СоседХолодно?
Понимаю, мне тоже. Холод этих бетонных стен сводит меня с ума. Я думал, что ваши железобетонные конструкции будут куда теплее, жилищ предков, но я ещё никогда так не ошибался.
Чёрт бы побрал ваш прогресс! Какой в нём толк, если даже я мерзну в ваших высотных коробках?!
Как дал бы тебе ночью!
Ладно, хрен с ним! Не оставлю же я тебя без защиты. Дом без домового, что дерево без гусеницы.
Так мой дед говорил. Кстати, он ещё твоего прадеда помнит! Царствие ему небесное…
Короче говоря, прояви уважение к чете многолетних соседей.
И не смейся там, а то разошёлся. «Что за чушь, какой домовой». Ты если меня не видишь, не значит, что я не существую. Знал бы ты, от какой дряни я твой дом защищаю, тут же перестал бы шутить.
Ой ладно, тьфу. Буду я ещё что-то объяснять, распинаться, всё равно не поверишь и не отблагодаришь. Пару крошек на кухонном столе оставишь и то славно, спасибо за угощение. Ну а если чего на полу найду, так вообще праздник.
В общем, спи, а то нарассказывал я тут тебе страстей на ночь. Лучше не забивай голову.
Но про меня не забывай.
И если услышишь шёпот из-под кровати среди ночи – не верь ему. Что бы он там тебе не нашёптывал.
Я с ним разберусь.
Новость отредактировал Estellan - 14-10-2023, 22:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
14-10-2023, 22:50 by fagundasПросмотров: 164Комментарии: 0
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