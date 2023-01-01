На пороге конца

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lobber Просмотров: 100 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:56 by

Зинк неспешно спускался по крутой горной тропинке вместе с 2-мя своими товарищами. На их пути не было ни ступенек, ни чего-либо другого, за что они могли держаться. Поэтому, чтобы случайно не упасть, двигаться приходилось очень медленно.Наконец, когда спуск закончился и Зинк смог ступить на ровную поверхность, он вздохнул с облегчением. Перед его взором расстилался огромный (как минимум, так ему казалось) и величественный лес. На деревьях уже начали желтеть и понемногу опадать листья, однако листва всё ещё была густой и закрывала собой лучи солнца, пытавшиеся пробиться к земле.Зинку только исполнилось 40, но на его висках уже начала проступать редкая седина. Главной тому причиной был экстремальный стресс, связанный с его предыдущей работой. В силу обстоятельств, он больше четверти жизни прозанимался деятельностью, которую всей душой презирал, однако в один момент что-то щёлкнуло в его голове, и Зинк понял – ещё год, и он точно сойдёт с ума.В тот же день он оставил у своего босса заявление об увольнении и с чистой душой приступил к сбору вещей с рабочего места, в то время как бывшие коллеги смотрели на него, как на сумасшедшего. Ну и пусть! Пусть они и дальше пашут в этом проклятом месте, созданном, как ему казалось, с единственной целью – целью морально (да и физически тоже) уничтожить своих сотрудников.После того, как Зинк выбрался из своего ада, он решил кардинально сменить сферу своей деятельности, и вступил в местный поисково-спасательный отряд. Платили немного, но, учитывая, сколько денег он заработал раньше, это его не особо волновало.Из мыслей его вывело громкое предупреждение коллеги.– Эй, аккуратней под ногами!В метре от спасателя оказалась глубокая, примерно полметра в глубину яма прямо посреди тропы, которую тот бы и не заметил, если бы не товарищ.Кстати, о товарищах. За время работы Зинк сильно сдружился с двумя.Первого звали Вацлав, но все называли его Вацем. Совсем молодой парень, лет 20 от роду, записался в отряд на волонтёрской основе и собирался связать со спасательской деятельностью свою дальнейшую жизнь. Это был очень добрый молодой человек с отменным чувством юмора, умеющий поддержать любую беседу.В противоположность к Вацу рядом стоял второй коллега Зинка – Ллойд. Ему, вроде бы, было около 50, но выглядел он на все 65. Всегда поникший вид и общая отрешённость – эти слова могли очень точно его описать. Он никогда не рассказывал о своём прошлом и о том, почему в его положении (со здоровьем у него явно было очень тяжело) он здесь работает. Зинку было его жаль, ведь, вероятно, это был очень одинокий и несчастный мужчина.Хотя, надо сказать, иногда он оживал. Например, когда подключался к интересной беседе. Только тогда можно было увидеть, что это на самом деле за человек. Он был невероятно умным и начитанным, а также имел энциклопедические знания во многих сферах. Однако, к сожалению, Ллойд также неожиданно поникал, как и включался в диалог.Трое мужчин приближались к ответвлению, которая делила тропу на 3 разные дороги. На ней трём приятелям, согласно плану операции, нужно было разделиться и начинать поиски по одному.Всего в сегодняшних поисках участвует примерно 40 человек. Бригада выдвинулась сюда для спасения пропавшей группы молодых людей из 6 человек, которые перестали выходить на связь (хотя в этом лесу она худо-бедно, но работала). Это были мужчины двадцати-двадцати двух лет, из показаний родственников стало известно, что у них имелся один выделяющийся атрибут одежды: шеврон с оленем на груди.При себе у каждого спасателя было стандартное снаряжение: противоэнцефалитный костюм, разгрузочный жилет, рюкзак с продовольствием и другими необходимыми вещами. Были также собаки-ищейки, но далеко не у всех.И вот, время пришло. Зинк пошёл по идущему вперёд ответвлению (двое других спасателей выбрали соответственно левую и правую дорогу), и уже через минуту находился перед густой чащей деревьев.