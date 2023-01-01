Малоприятные

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 193 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:14 by

Сколько Влад себя помнил, он всегда был таким. Точнее не таким. Не таким, как все. Человеком с особенностью.Впервые он узнал об этом ещё в детском саду. В тот самый день, когда в отличие от других детей, единой гомонящей гурьбой круживших вокруг воспитателя, с усердием откапывал в песочнице клад. И не просто клад, а самую настоящую драгоценность. Миниатюрную модель спорткара, за пару лет до этого припрятанную здесь точно таким же мальчишкой – одиночкой, как и он сам. И чей неупокоенный дух, стоявший в тот момент у него за спиной, наотрез отказывался двигаться в сторону яркого света, не освободив прежде любимую игрушку из песочного плена.Сам инициатор поисков с удовольствием помогал пятилетнему Владу. Молча, но настойчиво тыкая потемневшими пальцами, с потрескавшимися, забитыми грязью, ногтями, то в один, то в другой участок квадратной песочницы. Толи память у призраков работала с перебоями, толи причиной тому была ужасная травма головы. Зиявшая тёмным провалом в черепе, чуть выше левого уха…Привидения.Призраки.Духи.Называть можно по-разному. За свои двадцать пять с хвостиком, Влад вдоволь насмотрелся и на тех, и на других. В большинстве своём безобидных и совершенно равнодушных к происходящему вокруг. Однако порой ему встречались и несколько иные сущности. Таких он называл - малоприятные. Вроде того парнишки из детского сада, случайное знакомство с которым врезалось в память на всю оставшуюся жизнь. Наверное, из-за страшной дырки в голове и белёсых личинок, то и дело выползающих из её, сочащегося гнилью, нутра. А, возможно, и из-за обвисшей, синюшной кожи. С чёрными, будто обведёнными тенями, кругами вокруг мутных глаз. Безотрывно буравивших перепуганного пятилетку до тех пор, пока машинка не была найдена.А ещё, спустя несколько лет, была девчонка. Ни с того, ни с сего взявшая привычку встречать его вечером после школы. Внезапно появляясь на краю дорожки, ведущей к дому Влада, она молча провожала его печальным взглядом и едва заметно улыбалась. Словно ждала, когда он обратит на неё внимание. Но стоило ему это сделать и остановиться, выражение лица потусторонней гостьи резко менялось, принимая угрюмое выражение. Взгляд стекленел, улыбка таяла, а на самого Влада накатывало ощущение какой-то мрачной, невыносимой безнадёжности. Температура вокруг стремительно падала и на близрастущих растениях, прямо на глазах, оседал иней.Девчонка разворачивалась и уходила прочь, медленно растворяясь в вечернем тумане. И всё бы ничего, но стоило ей повернуться к нему спиной, как у Влада скулы сводило от ужаса.На изувеченном теле остатки одежды и кожи висели лохмотьями, сочась тёмной, вязкой жидкостью. По бёдрам и голени бежали бесконечные ручейки крови. На черепе не хватало части скальпа, а под правой лопаткой отсутствовал кусок плоти, открыто демонстрировавший тонкие, расцарапанные чем-то острым, рёбра.Михеева Алла.Под таким именем он впоследствии отыщет её фотографию в городской газете. На выпускном перебрав шампанского, на свою беду забрела в парк. Именно тогда, когда там, с громким лаем и визгом, не воспринимая ничего и никого на своём пути, оголтело носилась «собачья свадьба»…Малоприятные никогда не являлись просто так. У каждого из этих сущностей имелась своя причина. Кто-то не успел попрощаться с близкими. Кто-то хотел рассказать о спрятанных вещах или документах. А кто-то, обычно умерший насильственной смертью, жаждал возмездия или обнаружения собственного трупа. Как в случае всё с той же Аллой. Чьё истерзанное тело собаки затащили в канаву, а осенний ветер и опавшая листва скрыли от глаз прохожих на несколько дней.Малоприятные воспринимали Влада, как своего рода проводника в мир живых. Связующее звено, между прошлым и нынешним мирами. Тем, кто должен был помочь им закрыть последние двери здесь, чтобы они могли, наконец, открыть первые там.Кто и зачем наградил Влада такой радостью, узнать за прожитые годы он так и не смог. Но зато хорошо усвоил другое - игнорировать гостей из мира мёртвых занятие неблагодарное и временами даже опасное. Стоило ему хотя бы попытаться прекратить обращать внимание на загробных гостей, как его жизнь мгновенно превращалась в кромешный ад. Желающих «закрыть гештальт», вокруг становилось так много, что порой ему не удавалось остаться наедине даже в душе. Более того, некоторые из них оказывались настолько бесцеремонными, что их присутствие со временем начинало пагубно сказываться не только на его психическом, но и на физическом здоровье.Так что, случайно оказавшись вечером на окраине города. Возле моста, перекинутого через небольшую, безымянную речку, и наблюдая за абсурдным поведением незнакомой женщины, что странным образом металась от одного парапета к другому, какого-то особого удивления мужчина точно не испытывал.Он, конечно, напрягся, понимая, что творившийся на его глазах ужас, ничем хорошим не закончится. Однако очевидный факт, что женщина уже давно была мертва, сомнений не вызывал.Бедняжку били. Причём били нещадно. Время от времени с силой толкали на парапет, ударяя о деревянные ограждения. Бросали навзничь. Её тело без конца содрогалось от града сокрушительных ударов. Женщина стонала, охала, умоляла пощадить. На коже множились синяки, проявлялись глубокие ссадины. Она то и дело падала, поднималась, снова падала. Предпринимала слабые попытки вырваться, убежать. Но всякий раз, собранные в хвост, волосы, резко натягивались под воздействием невидимой хватки и отдёргивали бедняжку обратно. А дальше… дальше побои возобновлялись вновь.В конечном итоге, после очередного удара, женщина, лишившись сознания, упала на спину, неловко распластавшись на поверхности моста. Раскинув руки и ноги в разные стороны, будто сломанная кукла, она затихла, не подавая ни единого признака жизни. Влад даже успел подумать, что это всё. Видению конец. Но женщина не исчезла, как обычно бывало в таких случаях, а, наоборот, спустя непродолжительное время её веки дрогнули, и она начала приходить в себя.Вяло мотнув головой, сначала в одну сторону, а затем в другую, женщина наугад всплеснула рукой, словно желая отмахнуться от назойливого насекомого. Интуитивно повторила движение. А затем, резко распахнула глаза и обхватила обеими руками что-то твёрдое, нависшее над ней сверху, и принялась судорожно открывать и закрывать рот. Будто рыба, случайно выбросившаяся на берег. Обезумевшие от страха и напряжения, глаза, полезли из орбит. Не добившись желаемого, бедняжка разомкнула хватку и стала колотить воздух крохотными кулачками. Очевидно защищаясь от кого-то, кто сидел на ней сверху и, прижимая своим весом к поверхности моста, хладнокровно душил.