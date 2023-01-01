АД

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:59

Причина: Изменен раздел.

Djoul12 Просмотров: 97 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:59 by

Часть 1. ЗнакомствоКак-то раз в начале нулевых, гулял я со своим приятелем, по кличке Фил в городском парке. Было как-то откровенно скучно. Все новости рассказаны, денег не было, и на флэт никто не звал. По домам расходится тоже не хотелось – было только часа три пополудни. Тогда Фил предложил показать одно интересное местечко, недалеко от его дома.Это был недостроенный, заброшенный ещё в советское время, завод непонятного назначения. Завод этот находился недалеко от дома Фила, и он часто бывал там, в детстве. Сам завод представлял из себя два длинных здания пяти и семи этажей. Они стояли параллельно друг другу и были соединены переходами. Получалась такая П-образная конструкция. Внешние стены которой были облицованы мелкой плиткой серого и бирюзового цвета. Каждый этаж представлял из себя большую галерею с квадратными колоннами и серыми бетонными стенами. Свет проникал внутрь через широкие окна без стёкол. Внутри царило запустение. Тут и там валялся разнообразный мусор, бутылки, фантики и прочие предметы, принесённые сюда жаждущими уединения людьми. Внутренний двор был завален ржавым железом, и кусками бетона и арматуры, сквозь которые проросло множество молодых деревьев и кустарников. Они росли так плотно, что прогулка по внутреннему двору становилась крайне сложной и весьма опасной. Весь комплекс был обнесён трехметровым бетонным забором с остатками ржавой колючей проволоки, местами свисающей почти до земли. Огромные, железные, ржавые, в остатках зелёной краски, въездные ворота были намертво закрыты прочными запорами. Но, время и некоторые любопытные личности проделали в заборе, в двух местах, небольшие проломы. Через них можно было без проблем попасть внутрь.На первом этаже мы встретили пару каких-то серых, сумрачных личностей, сидящих прямо на полу, в полумраке. Впрочем, они не обратили на нас никакого внимания. И мы, с Филом пошли дальше. За пару часов мы полностью осмотрели оба здания. Вдоволь налазились по лестницам, набегались по длинным галереям, наигрались в футбол кусками и шифера. Также, полюбовались окрестностями с небольшой квадратной башенки, которая находилась в торце семиэтажного здания.Я спросил у Фила – есть ли здесь ещё что-нибудь интересное. Он ответил, что есть подвал, но местные туда не ходят. На вопрос «Почему?» - немного стушевался. «Да, стремное местечко какое-то. Ну… ладно, пойдем. Покажу вход».Вход в подвал представлял собой длинную лестницу, в торце пятиэтажного здания. Спустившись на пару ступенек, Фил дальше идти отказался. Я прошёл немного вперёд, но дойдя до конца лестницы тоже остановился. Передо мною открывался абсолютно чёрный проход. В нескольких метрах угадывались контуры приоткрытой бронедвери. Оттуда веяло каким-то могильным холодом, хотя на улице была жара, и меня немного передёрнуло. Настроение из хорошего, сразу стало каким-то подавленным и закралась мысль о целесообразности дальнейшего изучения. Но, преодолев нерешимость, я дошел до двери и потянул за ржавую рукоятку. Дверь, необычайно легко подалась в мою сторону и полностью открылась. От этого движения, мне пришлось даже немного отпрянуть назад, пропуская мимо себя обшарпанное металлическое полотно с гермозатворами, толщиной в несколько сантиметров. В первую секунду, мне показалось, что что-то небольшое, светлое и меховое откатилось от двери. Но, сфокусировав взгляд, я не увидел ничего, кроме антрацитовой тьмы.Сверху и откуда-то издалека донесся голос Фили: «Ну, чего там?». «Всё нормально! Гермодверь открыл.» - ответил я: «Возвращаюсь!». Напоследок, я пытался зажечь зажигалку, чтобы разглядеть хоть что-нибудь во мраке. Но, тщетно. Мой поношенный Крикет лишь выбросил пару искр и выплюнул остатки кремня мне под ноги. Выругавшись, я развернулся и медленно пошёл к лестнице. В голове внезапно всплыли два слова: «Возвращайся! Жду!» И действительно, я твёрдо решил вернуться.Часть 2. ПогружениеЧерез несколько дней, взяв с собой ручной фонарик, я прибыл для более детального изучения этого странного подвала. Подвал представлял из себя прямоугольник, немного выходящий за границы обоих зданий и превышающий их по площади. В нём было четыре подземных уровня, каждый из которых был поделён на несколько отсеков при помощи бронедверей. Уровни или этажи были не похожи друг на друга. Ни архитектурной частью, ни атмосферой. На каждом уровне было множество коридоров и комнат. В некоторых стояли какие-то недостроенные механизмы, некоторые были завалены строительным мусором. Но, большинство были пустыми. Здесь почти не было следов прибывания человека. Кое-где валялись бутылки и окурки, но только на первом уровне и недалеко от входа. Проходя по бесчисленным коридорам и заглядывая в очередную комнату, я быстро понял, что заблужусь и начал оставлять метки. В первый день я дошёл только до второго уровня. Потом батарейки в фонаре начали стремительно садится, и мне пришлось стремительно уходить, почти убегать, чтобы не остаться в полной темноте в середине этого лабиринта.