Вздохнув, он зашёл вглубь, после чего начал осматриваться. Медленно он оглядывал каждое дерево, смотрел под каждый куст. Никаких конкретных ориентиров для поисков не было, поэтому радиус поисков был очень широким. Наготове в руках была рация для того, чтобы в случае обнаружения какой-либо зацепки сразу о ней сообщить.Но шёл час, второй, а по рации ни он, ни кто-либо ещё не проронил ни слова. Зинк даже успел несколько раз пересечься с коллегами-спасателями.Постепенно над лесом начали сгущаться тучи, и совсем скоро полил дождь. Хоть вскоре он и сошёл на нет, но лес за это время всё равно превратился в тёмное и неуютное место. Солнце исчезло, и всё чаще в лицо норовили залететь какие-то насекомые. Всё это невероятно раздражало, хотелось уйти прямо сейчас. Но нужно было двигаться дальше – быть может, им плохо, но пропавшим ребятам сейчас наверняка гораздо хуже.Продвигаясь по осеннему лесу всё дальше и дальше, Зинк и не заметил, как во второй раз резко сменилась окружающая обстановка. Теперь листья, всё ещё висящие на деревьях, будто бы почернели и засохли, хотя ещё недавно были выкрашены в красный или жёлтые цвета.Когда Зинк обратил на это внимание, он огляделся – в его поле зрения все деревья теперь выглядели мёртвыми. Дупла одних были обломаны и теперь лежали на земле, а другие еле-еле стояли, и, казалось, могли сложиться пополам от лёгкого дуновения ветра.Спасатель не мог понять, как всё могло так быстро изменится. Всё выглядело так, будто в один момент все растения вокруг одновременно погибли, даже трава засохла.Надо сказать, что ещё до того, как он заметил серьёзные изменения в окружающей обстановке, его начало терзать неприятное чувство, будто что-то не так. Теперь, прислушавшись, он понял – вокруг воцарилась практически гробовая тишина. Для такого леса это точно было ненормально. Буквально пол часа назад это место жило своей жизнью, а сейчас ни то, что птицы, но даже насекомые не издавали никаких звуков. Лишь ветер продолжал издавать свои природные завывания, срывая омертвевшие листья с веток деревьев.Мужчина достал рацию из кармана рюкзака и попытался выйти на связь с остальными, однако никто не ответил. Он ещё раз, уже громче, повторил “приём” в рацию, однако результат был тем же.Теперь Зинку было точно не до шуток. Из кармана он вынул свой мобильник и с надеждой взглянул на полоску сети, однако здесь её не было.Он залез на дерево, в надежде, что это поможет поймать сеть, но вновь тщетно. Обессиленный, Зинк уже хотел спускаться, как вдруг посмотрел вдаль. Потом назад, направо и налево.Липкий ужас парализовал всё его тело. Хватка ослабла, и он почти было упал, как вдруг схватился за ствол с удвоенной силой и закричал. Закричал, что было мочи. Орал так, как никогда раньше не орал. Его крик точно был слышен в радиусе, по крайней мере, одного километра.Всё наблюдаемое пространство вокруг, а это десятки километров, заполняли собой эти чёртовы деревья. Не было видно ни скалы, с которой он спускался с парнями, ни горы, на которую приземлился грузовой самолёт, ни города, который отлично просматривался с любой точки до захода в лес.Спасатель моментально слез с дерева и начал беспорядочно метаться. Его сознание было затуманено, он не видел перед собой ничего. Время от времени Зинк ударялся о ветки или стволы деревьев, но продолжал бежать, одновременно с этим не переставая кричать. Он просто кричал, звал на помощь, однако никто и не думал ему отвечать.Пробегав так, по его ощущениям, ещё минут пятнадцать, он неожиданно понял, что из горла раздаётся лишь слабый хрип. Голос сорвался. Полностью выдохшийся, Зинк сел у ближайшего дерева.Так он ещё долго сидел, постепенно приходя в себя. Размышляя о том, что, вообще, только что произошло, он ухватился мёртвой хваткой за спасательную мысль, пришедшей ему в голову.Может… может он спит? Может и не просыпался, и до сих пор лежит в своей уютной кровати. Или это, может быть, галлюцинация, или ещё что-нибудь…Зинк ущипнул себя за щёку и тут же отпустил: нет, он не спал, боль была настоящей. С сознанием тоже, вроде бы, в порядке: сейчас он чётко ориентировался в пространстве. Достав телефон из кармана, спасатель посмотрел на время: оказалось, в лесу он находился уже восьмой час, хотя, ему казалось, что прошло не больше двух.