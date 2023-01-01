АД (Окончание)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:01

Причина: Изменен раздел.

Djoul12 Просмотров: 150 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:01 by

Часть 5. БронедверьА, сейчас отдельно расскажу про вход в АД. Длинная лестница, ведущая в подвал заканчивалась небольшой площадкой с дверной коробкой без двери. Дальше шел небольшой коридорчик, заканчивающийся бронедверью с мощными запорами. Впервые спустившись в подвал, а увидел её приоткрытой. И довольно легко смог открыть. В последствии, я несколько раз пробовал закрыть её. Но, максимум, чего удавалось добиться – щели шириной в 15 сантиметров, да и то ценой нечеловеческих усилий. Дверь просела и цеплялась за собственную коробку, скрипя при этом очень громко и пронзительно. При весе в пару тонн, закрыть её без специальной техники, было невозможно.Упомянул я это вот к чему. Однажды, вдоволь нагулявшись по тёмным и мрачным коридорам АДа, собрался домой и пошёл в сторону входной двери. Но она оказалась закрыта! Кому, а главное – каким образом удалось закрыть эту дверь?! Да так, что я этого не слышал, находясь на этаже.После бесполезных усилий сдвинуть дверь хотя бы на миллиметр, решил совершить обход этажа, в поисках выхода. К тому времени, я уже неплохо ориентировался на первом уровне и точно знал, что свободных выходов больше нет. Но, не сидеть же сложа руки. Где-то внутри теплилась надежда, что, когда я вернусь – дверь будет открыта. Но, тщетно. Попытки найти выход тоже успехом не увенчались.Прошло уже несколько часов, я уже порядком устал. Хотелось есть. К тому же, заканчивался запас батареек. Чтобы немного их сэкономить, использовал только один фонарь. Страха почти не было. Больше удивление. В голову внезапно пришла идея, попробовать вылезти через вентиляционную шахту на втором уровне, в помещении с исчезающей дверью.Спустившись туда, уже залезая в шахту, я с некоторой опаской посмотрел на дверь в помещение. Мне показалось, что она вот-вот начинает растворяться. Тряхнув головой, отогнав дурные мысли, сосредоточился на предстоящей задаче.Сложность заключалась в том, что мне нужно было без страховки подняться несколько метров по вертикальной шахте с довольно гладкими кирпичами. Потом меня ожидал поворот и неизвестность за ним. Выверяя каждый шаг, экономя силы, я медленно двигался вверх, стараясь ставить своё тело в распор шахты. Руки саднило, спина была расцарапана о кирпичную кладку. Всё же мне удалось добраться до поворота. За ним венткороб становился круглым и металлическим, пару метров шёл горизонтально и снова поворачивал вверх.Я быстро прополз до поворота и получил следующую задачу. Путь наверх преграждал канальный вентилятор. Просунув руку через его лопасти, ощутил на пальцах поток свежего ветра. Свобода была совсем рядом. Прикинув, что смогу протиснутся между стенкой венткороба и вентилятором, если отогнуть одну из лопастей. А, вот это было непросто. Лопасти были из толстого и эластичного металла. Немного сгибаясь, при давлении, тут же возвращались в исходное положение.Тут мне пригодилась верёвка, которую всегда носил с собой, в маленьком рюкзачке. Привязав один конец к вентилятору, обратно спустился на второй этаж по вентшахте. Быстро пробежав по соседним помещениям, нашёл небольшой, но крепкий ломик.Подъем по верёвке много времени не занял, но преодолевая последние сантиметры, почувствовал, как силы покидают меня. С трудом перевалившись в горизонтальную часть венткороба, лёг на спину и закрыл глаза. Фонарик, к тому времени, уже еле светил. Вскоре, я оказался в темноте.Открыв глаза, я увидел, как через лопасти вентилятора с улицы проникают сумеречные лучи. Надо было быстрее выбираться отсюда. Вставив ломик между лопастей вентилятора, начал искать точку опоры. В какой-то момент, мне удалось сдвинуть крыльчатку вместе со всему лопастями. Этот вариант меня вполне устраивал и поднатужившись, снял крыльчатку с вентилятора.