Дар

Новость отредактировал Estellan - 7-10-2023, 22:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Слепой стрелец Просмотров: 397 Комментарии: 2 +5 7-10-2023, 22:12 by

Очередной рабочий день закончился и я иду домой. Лето, но не особо жарко: на улице чуть больше двадцати градусов и приятный, ласкающий ветерок. Дома ждет Муха - немецкая овчарка, официально Мухтар конечно же, но для своих просто Муха - воспитанный, умный мальчик трех лет, мой питомец и верный друг, которого надо накормить и главное с ним погулять. Накормить надо и трехшерстную, пушистую кошку - Муську, да еще и не обделить вниманием, она тоже ждет и кода прихожу домой, всегда встречает в коридоре: просится на руки, громко мурлычет и трется о ноги, при этом зачастую не упускает шанс задеть по носу лапой, крутящегося тут же Муху. Муха же стойко выдерживает Муськины причуды, иногда фыркая и чихая, но никогда не зарычит и не облает эту вздорную даму.Сегодня даже в магазин заходить не надо, дома все есть, даже несколько бутылок пива и полкило вяленой пеляди, чтобы увеличить положительный эффект от просмотра какого-нибудь фильма. Я достаю из кармана сумки связку ключей, открываю с помощью магнитного ключа дверь в подъезд, поднимаюсь на свой третий этаж, замечая периферийным зрением мужскую фигуру, которая спускается с четвертого этажа, отпираю дверь и захожу к себе в квартиру. Но переступив лишь одной нагой через порог получаю сзади удар в печень весьма солидным тесаком, напавший при этом хватает сильной рукой за голову, оттягивая ее назад и просто вталкивает меня в квартиру, закрывая за нами дверь ногой. Все плывет перед глазами, знакомый вид собственного коридора хоть и плавно, но довольно быстро теряет цвет под натиском серого тумана, застилающего глаза и напоследок правая рука нападающего наносит удар в шею. Теперь со стороны наблюдая за происходящим, вижу как Муха хватает за руку, держащую окровавленный нож, мужика среднего роста и даже худощавого, в серых джинсах и серой толстовке с накинутым капюшоном, отчасти скрывающим его лицо. Мужик несколько раз яростно бьет Муху в нос, Муха отскакивает, затем бросается снова, ему удается вцепиться в левую руку, он закусил ее основательно, рвет плоть врага, разрывая мышцы и кровеносные сосуды. Ошалевший от боли, серый мужик бьет собаку ножом, бьет по площадям, нанося множественные удары, пока Муха обессилив не ослабляет хватку, оставив окровавленную руку врага и падает на пол. Теперь я замечаю, что у мужика даже кроссовки из какого-то серого материала, но теперь он с ног до головы перепачкан кровью, кровью нашей, да и своей тоже. Он стягивает с себя толстовку и устало садиться на тумбу, стоящую под вешалкой для одежды, даже не садиться, а как-то обессилив плюхается на нее чуть не раздавив Муську, которая с фырканьем выскакивает у него из за спины и этот придурок умудряется схватить ее за шкурку, почти у копчика и вытягивает перед собой на слегка согнутой в локте руке, пытаясь внимательно рассмотреть кошку. Муська, прямо как резиновая, с шипением выгибается и дотягивается своими когтистыми лапами до лица обидчика, тот вскакивает и с размаху, с дикой силой кидает кошку о тумбу на которой только что сидел, одним махом отобрав у нашей красотки все ее девять кошачьих жизней. Затем он, перемотав толстовкой покалеченную Мухой руку и сняв кроссовки, вышел в подъезд, с площадки, что между третьим и четвертым этажом принес сумку, в ней оказался точно такой же комплект одежды. Нет он не ушел переодевшись, до глубокой ночи этот серый человек приводил себя в порядок и надо сказать, что нападение он тщательно продумывал, у него в сумке оказались даже обезболивающие, какой-то антибиотик и перекись водорода. Только ночью он покинул квартиру, прикрыв за собой дверь, а в сумке у него лежал комплект испачканной кровью одежды и в кармане сумки, в пакетике, срезанный все тем же ножом, клок моих волос.Жутко уставший, мокрый от пота, но не измученный жарой, а в каком-то холодном поту, я открыл глаза, рядом с диваном, на полу рядышком сидели Муха и Муська, глазами совы уставившись на меня. Чем же я их так удивил? Сильно храпел, матерился или просто кричал во сне? А сон был действительно жуткий и очень реалистичный. Благо сегодня выходной и можно никуда не торопясь обмозговать все увиденное в сегодняшнем сне, опять же, относительно, ведь надо идти гулять с Мухой и кормить моих шерстяных друзей. Жути добавляет то, что я стал замечать, что во сне иногда вижу недалекое будущее.Это началось после того, как этой зимой, я поскользнувшись, как говорится на ровном месте, неудачно упал на улице на спину, ударившись при этом затылком о гранит мостовой. Ну в жизни бывает, что иногда зимой в гололед возьмешь да и шмякнешься, но со мной это всегда очень редко происходило, да и падать всегда умел грамотно. Но это же раньше, а теперь когда мне уже за пятьдесят: первое и пока единственное падение нынешней зимой, не обошлось обычным акробатическим этюдом, даже в глазах потемнело после удара, чуть совсем не отключился. Под любопытные взгляды прохожих и ожидающих автобус людей на остановке, расположенной чуть поодаль от места моего падения, какой-то паренек лет двадцати на вид, помог тогда мне подняться и предложил вызвать скорую или довезти домой на такси. Я естественно отказался, так то я еще вполне могу о себе позаботится ведь совсем еще не старый и не больной, и даже в состоянии ходить, и бегать не падая, ну почти. Одного конечно понять не могу, чем асфальт кому-то помешал и зачем его повсеместно, в центре нашего города надо было заменить на гранит, ведь что ни говори зимой ходить удобнее по асфальту. Хотя у нас теперь снег все чаще убирают при помощи любой малогабаритной техники, на которой навешивается оборудование в виде закрепленной, вращающейся щетки с пластиковой щетиной и после нескольких проходов по дорожке такой техники, особенно при температуре воздуха не выше, чем минус пятнадцать, утрамбованный ногами снег, спекается в тонкую корочку льда, и ходить по таким тротуарам - просто квест какой-то. Но ходить зимой по чистой гранитной плитке, или по плитке слегка припорошенной свежим, пушистым снежком, весьма рискованное дело и более опасное, чем ходить даже по обледенелому асфальту.