Спасатель аккуратно встал, придерживаясь за дупло дерева, ведь его ноги всё ещё были ватными и еле выдерживали вес тела. Ещё немного передохнув, Зинк снова залез на дерево и осмотрелся. Да, всё было в точности так, как и в прошлый раз.Высматривая в поле зрения хоть что-нибудь, кроме деревьев, Зинк заметил небольшое озеро, находящееся в 2-3 километрах от него. Он решил идти туда: по крайней мере, там можно очистить воду и попить, если запасы закончатся.Спустившись, спасатель пошагал в нужном направлении. Из-за плотно растущих деревьев не было видно ничего дальше нескольких десятков метров. Он надеялся, что неосознанно не свернёт не туда, а с такой видимостью это было вполне возможно.К счастью, этого не произошло, и вскоре он был на месте.Достав из рюкзака спальный мешок, мужчина разложил его около берега озера и вновь попытался связаться с ребятами по рации.– Приём, приём, есть кто на связи?Секунд 10 по ту сторону ничего не было слышно, и, когда Зинк уже хотел положить устройство обратно, из него внезапно донёсся чей-то голос, тут же прервавшийся.Вне себя от радости, мужчина поднёс рацию к себе и практически прокричал:– Приём! Приём! Ответьте, прошу Вас! Кто говорит?!Из динамика раздался звук очень низкого качества, но, несмотря на сильные помехи, среди них можно было различить грубый мужской голос.– Оно… оно заставило меня…Зинк пребывал в недоумении.– Приём, с кем я говорю? Кто это?– Я… я не хотел. Это был не я. Слышите? Это был не я!Голос на той стороне с едва различимого перерастал в крик, повторявший одно и то же: “ЭТО БЫЛ НЕ Я! ЭТО БЫЛ НЕ Я! ЭТО БЫЛ НЕ Я!”, и так огромное количество раз, пока устройство в один момент не замолчало.“Что за чёрт?”, – пронеслось у Зинка в голове.Сколько он больше не пытался докричаться до человека на той стороне, никто не ответил. С сотнями вопросов у себя в голове, ни на-один из которых у него не было ответа, Зинк лёг на спальный мешок и начал смотреть на небо. Только оно не потеряло свои краски. Солнце уже садилось за горизонт, поэтому облака наверху переливались белыми и багровыми цветами.Наконец, когда светило полностью опустилось, перед глазами открылось звёздное небо. Но… на нём не было ни одной звезды.Однако это не волновало Зинка, который уже почти провалился в сон. По какой-то причине он потерял всякий страх и растерянность, связанных с ситуацией, в которой тот находился.Так спасатель и лежал, пока не уснул…________________________________________________________________________________Странный звук, исходивший с другой стороны озера, выдернул Зинка из сна. Сначала тот не понял, что произошло, и списал звук на сон. Но затем он повторился вновь, ещё чётче. Когда спасатель вспомнил, где он находиться, сонливость рукой сняло.То, что он слышал, было похоже на бульканье воды вперемешку с хрустом сухих листьев.Страх овладел Зинком. Он немного приоткрыл глаза, пытаясь найти источник звука. На другом берегу Зинк увидел человеческий силуэт, который сидел, держа руки в воде, будто бы что-то там искал. Лишь приглядевшись, спасатель понял, кто это был.У него перехватило дыхание – это Ллойд!Зинк немедленно встал со спального мешка и бегом ринулся к другу, обходя озеро, а последний тем временем продолжался копошиться в воде. Когда до приятеля было уже рукой подать, Зинк хотел было уже выкрикнуть его имя, как вдруг остановился. Именно тогда он пригляделся к тому, что делал Ллойд. Леденящее кровь чувство ужаса вновь пронзило всё тело.Дело в том, что он не копошился. В воде лежал человек, которого тот… топил. Жертва пыталась сопротивляться, но всё было тщетно. Через некоторое время её движение прекратилось, как и попытки оттолкнуть нападавшего. Ллойд начал медленно поворачивать голову в сторону другого спасателя. В глазах друга читался ужас и полная беспомощность.Он сказал, запинаясь: “Я… я… не хотел… этого. Оно… оно меня заставило”.Зинк не знал, сколько времени они с Ллойдом пробыли ещё в таком неподвижном положении, секунду или минуту, он полностью потерял ход времени, но внезапно со стороны леса послышался громкий рёв и тяжёлые звуки быстро приближающихся шагов. Это привело Зинка в чувство, он тут же побежал в противоположную от опасности сторону, зайдя в лес.Спасатель и не думал оборачиваться. Единственное, что было у него на уме – бежать. Бежать так далеко, насколько это вообще возможно.Несмотря на то, что делал он это на пределе своих физических возможностей, звук медленно, но неумолимо приближался. Погоня закончилась в тот момент, когда Зинк, не заметив камень под ногами, споткнулся и, ударившись головой о дупло дерево, упал. Тут же он почувствовал в пострадавшем месте острую боль.“Это конец”, – подумал спасатель.Последнее, что он услышал перед тем, как потерять сознание, был громкий рык и звуки ломающихся неподалёку деревьев.________________________________________________________________________________Зинк очнулся из-за того, что кто-то руками мотал его из стороны в сторону. Когда он открыл глаза, то вновь ощутил сильную боль в районе головы.Перед ним стояли трое его коллег, среди них был Вац. Они уже начали оказывать ему первую помощь, обрабатывая рану на голове и прикладывая к ней лёд.Оглядевшись, Зинк понял, что, наконец, теперь всё было нормально. Листья на деревьях, как и тогда, когда операция только начинались, имели богатую палитру оттенков, а под ним расстилалась живая, зелёная трава.– Ё-маё, ты как так умудрился-то? Это ведь прям надо постараться, чтобы такое себе заработать, – заметил один из спасателей.– Я… не-не по-омню, – пробормотал Зинк, запинаясь.– Ладно, вставая, я доведу тебя до вертушки, отвезём тебя куда надо, – скомандовал Вац, – Кстати, насчёт студентов не переживай, мы их нашли, они в безопасности.Зинк с большим трудом поднялся, после чего поковылял за товарищем. Двое других ушли в противоположном направлении.Вац выглядел поникшим и очень грустным, спасатель за время знакомства ни разу не видел его таким.– Ч… что слу-училось? – спросил он у Ваца.– А, я забыл тебе сказать… Ллойд, – Вац прикусил нижнюю губу, – в лесу его, по-видимому, хватил инфаркт. Он не смог позвать на помощь, а когда его нашли, было уже поздно… Мы пытались его реанимировать, но не смогли…На глазах друга проступили слёзы.________________________________________________________________________________Восстановление после черепно-мозговой травмы заняло чуть больше недели. К счастью, ушиб оказался не слишком сильным.После этого Зинк начал копаться с интернете, попутно просматривая тонны судебных документов, чтобы разузнать больше информации о Ллойде. На то, чтобы составить полную картину его биографии, ушло несколько недель.В далёком прошлом (насколько далёком, узнать не удалось), Ллойда судили по делу об убийстве своей жены (он утопил её). Тогда, после проведения экспертизы, выявивший наличие психического заболевания (какое – также неизвестно), суд признал его невменяемым и отправил на принудительное психиатрическое лечение. Пациент проходил его в течение примерно 7-8 лет, после чего комиссия решила, что он больше не представляет опасности и выпустила его на свободу.Ллойд до конца жизни винил себя в смерти жены. Воспоминания о том событии, согласно показаниям психолога, преследовали его изо дня в день. Он не мог смириться с тем, что, пусть и в состоянии невменяемости, совершил.Касательно его смерти: в ней не было ничего сверхъестественного. Из-за вредных привычек, развившихся после указанных событий, у него начались проблемы с сердцем. В результате этого в самый неподходящий момент, когда никто не мог помочь, у него произошёл инфаркт, от которого он и скончался.Возможно, как рассуждал Зинк, всё случившееся в лесу могло быть предсмертным кошмаром Ллойда, в который спасатель каким-то образом проникнул. В голове уже мёртвого товарища бывшее заболевание представлялось некой сущностью, которая заставляла его действовать против своей воли, совершая ужасные вещи. В предсмертном бреду он во второй раз столкнулся с самым страшным кошмаром в своей жизни.Касательно Зинка: несмотря на произошедшие события, он до сих пор, уже больше трёх лет, работает в поисковом отряде. С Вацем они, невзирая на разницу в возрасте, неразлучные друзья.Единственное, что изменилось – Зинк стал ежегодно выполнять один небольшой ритуал. В день смерти Ллойда, он стал ходить к нему на могилу. Там он клал цветы и ставил ему свечку за упокой.

Ключевые слова: Паралельный мир невменяемость тварь авторская история

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