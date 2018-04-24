День, когда пал мир

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 95 Комментарии: 1 0 Вчера, 19:43 by

Уже начало весны, солнце потихоньку встаёт из-за горизонта, согревая землю после зимних холодов. Снег уже успел растаять, оставшись лишь в тёмных местах, куда солнечные лучи ещё не успели добраться. Теперь каждое утро не такое холодное, а днём – самая настоящая жара, с лёгким ветерком. Природа оживала: трава начала зеленеть, деревья распускаться листвой, голубое небо с редкими белыми облаками; больше не покрытое серой пеленой туч.Помимо всего вокруг, оживал и человеческий мир. Небольшой пригород окрасился в яркие цвета, все живущие там поснимали тяжёлые зимние куртки, переодевшись в более лёгкие, красивые одёжки. Всё вокруг пестрила различными красками, будто пробуждалось от долго сна.Карл вышел из своего дома, вдыхая аромат приходящей весны. Печально немного, что в такую погоду ему приходиться работать, но ничего не поделаешь – такова жизнь. По крайней мере, перед работой можно чуток прогуляться, вот и вышел пораньше. После работы тоже собрался пройтись, а выходные у него полноценное свидание. В пятницу всё приготовит, чтобы всё прошло удачно, а в выходные дни проведёт в компании своей любимой женщины, у себя дома. Вот что значит по-настоящему наслаждаться жизнью.Но до этого ещё довольно далеко, начало недели всё-таки. Время пролетит незаметно – это нормально, особенно за работой. Остаётся только ждать столь чудного момента.- Эй, Карл, доброго утра! – послышался знакомый голос со стороны небольшой изгороди.Брюс вовсю занимался садом, с раннего утра уже там. Вот решил сделать небольшой перерыв; поговорить с соседом.- И тебе доброго утра! Спозаранку заняться садом?- Да, так и есть. Пока всё приготавливаю, вот, - Брюс всегда смущался, когда заводилось речь об его цветах. Довольно странное занятие для мужчины – цветы, но ему нравилось; что поделать, если так совпало?Карл заглянул через изгородь. Часть земли под сад было переработано, рядом стояли горшки с неоткрытыми упаковками семян различных цветов.- Ого, так много… - удивился Карл, - В этом году хочешь из своего двора целую оранжерею сделать?- Да, типа того, - кивнул Брюс.- Удачи тебе тогда. Ну, а я пойду, мне пора на работу.- Спасибо, и тебе всего доброго.Карл пошёл дальше, продолжая радоваться весне.Начало десятого. В уютном семейном кафе «Лагуна» работа была в самом разгаре. Посетителей было не так много, но весьма достаточно. Официантки, словно пчёлы, бегали туда-сюда. Аромат выпечки и кафе витал по помещению, заставляя самопроизвольно пускать слюни. Владелица кафе – Кристи, бегал около стойки, принимая заказы. Голова с утра гудела от такого переизбытка работы. При каждом звонке колокольчика, висевшего у двери, она с надеждой обращала свой взгляд на очередного посетителя, но лишь тяжело вздыхала. Тот, кого Кристи ждала, так и не появлялся.- Я здесь! – раздался знакомый голос.Девушка обернулась и заулыбалась. Наконец-то пришёл Карл, всеми любимый смотритель стойки, кто лучше всех принимает все заказы.- Проспал что ли? – с долькой издёвки поинтересовалась Кристи.- Можно сказать и так. - Карл заходит за стойку и одаряет девушку поцелуем, - Прости. Сейчас быстро переоденусь!Кристи – та самая любимая девушка Карла. Они вместе работали в кафе, знакомы ещё со школьной скамьи. Хоть учёба в разных университетах отдалила их, но это не помешало Карлу признаться Карле в любви под Новый Год. Вот уже четыре года они встречаются, но до свадьбы дело так и не дошло. Карл не торопил события; под своей неспешностью он скрывал стеснительность. Кольца были готовы, с изображением «К», первой буквы их имён, тем самым символизируя связь между ними.