В последствии, я нашёл ещё три входа и лифт в подвал, но воспользоваться ими не получалось. На одном входе была закрыта бронедверь и не поддавалась, другой выходил во двор, среди арматуры и кустарников, третий выходил в семиэтажное здание, но лестничный пролёт рухнул и вход завалило. Лифт не работал, и его двери были заварены решёткой. Самое интересное, что не было единой лестницы между всеми четырьмя уровнями. К примеру, спустившись на второй уровень, нужно было пройти два коридора и тамбур-шлюз, чтобы попасть к лестнице на третий. Вообще, это была не единственная странность постройки. Можно предположить, что это какой-то военный объект, замаскированный под гражданское предприятие.Общая строительная готовность подземной части была гораздо более высокой, нежели наземной. Потолки нижних уровней были зашпатлёваны, а стены покрашены. Верхние два уровня, по своей постройке были больше напоминали кабинеты каких-то служащих, третий уровень – лабораторию, а четвертый – холодильный цех мясокомбината. Там было несколько коридоров, с входами в довольно большие помещения. На входах в них стояли двери, как у промышленных холодильников. И в одном из помещений я обнаружил остатки механизма, похожего на холодильную установку.Четвертый этаж был затоплен. Скорее всего, это были грунтовые воды. Их количество иногда менялось от 12-15 до 40 см, когда по этажу невозможно было пройти. Полностью вода никогда не высыхала и не замерзала даже в самые лютые морозы. Вообще, на нижних уровнях, в любую погоду оставалась одинаковая температура.На третьем уровне – лаборатории, как я её назвал, были кабинеты со стеклами. В них можно было заглянуть прямо из коридора. Были и окошки между комнатами, как в столовой. Также, на этом уровне имелся пролом в стене. Оттуда, был выход в сеть карстовых пещер. Но, об этом расскажу позже.Вообще, спускаясь вниз, я отмечал резкую смену настроения. Как бы позитивно и радостно не было на душе, за входной бронедверью, ждало какое-то уныние и безысходность. Как будто, потолок давил своей многотонной тяжестью. На первом уровне было постоянное ощущение взгляда в спину и присутствие кого-то ещё. Подолгу стоя на одном месте, я слушал тишину, до рези в глазах вглядываясь в темноту коридоров. Изредка, поворачивая голову или заходя в очередную комнату, удавалось краем глаза ухватить движение. Как будто что-то ускользало из-под луча фонарика. Не берусь сказать, что это было. На втором уровне к ощущению присутствия добавлялась тревожность и чувство опасности. Когда, при первом посещении, у меня стал гаснуть фонарь – пришла самая настоящая паника. И я побежал, просто не разбирая дороги, как будто за мной была реальная погоня. Лишь, огромным усилием воли, удалось остановится и заставить себя развернутся и идти по меткам. Выйдя на улицу, нащупал в кармане запасной комплект батареек. Но, о том, чтобы выключить фонарь и спокойно заменить батарейки, я даже не мог подумать. В последствии, я купил ещё один фонарь, чтобы не быть застигнутым врасплох.Часть 3. ПещераВо время исследования третьего этажа, на смену чувству тревожности, пришло странное любопытство. Хотелось попробовать решительно всё. Отмечу, что взгляд в спину не покидал и здесь. Я залезал на немногочисленные металлические столы, скакал как безумный, катался на дверях, ползал на коленях по пыльному полу. Не скажу, что поднималось настроение. Просто появлялась необходимость так себя вести. Со стороны это походило на какой-то безумный перфоманс. На театр одного актёра. Но, рядом не было зрителей. Или всё же были?Увидев пролом в стене, без раздумий ломанулся туда. И оказался тоннеле, высотой около трёх метров. С потолка свисали сталактиты, и его высота постоянно менялась. Стены тоннеля тоже были довольно неровные и выдавали естественное происхождение. А, вот пол, похоже, немного выравнивали. Пройдя некоторое расстояние, я вышел в небольшую пещеру. В середине зиял провал, шириной почти со всю пещеру и обойти можно было только по узкому краю. На противоположной стороне пещеры тоннель продолжался.Начал изучать провал и понял, что одна из стен не отвесная, а отклоняется под большим углом. До дна провала фонарь не добивал. Я наклонился пониже, посветил на противоположную стену, как вдруг почувствовал прикосновение к правой ноге. Инстинктивно дернувшись, оказался в неустойчивом положении и моё тело обрушилось вниз, скользя по наклонной стене. По ощущениям, падение длилось очень долго. На самом деле, не больше пары секунд. Метров через двадцать меня встретил твёрдый грунт с мелкими камнями.