Влад невольно подался вперёд, подчиняясь интуитивному желанию вмешаться. Продолжать и дальше спокойно созерцать сознательное убийство, не было уже никаких сил. Но, сделав всего пару шагов, остановился. Напомнив себе, что видит лишь видение из прошлого, повлиять на которое, попросту не в состоянии. Злобно стиснув зубы, он замер на полушаге, и вынужденно досмотрел душераздирающее зрелище до закономерного финала.Женщина обмякла.Её руки безвольно опали, голова свернулась на бок, а взгляд остекленевших глаз уставился в пустоту.Какое-то время она лежала неподвижно, а после её правая нога приподнялась. Безжизненное тело вздрогнуло, как от толчка, и тот, кого Влад по-прежнему не мог видеть, поволок его к ближайшему парапету. Добравшись, приподнял тело, перекинул через ограждение и слегка подтолкнув, сбросил вниз.Звонкий всплеск воды противно резанул по ушам. Влад крепко зажмурился, беспомощно прикусив губу. Играя желваками, устало опустил голову, и тщательно растёр ладонями, покрывшееся испариной, лицо. Исподлобья вновь посмотрел в сторону моста.Убийство… намеренное, жестокое убийство. Мало того, что настолько детальное видение ему довелось видеть впервые. Так он ещё и никакого представления не имел, зачем неизвестная женщина показала ему свою смерть. Чего хотела? Справедливости? Отмщения? Достойного захоронения, может быть? Ну да, кто же ему расскажет…Но раз очередной малоприятный вышел на контакт, в покое его уже не оставят. Это точно. Поэтому и ответы на эти вопросы придётся искать самому. А раз так, первым, чем он займётся в ближайшем будущем, так это выяснит, кто она такая.***Вернувшись домой, Влад на скорую руку перекусил и засел за компьютер. Первый же запрос о пропавших в городе, женщинах, выдал несколько десятков ссылок на ресурсы различного типа. От новостных, до объединявших в себе как организации местных волонтёров, так и вполне платный розыск.В ряде случаев фигурировали только имена, без фотографии. Из-за чего приходилось дополнительно мониторить ещё и социальные сети. Таким образом, он выявлял совпадения по районам пропажи или обнаружения тела жертв, сопоставляя их внешние данные с лицом женщины, убитой на мосту.Он просидел за компьютером около трёх часов, прежде чем затраченные усилия были вознаграждены, и на экране монитора отобразилась фотография той, кого он всё это время так усердно искал.Милая, белозубая улыбка. Прямые, каштановые волосы, ниспадающие на плечи. Голубые глаза и тонкие, выразительные губы. «Словно с обложки модного журнала» - подумал Влад, признавая очевидную красоту незнакомки, после чего навёл указатель компьютерной мыши на кнопку перехода в профиль.«Снежинская Екатерина. 27 лет. Образование – высшее. Специализация – стоматолог - ортодонт. Место работы – стоматологическая клиника «Sourire»(сурИр). Семейное положение – не замужем».Щёлкнув второй раз, Влад вернулся на вкладку городских новостей месячной давности, где изначально наткнулся на упоминание о пропавшей женщине. Перечитал информацию:Вчера, около 22 00, в трёхстах метрах от лодочной станции, вниз по течению, была обнаружена сумка с документами на имя Снежинской Екатерины.По предварительным данным, женщина утонула, однако её тело до сих пор не найдено. Более того, на ремешке сумочки имеются характерные пятна, предположительно кровь пропавшей. Данный факт может косвенно свидетельствовать о насильственной смерти. Однако специалисты следственного отдела давать какие-либо конкретные комментарии на этот счёт отказались, сославшись на неготовность результатов экспертизы.Тщательно пролистав новостную ленту сайта до текущей даты и, не найдя дополнительной информации, касающейся исчезновения Екатерины, Влад озадачено отстранился от монитора. Выходило так, что тело женщины найти не удалось. А значит, исходя из его предыдущего опыта, скорее всего, погибшая желала именно этого. Если так, возникал резонный вопрос, как сообщить полиции о местоположении останков, не привлекая внимание к собственной персоне? Одно дело притвориться, например, что случайно наткнулся на труп во время прогулки, и совсем другое объяснять его обнаружение на дне реки. Был, конечно, вариант с розыском родственников и оставлением анонимного сообщения. Но для этого Владу требовалась стопроцентная уверенность, что тело лежит именно под мостом. Ему вовсе не хотелось дарить измученным горем людям, пустые надежды.Поразмышляв над сложившейся ситуацией и не придумав ничего путного, Влад выключил компьютер. Устало откинулся на спинку кресла. Минувший день выдался долгим, а от длительного, напряжённого всматривания в экран вдобавок разболелась голова. Глаза закрывались сами собой и, справедливо отметив, что утро вечера мудренее, мужчина поднялся из-за стола. Впереди его ждал душ и крепкий сон.***Следующим утром, сразу после завтрака, со свежими силами, Влад повторно окунулся в сеть. Однако, как и вечером предыдущего дня, несмотря на все приложенные усилия, узнать адрес Екатерины, как и то, остались ли у неё в городе родственники, так и не смог. Единственное, что он знал о Екатерине достоверно, так это место её работы. Предположив, что сможет получить недостающую информацию от кого-то из сотрудников, Влад засобирался в город. Шансы на успех, конечно, были невелики, но, за неимением лучшего, он всё же решил рискнуть.К полудню мужчина уже стоял у фасада здания, на фасаде которого сверкала диодами вывеска «Sourire»(сурИр), с мультяшного вида зубом на заднем фоне. Ненадолго замешкавшись возле входа, развязался шнурок кроссовка, Влад уже готовился войти, когда входная дверь резко открылась и из клиники вышла женщина. Её лицо показалось знакомым, невольно завладев вниманием мужчины. Стараясь вспомнить, где мог встречать его раньше, Влад неосознанно проследил за женщиной до ближайшей автобусной остановки, и смог видеть, как из-под навеса навстречу к ней вышел широкоплечий брюнет.В джинсах и ветровке, с короткой, аккуратной стрижкой боксера. Пара обменялась дружественными поцелуями и, видимо в ожидании автобуса, принялась непринуждённо беседовать.Продолжая за ними наблюдать, Влад вскоре вспомнил, где видел незнакомку ранее. На общих фотографиях с Екатериной. На личной страничке последней в той самой социальной сети. И, расценив такое совпадение, как удачное стечение обстоятельств, тут же забыл про клинику и решительно направился к остановке.- Добрый день, - вежливо улыбнулся он, поравнявшись с беседующей парой, - не помешаю?- Нет… - обернувшись на его голос, растерянно протянула женщина. В то время, как её спутник промолчал. Лишь бросил на незваного гостя мимолётный, оценивающий взгляд и, убедившись, что тот не представляет угрозы, безразлично отвернулся к табличке с расписанием. Всем своим видом демонстрируя, что его совершенно не интересует причина, ради которой к ним соизволили подойти.