Так, через какое-то время после этого неприятного падения, стал замечать за собой, что наиболее яркие события текущего дня, я уже вроде как бы видел во сне, за несколько дней до произошедшего. Тут конечно надо сказать, что жизнь моя не блещет разнообразием: дом, работа, иногда вылазка с другом на рыбалку, ну рыбалка - громко сказано, скорее та же пьянка, только на природе. Это в детстве мы ходили на рыбалку рыбу ловить, а теперь скорее ездим ее удивлять. Заметить при такой жизни дар предвидения, который внезапно появился и проявляется в виде вещих снов, думаю любому было бы не просто. Поэтому в самом начале дар свой воспринимал просто как дежавю, но через какое-то время стал обращать внимание на очень реалистичные сны, пытался их зафиксировать в памяти, в момент пробуждения, а далее следить за дальнейшим развитием событий. Окончательно убедился в правильности своих догадок, когда однажды приснилось, что некая ассоциация предпринимателей, предложила министру труда ввести шестидневную рабочую неделю, ну прямо как будто ее до этого по факту не было. Казалось бы не сон - бред, а нет, через неделю информационные каналы оповестили, что сия глупость исполнена, да еще и обращение к министру в письменной форме подано было. Ну я все больше и больше начинаю понимать за что в одна тысяча девятьсот семнадцатом году буржуазию обнулили.Так что к последнему, столь жуткому предупреждению, я отнесся весьма серьезно: возвращаясь с работы всегда обращал внимание, на тех, кто находиться в подъезде и даже возле него. Прошла почти неделя, с тех пор как я увидел неприятный сон и пришла пятница. В холодильнике, прямо как и во сне, ожидает несколько бутылок пива и пакетик с вяленой пелядью, есть чем покормить Муху, да и Муську. Поднимаясь, заранее приготовил нужный ключ и от площадки, что между вторым и третьим этажами, резко увеличил скорость, прыгая через ступеньку. Открывая дверь заметил быстро спускающуюся фигуру в сером и понял, что не успеваю нырнуть в свою квартиру и когда замок был открыт, развернулся лицом к нападающему. Что было сделано весьма вовремя: перехватив руку с ножом, выброшенною для удара, я толкнул человека в сером себе в квартиру, развернув его при этом спиной к своей двери и собственно говоря распахнул эту самую дверь его спиной. Муха, ждавший за дверью набросился сходу на серого человека, резко рванув его за капюшон, а когда он потеряв равновесие стал падать спиной вперед, отскочил в сторону. Человек же в сером, не выпуская нож из правой руки, перелетев через дверной порог с силой ударился затылком о противоположную стену коридора. Квартира, в которой я живу в народе называется «Тэшкой»: узкий коридор, справа он заканчивается выходом в комнату, слева поворотом на кухню, есть и еще одна комната, вход в которую почти напротив входной двери, но смещен чуть влево, вот этого вот «чуть» и хватило, чтобы я услышал этот звук, даже не знаю с чем его сравнить, если бы я когда-либо слышал, как ломаются кокосы, возможно я бы его сравнил с ним, но подобный звук я услышал впервые - звук толи сломанного позвоночника, толи треснувшего черепа, а может и их синхронное звучание. В шоке, под непрерывный лай Мухи и утробное ворчание Муськи, принявшей боевую стойку на тумбочке, я смотрел как умирает человек в сером.Даже не знаю, сколько времени точно так простоял над трупом, но когда пришел в себя, что конечно же весьма относительно, не стал проверять у неподвижного тела пульс или дыхание, просто вызвал полицию и скорую. Теперь даже думаю, что поступил опрометчиво, а вдруг этот серый был бы жив и все могло опять почти так же как и во сне закончиться.Я уже знаю, что этот человек, если его вообще можно так назвать, был маньяком, которого давно безуспешно пыталась поймать полиция, да и Следственный Комитет и на его счету, только предположительно было более десяти эпизодов, связанных со смертью человека и даже целой семьи.А в нашем случае была еще пара интересных моментов о коем не могу не упомянуть: лицо у этого маньяка было с двух сторон расцарапано кошачьими когтями и царапины те были примерно недельной давности, точнее, даже не царапины, а следы в виде небольших тонких шрамов, такое впечатление, что Муська в моем сне все же до него добралась наяву, оставив на его физиономии вполне материальные отметины, а еще я обратил внимание, что после того самого сна, Муська Муху задевать перестала, даже спят иногда вместе у порога, дружба у них весьма крепкой стала.Несмотря на все «подвиги» этого урода, дело о превышении допустимой самообороны, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего, в отношении меня до сих пор не прекращено и хорошо еще ,что не заточили в КПЗ, ограничились подпиской о невыезде. Что будет дальше я даже не догадываюсь, да, и это мне, даже пока не снилось.

Ключевые слова: Дар предвидение кошмар авторская история

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