«Всему своё время» - успокаивал Карл, всё ещё выжидая время.Полдесятого. К кафе подкатил потрёпанный джип, из которого громко играла музыка Джона Денвера. Все обратили внимание на машину, и поняли, что приехал Фрэнк – местная звезда кантри. Заглушив музыку, Фрэнк вышел из машины, попутно доставая из кармана штанов пачку сигарет. Закурив, он стал смотреть по сторонам, пуская дым. Все ходили кто куда, кто-то даже бежал. Взрослые, дети, старики, животные – все по своим делам. Среди них выделялась одна особа – красотка Дженнифер, преподаватель подготовительных классов. Лёгкое пальто оранжевого цвета, серого цвета кофта и черные брюки; выглядела просто, но так красиво. Дженнифер любили все за её доброту и простату, а девушка очень любила детей за их чистоту и наивность. Что уж тут говорить, она сама ребёнок – каких-то 20 лет, оканчивает педагогический университет.Заметив Френка, Дженнифер мило улыбнулась, помахав рукой. Мужчина коснулся полов шляпы и кивнул в знак приветствия. После она пропала из виду, скрывшись за углом перекрёстка. Фрэнк, наконец-то докурив, всё-таки решает зайти в кафе. Перед этим на миг остановился, заметил вдали большую, как бы грозовую, тучу, и лишь потом заходит в закусочную.- Какие люди! По всей округе слышно, кто едет, - Карл попытался так пошутить.- Угу, приветствую тебя. Мне как обычно.- Капучино с пенкой, - Карл повторяет заказ на кухне и возвращается к стойке – Может, что-нибудь ещё? Сегодня испекли свежие булочки с клубничным джемом.- Не люблю сладкое. Кстати, что по прогнозу погоды сегодня?- Передаёт, что сегодня весь день будет солнечно, а что?- В нашу сторону идёт грозовая туча…- И если придёт, то ближе к вечеру, - Кристи вынесла из кухни заказ Фрэнка и ставит на стойку, - а так весь будет солнце.- Неужто и правда к нам идёт гроза и дождь? – с лёгким удивлением спросил Карл.- Не знаю, никто ничего не говорил. - Девушка обратно возвращается на кухню, - Скорее всего, пройдёт мимо.Фрэнк чуть отпил капучино, опустив голову. Даже лёгкий намёк на то, что может пойти дождь, сразу портило настроение. Никогда ему не нравился пасмурная погода. В такие моменты приходит тоска и уныние. Особенно весной и летом; в такую пору хочется наслаждаться теплотой солнца и легкого мгновение ветерка. И приходит вдохновение, а за вдохновением – новые строки стихов.В сотый раз прозвенел колокольчик у двери. Послышался задорный смех и радостные приветствия. Очередным посетителем оказался Стюарт – добродушный профессор на пенсии, завсегдай кафе «Лагуна». Когда-то давно преподавал в местной школе литературу. Тогда все удивлялись: почему не покинул пригород и не уехал в город, учить студентов, но Стюарт только отмахивался.«Делать мне там нечего!» - единственная отговорка.- Профессор Стюарт, какими судьбами? – с улыбкой спросил Карл.- Да вот, Дженнифер помочь попросила. Кто-то вроде заболел, подменить надо, а то сама не управится одна. Мне да что? Всё равно целыми днями дома сижу и радио слушаю, и читаю время от времени, а это хоть что-то. Вспомню былое, и развеюсь немного, - протараторил Стюарт, быстро жестикулирую.Профессор помнит Карла ещё мальчиком, учил в те далёкие годы. Даже когда-то тот вернулся с учёбы в университете, Стюарт всё равно узнал во взрослом юноше того самого беспризорника, так часто срывавшего уроки: возмужавшего, с серьёзным выражением лица, со степенью бакалавра.- Чаю с ромашкой и одну булочку с повидлом! – заказ профессора знал весь персонал кафе, Карл без лишних вопросов прокричал на кухню.- Не кричи, и так всё слышим! – подала голос одна из девушек на кухне.