- А, что случилось? – поинтересовалась женщина. - Вы кто?- Меня зовут Влад. Я… я журналист. Расследую дело об исчезновении нескольких женщин у нас в городе. В число которых входит и Екатерина Снежинская. Вы ведь были с ней знакомы, не так ли?Услышав знакомое имя, женщина изменилась в лице. Вопросительно выгнув одну бровь, она скрестила руки на груди и хмуро уставилась на собеседника. Собственно, как и её друг, заинтересованно обернувшийся сразу, услышав слово «журналист».- Знакома. Мы вместе работали. А почему вы спрашиваете?- Да не волнуйтесь вы так, здесь всё просто. Я в клинику приехал, хотел переговорить с персоналом, знакомым с Екатериной, и неожиданно увидел вас. Узнал. Видел на общих с ней, фотографиях. Вот и подумал - это знак свыше, не иначе. – Влад изобразил доброжелательную улыбку. - Вас, кстати, как зовут?- Маргарита. Но предпочитаю просто Рита.- Прекрасно. В общем, Рита, я был бы очень признателен, если бы вы согласились ответить на некоторые, интересующие меня, вопросы, - Влад протянул ладонь для рукопожатия, а после повернулся и к спутнику, - а вы…?- А кто я, не твоего ума дело. – В неожиданно грубой форме отреагировал мужчина, демонстративно игнорируя дружественный жест. – Послушай меня внимательно, журналист. Катись-ка ты отсюда подобру-поздорову. Знаю я вас, уродов. Вам бы только грязное бельё у человека выудить и напоказ выставить. Ради бабла, суки, ничем не гнушаетесь. Говорить с тобой мы не станем. А вздумаешь сунуться ко мне или Ритке ещё раз, имей в виду - я за себя не ручаюсь… доходчиво пояснил?- Ну… - потрясённо выдохнул Влад, несколько опешив от столь прямого «наезда». – Думаю, вполне. Вы извините, если что. Мне вовсе не хотелось...- Вали… - мужчина угрожающе выдвинулся вперёд.Невольно попятившись назад, Влад поднял руки в примирительном жесте.- Ладно, ладно. Ухожу.«Вот так и делай добро» - мелькнула в голове язвительная мысль, но вслух он ничего не сказал. Развернулся на месте и быстро зашагал обратно к клинике. Тихо про себя матерясь. На духов, на их невнятные желания. На дурацкую способность, раз за разом выставляющую его идиотом. И на людей, которые в любых действиях видят исключительно плохие намерения. Правда, далеко уйти не успел. Рита неожиданно окликнула его и попросила подождать. Подойдя, виновато улыбаясь, протянула Владу визитку.- Пожалуйста, простите Серёжу. Он на самом деле не такой кровожадный, каким хочет казаться. Просто, понимаете, Катя была ему очень дорога. После её исчезновения он практически перестал спать. По полночи сидит на сайтах по розыску людей. В полицию ходит, как на работу. А там ничего, кроме стандартных отговорок, не слышит. Вот и психует. В общем, нелегко ему. Поэтому и говорить не хочет, особенно с журналистами. Не держите зла, ладно? Что касается меня, то, если существует хотя бы крохотный шанс разворошить это дело, я готова пообщаться хоть с чёртом. Единственное, сегодня мне не очень удобно. Тороплюсь сильно. Позвоните завтра, во второй половине дня. И мы непременно обсудим всё, что вас интересует, договорились?- Конечно. – Влад с радостью принял протянутую карточку. – Спасибо огромное. Я обязательно так и сделаю.Всё то время, что они разговаривали, Сергей оставался возле остановки и нетерпеливо перетаптывался на месте. Периодически недовольно зыркая в их сторону, что-то тихо бормоча себе под нос. А когда Маргарита, кивнув Владу на прощанье, не спеша стала возвращаться, облегчённо выдохнул и демонстративно сплюнул под ноги, выражая своё однозначное отношение к происходящему. Влад же, довольный, что поездка всё-таки принесла кое-какие плоды, не без иронии козырнул мужчине в ответ. Чем тут же спровоцировал испепеляющий взгляд в свою сторону. После развернулся и бодро зашагал к машине, ещё не зная, что данное ему обещание, Маргарита не сдержит.Уже следующей ночью женщина умрёт, наткнувшись на грабителя в собственной квартире. Мужчина в маске ударит её по голове, рассчитывая оглушить, но полученная при падении травма окажется настолько серьёзной, что спустя три часа, Маргарита скончается в машине скорой помощи, так и не придя в сознание…О трагическом событии Влад узнал утром, слушая новости по телевизору, стоя у плиты и готовя завтрак. Услышав знакомое имя, резко обернулся и, опознав мёртвую женщину, лежащую в луже собственной крови, чуть было не выронил из рук, приготовленную для омлета, сковороду. Ошарашенно опустился на стул, безотрывно смотря на экран и отказываясь верить в случившееся.Пока длился репортаж он ждал, что новость опровергнут, скажут, что это ошибка, неправда. Надеялся, что на экране появиться фотография другой женщины, ранее ему незнакомой и всё вернётся на круги своя. Но чуда не случилось. Выпуск новостей закончился. Запестрила красками заставка следующей по очереди воскресной передачи, а мёртвая Маргарита так и осталась в памяти - лежа на полу в нелепой позе, с остекленевшими глазами и приоткрытым в немом крике, ртом.Опустив сковороду с разбитыми яйцами в раковину, Влад поднялся со стула и потеряно побрёл в спальню. Прямо в одежде рухнул на кровать и долго пялился в потолок. Глупая смерть девушки, с которой они ещё вчера так мило общались, произвела на него неожиданно сильное впечатление, напрочь отбив желание вставать и тем более куда-то выходить. И всё же, когда позже, в полумраке соседней комнаты возникла фигура неподвижно застывшей женщины, с длинных, мокрых волос которой беспрестанно стекала вода, и принялась пристально наблюдать за ним из темноты, он заставил себя подняться.Пускай переговорить с близкой подругой Екатерины не вышло, но ведь в клинике та была не единственным сотрудником. А, значит, ему стоит туда вернуться.***Обычно в историях связанных с призраками, последние почти не проявляли себя, стоило Владу потянуть за правильную ниточку. И, соответственно, наоборот, увеличивали своё присутствие, когда он с выводами ошибался или, того хуже, их просьбы пытался игнорировать.Такое поведение потусторонней силы напоминало ему игру в тепло и холодно. И именно поэтому, ни с того ни с сего возникший на заднем сиденье автомобиля полупрозрачную фигуру Екатерины, Влад поначалу воспринял негативно. Не только потому, что от неожиданности чуть не навалил кирпичей прямо посреди водительского кресла. Как не крути, вид окровавленного, распухшего от долгого пребывания в воде, частично разложившегося, женского лица в зеркале заднего вида - зрелище не для слабонервных. Но ещё и потому, что явление призрака, исходя из его предыдущего опыта, должно было предвещать плохие новости.Влад как раз заглушил двигатель, остановившись на парковке напротив клиники. Даже успел приоткрыть дверцу, собираясь выходить, когда мёртвая женщина, явив своё уродливое отражение, лишь чудом не спровоцировала ему преждевременную встречу с праотцами.