На моём пути осталось последнее препятствие в виде решетки вентиляции, в торце уличного воздухозаборника. Церемонится с ней уже не оставалось никакого желания. И я начал бить по ней, не жалея сил, сразу двумя ногами, упершись спиной в стену воздуховода. После нескольких ударов, решётка сдалась и слетела с креплений.Выбравшись на улицу, обнаружил что нахожусь во дворе, рядом с семиэтажным зданием. С трудом продираясь через кустарник, спотыкаясь на торчащей отовсюду арматуре, добрался до тёмного провала ближайшего окна. Когда я залез в проём, силы кончились и я мешком упал на грязный пол.Находится в этом здании абсолютно не хотелось. Потому, пополз на четвереньках наощупь, не жалея коленей и локтей. Двигался практически в полной темноте и чудом ни во что не врезался. Когда добрался до перехода в пятиэтажное здание, немного перевёл дух, опершись о стену встал на ноги и шатаясь двинулся дальше.Когда дошёл до выхода, остановился в сомнениях. После описанных выше приключений я очень хотел помыться, поесть и поспать. Но, безумная мысль не давала мне покоя.Выйдя из здания, на ватных ногах, направился в сторону спуска в подвал. Включив фонарь, максимально напрягая зрение, силился рассмотреть что-то в тёмной пасти входа. Так я и думал – входная бронедверь была гостеприимно распахнута. На её поржавевшей коробке не было даже следов того, что её закрывали.Часть 6. МузыкаКак ни странно, история с дверью не отвернула меня от АДа. Продолжая приезжать и изучать подвал и карстовые пещеры, ко мне время от времени приходила мысль поделится своими знаниями об этом месте. Посвятить в свою тайну планировал лишь близких, да и то только тех, кто был способен проникнутся атмосферой АДа.Дальше начали происходить странности. Мой надёжный и проверенный друг, по кличке Фетис, отказался заходить в АД, следом за мной. Спустившись на пару ступеней, пробормотал что-то нецензурное резко развернулся и покинул территорию заброшки. Другой товарищ, с забавным прозвищем Хабибулин, спокойно гулял по наземной части, но отказывался спускаться в подвал. Однажды, я практически насильно, протащил его по ступеням и поставил перед входом, около бронедвери. Чувак, просто сполз на пол и разрыдался. Хотя, ничего страшного, на мой взгляд не происходило. И я стоял рядом, с двумя включенными фонарями.Кстати, именно с Хабибулиным произошла ещё одна странная история. Мы с ним гуляли по семиэтажному зданию. Дело было днём, погода стояла жаркая, летняя. Когда шли по третьему этажу, мы оба услышали музыку. Это была какая-то этническая музыка. Какие-то монгольские или чукотские напевы. Но, звучало очень тяжело. Мне чем-то напомнило группу Пикник – «Глаза очерчены углём» или «С тех пор, как сгорели дома». Музыка звучала громко и доносилась откуда-то сверху.Мы переглянулись и решили, что это какие-то неформалы забрались в здание с мощным магнитофоном. Я предложил пойти поздороваться. Хабибулин попытался меня отговорить, но тщетно.И вот, мы уже поднимаемся по лестнице на четвертый этаж. Этаж абсолютно пуст! Лишь ветер гоняет мелкий мусор и шелестит непонятно как залетавшими туда газетами. Но, музыка продолжает звучать. В этот раз снизу.Как по команде, мы высунулись в разные окна, пытаясь определить источник звука. На улице музыка слышалась явно тише. В общем-то кроме здания, в котором мы находились негде было устроится, не попав в поле нашего зрения. Территория была как на ладони. За территорией начинался пустырь, который прекрасно просматривался, с двух сторон пролегала мало оживлённая автомобильная трасса. Мы не увидели никого, не было даже серых личностей, которых я иногда встречал на первом этаже пятиэтажного здания.Медленно прошли по этажу, внимательно прислушиваясь. Музыка не кончалась, скорее набирала обороты. В такт ей вибрировал пол и стены. Тягучие звуки обволакивали нас. Вновь спустившись на третий этаж, мы отметили, что музыка звучала явно сверху, а на четвертом – снизу. Вдруг, безумная мысль пришла мне в голову. Я встал на колени и приложил ухо к полу. Именно пол был источником звука. И мелодия начала ускоряться.