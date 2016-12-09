Не то, чем кажется 10

Не то, чем кажется 10На этот раз мы шли не так долго, если можно назвать ходьбой карабканье по стенам и крышам. Всего несколько поворотов, и мы остановились, Аодх умело вскрыл окно, приземлившись внутри комнаты.
- Где мы? – все же решился уточнить я, проследовав за ним.
Если, сначала, я думал, что это одна из квартир их гильдии, то теперь изрядно сомневался. Скорее было похоже на спальню пожилой матроны. Которая, собственно, тут и обнаружилась, мирно спящей в кровати. Правда, не такая уж и пожилая, но и совсем не новая.
- Что мы здесь делаем? – осведомился я свистящим шепотом.
Они же, вроде, убийцы, а не воры. Или…
- Мы на задании, - широко усмехнулся кровожадный убивец, избавляясь от маски. А у меня по спине пробежался холодок.
- Ты решил кого-то замочить при мне? Или с моей помощью? Я не желаю в этом участвовать.
- И что ты сделаешь? – склонившись над постелью, Аодх коротко встряхнул женщину за плечо, добился пробуждения, быстро зажал ей рот, когда та, проснувшись, собралась закричать. – Стражу позовешь? – Коротко глянул он в мою сторону. – Будешь давить моралью? – Снова развернувшись к женщине, широко оскалился. Женщина дернулась, пытаясь освободиться, но он ловко прижал ее к постели. Вряд ли в таком положении она смогла бы дышать полной грудью.
- Зря ты меня сюда привел, - нахмурился я, приближаясь, чтобы оттащить его от жертвы.
- Ты не знаешь историю этой, я уверен в твоем взгляде со стороны, беззащитной дамы. А я знаю. И, поверь мне, ей есть что нам рассказать, - взгляд глаза в глаза, и дама обмякла, уставившись перед собой стеклянным взглядом. Где-то я уже видел такой. – Например, эта почтенная мадам, для начала, не так проста, как кажется. Да по сравнению с ней я – невинный младенец.
- Что-то слабо верится, - я все же остановился. В паре шагов, чтобы, в случае чего, тут же вмешаться.
- Представляешь? А с виду – такая прекрасная и добрая женщина, - почти нежно Аодх провел кончиками пальцев по ее щеке. – Никто бы и не подумал, что она способна избавиться от супруга, его матери, а напоследок, чтобы жизнь и вовсе казалась безоблачной, отравить собственную племянницу, вместе с ее семьей, мужем и парой детишек. Совсем еще маленьких. Поразительно, на что люди готовы ради наследства, да? И все это сразу же после того, как ее сестра, мать племянницы, погибла в трагическом нападении разбойников на караван. Что на это скажет твоя мораль? – прищурившись, убийца сверлил меня взглядом. – Это – наше отличие от них. Мы убиваем, чтобы жить. Да и то – не каждый раз. А они, люди, исключительно ради наживы, наследства, обиды, злости, мести. Да мало ли причин, которые они считают важными? При этом – монстрами называют нас. И от нас пытаются оградить свои жилища защитными чарами.
- Если все так, как ты говоришь, то откуда о ней узнала гильдия? Вряд ли вы вдруг занялись благотворительностью.
- Нет, не занялись. У мужа племянницы был брат. Вот он и выяснил каким это забавным стечением обстоятельств эта почтенная мадам умудрилась за один год разом потерять всех родственников. А за одно и неприлично разбогатеть. Услуги всего одного мага со стороны. Не проплаченного дамой… и вот, мы с тобой здесь. Хочешь убить ее сам? Наверняка ты уже в курсе, что живая кровь дает гораздо больше сил, чем самая свежая, но из стакана.
Я отшатнулся, словно тот предложил мне нечто действительно неприличное.
- Нет, Аодх, может, я и монстр, но не такой как ты, не убийца. Не собираюсь я в этом участвовать.
Выпрямившись, тот посмотрел на меня в упор. Потом сел на постель, рядом с женщиной, перехватил ее, почти подтягивая к себе на колени.
- Ошибаешься. Ты – именно убийца. Дай угадаю. Еще никто из твоих человеческих друзей ни разу не видел как ты питаешься? Уверен, что именно поэтому ты и считаешь их до сих пор друзьями. А что будет, когда они увидят тебя таким, какой ты есть, настоящий, а не скрывающийся под маской человека? Думаешь, кто-то из них еще захочет с тобой знаться? Смотри, это – то, что ты есть.
Черты лица Аодха исказились, когда он оскалился. Короткий рык повис в воздухе, когда он вонзил зубы. Такой же короткий вздох-всхлип вырвался из груди женщины, но она даже не предприняла попыток освободиться. Я словно снова оказался в том подвале дома. С той разницей, что здесь я не только знал о запахе страха. Я его чувствовал. Он туманил разум.
- Нет… - развернувшись, я выпрыгнул в окно.