С трудом сдержав испуганный вскрик, мужчина шумно выдохнул и как следует выматерился. Демонстративно хлопнул дверью, втягиваясь обратно в салон, и уже потом, более-менее придя в себя, с упрёком посмотрел в зеркало заднего вида.- Обязательно именно так это делать?! Попроще нельзя? Как-то менее эффектно?На эмоциональный выпад в свой адрес мертвячка не отреагировала. Просто сидела и напряжённо смотрела мутными, испещрёнными тёмной паутиной капилляров, глазами, куда-то вперёд, сквозь лобовое стекло. Плотно при этом сжимая разбитые в кровь, губы. Складывалось впечатление, что она хочет закричать, но не в состоянии раскрыть рот.Влад некоторое время ждал, наблюдая за ней через зеркало заднего вида. Однако ничего в итоге не произошло. И, потеряв терпение, он решился обернуться и обратиться к призраку напрямую. Но стоило ему это сделать, фигура мёртвой женщины замерцала, словно неисправная голограмма. Искривилась, замельтешила и… исчезла.- Да ёпт… - повторно не сдержался мужчина и недовольно уставился на мокрое пятно, оставшееся на сиденье после визита потусторонней гостьи. Раздражаясь, вернулся в прежнее положение, выдохнул. И вдруг, поражённо замер. Снова увидев призрака, только на этот раз уже на улице. На противоположной стороне дороги.Уставившись себе под ноги и еле заметно покачиваясь, Екатерина стояла в шаге от входа в клинику. Влажные волосы и насквозь промокшая одежда плотно облепляли худое тело, а стекавшая с них вода, планомерно собиралась в лужицу возле босых стоп.Не поднимая головы, женщина медленно вытянула правую руку в направлении одного из окон второго этажа.Влад поспешил выбраться из машины. Хотелось получше рассмотреть, куда указывает Екатерина, а из салона этого сделать было нельзя.В несколько широких шагов он приблизился к краю проезжей части и, убедившись в отсутствии автомобилей, посеменил в сторону призрака. Однако когда добрался, на том месте, где тот только что стоял, теперь уже никого не было. Лишь мокрое пятно на асфальте, с разбегающимися в разные стороны, тоненькими ручейками.После такого, несвойственного духам, «представления» последние сомнения в необходимости посещения клиники отпали сами собой. И чувствуя, что он на правильном пути, Влад решительно направился к входу.Внутри, возле информационной стойки, навстречу ему вышла миловидная девушка, лет двадцати – двадцати трёх. В белоснежной форменной одежде и планшетом для документов в руках.- Здравствуйте, вы на приём? Проходите. Мне нужно от вас паспорт, подготовить карту, и причину обращения.- Да, конечно, - Влад протянул документ, - я хотел бы для начала сделать чистку, а дальше, как говорится, по ситуации. – Улыбка вышла скомканная.Девушка понимающе покивала и, расположившись за рабочим компьютером, застучала наманикюренными пальчиками по клавишам клавиатуры.- Простите, а доктор Екатерина Снежинская ещё работает? – спустя небольшую паузу, как бы невзначай обронил Влад. - Есть ли возможность попасть на приём именно к ней? Дело в том, что один мой хороший знакомый уже бывал у вас раньше и рекомендовал Екатерину как…- К сожалению, - сухо оборвала девушка, - Екатерина Михайловна у нас больше не работает. Но беспокоиться вам не о чем. Абсолютно все сотрудники нашей клиники являются специалистами самого высокого уровня.- Да я не то чтобы волнуюсь. Просто…Закончить он не успел. Вдоль спины внезапно пронеслась волна колючего озноба, на время сковав и перехватив дыхание. Следом на плечо легла чья-то ледяная кисть и, рефлекторно съёжившись от мерзкого прикосновения, мужчина машинально обернулся.Его взору предстала фигура знакомого привидения, бесшумно проплывающего мимо. С той лишь разницей, что на этот раз Екатерина не выглядела мёртвой. Не было видно ни ссадин, ни синяков. На её теле отсутствовали следы разложения. А вместо них, взгляду мужчины открылись аккуратная причёска, умелый макияж и гордая осанка уверенного в себе, человека. Поверх плеч женщины был накинут белый, докторский халат. А в руках она держала архивную папку.Моментально сообразив, что Екатерина хочет, чтобы он следовал за ней, Влад вновь повернулся к администратору и задал первый, пришедший на ум вопрос:- Простите, а туалет здесь есть?- Конечно. Прямо по коридору, до конца. Слева увидите дверь.- Спасибо! – бросил он на ходу и чуть ли не бегом поспешил за привидением.Полупрозрачная фигура к тому времени уже минула несколько дверей служебных помещений, и сворачивала направо, к лестничному маршу, ведущему на второй этаж. Влад легко нагнал её, но прежде чем повторить её манёвр, бегло огляделся, проверяя, что остался незамеченным.В прямом смысле слова стремительно взлетев по лестнице, Екатерина достигла закрытых металлических дверей и без затруднений прошла их насквозь.Влад в свою очередь, торопиться не стал. Оказавшись возле преграды, он осторожно потянул за ручку, удостоверяясь, что двери не заперты. Затем, немного приоткрыл одну из них и аккуратно заглянул внутрь.Освещения на этаже не было. Но, за счёт пробивавшихся лучей света из-под закрытых, оклеенных плёнкой, дверей, расположенных на этаже, кабинетов, видимость оставалась вполне сносной. На полу виднелись скопления банок с краской, и всевозможные инструменты для ремонтных работ. А вот из персонала поблизости никого не было. Бросив контрольный взгляд вниз по лестнице, проверяя, что его не преследуют, мужчина крадучись протиснулся в проём.Тихонько притворив за собой дверь, Влад бегло осмотрелся, высматривая в сумраке движение призрака, и вскоре наткнулся на Екатерину. Женщина замерла возле дверей самого дальнего кабинета и, казалось, ждала только его. Но стоило ему сделать первый шаг в её направлении, тут же юркнула внутрь. Так же беспрепятственно, как и ранее на этаж.Не раздумывая, мужчина быстро преодолел разделявшее его и кабинет, расстояние. Смело взялся за ручку двери и хотел уже надавить, открывая замок, но услышав внутри взволнованный, мужской голос, передумал. Судя по нарастающей громкости, его владелец тоже двигался к выходу.Отпустив ручку, Влад отпрянул и инстинктивно прижался спиной к прилегающей стене.Затравленно огляделся и, рассмотрев на соседней двери вывеску – Кладовая – не раздумывая, метнулся туда. В крохотной комнатке стояло несколько швабр, пустые вёдра и картонные коробки с неопределённым содержимым. Свободного пространства хватало как раз, чтобы поместиться взрослому человеку. Буквально втиснувшись внутрь, мужчина едва успел затихариться, когда из соседнего помещения в коридор вышел человек.- Я же сказал нет! Ты совсем рехнулся что ли, мать твою? Я и так сделал, больше, чем нужно. Чего ты ещё от меня хочешь?!Осторожно приоткрыв дверь своего убежища, Влад выглянул в образовавшуюся щель. Буквально на расстоянии вытянутой руки перетаптывался с ноги на ногу мужчина, в накинутом поверх строго костюма белом халате. Нервно сжимая одной рукой волосы, второй он прижимал к уху телефон и, безотрывно смотря себе под ноги, на автомате твердил одно и то же.