В ужасе, вскочил было на ноги, но колени подломились, и я рухнул прямо на вибрирующий пол. Музыка прямо обволакивала моё тело. Становясь осязаемой. Хабибулин понял мою догадку, подбежал, схватил меня за плечи и дернул вверх. В это время, звук достиг своего апогея по громкости и скорости ритма. Мы побежали, что было сил, по лестнице, закрывая руками уши, чтобы не потерять сознание от грохота.Скатившись по лестнице, пробежав переходную галерею, мы остановились только в пятиэтажном здании. Музыка здесь слышалась, но очень тихо. А, через некоторое время совсем затихла.Решив, что на сегодня достаточно приключений, мы разъехались по домам.Часть 7. СтрастьПомимо друзей, я несколько раз приводил свою девушку Машу, в АД. Он принял её беспрекословно. Будучи в этом месте впервые, легко сбежав, по ступеням ведущим в подвал, она порхнула за бронедверь и размахивая фонарем, прикрикнула на меня, чтобы спускался скорее. Её очень завораживал сам подвал. Особенно нравилась умиротворенность затопленного четвертого этажа. В её присутствии, у меня тоже менялось настроение. Вдвоём, мы изучали каждую комнату, каждый венткороб или лестницу. Она залезала в такие места, куда до этого я страшился лезть. Например, в лифтовую шахту.В одно из наших последних совместных посещений, гуляя по второму этажу, меня очень сильно потянуло к ней. Схватив Машу за руку, привлёк её к себе. Она посмотрела на меня. В отблесках фонаря, её голубые глаза казались тёмно-синими и просто излучали похоть. Почувствовал, как в истоме дрожит её тело и сам испытал крайнюю степень возбуждения. Судорожно сорвав друг с друга одежду, мы предались страсти прямо на бетонном полу. Это была именно необъяснимая тёмная страсть, без малейшего намёка на любовь.Через несколько минут мы очнулись на грязном полу, среди раскиданной одежды. Кое как оделись, почти не смотря друг на друга и двинулись к выходу. Поднимаясь по лестнице, я хотел взять Машу за руку, но она отстранилась. Дойдя до метро, холодно чмокнула меня в щёку и ушла.Наши отношения всегда были полны бурных ссор и ярких примирений, но теперь в них как будто что-то надломилось. Мы ещё некоторое время встречались, но скорее по привычке. Через пару месяцев, расстались окончательно. АД забрал нашу любовь.Глава 8. ИсходПоследний раз я посетил АД в начале ноября 2004-го. Мы, с моей новой пассией, Анастасией поехали в магазин, расположенный неподалёку. Потом решили погулять и я решил заглянуть в АД. К тому времени, уже редко там бывал. Я погрузился в пучину новых отношений и это занимало почти всё моё время.Пока мы шли к бетонному забору, отделявшему заброшенный завод от внешнего мира, я немного рассказал Насте про АД. Она твёрдо сказала: «Я туда не полезу!». Ответил: «Тогда я на пять минут. Подожди здесь.»Привычным движением, скользнул в разлом в бетонном заборе. Быстро пробежал по первому этажу пятиэтажного здания, начал спускаться по лестнице в подвал. Но остановился, поняв, что у меня нет с собой фонаря. В крохотном свете зажигалки добрался до бронедвери. Рука коснулась холодного металла. Я на секунду, задумался. Перед глазами пронеслись обрывки воспоминаний о событиях, происходящих здесь. Пришла какая-то странная грусть.Тряхнув головой, отгоняя ненужные мысли, я погасил зажигалку, обоими руками схватился за бронедверь и начал её закрывать. За годы стояния в открытом положении, петли двигались с трудом. Но, я старательно упирался и дело пошло. Скрипя на все лады, дверь нехотя закрывалась. Когда щель осталась сантиметров 30, дверь намертво встала. Больше напрягаться я не видел смысла, отряхнул руки, ещё раз посмотрел на дверь с свете зажигалки и поспешил вверх по лестнице.Лет через десять, я проездом бывал в этой части города и решил пройти по знакомым местам. На месте заброшенного завода высились новые корпуса элитного жилого комплекса. Какая судьба постигла подвал – мне неизвестно. Возможно, его залили бетоном до основания, а возможно просто закрыли поплотнее бронедверь. Может быть, через несколько десятилетий или даже столетий его история продолжится...

Ключевые слова: Дверь подвал этажи авторская история

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