Немного придя в себя, проверил общее состояние. Серьезных повреждений не было, лишь многочисленные ушибы и ссадины. Фонарь, который я продолжал держать в руке, чудом остался цел и включился при нажатии на кнопку. Я лежал на полу небольшой пещеры, в окружении мелких камней. От пещеры уходило два тоннеля – один наверх, из которого я и свалился, а другой, узкий и извилистый, вперёд. Вдалеке виднелась пара сталагмитов, поблёскивающих в свете фонаря.Решив, что надо выбираться, осмотрел путь вверх. Угол наклона стены был большой, но на ней присутствовали впадины, мелкие выступы и неровности. Можно было попробовать аккуратно подняться.Подъем действительно занял очень много времени. Я продумывал каждый свой шаг, каждое движение. Когда конец тоннеля уже маячил в паре метров над головой, луч фонаря предательски задрожал. Сели батарейки. Продолжать путь без него было немыслимо. Растянувшись, между двух выступов, извлёк запасной комплект из кармана и собравшись с духом выключил свет.Темнота обрушилась на меня как лавина. И оказалась полна разных звуков. Природу которых сложно было сразу объяснить. Где-то капала вода, что-то позвякивало и шелестело, были звуки, похожие на вздохи, откуда-то издалека доносился вой. Возможно, это был ветер.Старался об этом не думать. Аккуратно и методично разбирая фонарь, заменяя батарейки. Что-то просвистело в воздухе, рядом со мной. Комок подошёл к горлу, а внутренности сжались от страха, когда я делал последние манипуляции. В следующий момент, яркий луч фонаря с новой силой заиграл на камнях, переливался в пылинках, начал гулять по стенам.Окончательно выбраться мне удалось, без всяких приключений. Выйдя на белый свет из подвала, я заплакал от радости. Наверное, это было странное зрелище – грязный, оборванный человек идёт практически по центру города и рыдает, как ребёнок.Часть 4. ИмяСледующие несколько недель, я даже думать не хотел о продолжении изучения этого странного места. Но, когда город накрыли осенние дожди, я купил второй фонарь, взял моток верёвки и поехал по известному адресу, словно подчиняясь внутреннему зову.Ближайшее время, я посвятил изучению четвертого подземного этажа. Проходя по принесённым сверху доскам, перепрыгивая между камнями и редким строительным мусором, двигаясь по коридорам четвертого этажа, и машинально оставляя метки на стенах, я пребывал в очень странном расположении духа. В состоянии какой-то спокойной безысходности. Как будто, всё плохое в этой жизни уже случилось, а впереди не ждёт ничего. И всё пространство мира ограничивается этим этажом. И чтобы я не делал сейчас, конец скор и неизбежен. Отмечу так же, что на этом этаже почти не чувствовался взгляд в спину.Изучить этот этаж удалось только за несколько посещений. Я продвигался медленно, часто останавливался, подолгу разглядывая какой-нибудь совершенно обычный предмет. Например, выключатель на стене. Размышляя о бренности бытия и ненужной суете человеческого мира.Посещая это место, я всё больше понимал его, как существо, которое обладает душой. На вопрос, как же его зовут – ответил бы однозначно. АД. Его зовут АД – именно так, большими буквами. Постепенно привыкал к его странностям. Стараясь всё объяснить логически. Отдаленные всхлипы и стоны, относил к усадке недостроенного здания. Непонятную дрожь, возникающую под ногами – к проходящей неподалёку ветке метро. А, внезапно возникающий вой – к движению воздуха к вентиляционным трубам. Белых шарообразных существ, которые изредка попадали в отблески фонаря, относил к обманам зрения. А, ощущения прикосновений к моей коже, которые периодически возникали – к физической усталости и нервному напряжению. О других вариантах объяснений, я просто не хотел думать. Хотя, были вещи, которые я не смог объяснить.Часть 5. СтенаКак-то раз, бродя по второму этажу, решил спустится в вентиляционную шахту. Она шла вертикально и была довольно узкая. Я обвязался верёвкой, а второй её конец привязал к крюку, торчащему из стены, около входа в помещение. Спуск оказался неудачным, через пару метров меня ждали сужение вентшахты и несколько арматур, торчащих из стены. Без специального инструмента пролезть было невозможно.Вернувшись обратно, я был ошеломлён. Двери, через которую я зашёл в это помещение не было. Был крюк, с привязанной к нему верёвкой, и даже ранее оставленная мной метка, и ровная оштукатуренная стена. Не поверив глазам, подошёл к стене и ударил по неё кулаком. Холодный бетон и небольшой слой пыли, говоривший о том, что стена стоит здесь довольно давно. Постояв, некоторое время, изучив стену, я развернулся и пошёл в соседние помещения. Обнаружив там тупик, в бессилии опустился на пол и закрыл глаза.Когда я пришёл в себя, фонарь уже почти погас. Часы показывали, что был отключке пару часов. С трудом поднявшись, сделал небольшую разминку для затёкших конечностей, включил резервный фонарь и двинулся в комнату с вентшахтой. Зайдя в неё, увидел, что нет никакой бетонной стены. Крюк вбит рядом с дверью в помещение, и метка стоит там же. Не останавливаясь, прошел через дверь, быстрым шагом пошёл к выходу и покинул подвал.

Ключевые слова: Заброшка стена пещера авторская история

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