- Хватит! Ты не заставишь меня! Даже не пытайся. Возьми уже свои деньги и свали нахрен из города! Мне осточертело…Он не договорил. С лестницы послышался цокот быстро приближающихся каблуков, и через секунду на этаж влетела взволнованная девушка с ресепшена. Доктор тут же отстранился от телефона, удивлённо уставившись на младшую сотрудницу.- Дмитрий Фёдорович, вы здесь никого не видели? А то у нас клиент в туалет попросился и… пропал.- В смысле пропал? – мужчина неловко завозился, словно его застали за чем-то неприличным. Убрал телефон в карман, а затем, будто опомнившись, изумлённо уставился на девушку, - Лера, какой ещё клиент? Как вообще можно потеряться в наших трёх стенах?- Сама не понимаю. – Валерия озадаченно пожала плечами. – Но мимо меня он точно не проходил. В свободных операционных я посмотрела, там никого. Остался только этот этаж.- Как дети, ей богу. Уверяю вас, сюда он точно не заходил. Пойдёмте вниз, вместе поищем вашего потеряшку.Голоса стали быстро удаляться и, немного выждав для надёжности, Влад бесшумно покинул своё укрытие. Определённо дело принимало неприятный для него оборот. Если его обнаружат слоняющимся по закрытым этажам, объяснить подобное поведение будет непросто. И уж точно, после того никто не станет рассказывать ему про Екатерину. С другой стороны, дух женщины явно не зря привёл его именно к этому кабинету. Там наверняка было что-то, заслуживающее его внимания. Что-то, что могло сдвинуть дело с мёртвой точки. И, поколебавшись около минуты, Влад всё-таки решился заглянуть внутрь, благо дверь по-прежнему оставалась открыта.Обстановка в помещении оказалась довольно скромная. Массивный стол, кожаное кресло. Вешалка для верхней одежды и шкаф, возле дальней стены, с рядами толстых папок на полках. По правую от стола, сторону стояла тумба с офисным сейфом наверху. В углу, под потолком висел небольшой телевизор. Часть стены рядом со шкафом была увешана всевозможными грамотами и сертификатами. Чуть выше которых, красовалась фотография широко улыбающейся женщины. Повернувшись в пол-оборота, она стояла возле знакомого Владу, входа и держала в руках ножницы с кусочком шёлковой ленты. Наподобие тех, что обычно перерезают при открытии новых учреждений или мероприятий. Стандартная обстановка кабинета какого-нибудь главврача средней руки. Не более.А вот чего здесь точно не было, так это призрака Снежинской.Всё это сильно разочаровало Влада, ведь он не нашёл ничего такого, что могло бы объяснить загадочные действия неприкаянного духа. И теперь, ему оставалось только гадать, зачем тот привёл его именно сюда.Время неумолимо поджимало. Влад понимал, что может быть обнаруженным в любой момент, и уже готовился уходить, когда случайно обратил внимание на уголок папки для документов, торчавший из-под бумажной кипы на краю стола. Поначалу мужчина не понял, почему взгляд зацепился именно за него, но затем сознание пронзило недавнее воспоминание. Дух Екатерины, проплывая мимо стойки администратора, в руках держал точно такую же папку… ну, или, как минимум, очень на неё похожую.Будучи уже в шаге от выхода, Влад замер в нерешительности. Прислушался. С первого этажа по прежнему доносились встревоженные голоса, но по лестнице пока никто не поднимался. Мужчина заколебался. Не проверить содержимое папки, особенно после того, как Катя акцентировала на ней внимание, было бы, как минимум, глупо. Но и оказаться застигнутым врасплох, в чужом кабинете, да ещё и роящимся в документах – вариант, мягко говоря, не самый привлекательный. Однако любопытство в итоге победило. И, быстро приблизившись к столу, Влад аккуратно вытянул папку из стопки.Внутри он нашёл большой, бумажный конверт с откровенными фотоснимками обнажённой пары. Судя по изображениям, отдыхавшей в номере комфортабельного отеля. Снятые с различной кратностью зума, с точки зрения качества, фотографии оказались весьма хороши, и Влад с лёгкостью опознал запечатлённых на них, людей. Мужчиной был хозяин кабинета. А вот женщиной… Влад неловко поморщился - женщиной оказалась Екатерина Снежинская.- Ну и что мне со всем этим делать? – недовольно пробубнил он, убирая снимки обратно в конверт.В ту же секунду в кабинете резко похолодало. Изо рта мужчины пошёл белый пар, и он озадаченно осмотрелся. Он ожидал увидеть призрака, какие-то его действия, но вместо этого услышал лишь звук падающего предмета. Среагировав, повернул голову в том направлении и наткнулся на позолоченную фоторамку, лежавшую плашмя возле монитора компьютера. Поднял её, развернул снимком к себе.Что же, чего-то такого он примерно и ожидал.Счастливо улыбающиеся молодожёны. Жених, всё тот же хозяин кабинета и красивая, респектабельная женщина с фотографии на стене, облачённые в свадебные наряды, стояли, обнявшись, с нежностью смотря друг на друга. Невеста выглядела неотразимо, но, несмотря на безупречный макияж и подтянутую фигуру, очевидно, была старше своего избранника. Влад аккуратно поставил рамку на место. «Стало быть, жена узнала…» - предположил он, но закончить мысль не успел.- Что вы здесь делаете?! – голос за спиной прозвучал так громко, что от неожиданности Влад чуть не подпрыгнул на месте.Проклятье! Всего на секунду потерял бдительность и вот вам, здрасьте-приехали!Закусив от досады губу, он несмело обернулся. В дверях, негодующе сжимая кулаки, тяжело дыша, застыл тот самый мужчина с фотографий. Дмитрий Фёдорович. От волнения и беспокойства на его лице не осталось и следа. Только свирепая, слабо контролируемая, ярость.- Я…, - начал оправдываться Влад, - прошу меня простить, я вовсе не хотел врываться. Просто искал туалет и… заблудился немного.- Туалет искал, говоришь? – не отрывая от него пристального взгляда, доктор мягко притворил за собой дверь и сделал несколько шагов навстречу. Перевёл взгляд на папку с фотографиями, которую Влад по-прежнему держал в руках. – А я и не подозревал, что мой кабинет похож на уборную… наверное, всему виной эта дебильная расцветка стен. Говорил же тупице-дизайнеру, что хрень полная. А он мне - это новые веяния…- Так, постойте. Давайте не будем делать поспешных выводов, - Влад медленно отложил папку на стол и примирительно поднял вверх руки, - это всего лишь нелепое недоразумение, не более. Сам не понимаю, как так вышло. Вы не волнуйтесь, ничего другого я не трогал и вообще собирался уже уходить.Влад сделал шаг влево, с намерением обойти мужчину по кругу.- Да нет, дружище. Боюсь, теперь ты уже никуда не пойдёшь.Дмитрий сделал несколько стремительных шагов к столу и, резко распахнув один из ящиков, достал небольшой пистолет. Направил ствол на Влада. Причём сделал это настолько быстро, что тот и понять толком ничего не успел.