Карл тихо посмеялся, достаёт из-под стойки небольшой бутылёк спиртного и стопку. Стюарт ехидно улыбнулся, прищурив один глаз, другим посматривал то на стопку, то на парня. Карл незаметно от Кристи подаёт алкоголь старику, тот залпом выпил и вытер губы рукавом.- Ох, хорошо-то как! – радостно пробубнил Стюарт.- И не вредно в Ваши годы такое пить? – поинтересовался Фрэнк.- Всё можно, но помаленьку. – Профессор посмотрел на рядом сидящего мужчину, - По крайней мере, кровь один раз в день разгонять надо.- Что верно, то верно, - согласился музыкант, допивая капучино, - Спасибо за угощение!Фрэнк оставляет наличку на стойке и уходит. Карл лишь молча кивает, профессор проговорил: «До скорых встреч!». Все вернулись к своим делам: кто-то принимает заказы, кто-то разносит эти заказы тем, кто их будет поедать. Умеренная, спокойная жизнь тихого пригорода. Пока все наслаждались столь прекрасным мгновением весны, та самая громовая туча приближалась, увеличиваясь в размерах. Она казалось живой, будто вата обрела разум, взлетело в небо и возжелало поглотить солнце. С каждой минутой, если не секундой, огромная туча продвигалась всё дальше, и через каких-то полчаса окутало город, погрузив его во тьму.Все обратили внимание, что резко потемнело. Указывали на небо, удивлённо восклицая. Нашлись и те, кто решил запечатлеть данное событие на камеру. Резко похолодало, ветер подул довольно сильно, чем обычно бывает. Когда туча полностью нависла над пригородом, стало совсем темно, как ночью.- Ого, а казалось, что вечером должно быть пасмурно, - подметила Кристи, смотря в окно.- Я включу свет! – как только Карл проговорил эту фразу, в кафе вмиг посветлело.Несмотря на такой казус, всё продолжали идти своим чередом. Просто восприняли всё как погодный каприз. Всё-таки весна, есть вероятность того, что может пойти дождь.- М-да, плохо будет, если начнётся сезон дождей, - сказал Карл, отдавая заказ профессору.Неожиданно затряслась земля. Всё, что находилась в каждом помещение и здании, стало превращаться в куча малу. Некоторые вещи, и даже люди, повыпадали из окон. Землетрясение продолжалось около минуту, потом резко прекратилось, как и появилась. Возмущение с удивлением не было пределу. Все, кто находилась дома, или где-либо ещё, вышли на улицы. Те, кто уже был снаружи, с трудом вставали на ноги, задаваясь вопросом: «Что это было?».В небе появилась странное свечение. Моргнув огоньком, что-то овальной формы стремительно летело на землю. За считанные секунды это что-то упало, пробив весьма большую дыру. От удара вновь затряслась земля, присутствующие на том месте, отлетели в разные стороны от ударной волны. Кто-то не успел отойти, попал в саму яму, таких было не менее десятка. Их крики эхом раздавались оттуда.Всё это происходило возле кафе «Лагуна». Присутствующие там наблюдали за всем через витрины заведение.- Что это было? – раздался среди толпы вопрос.Ответа на него, естественно, не нашлось. Нависла тишина, будто всё вокруг готовилась к чему-то. Минута, пять минут, десять – ничего не происходило, отчего обстановка всё нагнеталось.Вновь задрожала земля. Из ямы послышался непонятный лязг. Со свистом вылетела некая тень, смачно приземлилась на землю. Людские крики волной раздались по улицам. Перед ними предстал нечто, походившее на робота, частично покрытого плотью. Различные провода обвили его тело, из головы торчала небольшая трубка, испускающая густой черного цвета пар. Оно еле двигалось, осматриваясь, раздвигая свои механические клешни.- Матерь Божья… - проговорил профессор.Выскочило ещё несколько подобных биомеханических тварей. Теперь их около десятка стало разгуливать по пригороду, как у себя дома, двое из них направились в сторону кафе.- Они идут к нам! – крикнул Карл, доставая из-под стойки обрез и коробку патронов, - Все быстро покидайте заведение через запасной выход! Быстро! Быстро!