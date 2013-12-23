Врачебная тайна

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 123 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:52 by

Никогда не думал, что мне будет нравиться лежать в поликлинике. Я лежал во многих поликлиниках по разным причинам, и во всех их было весьма ужасно – в России это естественно. Нет, в некоторых нормально ещё, но в основном: лентяи врачи, плохие условия, невкусная еда и всё прочее. А вот в частной клинике вполне нечего.Кстати, забыл представиться. Меня зовут Антон, мне 20 лет, и я вечно больной студент. Это всё, что должны обо мне знать. Теперь вновь к нашей теме.Поликлинику «Вечное здоровье» недавно открыли, и с первых дней затмила все остальные своими прекрасными условиями и замечательной работой врачей. Нормальная еда, всё стерильно, у каждого пациента своя палата – здания поликлиники весьма большая. Небольшой дворик, где можно спокойно прогуляться, подышать свежим воздухом. Кратко говоря, самый настоящий рай на земле. Здесь можно жить и бед не знать. Жаль, что меня выпишут через несколько дней. Всё думал, как ещё заболеть, а может пойти на крайности – сломать себе что-нибудь, но не решался. Врачи так стараются, чтобы я был здоровым, что всякое желание пропадет вновь заболевать. Только слабому организму это не скажешь. Главврач на такое однажды вот что сказал:Меня обрадовало такая новость. И пока жду своего Часа X, буду наслаждаться пребыванием здесь.Уже полдень. Я решил выйти во двор, немного освежится. Коль на улице бабье лето, то почему бы и не насладиться немного солнечными ваннами, пока окончательно не наступила осень. Я сел на одну из лавочек, что находилась прямо возле главного корпуса, там больше солнца и красивых цветов, разноцветными рядами стоявшие подле поликлиники. Мне нравятся цветы, сам увлекаюсь немного садоводством дома – досталось от матери.Тогда я заметил кое-что. Недалеко от главного корпуса расположено одноэтажное здание, похожее на склад. Обычно туда заходили технички за своим инвентарём или подсобные рабочие. И только в этот раз заметил, как туда прошли два врача. Кряхтя и ругаясь, каждый тащил по коробке, плотно запечатанных скотчем. Меня слегка удивило, ибо чего они там забыли? Разве коробки с документами не относят в архив? Если, конечно, там документы. Мне показалось всё это весьма подозрительным. Возможно, насмотрелся всяких фильмов ужасов и триллеров про врачей-убийц, но всё же что-то тут явно не чисто. Я чересчур любопытный человек, всегда сую нос в чужие дела, отчего у меня часто возникают неприятные казусы. Этот момент не стал исключением.Когда врачи занесли коробки и ушли, я решил незаметно заглянуть в окно. Ничего не ожидал увидеть, тем более, там было темно. Как бы не вглядывался, но ничего так не увидел. Уже собрался вернуться на свою любимую лавочку, неожиданно послышался стук в окно.Меня передёрнуло обернуться. За окном смог разглядеть чью-то кровавую руку без большого и указательного пальца. Кто-то слабо стучал, пытаясь обратить моё внимание к себе. Неизвестно как, но кто бы там не был, заметил, что я посмотрел в окно; убирает руку, и через полминуты появляется изуродованная голова: клочки волос, жуткая улыбка обнажённых зубов, странная железная конструкция обнажала челюсть. Мне хотелось кричать, но ком в горле помешал мне. Закрыв рот руками, я лишь пристально смотрел на красную от крови голову с пустыми глазницами. Жадно дыша непонятным носом, похожий на хоботок, от чего собралась испарина на стекле. Уродец начал писать на окне, оставляя алые следы.Я быстро убежал оттуда, ущипнув себя за щеку пару раз. Пытался вбить себе в голову, что это сон, какой-нибудь побочный эффект в виде галлюцинации от лекарств, ведь в «Вечном здоровье» выдают иные препараты. Отдышавшись и успокоившись в своей палате, я так и решил.- Это всего лишь галлюцинация. Мне показалось, да. Всего этого не было. Это всё побочки от лекарств, - повторял себе под нос около десяти минут.Спустя время отошёл, но неприятный осадок остался. Старался не думать об этом, но всё же надо будет поинтересоваться у главврача по такому поводу. Я ещё тот параноик, иногда могу себе накрутить всякое. Так что не успокоюсь окончательно, пока не узнаю правду то, что я увидел.