- За идиота меня держишь? Не знает он, как так вышло… Зато я знаю. Знаю, кто ты. Он предупреждал, что рано или поздно ты придёшь. Вот только я не думал, что случится это так скоро. Ещё и фотографии посмотрел… Вот шнырь! Ладно, сам виноват. Давно стоило от них избавиться. Чёртова слабость.- Постойте… что вы творите? Вы с ума сошли?!- А ты, что думал? Будешь в чужих вещах безнаказанно рыться?- Да я же…- Заткнись! – Дмитрий сделал угрожающий шаг вперёд, обойдя стол. - Закрой рот. Иначе, клянусь, пристрелю тебя прямо здесь! Как собаку…Влад затаил дыхание. Время для него будто остановилось. Даже кружившиеся в луче света частицы пыли на миг, показалось, замерли, а воздух вокруг сгустился, бетонной плитой надавив на грудь. Все посторонние звуки, помимо оглушительного боя его сердца, тяжёлого дыхания доктора и металлического скрипа спускового крючка, миллиметр за миллиметром поддающегося натиску человеческого пальца, разом пропали. Боясь лишний раз пошевелиться, Влад безотрывно, расширенными от ужаса глазами, смотрел в центр ствола, из которого вот-вот должна была вылететь пуля, обрывающая его жизнь, и не мог проронить ни звука.- Дмитрий Фёдорович? Дмитрий Фёдорович, вы здесь?Голос девушки-администратора разрезал тишину и заставил обоих мужчин непроизвольно вздрогнуть. Для Влада это был поистине голос ангела, а вот для доктора нет.Он замешкался. Начал переводить растерянный взгляд с двери на Влада и обратно, пока та не приоткрылась. Воспользовавшись его минутным ступором, Влад стрелой рванулся на выход.- Дми… - увидев перед собой не того человека, которого ожидала, администратор Валерия запнулась на полуслове, но уже через секунду, возмущённо расширив глаза, рассерженно выпалила, - ах, вот вы где! Куда же вы пропали, мужчина, я вас по всей клинике ищу?После привстала на цыпочки и, выглянув из-за плеча Влада, обратилась уже к доктору. Успевшему к тому времени спрятать руку с оружием за спину.- Дмитрий Фёдорович, про этого пациента я вам говорила. Что же вы его задерживаете? Мария Ивановна там извелась уже вся.- Как выяснилось Валерия, вы были правы. Мужчина и вправду немного заблудился. Представляете, случайно ко мне в кабинет забрёл. Где мы, собственно, и встретились. Я заверил его, что он не пожалеет о сделанном выборе в пользу нашей клиники. Так что передайте Марии Ивановне - на кону репутация всего коллектива. Я очень рассчитываю на её квалификацию.Доктор деланно улыбнулся, хотя во взгляде, красных от напряжения, глаз, продолжал гореть огонь. Девушка несколько смутилась и, приоткрыла было рот, намереваясь сказать ещё что-то, но не успела.Невнятно извинившись, Влад протиснулся между ней и стеной, и пулей бросился к лестнице. Сбежав на первый этаж, наткнулся на ничего не понимающую женщину в белом халате и медицинской маске. Чудом не сбил её с ног. Бросил на ходу - «простите». Прихватил со стойки ресепшена паспорт и, плечом толкнув входную дверь, опрометью выскочил на улицу.Задыхаясь от волнения, он добежал до машины. Плюхнулся в кресло водителя, судорожно захлопал по карманам в поисках ключей. Отыскав, ещё с минуту не мог попасть в замок зажигания - так сильно тряслись руки. Когда же, наконец, тремор удалось победить, и двигатель глухо заурчал, мужчина с силой вдавил педаль газа в пол.В голове творилось черти что. Мысли метались, словно запертые в клетке дикие птицы. Влада бил озноб. Впервые в своей жизни он оказался настолько близко к смерти. Ещё, возможно, каких-то несколько секунд и всё! А ведь прежде с ним подобного не случалось. Все его, так называемые, расследования всегда заканчивались куда проще. Нашёл родственников, сделал анонимный звонок или отправил письмо с левого аккаунта. В таком духе. А теперь что? Что теперь?! Влад нервно стучал пальцами по рулю, с трудом контролируя поток снующих по обеим сторонам дороги, автомобилей. Да ещё и паспортные данные на компьютере остались! Вот же идиот! О чём только думал? Теперь этот псих без труда отыщет его, стоит только захотеть. А он захочет, наверняка захочет. Ведь, судя по его реакции, в смерти Екатерины виноват не жена доктора, а он сам. Наверное, испугался, что ей станет известно…Чёрт! Чёрт! Чёрт!Не сдержавшись, Влад несколько раз с силой ударил по рулю. Это же надо было умудрится в такую жопу влезть! С другой стороны, а кто знал, что боссом Екатерины окажется грёбанный извращенец?!Надо звонить в полицию. Точно! И как можно скорее. Только что он им скажет? Здравствуйте, не подумайте ничего такого, я просто иногда привидения вижу. И по наводке одного из них залез без спроса в чужой кабинет. Наткнулся на фотографии голых людей и теперь один из них мечтает меня пристрелить… не поможете как-то решить вопрос?Дебил…Размышляя подобным образом, Влад и не заметил, как стал потихоньку приходить в себя. Уровень адреналина в крови медленно, но снижался, а учащённое дыхание постепенно приходило в норму.А если на дурака? Так и сказать - заблудился, случайно увидел снимки, типа были по столу разбросаны, узнал девушку из новостей. Вот - звоню, сообщаю? Чокнутого доктора возьмут и по горячим следам расколят. Вариант же, разве нет?Ну, да, он же настолько тупой, что оставит фотки лежать на столе. Ровно, пока за ним не придут, да? Идиот… Думай, думай лучше, Владик. Думай!Управление автомобилем отвлекало и мешало как следует сосредоточиться. Мужчина принялся посматривать по сторонам, ища место, где можно припарковаться и спокойно осмыслить свои будущие действия. Как вдруг заметил в зеркале заднего вида, резво отделившийся от основного потока, чёрный автомобиль. Стремительно набирая скорость, тот уверенно сближался с его машиной. Интуитивно перестроившись сначала в одну полосу, а затем в другую, Влад вскоре убедился, что его хаотичная траектория не случайна.Сердце, подстёгнутое свежим всплеском адреналина, вновь зашлось в сумасшедшем бое. Виски сдавило. Теряя контроль, Влад вдавил педаль в пол, увеличивая скорость. Бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида и убедился, что чёрный автомобиль не только не отстал, но и наоборот, значительно ускорил движение.Лавируя и маневрируя в потоке автотранспорта, две машины пронеслись один перекрёсток, затем второй, третий. На подъезде к очередному, на светофоре заморгал зелёный, но тормозить Влад не рискнул. С криком: «Ох, ты же Катя, Катерина, блин, спасибо тебе!», он до упора вдавил педаль газа в пол и промчался через пересечение дороги на вспыхнувший жёлтый. Игнорируя уже красный, чёрный автомобиль проследовал за ним.Две машины влетели в один из спальных районов на окраине города и следующие несколько минут Влад как мог, кружил по его улицам, пока чудом не вырулил загород. Он и сам не понял, как так вышло, но дорога непостижимым образом привела его к тому самому мосту, с убийства на котором вся эта история и началась.