Никому не позволю меня заставлять. Не позволю командовать. Не позволю вынуждать делать то, чего я не хочу. Но запах страха. Он все еще туманил разум, глаза словно застилала красная дымка. И даже пробежка по ночным улицам не помогала ее разогнать.
Наверняка именно из-за нее я и не заметил того бродягу, на которого налетел.
- Смотри, куда прешь… - огрызнулся нетрезвый ночной гуляка, не сразу поняв кто на него налетел.
А когда я остановился и обернулся… было уже поздно. Не хочу верить в то, что Аодх сумел пробудить во мне нечто, что я довольно долго отрицал.
- Боги! – выдохнул оборванец и попытался бы бежать. Да не успел. Налетев на него, я схватил мужчину, крепко вцепляясь когтями в одежды, если это можно было так назвать. Стиснул и укусил до того, как он успел закричать. Глоток, второй, изрядно разбавленной алкоголем крови, и разум стал проясняться. Черт! Я сорвался. Ослабив хватку, я заглянул в полные ужаса глаза пропойцы. Запах страха. Он снова был здесь, но уже не такой яркий. Не туманящий. Погрузился в чужой разум. Ему незачем помнить про эту встречу. В конце концов, я же его не убил.
- Ты просто заснул в переулке, а проснулся, когда тебя нашла бродячая собака. Ты меня понял? – бродяга кивнул.
- Хорошо. А теперь – спи.
Глаза пьяницы послушно закрылись. Тело обмякло. Ладно. Оттащив тело в переулок, я, как мог, устроил его там у кучи ящиков. К утру, настолько я знаю, следы затянутся. Об этой встрече он и не вспомнит. А если и вспомнит, то наверняка будет грешить на отвратное пойло, которым заливался в этот вечер.
Возвращаться к себе в таком виде я не хочу. Надо бы добраться до стройки и попытаться привести себя в порядок. Хотя бы умыться.
До будущего здания стройки я добирался долго, медленно и способом, показанным убийцей – по крышам. Хватит на сегодня случайных и незапланированных встреч.
Однако, и этому плану не было суждено пройти гладко. Едва ступив на территорию здания, я понял, что не один здесь. И ладно, если бы это была Клара. Даже под мороком. Но запахи подсказывали, что Клары здесь не было. Эрика тоже. Тогда – кто? Строители решили задержаться? Я замер, слившись с тенью, и прислушался.
- Поджигай там, а ты – вон там, с другого угла, - командовал чуть хриплый голос, который я сразу же узнал. – Преподадим новичкам урок – не связываться с главной группой наемников в королевстве.
- А они не узнают? – сомневающийся юношеский голос был не знаком.
- А кто им скажет? Я просканировал дом. Здесь ни одной живой души. И ни единой – неживой. Давайте быстрее.
Так, так… Агро решил нам неприятности организовать? Прямо вот так, с порога? Даже на чай не заглянув? Сейчас я буду кому-то делать очень больно.
Отделившись от тени, я мгновенно предстал перед глазами одного из юных котов, широко и недобро оскалившись. Рука молодого мага дрогнула, огненный шар был готов сорваться прямиком в мою рожу, правда, тут на выручку пришла реакция, выработанная годами, и сила, полученная совсем недавно. Перехватив его руку, я дернул, одновременно впечатывая сапог в грудь мальчишки. Хрустнуло. Какое-то время он не сможет этой рукой пользоваться. Какая незадача. Крик.
Оставшихся двоих этот крик заставил вздрогнуть. Я вышел из тени, сверкая глазами в темноте. Второй огненный шар… шарик, просвистел над правым плечом и врезался в заднее крыльцо, которое тут же весело заполыхало. Это окончательно вывело меня из себя. Мое имущество протить? Совсем страх потеряли?
Сорвавшись с места, я одарил второго мага-недоучку, так и не успевшего перезарядить заклинание, весомым ударом в грудь, откинув на пару метров.
Пока я был занят им, Агро, похоже, решил слинять. Ну уж нет. Настигнув его одним прыжком, я повалил главу Котов на землю, перевернул, нависнув, занеся руку для удара. И пусть он молится, чтобы этот удар его не убил. Он смотрел на меня почти так же, как тот бродяга в переулке.
- Не может быть, Данмор… ты же мертв! Ты – мертв! Тот маг, он говорил, что вы не могли спастись! Он клялся, что вы все были мертвы, когда он покидал пещеры.
Я попытался представить себя со стороны. Ну да, типичный мертвец. Даже хуже. Оскаленный, с окровавленной рожей, светящимися глазами и все это подсвеченное со спины начавшимся пожаром. Нечто действительно инфернальное.
