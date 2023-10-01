Нечто из леса

Новость отредактировал Estellan - 1-10-2023, 18:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pennywaise Просмотров: 143 Комментарии: 0 +2 1-10-2023, 18:47 by

- А нельзя было как-нибудь поближе подъехать? – спросил я, скидывая с себя тяжеленный рюкзак, который был набит как полезными вещами, так и всякой ненужной ерундой, и весил, как мне казалось, с полтонны.- Нет, дружище, никак, ты же сам видишь, тут пешком не протиснуться, что уж говорить о транспорте. – Ответил Валера и, следуя моему примеру, также высвободился от груза, который все это время нёс на плечах.- Уже два часа, как мы в этом чертовом лесу тащимся, хотя ты говорил, что изба - вон она, рукой подать! – Проворчал Андрюха и осуждающе глянул на Валерку, а затем присел на поваленный ствол дерева.- Да хорош ныть, осталось-то совсем ничего, минут двадцать - и мы на месте. – Ответил Валерка, а после достал из рюкзака бутылку и принялся рьяно большими глотками пить её содержимое.- Слышь, Валер, а может, мы заблудились? – задал я вопрос, оглядываясь по сторонам и отмечая, что данный лесной массив меня немного пугает. Присутствовало некое чувство тревоги, и я сам не понимал с чем это связано. Казалось бы, лес как лес, коих много кругом, но что-то в нем было не так. Во-первых, не было слышно ни единого звука, лишь иной раз где-то поблизости деревья скрипели так, что создавалось впечатление, что вот-вот одно из них с треском рухнет и раздавит нас. Во-вторых, данный участок леса был настолько густым и заросший кустарниками и травой, что передвигаться было крайне тяжело, от чего, собственно, мы и плелись некоторое время практически на одном месте, хотя от того места, где мы оставили машину, и до точки назначения не более трёх километров, как утверждал Валера.Ну а третьим и самым странным было то, что в этом месте стоял жуткий холод, да такой, что меня натурально начало трясти, хотя когда покидали тачку на улице стояла неимоверная жара. Ко всему прочему можно было заметить, что солнечные лучи буквально отказывались проникать сквозь кроны деревьев, от чего было ощущение, что здесь постоянно царит полумрак.Валерка хотел было что-то сказать, но его перебил Андрей:- Кстати, что это за хижина и как ты вообще о ней узнал? – спросил он, доедая бутерброд и запивая все это дело горячим чаем из термоса.- Это довольно долгая история, но если вам действительно интересно, могу рассказать по дороге, дабы немного разбавить скуку и отвлечься от однообразности данного места.- Договорились! – подытожил Андрюха, после чего нависла гробовая тишина.Ещё некоторое время мы просидели в полном безмолвии, каждый размышляя о своем, затем Валера дал понять, что пора двигаться дальше, ибо сидеть хорошо, но все же хотелось бы побыстрее дойти до избы, а там уже можно и расслабиться.Мы молча кивнули и, прихватив каждый свой багаж, двинулись за нашим предводителем.- Вы все ещё хотите узнать историю данного домика? – спросил наш гид, озираясь по сторонам.- А то! - С энтузиазмом сказал Андрей, который шел впереди, иногда хлестая меня по лицу ветками кустарников, которых отодвигал, чтобы пролезть сквозь них, от чего я понемногу начинал беситься.- Данный лесной массив настолько древний, что некоторые считают, что он существует с самого начала мироздания. Сколько человечество себя помнит, этот лес всегда существовал. Вокруг него строили много легенд и баек, многие из которых можно найти во всемирной паутине, а о некоторых и вовсе мало кто помнит. Но суть не в этом. Поговаривают, что обитают в здешних местах странные и страшные существа, демоны, ведьмы, колдуны и прочая нечисть.Кто-то утверждает, что здесь находятся врата ада, другие говорят, что сюда слетаются представители иных цивилизации, есть и те, кто считают, что данный участок земли проклят, якобы жили тут раньше сектанты, которые поклонялись всяким духам, божествам и разным потустороннем силам, творили свои темные дела и пролили немало крови невинных людей.