Кстати, немного о главвраче. Руслан Ильич воистину хороший мужик. Он и главврач, и начальник всей поликлиники. Мэру руку ещё жал при открытии «Вечного здоровья». Сам приехал из города, не уточняет из какого, но и я не любопытствую на этот счёт. За плечами долгие годы работы терапевтом, когда ушёл на пенсию, решил заняться частной практикой и юношескую мечту осуществить – открыть свою клинику. Встаёт вопрос: почему именно у нас, а не в городе? Задавались таким вопрос, но не при личной встрече с Русланом Ильичом. Самое главное, что лечат, а всё остальное не важно. Я тоже так считаю. Больше добавлять нечего, хвалить его можно ещё очень долго.Через пару дней ко мне заглянул сам Руслан Ильич. Забыл добавить, что он мой лечащий врач. Помимо проведений процедур, приходил и просто так, чтобы узнать как я, да и просто поговорить. Пришёл до обеда, после процедур, значит представилась возможность поговорить об инциденте с двумя врачами на складе.- Руслан Ильич, можно задать вам один вопрос?- Конечно, задавай!- Я тут случайно заметил во время прогулки, как два врача тащили коробки на склад. Обычно туда из медперсонала никто не идёт, по крайней мере, не видел во время своих прогулок.- Ах, ты, наверное, про Костю и Виктора? Они решили устроить там что-то типа игрового клуба. Ребята молодые, чуть постарше тебя, любят играть в различные настольные игры. И я им разрешил играть там, на складе. В поликлинике, как не старайся, всё увидят, что делают молодые интерны. Я ничего не могу поделать с юношеским бунтарством, вот пусть играют подальше от глаз пациентов во время перерывов.- Вот как. Простите, что задержал вас.- Ничего, ничего. Можешь попроситься к ним, поиграть, парни безотказные, примут.Пожелав друг другу крепкого здоровья, Руслан Ильич ушёл на обед, а я со спокойной душой посмотрел в окно. Солнце светило ярко, озаряя приятным светом всё вокруг. Вздохнув полной грудью, встал с койки и подошёл к окну. Приоткрыв на форточку, наслаждался лёгким ветерком. И как я могу подумать, что на складе обитает непонятное чудище там, на складе? Наверное, стоит слушать и смотреть поменьше всякой жути, тогда всякие чудики мерещиться не будут. Что же, время поспать. Нет ничего лучше, чем дневной сон.Этой ночью не мог уснуть. Днём так хорошо поспал, что до 11 ночи сна ни в одном глазу. За то появилась желание попить воды, так что придётся немного прогуляться до кулера. Тихими шажками шёл по коридорам, до кулера дошёл нормально. Попив водички, я услышал весьма странный звук. Трудно описать, но будто кто-то жадно высасывает сок из небольшой коробочки. Я смутился и, конечно же, решил узнать, что за шум. Пройдя несколько метров и пару поворотов, увидел, как возле сестринской стояла медсестра, слегка сгорбившись. Именно она издавала противный звук. Скорее всего, и правда пила сок или что-то в этом роде, но почему посреди ночи? При том так шумно?Подошёл чуть ближе, пригляделся, что у неё там такое. Зрение у меня не ахти, но мне показалась, что кто-то рядом с ней стоял. Стараясь разглядеть, я случайно вышел из своего укрытия, задев лавчонку, отчего тот издал тихий скрежет. Поняв, что раскрыл себя, я только открыл рот, но медсестра резко обернулась – она была не человеком…Пасть в виде спирали, и с множество мелких зубов, будто морда миноги или пиявки. Она пристально смотрела на меня, из рук её выпало тело…Меня передёрнуло, и я резко рванул с места в свою палату. То чудище последовало за мной, издав громкий истошный крик, такой противный и кряхтящий, что пришлось закрывать уши. Пробежав дистанцию от сестринской до палаты за минуту, я юркнул под одеяло, свернувшись калачиком, надеясь, что прокатит. Существо пробежало мимо, но остановилось недалеко. Неожиданно стало тихо.Существо ходил по коридорам, прикрикивая, и громко топала, но так и не нашло меня…Наутро я проснулся с ужасным самочувствием. Не знаю, кошмар ли это был или всё взаправду? Кто ничего не говорит, да и расспрашивать как-то не хотелось. Значит, приснилось, только теперь мне стало казаться, что всё это неспроста.Тот случай на складе… Монстр в облике медсестры… Совпадение? Без понятия… Внутри непонятное чувство тревоги, будто я обнаружил нечто страшное в поликлинике. Мысли путались; либо разбираться со всем этим, либо спокойно дождаться выписки. Решил на том, что начну «расследование» до тех пор, пока меня не выпишут. Искать соратников не стал, побоялся, что могут принять за сумасшедшего.Я ещё пару раз подходил к складу, но ничего не нашёл. Конечно, можно было как-то раздобыть ключ и проникнуть туда, но я слишком правильный, хоть и любопытный. Хотя можно под предлогом помощи проникнуть туда, что собственно и сделал. Подошёл к одной старой техничке, сослепу перебирающая ключи. Я соизволил помочь и наугад нашёл нужный ключ. Помимо этого предложил донести нужные её вещи до главного корпуса. Пока занимались делом, я тем временем осматривался. Ничего такого не нашёл, кроме тех коробок, что приносили тогда. Приглядевшись, заметил бурые пятна, похожие на кровь. В хорошие, по видимо, настолки Костя и Виктор играю, что оставляют такие следы. Больше ничего не нашёл.