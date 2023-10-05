Не то, чем кажется 11

Estellan Просмотров: 257 Комментарии: 0 +3 5-10-2023, 19:18 by

С водой в самом доме вопрос еще предстояло решить. Так что, пока пришлось обходиться колодцем во дворе, ведрами и большим тазом, в котором сначала, довольно брезгливо, умылась Клара, а потом уже и я. С одеждой было сложнее. Куртка очистилась относительно легко. А вот что делать с рубахой? Почистить магией? Мы как раз решали этот вопрос, на данный момент, перетягиванием каната, в роли которого выступала моя мокрая рубаха и обмениваясь репликами в духе:- Не надо, я знаю, чем эта ваша магия может закончиться.- Да давай ее сюда, пара мгновений, и она станет как новая…- Клара, я видел во что способны превратить вещи боевые маги, занявшиеся чисткой. Мне не нужна рубаха ни в мелкую дырочку, ни в одну, но большую…- Да ты… - магичка разжала руки как раз в тот момент, когда я дернул многострадальную одежду в очередной раз.Вот тогда главная дверь чуть не сорвалась с петель, распахиваясь, за ней, едва не получив по лбу хлопнувшей о стену и закрывающейся обратно дверью, стоял Эрик. С самым зверским выражением лица, оружием наперевес и написанной прямо поверх выражения – жаждой убийства. За его плечом маячил тощий помощник Клары.- Что за… - прорычал я, развернувшись к незваным гостям, оскалившись.- А-а-а! Нечисть! – завопил Лорн и тут же хлопнулся в обморок, перегородив Эрику пути для отступления.- Да что ж ты будешь делать? – проводил я взглядом упавшее тело, а потом поднял вопросительный взгляд на наемника.- Отойди от нее! – с неожиданной для него храбростью гаркнул тот.М-да, пожалуй, кольцо стоило бы надеть обратно. А еще… не столь резко реагировать на гостей. Впрочем, с гостями сегодня и без того как-то не заладилось.- Опусти оружие, - спокойно велел я наемнику, нехорошо прищурившись.- А то – что? – тот крепче сжал свой меч. – Ты меня, как Клару? Это ведь кровь? Так? – вопрошал Эрик, сверкая глазами. – Клара? Что он с тобой сделал? Мне тоже сигнал пришел о вторжении.- О вторжении? – я перевел взгляд на магичку.- Да, я поставила охранный контур на нашу территорию. Тоже подозревала, что Коты вернутся. И подвязала на нее всех, кто со зданием связан, - кивнула она мне, а потом развернулась к Эрику. – Нет, это не моя кровь. Он мне ничего не сделал, успокойся. Просто к нам пробрались незваные гости, а Данмор успел добраться сюда первым.- И он их?.. – ужаснулся наемник.- Не-е-ет, - глубоко вздохнула та. – Они ушли. Все трое. На своих ногах. Могу тебе поклясться.- Ты уверена? – уже не так уверенно спросил Эрик, но оружие все же опустил.Я же, воспользовавшись моментом, все же откопал в кармане кольцо и надел его. После чего дошел до двери, осмотрел бесчувственное тело и, легко подхватив его, затащил внутрь. Не хватало еще, чтобы ночные гуляки застали столь занимательную сцену.- Эрик, если ты настолько боишься меня, что не доверяешь, может, тебе будет лучше вообще с нами больше не работать? Я вовсе не обижусь, - бросил я ему, проходя мимо, от чего мужчина смутился окончательно.- Прости, я…- Не надо, - мотнул я головой. – Лучше дверь закрой. Если она еще закрывается.Дотащив свою ношу до единственной в холле лавки, я устроил там обморочного, легко похлопал того по щекам. Не добился особых результатов и оставил это дело Кларе. Сам же ухватил Эрика за рукав и увел в будущую столовую.- Послушай, Данмор… - начал тот, но я оборвал его жестом.- Эрик, если ты планируешь продолжать с нами работать, то мне нужно, чтобы ты верил мне. А ты мне не веришь. Для тебя я – монстр. И я это вполне могу понять. Не знаю даже, что может быть гарантией того, что я не наврежу тебе или Кларе. В конце концов, мне нужны союзники. Мне нужны те, кому я смогу доверять так же, как самому себе. И кто ровно так же будет доверять и мне. Если этого нет, то и совместной работы не получится. Именно так была построена работа в Треугольнике. Да, мы все были людьми. А теперь я не человек, и, если это проблема…- Так ты действительно собираешься возродить Треугольник? – перебил меня наемник.Я задумался. А возможно ли вообще возродить отряд, который почти полностью мертв? Нет. Но можно собрать новый. Если понадобится – обучить.