Что-то я далеко ушел от темы. Ну, так вот, в начале двадцатого века некий учёный, имени не скажу, так как не знаю, решил что было бы неплохо проверить все легенды на правдивость, и приехал жить в здешнем лесу. Построил себе хибару, неплохую, кстати, ну, сейчас дойдем, зацените. Притащил с собой самое необходимое и стал изучать окружающие территории, при этом записывая все исследования в дневнике. Что с ним стало - никому не известно, его тело так и не было обнаружено.В середине девяностых мой отец скрывался от бандосов тут, в этих краях. Не знаю что он натворил, и по какой причине его искали, видимо, связался не с теми людьми, но ему грозила серьезная опасность. Так получилось, что наткнулся он на эту хижину, вот и пересидел тут немало времени, пока все не устаканилось. Рацион питания состоял в основном из грибов, ягод и иногда везло поймать какую-нибудь дичь, в лице зайца или оленя. Также иногда баловал себя рыбой, так как неподалеку находился пруд, небольшой, но и не совсем крохотный, воду из которого можно смело употреблять, так что жизнь у отца постепенно налаживалась. Ему настолько понравился этот дом, что решил подлатать его и привести в порядок, поменять гнилую обшивку, починить кровлю и тому подобно.Когда все более-менее успокоилось и про него забыли, либо думали, что его труп уже сгнил где-то в болоте, отец вернулся в город, обустроил свою жизнь, женился, а затем родился я. Однако, каждое лето он ездил сюда и проводил тут время, если не два, так месяц точно, и я не мог понять, почему его это место притягивало к себе словно магнитом.- Так, а учёный тот, что с ним и к чему ты о нем рассказывал? – спросил Андрюха, в очередной раз отлупив меня веткой по роже.«Гад» - подумал про себя я и зашипел, но продолжил молча идти и не отставать.- Ах, да, учёный. В общем, батя нашел там кое-что, какие-то записи, журналы, исследования данного места и разных явлений.- И где это все? – задал вопрос уже я, постепенно ускоряя шаг чтобы обойти Андрея, который уже порядком надоел.- Да как-то потерялись они, но отец мне о них немало поведал. – сказал Валерка, а затем добавил. - Но однажды он мне рассказал нечто такое, что я сначала засмеялся, думая что у него это шутки такие, но увидев его лицо понял, что в данном случае юмор не уместен.- Ну так чего ты ждёшь? Мы внимательно слушаем! – Радостно запищал Андрей, словно мальчишка, который просит своего деда рассказать очередную байку.- Хорошо, постараюсь передать всё его словами, так будет проще.То лето выдалось крайне жарким, вследствие чего вспыхнуло немало лесных пожаров. Однако, тот участок, где находится хижина, огонь чудом обходил, и даже огромные облака дыма, которые окутывали целые города и регионы, не проникали на данную территорию. Кто-то назовет это явление чудом, другие скажут чертовщина, но то, что данный случай необычный - это факт. Я проводил время в своё удовольствие, охотился, грибы собирал да и просто прогуливался по лесу, наслаждаясь местными красотами и природой. В один ничем не примечательный вечер я решил раскинуть капканы на кабана, в то время их было предостаточно в тех краях, не то что сейчас, даже зайца не застрелишь.Ну, так вот, расставил я ловушек штук пять и со спокойной душой отправился в хижину готовить ужин и заниматься своими делами. Солнце не спеша клонилось к горизонту, а лес постепенно окутывала тьма. Сидя за столом, я чистил ружье и пытался настроить радио хотя бы на какую-то волну, как вдруг сквозь помехи и шипения слышу вой, да такой, что аж волосы дыбом. Примерно с пол минуты стояла гробовая тишина, а после снова раздался тот самый вой, только в этот раз гораздо громче и страшнее. Я быстро схватил все необходимое и выбежал на улицу.В одной руке у меня был фонарь, в другой же крепко сжимал ружьё. Тяжело вздохнув, я сделал шаг вперёд, и в тот же миг почувствовал странный запах, даже скажу смрад. Пахло гнилью, разлагающейся плотью, пахло смертью, я это ощущал всем нутром. То, что попалось в капкан, было явно не кабаном, не волком и даже не медведем, это было нечто в разы страшнее и опаснее, то, с чем ранее никогда не довелось сталкивался. Пока я стоял и светил фонарем во все стороны, в надежде что-либо разглядеть, совсем близко послышался звон цепи, которым я привязывал капкан к ближайшему дереву. В тот момент я понял одно - тот, кто попал в капкан, не смог из него высвободиться, однако ему удалось каким-то образом сорвать цепь и в данный момент с огромной скоростью движется в мою сторону. Я забежал в хижину, запер дверь на все имеющиеся замки и затаился, стараясь при этом даже не дышать. Совсем скоро раздался удар в дверь с такой силой, что мне казалось что она вылетит вместе с петлями, а то, что находится по ту сторону, просто зайдет и разорвет меня на части. Но дверь чудом уцелела, и тогда незваный гость переключился на окно, которое, к слову, снёс с одного удара и начал подползать в дом. Я от страха чуть с ума не сошел, руки затряслись, как от болезни Паркинсона, поперёк горла встал ком.