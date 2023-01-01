Из темноты

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pennywaise Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:59 by

Я открыл глаза посреди ночи. Обычно со мной такое не бывает. Ложась вечером, я сплю до самого утра, пока не разбудит настойчивый звук будильника или же не высплюсь, а тут, на тебе, поднял веки и всматриваюсь в темноту. Что же разбудило меня? Присутствовало некое ощущение словно что-то не так, будто случилось что-то, но что?Я вытянул руку в поисках смартфона, которого по привычке клал на небольшой тумбе рядом с кроватью. Кругом непроглядная темнота, ни единого просвета, я даже отдернул шторы надеясь что свет от фонарных столбов проникнет в помещение, и хоть немного разбавит густой, тягучий мрак, который заставлял мое тело покрыться мурашками. Не то чтобы я боялся темноты, нет, такого точно за собой не наблюдал, но в данном случае дела обстояли немного иначе. Осознав, что за окном ситуация ничем не отличалась от сложившейся в моей квартире, я предпринял попытку разблокировать телефон.— Чего?! – проговорил я вслух, в тот момент, когда все мои попытки разблокировать гаджет оказались тщетными. Странно, я точно помнил что заряд аккумулятора был чуть ниже ста процентов. Может сломался или заглючил? Ладно, не важно. Я поднялся с кровати и направился в сторону двери, щёлкнул выключатель, но ничего не произошло.Я вышел из комнаты и на ощупь и память направился в сторону кухни, то и дело прислушиваясь в гнетущую тишину. Странно, ведь нередко случалось так, что приходилось ложиться спать поздно ночью, и, с уверенностью могу сказать, что даже ближе к утру за окном присутствовали звуки, будь то лай собак вдалеке или гул автомобилей, которые изредка, но все же проезжают по трассе, да и масса других звуков. Но только не сегодня. Единственное, что окружало меня, это темнота и могильная тишина.В тот момент когда мне удалось добраться до кухонного стола, я взял в руки зажигалку, которую, к слову, всегда оставлял на одном и том же месте по привычке. Чиркнул колёсиком – ничего, ни единой искринки. Вторая попытка также оказалось тщетной, как и все последующие. Я стал рыться в ящиках стола в поисках свечи и спичек , которыми запасся давно, так как нередко бывало что отключали электричество, а сидеть в потёмках так себе удовольствие.Но каково было мое удивление, когда спички попросту отказывались загораться, словно некая невидимая сила препятствовала этому и очень упорно старалась удерживать меня в темноте.Плюнув на все это, я также на ощупь двинул в сторону входной двери, с умыслом выйти в подъезд, дабы разведать обстановку.В тот миг когда дверь распахнулась, моему взору предстала та же картина что и в самой квартире – темнота хоть глаз вырви, и давящая тишина.Да, забыл сказать, живу я на первом этаже, что, в принципе, и сыграло немаловажную роль в моей истории. Будь моя квартира хоть на этаж выше, могу с уверенностью сказать, что выходить не стал, и, возможно, я бы сейчас не писал это, но, увы, уже ничего не изменить.Интуиция подсказывала, нет, не так, она кричала: "Зайди в квартиру, что-то тут не так!» - но любопытство взяло вверх над здравым смыслом.Я решил выйти на улицу, о чём, в последствии, очень сильно пожалел. Не спеша, ступенька за ступенькой, я спустился с лестничной площадки и, оказавшись перед массивной железной дверью, без раздумий отворил ее.Уже до боли знакомая темнота ждала меня за дверью, не удавалось разглядеть абсолютно ничего, даже свою вытянутую вперёд руку, не говоря уже о соседнем доме, лавочке что рядом с подъездом, кустарников и всего прочего что окружало наш дом. Поняв, что разузнать мне ничего не удастся, я вернулся в свою берлогу и запер дверь на щеколду, а затем мелкими шагами направился в сторону своей комнаты, как внезапно позади меня раздался непонятный звук. В тот момент я замер на месте и стал прислушиваться. Присутствовало ощущение, словно кто-то сверлит меня взглядом, чувство преследования.«Цок»Мое сердце ушло в пятки, а тело покрылась мурашками.«Цок» уже совсем рядом.Изливаясь потом, на трясущихся ногах, сбивая все на своем пути, ударяясь о стену и шкафы, я залетел в свою комнату, закрыл дверь, облокотился спиной и потихоньку сполз по двери вниз.Я пытался отдышаться и понять, что только что произошло и что, черт возьми, это было?«Цок»! Раздалось под дверью, а я закрыл рот руками, чтобы не запищать.Спустя мгновение, по двери начали тихо стучать, а затем медленно, чем-то острым, царапать ее.— Открывай, я знаю ты там!Я закричал и пополз на четвереньках, поскуливая, в сторону кровати, сел рядом с ней, обнял руками колени, в то время как мое тело труханило, словно я только что находился на лютом морозе в одних труселях.— Открой с***!!! Донёсся жуткий хриплый голос за дверью, а затем посыпались сильные удары, вперемешку с рычаниями, всхлипами и душераздирающими визгами, а я начал откидывать кирпичиПросидел я так до самого рассвета, а стуки в дверь и дополняющие их звуки не на миг не прекращались. Видимо то, что проникло в мое жилье, очень сильно желало добраться до меня, и я даже представить не мог что со мной случилось бы в таком случае .С первыми лучами солнца наступила тишина, а я же решился подойти к двери и прислушаться. Поняв, что за дверью никого, я вышел из комнаты и ошалел. Дверь была в таком состоянии, будто львиный прайд всю ночь тусил в моей квартире, и их притягивала именно эта дверь. В тот момент когда я оказался на кухне, позади меня послышалось:"Цок»Обернувшись я увидел… ничего, та самая темнота, а после мое сознание покинуло меня.Кто бы там ни был, он смог меня провести, он обманул меня и забрал с собой мою душу. В тот момент когда я выходил из квартиры, я умудрился оставить входную дверь открытой, тем самым позволив ему зайти. Оно приняло это как приглашение, именно по той причине не смогло пробраться в комнату, без приглашения оно не может зайти, а ещё, оно наводит морок, создаёт галлюцинации, заставляет верить в то чего по сути быть не может и не должно, как случилось в моем случае.Ну а я, я остался без души, да, я живу если так можно выразиться, но это жизнью называть нельзя.Все краски будто исчезли, все монотонно, не ощущаю вкуса, запахов, не радует то что раньше доставляло удовольствие, все серо и уныло, нет ни эмоций ни чувств, я жив телом, но не душой. К черту такую жизнь, прощайте.P.s Если когда-нибудь окажетесь в похожей ситуации, запомните, ни за что не открывайте дверь и не выходите из дома, ведь не зря говорят, мой дом моя крепость…

Ключевые слова: Квартира дверь существо авторская история

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