- Именно… - утешил я главу, оскалившись шире, демонстрируя во всей красе свои самые сильные стороны: клыки, когти и общую растрепанность. – И если еще раз кого-то из вас хоть почую на территории, охраняемой выходцами из преисподней, я приду. Убью тебя, а потом, шаг за шагом, вырежу всех Золотых Котов, где бы они не скрывались, - прижав того к земле одной рукой, второй стянул с его пальца королевскую печатку, не особо заботясь о сохранности пальца. Демонстративно обнюхал, а потом отшвырнул в сторону. – И даже королевская воля меня не остановит… - склонившись ближе, кровожадно облизался, надеясь, что этот образ надолго впечатается в память холодца, трясущегося на земле крупной дрожью, который до сих пор именуют главой гильдии.
- Данмор! – донеслось откуда-то сверху и спереди.
Я скосил взгляд, чтобы обнаружить у забора Клару. В полной боевой готовности. В одной руке ее горело пламя, а во второй мерцал лед. На лице же была изображена полная решительность.
- Отпусти его, - скомандовала магичка, сделав угрожающий жест рукой. – Он еще не заслуживает смерти.
Я плавно перетек с земли, заняв вертикальное положение. Ожидая решения Клары. Как бы дальше не пошло, я не буду драться с ней.
Приблизившись, она остановилась между мной и Агро.
- Уходи, - кинула главе, не слишком быстро, но все же собирающему свои конечности, чтобы встать. Ее окрик вынудил того немного ускориться. – Забирай своих людей и уходи. – Поторопила Клара.
Несколько томительных минут мы наблюдали как троица, один с плетью повисшей рукой, второй, едва держась на ногах, а третий – постоянно оглядываясь, покинули территорию будущей базы нашего отряда.
Лишь когда они скрылись из виду, Клара метнула лед во все еще полыхающее крыльцо, и то разом погасло, взамен пламени покрывшись толстой коркой льда. Пламя во второй ладони угасло. Клара обмякла, осела на землю и вдруг… разрыдалась.
Я стоял в паре шагов, вообще не понимая что теперь предпринять.
- Клара, - осторожно обратился я к ней.
- Заткнись, - отмахнулась она, и только сейчас я заметил как сильно трясутся ее руки. Подошел, сгреб с земли и, перебравшись на крыльцо сел, усадив ее на колени.
- Я думала… думала… - всхлипывала та, уткнувшись куда-то в область моего плеча, крепко стискивая одежду. Неприятно прилипающую к коже одежду, немного, но неприятно пропитанную чужой кровью.
- Что? Что я его сожру? Да брось, не настолько уж и голодный год на улицах столицы.
В ответ девушка лишь впилась в мою руку когтями, прямо через одежду. Кажется, родственники среди нелюдей у нее все же имеются.
- Что ты… ты… - не унималась та.
- Что я… что?
Черноволосая оторвалась от разрывания куртки не тонкие полосы и подняла на меня взгляд заплаканных глаз.
- Что ты взбесился. Вся эта кровь, когти, озверевший взгляд. А я… я…
- А что ты? – диалог затягивался. Но, насколько я знаю, чтобы успокоить женщину, нужно заставить ее переключиться.
- Я готова была тебя атаковать, сжечь! – рыдания начались с новой силой.
Мне оставалось только удерживать магичку на руках, плавно поглаживая ее по волосам когтистой лапой.
- Ну и сожгла бы. Не велика была бы потеря для мира. В конце концов, я уже не совсем чтобы жив.
- Дурак, - кулачок саданул меня по плечу. – Я не могу, не могу же я. Но когда я тебя увидела… я должна была. Остановить… - выдохнула она в плечо и на какое-то время затихла. Потом отстранилась и совершенно спокойным голосом спросила: - Ты кого-то убил, да? Оттуда кровь? Кто это был?
- Нет, не убил, - приподняв ее лицо за подбородок, я внимательно заглянул в глаза Клары. Не пытаясь подчинить или пробраться в ее мысли. Во-первых, я совсем не хотел знать, что именно она обо мне сейчас думает. А во-вторых, для меня она все еще оставалась другом. – Но ты увидела меня таким, какой я теперь и есть. Настоящим. Я больше не человек, и этого, увы, уже не изменить. Если ты захочешь работать со мной дальше, придется привыкнуть к этой мысли. А если нет, то я не буду пытаться тебя удержать. Все же… я и сам был человеком совсем недавно. И не представляю, что заставило бы меня сотрудничать с чудовищем.
- Да, Данмор… - магичка нахмурилась и принялась стирать мокрые дорожки с лица. – Ты как был идиотом, так и остался. Некоторые вещи не меняются.
Глубоко вздохнув, Клара поднялась с моих колен, едва не сверзившись на землю, поскользнувшись на ледяной корке. Скептически осмотрела наглухо замурованную, обожженную дверь.
- Придется идти через главный вход, тут пока не войти, - произнесла себе под нос, а потом строго уставилась на меня. – И долго ты собираешься тут зад морозить? Давай, вставай, идем. Мне надо умыться. Да и тебе. Ты ведь не собираешься в таком виде через весь город топать?
Вчера, 23:29 by EstellanПросмотров: 121Комментарии: 1
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