Нечто уже находилось внутрь помещения, я его отчётливо слышал, но боялся выходить из укрытия, даже двустволка, которую я все это время обнимал, не придавала уверенности. Существо зарычало, а внутри меня все сжалось, и когда оно оказалось уж совсем близко, я пошел на отчаянный шаг.Выпрыгнув из укрытия, я посветил фонарём твари в лицо, тем самым ослепив её, в надежде выиграть немного времени, а сам же начал двигаться в сторону двери, стремясь покинуть хижину. То, что находилось со мной в одном помещении и стояло буквально в двух метрах от меня, словами не описать. Оно не являлось не человеком и даже не зверем, это было нечто не из нашего мира. Огромная голова, из которой торчало множество конечностей и отростков, издалека напоминающие недоразвитые человеческие руки, огромные круглые глаза с темно-красными жилами, и я клянусь, что в каждом из них имелось по три зрачка. Огромная пасть, из которой выпирали большие изогнутые клыки, схожие с бивнями слона, а также несчитанное количество мелких острых зубов. Уродец имел три ноги, однако росли они непропорционально телу, словно какой-то сумасшедший врач хаотично пришил их к туловищу. На одной из них красовался один из моих капканов. В дополнение ко всему, монстр обладал двумя мощными лапами, длинные почти до самой земли. Я пятился назад и наблюдал за всей этой картиной, а в голове не укладывалось, как и откуда вообще явилось данное создание в наш мир.В один из моментов исчадие ада предприняло попытку набросится на меня, но хорошая реакция и подготовка дали о себе знать, и я успел нажать на пусковой крючок перед тем, как оно это сделало. Пуля попала в области грудной клетки, от чего выродок свалился на пол, при этом ломая своей тушей несколько напольных досок. Но, к сожалению, тварь оказалось проворнее, чем я ожидал, даже моргнуть не успел, как она уже набирала скорость и двигалась в мою сторону. Второй выстрел получился весьма неудачным, пуля угодила в морду существа, однако, попав прямиком в здоровенный клык, она рикошетом и со свистом отлетела обратно и затерялась где-то в деревянной стене хибары.«Нужно было брать турбинные пули, а не это», - промелькнула мысль у меня в голове в тот момент, когда монстр уже был в шаге от меня. Одним лёгким движением он сломал мне руку, в которой я держал ружье в области предплечья, а после схватил меня за шею и поднял на высоту вытянутой руки, пристально глядя мне в глаза. Мысленно я уже успел попрощаться с жизнью несколько раз, но в когда существо собиралось откусить мне голову, я вспомнил про нож, который находился в чехле, прикреплен к поясу. Достав его, я резким движением поднял руку и вонзил монстру нож в левый глаз, после чего почувствовал как мои ребра ломаются о стену. Тварь швырнуло меня с невероятной силой, затем с ножом в голове выпрыгнула в уже разбитое окно и скрылась. Я же предпринял несколько попыток подняться, но все было тщетно, тело не слушалось совсем, а боль была такой, что я рыдал, подвывая словно волк.Спустя несколько минут я потерял сознание.- Такая вот история! - сказал Валерка и притих.- А что дальше-то? - спросил Андрей, по которому было заметно, что получил от рассказа массу впечатлений.- А дальше ничего, отец пришел в себя вечером следующего дня, сумел оказать себе первую медицинскую помощь, а следующим утром добрался до города, где им занялись уже врачи.- Я понял. – сказал я.- Что именно? – удивлённо спросили оба мои товарища.- Понял почему он каждое лето приезжал сюда.- И почему же? - в недоумении спросил Андрей, глядя на меня как на дурачка.- Охотился на ту тварь. – ответил я, отмечая что мы уже дошли до цели.