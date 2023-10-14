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Творческие истории

Сосед

Холодно?

Понимаю, мне тоже. Холод этих бетонных стен сводит меня с ума. Я думал, что ваши железобетонные конструкции будут куда теплее, жилищ предков, но я ещё никогда так не ошибался.

Чёрт бы побрал ваш прогресс! Какой в нём толк, если даже я мерзну в ваших высотных коробках?!

Как дал бы тебе ночью!

Ладно, хрен с ним! Не оставлю же я тебя без защиты. Дом без домового, что дерево без гусеницы.

Так мой дед говорил. Кстати, он ещё твоего прадеда помнит! Царствие ему небесное…

Короче говоря, прояви уважение к чете многолетних соседей.

И не смейся там, а то разошёлся. «Что за чушь, какой домовой». Ты если меня не видишь, не значит, что я не существую. Знал бы ты, от какой дряни я твой дом защищаю, тут же перестал бы шутить.

Ой ладно, тьфу. Буду я ещё что-то объяснять, распинаться, всё равно не поверишь и не отблагодаришь. Пару крошек на кухонном столе оставишь и то славно, спасибо за угощение. Ну а если чего на полу найду, так вообще праздник.

В общем, спи, а то нарассказывал я тут тебе страстей на ночь. Лучше не забивай голову.

Но про меня не забывай.

И если услышишь шёпот из-под кровати среди ночи – не верь ему. Что бы он там тебе не нашёптывал.

Я с ним разберусь.

Сосед


Новость отредактировал Estellan - 14-10-2023, 22:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
14-10-2023, 22:50 by fagundasПросмотров: 164Комментарии: 0
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Ключевые слова: Рассказ сверхъестественное сосед авторская история

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