Кристи выбежала из кухни и с удивлением посмотрела на парня.- Ты всё-таки притащил…- Нет времени разбираться! Беги отсюда!Кристи не стала дальше спорить, вместе с остальными девочками быстро направилась в сторону запасного выхода. Карл не покидал своего места, держа обрез наготове. Двоица инопланетян проникла внутрь, разбив стеклянную дверь. Источая мерзкий запах жареной тухлятины, они обратили свои взоры на парня. Коль он источал угрозу, «гости» издали жужжащий то ли писк, то ли крик, друг за другом устремились к Карлу, а тот в свою очередь начал отстреливаться, только пули их не брали. Пули не успели закончиться, как они подобрались к парню, схватив своими клешнями. Тело его развалилась на части. Отпрянув, из чёрных металлических пластин на голове испустилась красного цвета потоки света, изучая останки. Закончив с обследованием, они переглянулись между собой. Издав лязгающий гулкий звук, они покинули кафе, присоединившись к своим сородичам.Пригород превратился в цитадель хаоса и огня. Инопланетные био-роботы свободно бродили по улицам, кромсая всех, кто попадётся. Останки изучали, что-то «обсуждали» между собой и шли дальше. Кто успел спрятаться - не высовывался, молился всем богам, чтобы не нашли. Некоторые выглядывали из своих укрытий, выясняя обстановку: некоторые такие проверки проваливались.Кристи вместе с теми, кто смог выжить во время побега, часть людей попало под клешни монстров, спряталась в школе. Им помог Фрэнк, твари застали его дома, но дать отпор им смог – дело в огнемёте, про который никто не знал. Чудом оказавшись возле школы, Фрэнк влетела туда последним. Многих он напугал своим свирепым видом и оружием, особенно детей. Взрослые лишь недоумённо переглядывались. Но сейчас уже не важно, любое оружие нужно на данный момент, и все пока в безопасности, расположившись в спортзале.Огня они не особо боялись, но заставляло их отпрянуть. Фрэнк смог прикончить одного из них. Тот био-робот пал лицом вниз, издав громкий лязгающий звук вперемешку с хлюпаньем. Всех собрали в одну кучу: и детей, и взрослых. Маленькие ребята плакали, прижимаясь к своим учителям, а те старались их успокоить. Самая активная среди учительского состава была Дженнифер – она так ласково говорила, поглаживая каждого ребёнка по голове, а коллеги поддерживали её.Никто ничего не говорил. Все молчали, ожидали чего-то. Только Дженнифер решила заговорить с Фрэнком, когда дети немного успокоились.- Откуда у тебя такая штука? – Дженнифер побоялась подойти поближе.- Долгая история… - Фрэнк заметил страх девушки, от чего убрал чуть в сторону огнемёт.- У нас, вроде, достаточно времени, - Дженнифер прислонилась к стене, рядом с мужчиной.- Кратко говоря, в своё время я был ещё тем пироманом. Часто покупал нелегально различные огнеметы, и модернизировать их. Баловался попьянее, за что отсидел за решёткой какой-то время.- Я думала, что все эти слухи – это неправда, - усмехнулась Дженнифер.- Про то, что я якобы пытался поджечь банк – чистая ложь. Как и то, что подпалил парад.В дверь спортзала резко постучали. Все подскочили со своих мест, Фрэнк приготовил огнемёт. Кто-то весьма сильно стучал, чуть ли не ломая дверь.- Откройте! – послышался за дверью жалобный мужской голос.Фрэнк и Дженнифер переглянулись между собой. Девушка медленными шажками направилась к двери, то и дело, оглядываясь на всех. Фрэнк шёл за ней. Когда завал был убран, ключ в замочной скважине повернулся два раза, в помещение ворвался Брюс, сосед Карла, весь в грязи и лепестках цветов. Его глаза полны ужаса и удивление, он быстро развернулся, оттолкнув Фрэнка и Дженнифер, закрыл дверь и поставил всё на место.