- Кстати, вот и она, красота не так ли? - сказал Валера, гордо раскинув руки в стороны.И действительно, хижина была довольно большой, ухоженной, словно это и не хибара вовсе, а самый настоящий коттедж.Рядом с ней располагался небольшой сарайчик, в котором, судя по всему, хранились инструменты и прочий инвентарь, а также уличный туалет.- В общем, так, я займусь генератором, ты, Андрюша, наведешь небольшой порядок в хате, а Санёк возьмёт на себя готовку мяса и прочие закуски. Вопросы? – произнес Валера, ковыряясь в кармане в поисках ключей от огромного замка, который препятствовал тому, чтобы мы проникли в нутро дома.- Вопросов нет. - Сказал я, и почти сразу каждый принялся выполнять свои обязанности.Спустя примерно два часа всё было сделано, и мы сидели у костра с набитыми желудками, обсуждая разные темы и просто наслаждаясь природой и замечательной атмосферой.- Ты же не отдыхать сюда приехал, я прав? – задал я вопрос Валерке, в тот момент когда Андрей отправился избавляться от выпитых ранее напитков.- А тебя не проведешь. – ответил тот и улыбнулся.- Та тварь покоя не даёт? - продолжил я.- Не совсем так. С той нечистью мой батя разобрался. Тот монстр - творение рук того учёного, я в этом не сомневаюсь, и думается мне, что далеко не единственный его эксперимент. Кто знает, какие ещё создания бродят в этих местах, затаившись выжидают, а возможно, даже в данный момент наблюдают за нами из непроходимой чащобы. Да и к тому же, и без того, скажем так, исследователя хватает тут аномалий и странностей, о чем я вас, собственно, и предупреждал перед тем, как отправится в это место, так что не советую в тёмное время суток покидать наши скромные владения. – выдал Валера, налил по рюмкам и продолжил. - Да и опять же, вы сами захотели острых ощущений, мечтали побывать в таких местах от которых мурашки и жуть берет, вот вам пожалуйста!Вернувшись, Андрюха заявил что чувствует себя неважно и что, пожалуй, отправится готовится ко сну или включит какое-нибудь кинцо на ноуте, которое закачали заранее, ну а мы же просто кивнули и продолжили болтать о всякой ерунде. К тому моменту как уже полностью стемнело нами было приятно решение присоединиться к нашему товарищу, заодно и проверить как он там.Когда мы зашли в одну из комнат, нашему взору предстала следующая картина: Андрей сидел на полу спиной к выходу и лицом к стене, его трясло, словно он провел сутки на лютом морозе, а подойдя поближе, я заметил у него на голове клоки седых волос. На наши вопросы, мол, что стряслось внятного ответа мы так и не получили, а наш друг лишь мычал и покачивался из сторону в другую.Я настолько был обеспокоен поведением товарища, что не сразу заметил, что перед ним на деревянном полу находился старенький видеомагнитофон и такой же древний телевизор фирмы Шарп родом из девяностых, на экране которого отображался белый шум.- Где ты это взял? - Рявкнул Валера на Андрюху, который не обращал никакого внимания на нас, а лишь пялился в одну точку.Поняв что ничего этим не добьется, тот подошёл и выдал смачного леща неадекватному товарищу, после чего тот моментально пришел в себя.Заметив валяющиеся на полу технику, Валерий поменялся в лице.- Этого просто не может быть! Данную электронику мой отец приволок сюда вместе с генератором после смерти матери, спустя определенный момент времени она исчезла. Откуда это? - повторил вопрос хозяин дома.- Я думал это вы меня разыгрываете, – дрожащим голосом ответил Андрей. - Когда я зашёл в помещение, заметил на полу указательные стрелки, которые, как мне казалось, были нанесены чем-то похожим на кровь, склизкое и противное, и вели меня прямиком к этой стене, где и валялась данная аппаратура. На видике лежала кассета, а на ней той же дрянью, что и на полу, было написано мое имя, вот я и подумал, что это ваших рук дело.- Что ты там видел? – спросил я.- Там был я, на том видео был я, чёрт возьми! На записи хорошо видно, как я выхожу из хижины и убегаю прочь, спотыкаюсь, падаю, затем снова поднимаюсь и продолжаю бежать по лесу, а за мной кто-то гонится и снимает меня со спины, но мне не удавалось разглядеть кто это был. Несколько раз я оборачивался и в кадре попадало моё лицо, которое искажалось в ужасной гримасе. Спустя некоторое время я обессиленный упал в кусты, и буквально сразу же кто-то невидимый проник в тот самый кустарник, ломая ветки и шелестя листовой, а после раздался жуткий крик. Кричал я, тот, что на видео, а спустя мгновение все стихло. Снимающий приблизил камеру к моему лицу, а там... – По его щеке прокатились слезы, и Андрей взявшись руками за голову завыл.Я хотел было сказать чтобы тот продолжил, но Валера остановил меня, жестом указывая на то, что нам нужно отойти поговорить.Мы зашли на кухню, я закурил, а мой товарищ налил себе рюмку, выпил и сразу налил себе вторую.- Он покойник! – сказал тот, а затем со злостью швырнул в стену бутылку, осколки которой разлетелись по всему помещению.- Что ты такое несёшь? – Заорал я на него.- Ты не понимаешь, он увидел свою смерть, увидел то, что произойдет с ним в ближайшее время. В тот момент когда он вставил кассету в видеомагнитофон, он обрёл себя на смерть. За это спасибо скажем нашему учёному, который постарался на славу. Не знаю как и каким образом ему удалось это, но он смог заключить древнее зло в электроприборы. Не могу сказать какой аппарат являлся первоначальным носителем данного духа или чего оно из себя представляет, все что мне известно - что оно умеет менять носителя. Представь себе, что оно было заключено в древнем фотоаппарате, затем появлялась более современная техника, и данная сущность или что бы там ни было перемещала себя из одного прибора в другой. Оно хитро и коварно, способно наводить морок, создавать иллюзии и обман, оно будет пытаться заманить тебя, заставлять делать то чего так сильно жаждет... Если ему это удалось – ты труп, и уже никто тебе не поможет. Это все что я знаю об этом, все, что отец мне рассказал о данном явлении. Ну и ещё одно, если ты посмотришь видео, ты увидишь то, как тебе предстоит умереть, и как ты не старайся что-либо изменить, у тебя ничего не выйдет, финал всегда один – тот что на пленке.- Но мы же не смотрели, значит, нам ничего не грозит! - сказал я.- Ошибаешься, дружище, как я уже говорил, оно сделает все для того, чтобы мы поступили именно так, как ему нужно. Галлюцинации, видения и прочая жуть нам обеспечены, так что готовься, – добавил Валера, упираясь спиной к стене и тяжело вздыхая.- Неужели из данной ситуации нет выхода? – я присел на стул и взялся руками за голову.- Есть, – ответил мой товарищ, – единственный выход - это выжить до рассвета, но, честно сказать, я уверен, мы не выдержим.- Но мы попробуем, - буркнул я, и в тот миг заметил как по коридору прошмыгнула тень.- Не стоит, ты ему не поможешь, - произнёс Валера в тот момент, когда я собирался выйти и догнать Андрюху.Спустя мгновение входная дверь захлопнулась, а через открытые окна до нас доносились чьи-то быстрые шаги, затем глухой звук, словно мешок картошки сбросили на асфальт, после те же шаги, которые постепенно отдалялись все дальше и дальше.Где-то вдалеке раздался жуткий крик, от которого я вздрогнул, а после наступила тишина.- Это я во всём виноват, его смерть на моей совести, знал, что не стоило приезжать сюда, что не надо было соглашаться на это, знал что это место набито нечистью и аномальщиной, зачем я только на это пошел! – Валера закрыл лицо руками и зарыдал.- Ты прав, но увы, его уже не вернуть, но мы можем попытаться выжить самим, нам нужно держаться вместе, тогда наши шансы, может, и незначительно, но увеличиваются, так что давай лучше думать, как нам поступить дальше. - сказал я, и тот одобрительно кивнул.- Нужно попробовать разнести к чертям эту хрень - подытожил я, и мы аккуратно, мелкими шагами направились в сторону того помещения, а зайдя в него, я заметил, что на видеомагнитофоне красовались две кассеты, надписи на которых гласили, что предназначены они нам. Была ещё одна странность, ни телек, ни видик не были подключены к питанию, и я не понимал как они, в принципе, без электричества выполняют свои функции. Подойдя ближе, я схватил телевизор и швырнул его в стену.Однако, к моему удивлению и сожалению, никаких изменений не произошло.- Это бесполезно. - сказал мой приятель и присел на диван, ну а я же последовал его примеру. – Нужно пересидеть остаток ночь, и тогда останемся в живых, до рассвета не менее пяти часов, крепись, дружище.