вы недавно теряли кровь? – спросила сестра. – Может, пару дней не пили? Или веганством увлекаетесь?Я отрицательно помотала головой. Утром мама ушла раньше меня, но успела оставить мне здоровый кусок говядины, костный бульон и кувшин гранатового сока.- У вас, наверное, низкое давление… - пробормотала сестра. – Проверю ваш пульс!Придавив мне пальцами венку на запястье, сестра немного постояла и начала бледнеть.- Я сейчас доктора приведу! – сказала она, стараясь не выказывать паники. - Посидите…Сестра быстро вышла и вернулась с доктором в толстых очках.– Вы сами понимаете, что говорите? – тихо ворчал он сестре. - Не смогли нащупать – не страшно, у вас мало опыта. Но зачем антинаучные вещи говорить?Подойдя ко мне, доктор уверенно взял меня за запястье. И вдруг как-то смутился.- Пошевелите рукой.Я пошевелила. Сжала и разжала пальцы.- С-снимите майку… - пробормотал он сконфуженным голосом.Я стянула футболку. Врач вставил в уши фонендоскоп, приложил головку к моей груди.Потом отошёл к сестре и размашисто перекрестился.- Сердце не бьётся!..А до меня вдруг дошло… Не то, чтобы я Шерлок Холмс какой-нибудь, но иногда бывают озарения – в голове что-то складывается из мелких деталек. Да и если честно, разные странности я замечала всю жизнь, а сегодняшнее стало последней каплей…Я сорвалась с места и побежала вон из поликлиники, на бегу натягивая футболку. Добежав до остановки, впрыгнула в трамвай и стала мысленно его подгонять: «Быстрей, быстрей!»Вечность спустя, когда двери открылись на моей остановке, я выпрыгнула наружу и понеслась домой. Дрожащими руками еле попала ключом в домофон, взвилась вверх по лестнице и наконец ворвалась в квартиру.Уже успевшие вернуться родители удивлённо уставились на меня.- Признавайтесь! – выкрикнула я. – Я – приёмная?!Мама всплеснула руками, у папы задрожали усики.- Как ты… Кто тебе…- Признавайтесь! – топнула я ногой.Из глаз у мамы побежали слёзы.- Видишь ли… - смущённо начал папа, промокая платочком блестящую лысину.- Доктор сказал, что у нас не будет детей! – выпалила мама. - Нам было так грустно… Мы пошли в церковь, поставили свечку… А возвращались через кладбище. И там увидели тебя!Папа с беспокойством посмотрел на маму, но потом передумал её одёргивать.- Ты была такая маленькая, явно новорождённая! И уже совсем холодная. И синяя… Папа стал делать тебе сердечно-лёгочную реанимацию…- И у меня получилось! – вдруг с нажимом сказал папа.- Пап, я только что от врача. У меня нет пульса! И крови тоже нет!- Чёрт! – папа хлопнул себя по лбу. – Медосмотр! Зачем ты пошла?!- Мы сами забыли предупредить… - грустно ответила мама.- В общем, запустить тебе сердце не удалось. – сказал отец. – Мы решили, что ты мёртвая.- И тогда папа перекрестился! – улыбнулась мама сквозь слёзы. – А ты открыла глазки и зашипела! Это был наш самый счастливый день в жизни!Папа подозрительно хлюпнул и отвернулся.- И как?.. – мрачно спросила я. – Не страшно было?..- Да ты что! Ты – наша самая любимая девочка! – сказала мама и обняла меня. Прижавшись ко мне и доверчиво подставив шею. Я обняла её в ответ. Да уж, денёк…Всё-таки, у меня самые лучшие родители!

Ключевые слова: Медосмотр пульс кровь авторская история

Другие, подобные истории: