Не зависай в туман!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

3klim3 Просмотров: 92 Комментарии: 1 +2 Вчера, 21:02 by

"Туман, дождь, ветер - три главных фактора для работы. Если есть хоть один из них, лучше не свешивайся", - такую фразу сказал мне мой наставник, когда я начал нарабатывать первый опыт в промышленном альпинизме. Я решил сразу забить на всё это. Ну а чего? Ветер? Так я закреплюсь! Дождь? Не страшно! Туман? Край крыши видно, и ладно! Боже, каким же я был идиотом... Да и сейчас не лучше. Зачем, спрашивается, я сдавал экзамены по технике безопасности, если пренебрегаю почти всеми правилами? Хотя, ни в одном пункте не написано про спуск в никуда! Час! Час назад, я, наплевав на густую мглу, сел на лавку и поехал вниз. Дом девятиэтажный вообще-то! Куда я спускаюсь? Ладно. Остановлюсь. Подумаю.Второй час прошел. Весь этот час я пытался подниматься, оставив висеть весь инструмент. Чтобы отвлечься считал этажи. Насчитал 46. Они не кончаются. Стучу в окно, в надежде, что там кто-то есть, но ответа не получаю. Решаю спускаться обратно, попутно стуча в каждое окно. На двадцатом окне понимаю, что это скорее всего бессмысленно.Третий час. Всё ещё спускаюсь. Должен же чертов туман разойтись? На часах 12:40. Тумана не бывает в обед! Чертовщина какая-то! Где земля? Где небо? Ни звука, ни ориентира! Серая стена с зашторенными окнами, верёвки, снаряга, и я. Более ничего вокруг! Я даже не нашел сумки с инструментами, что повесил перед попыткой подъёма! Уставшая, затёкшая нога срывается с очередного наличника, и меня закручивает. Я чуть не вынес окно киркой, что приторочена к скамейке. Да! Вынести окно! Конечно!Четвёртый час. Провал. Во всех смыслах. Я всё-таки выбил окно. Но раздвинув шторы я понял, что попал. Там было то же марево. Я даже перелез на другую сторону, чтобы убедиться, но ничего не изменилось. Серая стена с зашторенными окнами, верёвки, снаряга, и я. Дежавю. Вылез обратно. Чуть подумав, встал на окно, размять ноги. Сильно уж они затекли.Седьмой час. Я уже не совсем понимаю, жив ли. Заметил, что примерно каждые сто этажей появляются новые детали в окнах. Трещины на рамах, задиры и дырки в шторах, трещины на стёклах. Туман становится всё плотнее. Кажется, я даже чувствую сопротивление при спуске. Появился новый звук, опознать который я не могу. Но он кажется мне знакомым. Соврал, два звука. От голода урчит в животе.Двенадцатый час. Мысли путаются. Ноги больше не слушаются. Отпустил верёвку совсем, только страховку рукой придерживаю. Еду вниз очень быстро. Конца нет. Ничего нет. Я есть. Стена есть. Есть верёвки. Окон тоже больше нет. Пустые провалы за которыми туман. Как в моей голове.Час? Нет. Кажется день. Точнее сутки. Вторые. Я уже не спускаюсь. Всё таки верёвка достаточно нагрела спусковуху, чтобы она в какой-то момент просто расплавилась. Я завис на страховке. Часов пять назад. Она трещит, но держит. Теперь спускаться будет трудно. Передохну немного...Время? Не знаю. Я не падаю. Я завис. Кажется, гравитация осталась где-то наверху. Вместе со всем на свете. А я здесь. Нигде. По крайней мере, никто не увидит меня в таком состоянии. Уставшего, безумного, одинокого. Стены больше нет. Она закончилась два... Пять... Какое-то время назад. Теперь есть только бесконечный туман. Безумие.Космос. Я не думал, что он серый. Я не знал, что в нем нет ни одной звезды. Должно же быть что-то ещё, кроме меня. Меня, и бесконечного падения, от которого кружится голова и путается сознание. Теперь, мне действительно плевать. Я знаю, что это не кончится. Я наконец вспомнил почему. Некрещённые праведники "...не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны". Это воспоминание перемежается с тем самым днем. Вот я выхожу на крышу. Вокруг туман, не видно ни зги. Привязываю верёвки к станциям. Но теперь понимаю, что станции были не на плите, как всегда. Из-за тумана я не увидел, что кольца вбиты в дерево.Но теперь это не важно. Я обречён на вечные скитания по местной Серости. Думал, лимб выглядит иначе.Соблюдайте ТБ. Она написана кровью...

Ключевые слова: Туман окна стена авторская история

Другие, подобные истории: