Попутчики

Estellan Просмотров: 265 Комментарии: 4 +4 14-10-2023, 22:47 by

Часто ли случалось вам обращать внимание на парочки в метро? Нет, не те парочки, которые жадно лобызаются на эскалаторах или ведут задушевные беседы в полны голос в вагоне.Я про те, которые дремлют, трогательно устроив голову на плече партнера. Вряд ли часто. Вот и я не обращал, до определенного момента.Тяжко жить обычному студенту. А студенту с подработкой, чтобы не сидеть на шее у матери – еще сложнее. Днем пары, вечером – работа. Плюс полтора часа в дороге до дома. Благодаря такому графику, домой я приползал в состоянии «спасибо, что живой» и почти сразу же отрубался. Благо, иногда удавалось подремать по дороге, обретя хрупкое равновесие где-нибудь в вагоне метро.В одну из таких поездок домой, я вдруг проснулся от странного ощущения, что что-то определенно не так. И сам поезд или дорога источником этого ощущения не были. Было что-то… иное. Разлепив глаза, я повел вокруг сонным взглядом. Вагон не был полон и наполовину. Почти все сидели, стояла всего парочка человек. Сам я сидел на своем излюбленном месте, в конце вагона, там, где по три сиденья. Рядом тусовалась пожилая парочка. Другая парочка, помоложе, сидела напротив, над ними нависал мужик. Какой именно – сложно сказать, так как видел я его только со спины.На первый взгляд, ничего криминального не происходило. Кто-то залипал в телефон, кто-то читал книгу, другие просто втыкали в пространство, переосмысливая прожитый день. Девушка напротив дремала, почти уронив голову на поручень. Парень, пристроивший голову у нее на плече, тоже казался спящим. До поры.По крайней мере до того момента, пока не потянулся, устраиваясь удобней, утыкаясь лицом той в шею. Идиллия. Или казалось ею, пока девушка вдруг не распахнула глаза, дернулась, пытаясь голову парня с плеча скинуть. Но тот не был настроен так просто сдаваться. Он не только не убрал голову с ее плеча, но и стиснул девушку в объятиях, да так крепко, что это было заметно даже со стороны. Вроде как все нормально… только вот паника в глазах девушки. Она была неподдельной.Сам не зная почему, я решил вмешаться. Рывком поднялся со своего места, намериваясь разнять парочку. Но не учел находившегося между нами мужика. Налетел на него, когда вагон дернулся.- Эй! – развернулся ко мне тот, смерив неприятным взглядом.- Отвали, - огрызнулся я, пытаясь сделать шаг вперед, мимо него.- Тебе, что, больше всех надо? – мужик толкнул меня в грудь, возвращая на исходную позицию. – Сядь на место.- Да ты офигел? – возмутился я, совершая еще одну попытку прорваться.На этот раз, ухватив за куртку, тот вернул меня на сиденье, навис, рассматривая в упор.- Не лезь не в свое дело, - процедил сквозь зубы.На этот раз мне удалось рассмотреть его в деталях. Высокий, темноволосый, чем-то неуловимо смахивающий на цыгана. Уж не знаю почему. Коричневое пальто. Темные брюки. Больше ничего необычного. Мои попутчики, казалось, вообще ничего не заметили, продолжая разговаривать.А потом я моргнул и глаза открыл лишь оттого, что услышал, как объявляют мою остановку. Вскочил, подсознательно отметив, что количество пассажиров уменьшилось. Девушка все так же дремала на противоположном сиденье, ни ее парня, ни того мужика больше не было. Что, впрочем, не удивительно. Жил я в то время почти в конце своей ветки.«Приснится же такое…» - решил я для себя, направляясь домой. Предстояло подготовиться к следующему дню, а еще хотелось бы успеть поспать до первой пары.Так, наверное, я и считал бы все произошедшее сном, если бы через пару дней снова не увидел того самого цыгана. На противоположном конце вагоне.Сделав закономерный вывод, что он наверняка тоже где-то на моей ветке живет, а мозг устроен достаточно забавно, чтобы подставлять во сны лица тех людей, которые ты уже видел, я несколько расслабился, но наблюдать не перестал.Редко он заходил в вагон один. Обычно его кто-то сопровождал. Я, за время поездок на учебу и с работы, насчитал с полдесятка его товарищей. Ну, мало ли, может, работают вместе. Правда, в основном, молодежь… коллективы разные бывают.Но и в метро я старался больше не отключаться. Как сова – таращил глаза от первой станции, до последней, чем изрядно настораживал попутчиков. Для полного антуражу не хватало только на глазах у всего честного люда полевку сожрать.А потом наступила сессия. Слово, которое, наверняка, до сих пор отзывается тревогой в сердце любого, кто был студентом. Уж не знаю, чья светлая голова догадалась поставить половину экзаменов на последние недели декабря, вместе с обычными парами. Да и на работе началась горячая пора, так что, в это время я выживал на сигаретах и энергетиках. Время сна сократилось до трех-четырех часов в сутки. Сейчас я на подобное уже не способен.Видимо, тогда я и потерял бдительность.В мерное покачивание вагона вдруг вмешалось ощущение тревоги, которое, впрочем, не смогло перебить желание хоть немного подремать. Привалившись к торцевой стенке вагона и слабо реагируя на внешние раздражители. Ощутив как слева навалилась тяжесть, плотнее припечатывая меня к стене, я лишь повел плечом, пытаясь избавиться от раздражителя и провалился глубже в сон.Тревога, все же прорвавшись через заслон усталости, вынудила меня разлепить глаза, но, было уже поздно. В шею словно махом всадили пару игл. Признаюсь, это взбодрило похлеще ведра ледяной воды за шиворот. Дернувшись, пытаясь стряхнуть навалившуюся тяжесть, я лишь ощутил как крепко меня стиснули чужие руки, прижимая мои к телу.- Твою… - прохрипел я, просыпаясь окончательно, в ответ на что объятия незнакомки, стали прямо-таки стальными. Еще немного и захрустят кости. Что это именно девушка, я понял скорее по ощущениям и воспоминаниям, чем визуально. Рассмотреть что-то из моей позиции было непросто. И не только потому, что девушка находилась сбоку, вцепившись зубами в мою шею. Но и потому, что первое, что я увидел, открыв глаза. Был – кто. Тот самый цыган. Скотина. Скалился, нависая над нами, держась одной рукой за поручень над головой.- Надо же. На обычных обывателей даже силы не нужно тратить, гипнотизируя, они и так ничего не замечают, - доверительно сообщил он, склонившись еще ниже. – А ты… тебе личное убеждение нужно?Открыв глаза, я обнаружил себя на конечной станции. Дежурный по станции в весьма нелестных выражениях отзывался о молодежи, дрыхнущей в вагонах с перспективой уехать в депо, встряхивая мою тушку за плечо.Пришлось просыпаться и выползать на платформу, одновременно с этим пытаясь причесать мысли и собрать их в одну кучу. Снова сон?Мозг отказывался сотрудничать, а глаза держаться открытыми. Зато, проведя рукой по шее, в попытке поправить шарф, я наткнулся пальцами на две небольшие ранки. Летом я бы списал такие на расчесанные укусы комаров. Но какие, к черту, комары в декабре? В метро?Значит, не сон?Только вот… как объяснить это? И нужно ли объяснение? По дороге домой, я много думал. С одной стороны, я никогда не верил в нечисть. А с другой, где им еще быть? Почему бы не в метро, куда никогда не проникают солнечные лучи?С тех пор в метро я больше никогда не спал. Стоило едва прикрыть глаза, как я снова видел перед собой того самого цыгана. Вживую больше не видел. Не знаю, куда они могли перебраться. В столице достаточно веток и людей, чтобы вести вполне насыщенную жизнь.Правда, и за парочками в вагонах я с тех пор стал наблюдать куда внимательней. Кто может знать, когда очередная парочка спящих окажется не просто парочкой? И кто из случайных попутчиков может проснуться во внезапно крепких объятиях незнакомки или незнакомца, без возможности вырваться?

Ключевые слова: Метро вагон попутчики авторская история

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