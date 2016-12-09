Не то, чем кажется 10

Estellan Просмотров: 121 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:29 by

На этот раз мы шли не так долго, если можно назвать ходьбой карабканье по стенам и крышам. Всего несколько поворотов, и мы остановились, Аодх умело вскрыл окно, приземлившись внутри комнаты.- Где мы? – все же решился уточнить я, проследовав за ним.Если, сначала, я думал, что это одна из квартир их гильдии, то теперь изрядно сомневался. Скорее было похоже на спальню пожилой матроны. Которая, собственно, тут и обнаружилась, мирно спящей в кровати. Правда, не такая уж и пожилая, но и совсем не новая.- Что мы здесь делаем? – осведомился я свистящим шепотом.Они же, вроде, убийцы, а не воры. Или…- Мы на задании, - широко усмехнулся кровожадный убивец, избавляясь от маски. А у меня по спине пробежался холодок.- Ты решил кого-то замочить при мне? Или с моей помощью? Я не желаю в этом участвовать.- И что ты сделаешь? – склонившись над постелью, Аодх коротко встряхнул женщину за плечо, добился пробуждения, быстро зажал ей рот, когда та, проснувшись, собралась закричать. – Стражу позовешь? – Коротко глянул он в мою сторону. – Будешь давить моралью? – Снова развернувшись к женщине, широко оскалился. Женщина дернулась, пытаясь освободиться, но он ловко прижал ее к постели. Вряд ли в таком положении она смогла бы дышать полной грудью.- Зря ты меня сюда привел, - нахмурился я, приближаясь, чтобы оттащить его от жертвы.- Ты не знаешь историю этой, я уверен в твоем взгляде со стороны, беззащитной дамы. А я знаю. И, поверь мне, ей есть что нам рассказать, - взгляд глаза в глаза, и дама обмякла, уставившись перед собой стеклянным взглядом. Где-то я уже видел такой. – Например, эта почтенная мадам, для начала, не так проста, как кажется. Да по сравнению с ней я – невинный младенец.- Что-то слабо верится, - я все же остановился. В паре шагов, чтобы, в случае чего, тут же вмешаться.- Представляешь? А с виду – такая прекрасная и добрая женщина, - почти нежно Аодх провел кончиками пальцев по ее щеке. – Никто бы и не подумал, что она способна избавиться от супруга, его матери, а напоследок, чтобы жизнь и вовсе казалась безоблачной, отравить собственную племянницу, вместе с ее семьей, мужем и парой детишек. Совсем еще маленьких. Поразительно, на что люди готовы ради наследства, да? И все это сразу же после того, как ее сестра, мать племянницы, погибла в трагическом нападении разбойников на караван. Что на это скажет твоя мораль? – прищурившись, убийца сверлил меня взглядом. – Это – наше отличие от них. Мы убиваем, чтобы жить. Да и то – не каждый раз. А они, люди, исключительно ради наживы, наследства, обиды, злости, мести. Да мало ли причин, которые они считают важными? При этом – монстрами называют нас. И от нас пытаются оградить свои жилища защитными чарами.- Если все так, как ты говоришь, то откуда о ней узнала гильдия? Вряд ли вы вдруг занялись благотворительностью.- Нет, не занялись. У мужа племянницы был брат. Вот он и выяснил каким это забавным стечением обстоятельств эта почтенная мадам умудрилась за один год разом потерять всех родственников. А за одно и неприлично разбогатеть. Услуги всего одного мага со стороны. Не проплаченного дамой… и вот, мы с тобой здесь. Хочешь убить ее сам? Наверняка ты уже в курсе, что живая кровь дает гораздо больше сил, чем самая свежая, но из стакана.Я отшатнулся, словно тот предложил мне нечто действительно неприличное.- Нет, Аодх, может, я и монстр, но не такой как ты, не убийца. Не собираюсь я в этом участвовать.Выпрямившись, тот посмотрел на меня в упор. Потом сел на постель, рядом с женщиной, перехватил ее, почти подтягивая к себе на колени.