- Вы бы… Вы бы… - задыхаясь, начал он обращаться ко всем, - Видели тех тварей… Что пришли ещё…- Так, стоп! – Фрэнк недоумённо посмотрел на новоприбывшего, - Ты о чём?- Те роботы из плоти, или что они такое… Пришли не одни! С ними ещё несколько больших тварей, похожих на червей.Фрэнк встал на лавочку, чтобы посмотреть лично обстановку на улице. То, что говорил Брюс, оказалась правда. Рядом с тем био-механическами пришельцами ползали некое подобие червей с длинными передними лапами. Сзади лишь толстый хвост, морда слегка вытянутая, словно у дельфинов, но рты широко отворяли, когда кидали остатки трупов.- Боже мой… - Фрэнк обернулся на голос.Дженнифер, как все те многие, кому хватило место залезть и посмотреть в окно, тихо охали и перешёптывались. Неожиданно раздался дикий крик. Все обернулись.- Боже, неужели они убили Карла… - Кристи только сейчас вспомнила о своём парне.Кто-то пытался её успокоить, но в таком случае было бесполезно.- Бедняжка… - тихо проговорила Дженнифер.- Не то слово, - согласился Фрэнк, - не то слово.- Что будем делать?- Ничего. Надеяться и ждать, что кто-нибудь нас спасёт. Вряд ли, конечно, но надо оставаться оптимистами, верно?Дженнифер нервно ухмыльнулась. Фрэнк слез с лавки и направился к своему посту возле двери. Там как раз стоял Брюс, что-то бормотавший себе под нос, царапая поверхность парты. Фрэнка привлекло в нём внимание то, что делал Брюс это правой рукой, а не левой – правой ничего не делал, только по плечу хлопал. Фрэнку показалось такое поведение подозрительным. Он крепко взялся за огнемёт, незаметно подошёл к Брюсу и спросил:- Можно тебе задам один вопрос?- Конечно! – Брюс отвлекается от парты, посмотрев на Фрэнка.- Какие цветы любит твоя дочь?- Розы. А зачем ты спрашиваешь?- Ты, вроде, говорил, что твоей дочери нравится пиастры.Неловкое молчание нависло в помещение. Все смотрели на Брюса, а тот на них всех. Отпрянув, тело мужчины стало биться в конвульсиях. Кожа начала сереть и постепенно сползать, пока полностью не обнажило тело ракообразного существа с тремя парами конечностей. Массивные, щетинистые ноги с ластами на конце громко хлопали по древесине, существо грозно приближалась к Фрэнку.- Падла… - Фрэнк наставил своё грозное оружие на незваного гостя и пару раз пустил огня.От огненных потоков существо выпучило свои глаза-антены и попятилась назад. Что-то похожее на жвалы издавали некое щебетание, настолько громкое и неприятное, что многие закрыли уши. Оно в два прыжка оказалось возле окна, выбило всем телом, и побежало к другим.- Бегом отсюда! Сейчас другие прибегут! – закричал Фрэнк.Дважды кричать не пришлось, толпа рванула убирать преграду и покинула спортзал. Фрэнк вышел последним, озираясь по сторонам. Жужжащие писклявые вопли приближались. Они уже пробрались через открытое окно. Очередь инопланетян вышла в коридор, где их встретили потоки огня. Фрэнк держал оборону, пока топливо в огнемёте не закончилось вовсе.- Чёрт… - он скинул с себя орудие и дал дёру.Оказавшись на улице, Фрэнка тут же встретила ударная волна, откинувшая его обратно в школу. Их уже поджидали, несколько существ стояли снаружи, хватая всех, кто попадётся. Одна из них как раз подходила к Фрэнку. Сам Фрэнк тяжело дышал, но нашёл в себе силы встать и побежать дальше. Среди горы истерзанных трупов ему удалось спасти едва держащеюся на ногах Дженнифер. Она могла ещё передвигаться, хоть и с трудом.- Отпусти, отпусти… Ты так умрёшь, если возьмёшь с собой… - шёпотом сказала Дженнифер.- Лучше помолчи… - фыркнул Фрэнк, взяв девушку на руки, и побежал, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от них, в безопасное место.Раздался машинный гудок. Фрэнк обернулся и заметил микроавтобус. Автомобиль резко остановился, дверь автоматически открылась, и громкий голос из салона приказал:- Быстро, забегайте!