- Возродить Треугольник невозможно, Эрик, - вздохнул я. – Он был задуман мной, Девоной и Каром в то время, когда мы были еще детьми. Это было нашей мечтой. Нашей целью. Недостижимой, как мы тогда думали. Но мы смогли. Не сразу. На это ушло много времени. Потому, отряд и был изначально прозван Треугольником. Нас было трое. Мы были молоды, горячи и считали, что непобедимы. Мы верили в то, что делали. Любой из нас с легкостью умер бы за другого. Остальные четверо присоединились к нам позже. Но в любом из них я мог быть уверен. Я не знаю, возможна ли подобная связь сейчас в принципе. Да, я доверил тебе и Кларе свою жизнь, когда вернулся в город. Когда открылся. Я и не планировал пугать тебя. Просто, так получилось, что, чтобы вернуться… мне пришлось измениться, хоть это было и не мое решение.- Если ты так мне доверяешь, - Эрик перевел взгляд, разглядывая что-то за моей спиной. – Ты ведь… ты хочешь… сделать нас такими же, как ты?Так вот, чего ты боишься? Что я на тебя наброшусь из-за угла, чтобы тоже сделать нежитью? Поэтому столь бурная реакция на мою природу?- Нет, Эрик, - я качнул головой. – Отряд сильнее, когда в нем сочетаются люди, ну, или, в данном случае, не только люди, с разными талантами. Я не планирую кого бы то ни было обращать. К тому же… как я понял, не все возвращаются с моста над пропастью вечности. Гораздо легче его перейти или сорваться, чем вернуться. А я не готов рисковать ни тобой, ни Кларой лишь для того, чтобы в отряде появился еще один Высший. Как я уже сказал, магия Клары не сможет полностью заместиться силами нежити. Твои таланты – тоже. Да и хотел бы ты навсегда утратить вкус к выпивке? И «навсегда», в данном случае, не фигура речи.Знаешь, Эрик. Когда я стал таким… у меня не было выбора. И вариантов тоже не было. Я не мог сражаться, не мог больше бежать, меня догоняла разъяренная толпа, жаждущая разорвать на части. Я был бы мертв в любом случае.- Тогда ты планируешь нам тоже поставить клеймо? – вопросительно изогнул бровь наемник, пожалуй, впервые с нашей встречи на заднем дворике таверны, посмотрев прямо мне в глаза.- Я думал предложить вам клеймо. Но, опять же, если вы этого захотите. Все же… связь Треугольника, запаянная магией, драгоценной рудой и словами клятвы это не совсем то, от чего можно легко избавиться. Вы должны быть готовы. Помимо этого… это чертовски больно, почти полностью опустошает нескольких магов, и связывает ментально крепче любых заверений лояльности. Если тебя с ней поймают…Я оборвал себя, вспомнив, что рассказывал Старик о гонениях даже против подражателей. Эрик кивнул.- Я скажу тебе, когда…- Когда что? – в разговор вмешалась Клара, удерживая за плечи все еще довольно бледного, но уже почти сознательного помощника.- Когда придет время, - загадочно закончил я. А потом добавил. – Как наш пациент?- Пациент – отлично, думаю, надо бы ему по-быстрому сварганить крепкий отвар. Как жаль, что я забыла сказать Лорну, что оставила на ночь сторожевое заклинание, которое оживляет иллюзорную стражу, пугающую любого, кто осмелится покуситься на наши стройматериалы.- Он б-был… к-к-как живой… - пробормотал Лорн, поправляя очки. – П-п-простите.- Ничего, парень, бывает… - направляясь в холл, чтобы перепрятать куда-нибудь свою рубаху, пока он про нее не вспомнил, я ободряюще похлопал того по плечу. – Я и сам испугался бы, если бы не знал.Вернувшись, много думал, разглядывая свою одежду, но выбор остановил на куртке. Запихнув рубаху под нее единым мокрым комом. Неплохо бы вернуться к себе и хоть немного отдохнуть. Теперь уже – просто отдохнуть и уложить в голове все события этой ночи. Как-то их вышло очень много. Особенно любопытны были слова главного Кота о том, что какой-то маг был в пещерах, и, он, этот маг, потом перед Агро отчитывался. Не слишком ли много совпадений?Проходя на выход, я остановился у будущих дверей в столовую.- Кстати, Клара, мне потом предстоит с тобой еще весьма серьезный разговор о сторожевых заклинаниях. Если сейчас сюда сбегутся и все рабочие, поднятые твоей тревогой, тебе придется занять их работой. А они очень плохо работают по ночам. Особенно под присмотром сторожевых иллюзий. Смотри, как бы не пришлось на заднем дворе погост организовать. А ну как кого-то из них от твоих чар удар хватит?Удостоившись, в качестве ответа, недовольного рыка из столовой, я все же вышел на улицу. До рассвета еще есть время. Его как раз хватит, чтобы спокойно добраться до убежища, по дороге где-нибудь без свидетелей избавиться от рубахи. А потом, судя по лоскутам, долго и вдумчиво латать невинную, пострадавшую от хватки магички куртку. Блин, я ведь и недели в ней не отходил.

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