Твёрдое покрытие быстро закончилось. Ревя двигателями, автомобили выехали на грунтовку и дальше мчались по ней, пока та не сузилась до узкой дорожки, предназначенной разве что для езды на велосипеде. Не видя другого выхода, Влад ударил по тормозам. С визжащим звуком, машину развернуло поперёк дороги и проскользив по инерции небольшое расстояние, она неподвижно встала, частично скрывшись в облаке встревоженной пыли.Распахнув дверцу, мужчина выскочил из салона и изо всех сил бросился бежать в сторону моста, рассчитывая скрыться в лесопосадке на другой стороне. Однако добраться успел лишь до середины. Сзади громко окрикнули:- Стой, сука, не то, клянусь, пристрелю!Влад замер и машинально поднял руки над головой. Медленно развернулся. В основании моста, держа в руках всё тот же пистолет, тяжело дышал доктор.- Ты… ты… - несколько раз сбивчиво повторил он, пытаясь отдышаться, - ты блять, чего творишь? Ты кто вообще такой? Это моя жена тебя прислала? Или её шизанутый отец?- Пожалуйста, не стреляйте. Я расскажу всё, что вы попросите. – На одном дыхание выпалил Влад, не сводя обезумевших глаз с пистолета. – Я не знаю ни вашу жену, ни тем более её отца. Но вы правы, в клинике я оказался не случайно. Меня привели… Катя меня привела. Она хотела, чтобы я нашёл фотографии.- Кто… кто тебя привёл?!На мгновенье доктор растерялся и даже начал опускать оружие. Правда, быстро спохватился и снова вытянул руку в направлении Влада.- Ты чё за хрень несёшь, придурок? Какая ещё Катя?!- Снежинская.- Снежинская? Ты кого лечишь? На голову, сука, больной? Снежинская мертва. Уже месяц как!- Мертва, всё верно. Однако прямо сейчас жаждет справедливости…Дмитрий изменился в лице. В глазах промелькнуло недоумение.- Да что за… о чём ты говоришь? Какая нахрен справедливость?!То ли сказывался стресс, то ли Влад подсознательно примирялся с происходящим, но он внезапно почувствовал себя намного увереннее. Медленно опустив руки, он с вызовом продолжил.- Она хочет, чтобы ты ответил за то, что сделал!- Я сделал?! А ну, просвети.- Ты убил её… Зачем ты это сделал? Она шантажировала тебя? Или ты тупо испугался, что о вашей связи узнает жена?- Я?! Ты сдурел, малохольный?! Да я любил её больше жизни. Я бы никогда её и пальцем не тронул.Услышав последние слова доктора, Влад на время опешил. Он так быстро убедил себя в версии неверного супруга, что другие возможные варианты попросту не приходили ему в голову.- Тогда… - очнувшись, растерянно пробубнил он, - что ты здесь делаешь? Зачем преследуешь меня?- Охренеть, ты серьёзно? – Дмитрий запнулся, словно не был уверен, что стоит продолжать говорить. Помялся в нерешительности пару секунд, а затем, резко набрав в лёгкие воздуха, выдохнул. - Я здесь, потому что…И вдруг осёкся.Как-то странно закряхтел, застонал. Непонимающе моргнул пару раз, вопросительно уставившись на Влада. Между сжатых губ вспенилась кровь, и через секунду он болезненно сплюнул на грудь тёмный сгусток.- Потому что это был не он. – С этими словами из-за спины доктора вышел ещё один мужчина. Сергей. Тот самый, близкий друг Снежинской, что со слов Маргариты, принимал непосредственное участие в её поисках.Изумлённо вытаращившись на него, Влад судорожно пытался понять, как тот смог подобраться к ним настолько незаметно.Между тем Сергей, с каменным выражением лица выдернул из тела доктора лезвие большого, охотничьего ножа и, тщательно вытерев кровь о плечо прибывающей в прострации, жертвы, вальяжно направился навстречу Владу.В тоже время ноги доктора подкосились, глаза закатились вверх и, безвольно опустившись на колени, Дмитрий замертво рухнул лицом на деревянный настил моста.– Это сделал я. Я убил её.- Вы? Я… я не понимаю. Что всё это значит?!- А то и значит. Мы вместе приехали. – Мужчина небрежно кивнул в сторону мёртвого доктора. – Хотел убедиться, что эта мышь справится с поставленной задачей. Но, как мы только что убедились, этот мягкотелый любитель отельных потрахушек ни на что, кроме как разводить жёнушку на деньги, не способен. Да и насрать, если честно.А насчёт Катюхи я тебе так скажу. Она давно напрашивалась. Так что сама виновата, мразь. Она же мне ещё со школы глазки строила. Чуть что, Сергей приди, Сергей помоги. А когда всё в порядке, лишний раз и не вспомнит. А что при этом Сергей чувствует, плевать с высокой колокольни. Тварь тупая!Я когда про недоноска-то этого узнал, решил всё. Достала! Хватит с меня этих игр лядских. Наделал фоток, как они в отеле кувыркаются и ей подбросил. Естественно анонимно. – Сергей самодовольно заулыбался. - Пишу, мол, хахалю своему передай, пускай готовит деньги, не то кранты ему. И ценник такой заломил, дай бог каждому. А она, прикинь, че учудила. Сама на встречу пришла. Заявила, что никому ничего говорить не будет и, если хочу, могу фотки обнародовать, ей наплевать. Ей вроде как даже лучше, если он с женой разведётся. Естественно узнала меня, пристыдила. Я на колени перед ней упал, прощения стал просить. Мол, извини, прости, чёрт попутал. Уверял, что жить без неё не могу, что сделаю всё, что скажет. А она возьми и начни про этого лоха распинаться. О чём ты, говорит? Куда тебе? То ли дело Димочка. У него деньги. Статус. Настоящий мужик. А ты, говорит, кто – никто! Ну, я и сорвался. Взял, да и утопил сучку. Вот прямо здесь, с этого самого моста сбросил. Только прежде всю душу из блядины вытряс.Потом, когда в себя-то пришёл, очканул малость, что в тюрягу загребут. Но, на моё счастье, менты у нас не шибко рьяные оказались, долго не парились. За первую неделю не нашли её, да и забили. Я успокоился, расслабился. Даже за Риткой приударить решил. А тут ты… Как чёрт из табакерки.Ритка баба не дура. Мы втроём с самого детства друг друга знаем. Если ей правильные вопросы задавать, может и ляпнуть лишнего. А я рисковать не люблю. Так что, имей в виду, её смерть на твоей совести.Хотя сейчас не об этом.Дальше – больше. Вспомнил про фотки. Козлу этому показал. Чтоб ты знал, его бизнес исключительно на жениных деньгах держится. Своих у него нет и отродясь не было. Предложил выбор – либо он с тобой разберётся, либо я рассказываю полиции, якобы их мне Ритка передала. Что мгновенно сделает его подозреваемым номер один.Рассказывая, Сергей не переставал угрожающе сближаться. Влад, в свою очередь, медленно пятился назад. Совершенно не представляя, что предпринять против здорового, вооружённого мужика. В конце концов, ткнувшись спиной в парапет моста, он был вынужден остановиться.- Я хрен знает, что ты за чёрт такой. – Сергей замер в шаге, непрерывно буравя его ненавидящим взглядом. - Но не журналист точно. Городок у нас маленький, проверить несложно. Посему, перейдём к сути. Прежде чем выпотрошить тебе кишки, хотелось бы услышать ответ на до боли простой вопрос. Откуда. Узнал. Про Катьку?