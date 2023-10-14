Сосед

Новость отредактировал Estellan - 14-10-2023, 22:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

fagundas Просмотров: 164 Комментарии: 0 +1 14-10-2023, 22:50 by

Холодно?Понимаю, мне тоже. Холод этих бетонных стен сводит меня с ума. Я думал, что ваши железобетонные конструкции будут куда теплее, жилищ предков, но я ещё никогда так не ошибался.Чёрт бы побрал ваш прогресс! Какой в нём толк, если даже я мерзну в ваших высотных коробках?!Как дал бы тебе ночью!Ладно, хрен с ним! Не оставлю же я тебя без защиты. Дом без домового, что дерево без гусеницы.Так мой дед говорил. Кстати, он ещё твоего прадеда помнит! Царствие ему небесное…Короче говоря, прояви уважение к чете многолетних соседей.И не смейся там, а то разошёлся. «Что за чушь, какой домовой». Ты если меня не видишь, не значит, что я не существую. Знал бы ты, от какой дряни я твой дом защищаю, тут же перестал бы шутить.Ой ладно, тьфу. Буду я ещё что-то объяснять, распинаться, всё равно не поверишь и не отблагодаришь. Пару крошек на кухонном столе оставишь и то славно, спасибо за угощение. Ну а если чего на полу найду, так вообще праздник.В общем, спи, а то нарассказывал я тут тебе страстей на ночь. Лучше не забивай голову.Но про меня не забывай.И если услышишь шёпот из-под кровати среди ночи – не верь ему. Что бы он там тебе не нашёптывал.Я с ним разберусь.

Ключевые слова: Рассказ сверхъестественное сосед авторская история

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