Дальше стало происходить следующее. Я начал видеть и слышать то, чего не может быть в принципе. Жуткие надписи, появлялись то на стене, то на потолке, а прямо за моей спиной кто-то шепотом сказал: «Ты мой». Я дёрнулся и обернулся, но, как и стоило ожидать, никого там не обнаружил.Как оказалось, Валера тоже что-то видел и чувствовал, но с некоторыми отличиями, и мы поняли, что каждому из нас заготовлен свой собственный кошмар. Где-то слева нечто зарычало, позади послышался противный звук, похожий на хруст костейС полотков и стен стекала черная густая жидкость, которая попадала мне на одежду, лицо, в глаза, я буквально ощущал стоящее в помещении зловоние. В один миг свет погас, погружая нас в полумрак, освещаемый лишь экраном телевизора, на котором все это время отображался тот самый белый шум, а иногда возникали какие-то жуткие изображения. Кто-то схватил меня за ногу и поволок в сторону двери, а я же брыкался, цеплялся за деревянный пол, срывая ногти, крича во всё горло, прося Валеру, чтобы он помог, но тот лишь смотрел на меня, и я стал замечать как его лицо исказилось в жуткой нечеловеческой улыбке, кожа на лице словно была сорвана, а затем заново надета на него, криво и неравномерно. Нечто, схватившее меня, начало грызть мою ногу, отрывая большие куски плоти острыми когтями и засовывая себе в пасть, в то время как я визжал и корчился от боли, а после потерял сознание.Я в ужасе вскочил с дивана и схватился за ногу, ощупывая её и понимая, что всё в порядке, не было никаких ранений и повреждений. Всё то, что мне довелось пережить только что, было ни что иное как иллюзия, но правдивая настолько, что любой бы принял это за реальность. Валера сидел рядом и, судя по всему, его сознание находилось где-то там, в кошмарах, а взгляд был пустым. Мой товарищ смотрел в одну точку и в течении нескольких минут не моргнул ни разу.Я почувствовал лёгкий ветерок, а обернувшись, увидел что странное, непонятное существо лезет ко мне через окно. Вместе с его появлением помещение наполнилось насекомыми, мерзкими и уродливыми, которые норовили залезть мне в рот, нос и уши. То, что проникло в комнату, напоминало человека, но только верхней частью. Нижняя же больше смахивала на огромную гусеницу, на которых виднелось множество мелких конечностей, на которых тварь передвигалось. В одно мгновение существо схватило меня за руку и сломало ее в локте, выгнув в обратную сторону. Я заорал, но сразу же получил мощный удар в живот, а после тварь засунула свою лапу мне в рот и с хрустом оторвала нижнюю челюсть. Кровь полилась ручьём, а существо указало жалким подобием пальца на видеомагнитофон, на котором оставалась одна кассета.«Валерка», - промелькнула мысль в голове, а после я пришел в себя, и точно как в тот раз сидел на диване, а всё то, что происходило, было очередным обманом. Не знаю через какие кошмары пришлось пройти моему товарищу, но он не выдержал и все же посмотрел запись, которая предназначалась ему. Он сидел рядом и со смирением во взгляде смотрел перед собой.- Андрюша меня ждёт. Прощай, дружище! - сказал он, а затем встал, кинул мне ключи от машины и направился в сторону выхода. Когда входная дверь открылась, я услышал жуткий крик и звуки рвущейся плоти, затем дверь захлопнулась, и настала тишина.Я остался один в этом проклятом месте.Но я всё же выдержал и встретил рассвет жив и невредим, но то, через что мне пришлось пройти, я не забуду никогда. Те жуткие создания и существа, те миры и измерения, боль и страх, что я испытал той ночью, останутся навсегда в моих воспоминаниях и будут мучать по ночам не один раз.В то утро я покинул хижину, но перед этим сжёг её к чертовой матери, так будет правильно. Я бежал по лесу, срывая дыхание, царапая лицо ветками, спотыкаясь и падая, но сдаваться я не хотел. В определенный момент мне удалось выйти на трассу, а после дошел до того места, где мы оставили машину. Я был спасён, но какой ценой...Спустя три дня после тех событий я обнаружил в своем смартфоне странную папку, а в ней находился видеофайл под названием «Для Александра».

Ключевые слова: Существо смерть лес авторская история

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