Остаётся теперь подежурить ночью. Рискованное дело, но деваться некуда.В одну из ночей я смог продержаться до полуночи. Выбравшись из палаты, я бродил по коридорам, стараясь быть незаметным. Представлял себя каким-нибудь ниндзя из старых японских фильмов. Долго ходить не пришлось, возле сестринской вновь показалось то существо, и не одно. Их было трое, все они между собой стрекотали; напоминало звук ломающиеся карамели. Долго они стояли, потом разошлись в разные стороны, благо мимо меня. Я последовал за одной из них, стараясь не дышать.Крик раздался быстро, походу, кто-то, как я недавно, решил пойти попить, но пал жертвой той твари. По противному звуку я определил местонахождение: «медсестра» повисла над неким мужчиной, лица мне не было видна, лежал животом на полу, пока существо жадно высасывало из него все соки. Я заметил, как рука мужчины обсыхала, и так кожа легка как перчатка на кости.Раздались чьи-то шаги. «Медсестра» отвлеклась от трапезы, посмотрев сторону тёмного коридора. Я тем временем прятался за углом, незаметно выглядывая, смог разглядеть некий силуэт в темноте. Этим силуэтом оказался Руслан Ильич. Он серьёзно смотрел на иссохший труп, легонько пнул и кивнул.- Подойдёт. Можешь уносить, и других позови. Уже пора.Взяв мертвеца, существо рвануло в мою сторону, от чего я так сильно вжался в стену, что готов был проломить, но оно меня чудом не заметило. Может быть оно слепо? Сейчас это неважно, надо последовать за главврачом. Руслан Ильич растворился во тьме коридора, и вновь, в режиме ниндзя, я последовал за ним.Долго петляли коридоры, пока не очутились возле больших белых дверей. Скорее всего, хирургическое отделение. Руслан Ильич обернулся, щурясь, затем прошмыгнул за дверь. Я за ним. В глаза резко ударил красный свет и запах железа. Привыкнув к освещению, я ужаснулся: все стены красные, с потёками, ошмётки чего-то похожего на мясо лежали чуть ли не на каждому углу. Это место походила на самое безумное представление ада, будто злобный ум художника всё это нарисовал. Меня чуть не вырвало, но сдержался. При каждом моём шаге раздавалась хлюпанье, от чего было неприятно: такая мерзкая, липкая субстанция белёсого цвета покрывало кафель, как и часть стен. Пройдя чуть дальше, тошнотворный запах железа усилился. В одной из палат послышалось мычание и тихие стоны. Разум говорил: «Не ходи туда! Там опасно!», но я никогда не прислушивался к нему даже перед лицом опасности.Множество растерзанных, окровавленных тел находилась в палате. Словно тушки, они весели там, непонятные трубки что-то вкачивало в них, тем самым держали в них жизнь. В этот раз вся пища, что съел за день, оказалась на полу. Мне противно было видеть, как они дёргали обрубками, едва шевелили зашитыми губами. У некоторых бедняг глаза походили на раздавленное яблоко.От лицезрения такого ужаса меня приврали крики тех существ. Мне пришлось спрятаться среди человеческих «тушек», лишь бы они не заметили. Быстро проскочили мимо, вопили, словно банши. Потом я вышел из той палаты и почему-то последовал за ними, хотя твердил себе, что надо бежать отсюда. Чёртово моё любопытство…В том самом зале, где обычно проводят операции, при открытых дверях, «медсёстры» резвились вокруг кучки трупов. Своими телодвижениями они походили на аборигенов при жертвоприношении. Посреди кучки трупов стоял Руслан Ильич, склонив голову. За его спиной вырастало некое подобие крыльев, всё тело его трансформировалось в нечто тучное и большое. Словно кожаный мешок чудище, что было раньше главврачом, сидело на мертвецах, подняв толстые трёхпалые лапы, и издало утробное рычание, как искажённый плач детей. Оранжевые кошачьи глаза смотрели на каждую «медсестру», пока вытянутая по-лошадиному пасть скрипела кривыми клыками. Крылья быстро взмахивались, создавая сильные потоки воздуха, от чего я не удержался и упал на пятую точку, спалив себя перед ними. Они сразу заметили меня. В мгновение око, увесистая тушка главной твари оказалось подле меня. Я закрыл глаза, готовясь к самому худшему.- Ох, да это наш любимый Антон! - Это не был голос Руслана Ильича, а верещание демона, - Прости, ты раскрыл нашу врачебную тайну. Тебе придётся остаться у нас… Навсегда…

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