Фрэнк забежал в автобус, дверь тут же закрылась. Со свистом машина двинулась вперёд на всю, обходя препятствия. Водитель лишь ругался, посматривая по сторонам в поисках тех пришельцев. Двое других присутствующих в салоне автобуса: молодая девушка, забившийся в дальний угол, и мужчина в годах, внимательно осматривающих пришедших.- Спасибо… - кивнул Фрэнк, усадив Дженнифер в рядом стоящее кресло.- Не стоит благодарностей. Каждый бы, наверное, так поступил, - сказал мужчина, - Меня зовут Ричард.- Фрэнк, а её – Дженнифер.- Приятно познакомиться, хоть и столь неприятное время.- Понимаю.- М-да… День так хорошо начался, и вдруг… Откуда не возьмись появились они…- Как в каком-нибудь поганом фантастическом фильме, - Фрэнк садится рядом с Дженнифер, прикрыв глаза.- Хехе, верно подметили, - Ричард выглянул в окно. – Ещё один выживший. Остин, притормози!Тем самым выжившим оказался профессор Стюарт. Он отстал от группы, когда выбегали из кафе. Лишь благодаря чей-то воле остался живым, прячась и бегая от тех тварей. Когда автобус остановился, профессор быстро поковылял, спотыкаясь. Задыхаясь, зашёл в спасительный автомобиль.- Спасибо, спасибо… - сипло проговорил он, садясь в первое попавшее кресло.Автобус какой-то ездил по пригороду, в поисках ещё уцелевших, пока не выехали на трассу. Подозрительно тихо было, по крайней мере спокойно. Все вышли на улицу, переводить дух, а водитель тем временем пытался связать с кем-нибудь по рации.- Как думайте, нас спасут? – спросила девушка, сидевшая в дальнем конце автобуса.Никто не ответил. Ответ пришёл потом, когда водитель проговорил:- Тишина. Никто не отвечает.- Связь пропала? – недоумевал Ричард.- Или того хуже… - сказал Фрэнк, указывая на трассу, - Машин нет.- Думаешь, эти пришельцы по всей стране высадились? – Ричард тоже заметил отсутствия транспорта.- Если не весь мир.- Подойдите сюда! – Остин открыл дверь и вытянул рацию, чтобы услышали все.«Внимание! Внимание! Внимание! Инопланетная атака на планету Земля! Инопланетная атака на планету Земля! Токио, Лондон, Москва, Вашингтон – весь мир пал. Наступил день, когда пал весь мир! Наступил день, когда пал весь мир!»- Сообщение от военных? – спросил Фрэнк.- Без понятие, - мотнул головой водитель.Снова задрожала земля. Да так сильно, что не устоять на ногах. Воздух стал спёртым, что трудно дышать. Резко потеплело, атмосфера вокруг накалялась. Никто не мог сказать ни слова, лишь удивлённо смотрели друг на друга. Откуда издалека послышался рёв: протяжный и давящий. Земля с каждой новой силой тряслась, что-то очень большое приближалась, круша всё на своём пути. Это что-то оказался невероятных размеров червь с множество четырёх палых конечностей. Морда, походившая на человекоподобный череп, обтянутой кожей, крутилась из стороны в сторону, издавая тот самый невероятный громкости вой. Белый, абсолютно белый, словно только что выпавший снег, он появился из недр земли, пробудившись после прихода гостей из другой галактики. Червь мчался в центр пригорода, резко остановился. Набирая пастью воздух, он поднимается ввысь наполовину своего тела, раскрывает челюсть и вновь издаёт свой вой – в этот раз последний. Всё вокруг превратилось в прах после такого. И последние выжившие сгинули в пыли своих построек и технологий.Закончилось быстро; гигантский червь плюхнулся мордой на землю, оставив после себя воронку, откуда полезла зелень, окутывая остатки былого величия человечества. Будто по волшебству, трава, различные растения и деревья вырастали везде, абсолютно везде. По всему миру, в тот день, когда он пал…

Ключевые слова: Мир инопланетяне захват авторская история

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