- Я ж-же говорил. – Заикаясь от волнения, выдавил Влад. - Она сама… Её дух…Два стремительных удара в грудь и челюсть сбили мужчину с ног. Застонав от боли, он скорчился в ногах у своего мучителя. Сергей подскочил к нему и несколько раз ударил ногой в живот. Смачно сплюнул, и демонстративно разминая руки, отошёл на несколько метров. Словно давая сопернику возможность наладить дыхание и прийти в себя. По ходу снял куртку, отбросил в сторону и, снова повернувшись к Владу лицом, злорадно заявил.- Итак, козлина, хочется по-плохому? Без проблем. Место здесь тихое, безлюдное. Помешают нам вряд ли. А повеселиться я завсегда готов!С треском сжав кулаки, он словно бульдозер двинулся на свою жертву. Влад к тому времени успел встать на колени и исподлобья наблюдал за этими действиями. Он уже понял, что с этой секунды его жизнь повисла на волоске. Быстро сообразив, что контратака, возможно, его единственный шанс, Влад зарычал, словно раненый зверь и, вскочив на ноги, изо всех сил ринулся навстречу противнику. Наклонив голову вниз и немного в сторону, всей массой своего тела врезался в бугая. Уперевшись плечом в живот, схватил того за ноги, приподнял над поверхностью моста, и по инерции протащил до ограждения. На которое, с разгона и обрушил громадную тушу.Слабая конструкция не выдержала. Под тяжестью двух мужских тел, сначала наклонилась, а затем, надломившись, и вовсе повалилась вниз. Противники даже опомниться не успели, как оказались в холодной воде.Намертво сцепившись друг с другом, они поначалу камнем пошли на дно. Но вскоре, не имея возможности сделать вдох, опомнились и, синхронно расцепившись, оголтело устремились вверх.Добравшись до поверхности, судорожно наглотались вожделенного воздуха и с ещё большим ожесточением набросились друг на друга.Будучи крупнее, Сергей одной рукой давил противнику на плечи, пытаясь утопить, а второй бил по лицу. Влад же, обхватив каменную от напряжения, шею, старался задушить напавшего на него, человека, беспрестанно ища большими пальцами его глазные яблоки. К несчастью для него, скромных физических возможностей было явно недостаточно, да и те, что имелись, таяли буквально на глазах. Удары по лицу становились всё ощутимее. Сергей, будто и не уставая, только и делал, что наращивал их количество. Отчаянно стремясь сломить волю Влада и вынудить ослабить хватку.Вскоре его тактика принесла первые плоды. Глаза Влада заволокло туманом. Пальцы на шее Сергея против воли разжались и, предвкушая победу, тот перестал бить противника. Вместо этого, он надавил ему на плечи второй рукой, с головой погружая в мутную воду.Ослеплённый яростью и приближающейся победой, он не заметил, как позади, на поверхность воды со дна поднялась и полопалась россыпь воздушных пузырьков. Одна. Вторая. Затем там же, под толщей мутной воды, мелькнула тёмная тень проплывающего существа.С азартом обезумевшего человека, высунув от волнения язык, Сергей продолжал топить свою жертву. А в это время, за его спиной всплыло полотно чёрных волос. Которое, стремительно распространяясь во все стороны, принялось планомерно заполнять ближайшее пространство.Ещё через несколько секунд центр копны приподнялся и стал вытягиваться вверх, выталкиваемый медленно всплывающим из-под воды женским телом. Её грудь и лицо были скрыты, туго облепленные чёрной завесой волос, вперемешку с водорослями и тиной, но ярко-красные глаза, наполненные гневом и ненавистью, отчётливо пробивались между влажными прядями.Влад уже практически прекратил сопротивляться, когда давление на плечи, неожиданно, прекратилось. Более того, даже оставаясь под водной толщей, он явственно различил, как Сергей неистово заорал. Забил в ужасе руками и ногами. Задёргался, заметался, пытаясь сбросить с себя что-то большое и тёмное, взобравшееся ему на плечи.Придя в себя, Влад забарахтался и рванул на поверхность. Всплыв, жадно задышал и, пользуясь непонятной заминкой Сергея, поплыл в сторону берега.Добравшись, по-прежнему оставаясь в воде, но уже ощутив под ногами сушу, обернулся, проверяя, что его не преследуют. Ожидал увидеть Сергея, подсознательно готовился к отражению его атаки, но вместо сумасшедшего убийцы за спиной, увидел… женщину. Прямо там, где ещё минуту назад чудом не утонул.Обхватив барахтающегося Сергея за шею, с горящими от ненависти глазами, злобно скалясь, и яростно визжа, она сидела у него на плечах, всеми силами стараясь утопить его.Мужчина неистово сопротивлялся, отмахивался руками. Пытался схватить её за волосы, скинуть с себя. Но силы, очевидно, были неравны. Женщина словно и не замечала его бесполезных потуг. Безумно смеясь, он иногда ослабляла давление, позволяя Сергею вынырнуть и глотнуть воздуха, а затем снова набрасываясь на него, с ликующей радостью погружая обратно в пучину.Настал момент, когда измотавшись и нахлебавшись воды, Сергей начал замедляться. Сил на сопротивление не осталось, и он тупо старался удержаться на плаву. Мёртвая женщина ненадолго отпустила его и проплыла вокруг пару раз, наслаждаясь моментом. А затем, с ещё большим остервенением вновь бросилась к своей жертве и, в ужасе вытаращив глаза, Сергей ушёл под воду, мгновенно скрывшись в её тёмных недрах…Влад не запомнил, как оказался на берегу. Как отплёвывая воду, спотыкаясь, бежал к машине. Как давил на педаль газа, покидая кошмарное место и едва удерживал, трясущимися руками, руль. Как ворвался в квартиру, как сходу влил в себя стакан водки. Как затем долго и болезненно блевал, раз за разом прокручивая в голове сцены обоих убийств.И лишь позже, утром следующего дня, когда, дрожа от похмелья и стуча зубами о чашку с кофе, он смотрел новости, ему, наконец, стало лучше. Показывали сюжет про убийство на мосту мужа известной в городе предпринимательницы. Про утонувшего мужчину, вероятного убийцу, и случайно обнаруженное в воде, тело молодой женщины - Снежинской Екатерины, пропавшей месяц назад. А также про измучившихся в неведении, родственников, внезапно обрётших возможность попрощаться с любимым человеком…Перестав дрожать, Влад отставил кружку и, поднявшись из-за стола, подошёл к окну. Задумался. Вероятно, у полиции вскоре должны будут возникнуть к нему вопросы. И вполне возможно, есть смысл куда-нибудь уехать на время. Пока всё не уляжется. Куда-нибудь, где тепло и есть море. А почему нет? Отдых бы ему определённо не помешал. Хотя, если подумать, в этот раз лучше бы обойтись без открытых водоёмов.По утреннему светло-голубому небу плыли эшелоны пушистых, белых облаков. Гонимые ветром, они постоянно видоизменялись, сливались друг с другом, принимая всё более причудливые формы. В какой-то момент мужчина разглядел в одной из них улыбающееся лицо молодой женщины. Женщины, чей дух, наконец, обрёл свободу. Той женщины, что прямо сейчас была ему безмерно благодарна...КОНЕЦ

Ключевые слова: Маньяк женщина-призрак мужчина авторская история

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