- Ошибаешься. Ты – именно убийца. Дай угадаю. Еще никто из твоих человеческих друзей ни разу не видел как ты питаешься? Уверен, что именно поэтому ты и считаешь их до сих пор друзьями. А что будет, когда они увидят тебя таким, какой ты есть, настоящий, а не скрывающийся под маской человека? Думаешь, кто-то из них еще захочет с тобой знаться? Смотри, это – то, что ты есть.Черты лица Аодха исказились, когда он оскалился. Короткий рык повис в воздухе, когда он вонзил зубы. Такой же короткий вздох-всхлип вырвался из груди женщины, но она даже не предприняла попыток освободиться. Я словно снова оказался в том подвале дома. С той разницей, что здесь я не только знал о запахе страха. Я его чувствовал. Он туманил разум.- Нет… - развернувшись, я выпрыгнул в окно.Никому не позволю меня заставлять. Не позволю командовать. Не позволю вынуждать делать то, чего я не хочу. Но запах страха. Он все еще туманил разум, глаза словно застилала красная дымка. И даже пробежка по ночным улицам не помогала ее разогнать.Наверняка именно из-за нее я и не заметил того бродягу, на которого налетел.- Смотри, куда прешь… - огрызнулся нетрезвый ночной гуляка, не сразу поняв кто на него налетел.А когда я остановился и обернулся… было уже поздно. Не хочу верить в то, что Аодх сумел пробудить во мне нечто, что я довольно долго отрицал.- Боги! – выдохнул оборванец и попытался бы бежать. Да не успел. Налетев на него, я схватил мужчину, крепко вцепляясь когтями в одежды, если это можно было так назвать. Стиснул и укусил до того, как он успел закричать. Глоток, второй, изрядно разбавленной алкоголем крови, и разум стал проясняться. Черт! Я сорвался. Ослабив хватку, я заглянул в полные ужаса глаза пропойцы. Запах страха. Он снова был здесь, но уже не такой яркий. Не туманящий. Погрузился в чужой разум. Ему незачем помнить про эту встречу. В конце концов, я же его не убил.- Ты просто заснул в переулке, а проснулся, когда тебя нашла бродячая собака. Ты меня понял? – бродяга кивнул.- Хорошо. А теперь – спи.Глаза пьяницы послушно закрылись. Тело обмякло. Ладно. Оттащив тело в переулок, я, как мог, устроил его там у кучи ящиков. К утру, настолько я знаю, следы затянутся. Об этой встрече он и не вспомнит. А если и вспомнит, то наверняка будет грешить на отвратное пойло, которым заливался в этот вечер.Возвращаться к себе в таком виде я не хочу. Надо бы добраться до стройки и попытаться привести себя в порядок. Хотя бы умыться.До будущего здания стройки я добирался долго, медленно и способом, показанным убийцей – по крышам. Хватит на сегодня случайных и незапланированных встреч.Однако, и этому плану не было суждено пройти гладко. Едва ступив на территорию здания, я понял, что не один здесь. И ладно, если бы это была Клара. Даже под мороком. Но запахи подсказывали, что Клары здесь не было. Эрика тоже. Тогда – кто? Строители решили задержаться? Я замер, слившись с тенью, и прислушался.- Поджигай там, а ты – вон там, с другого угла, - командовал чуть хриплый голос, который я сразу же узнал. – Преподадим новичкам урок – не связываться с главной группой наемников в королевстве.- А они не узнают? – сомневающийся юношеский голос был не знаком.- А кто им скажет? Я просканировал дом. Здесь ни одной живой души. И ни единой – неживой. Давайте быстрее.Так, так… Агро решил нам неприятности организовать? Прямо вот так, с порога? Даже на чай не заглянув? Сейчас я буду кому-то делать очень больно.Отделившись от тени, я мгновенно предстал перед глазами одного из юных котов, широко и недобро оскалившись. Рука молодого мага дрогнула, огненный шар был готов сорваться прямиком в мою рожу, правда, тут на выручку пришла реакция, выработанная годами, и сила, полученная совсем недавно. Перехватив его руку, я дернул, одновременно впечатывая сапог в грудь мальчишки. Хрустнуло. Какое-то время он не сможет этой рукой пользоваться. Какая незадача. Крик.Оставшихся двоих этот крик заставил вздрогнуть. Я вышел из тени, сверкая глазами в темноте. Второй огненный шар… шарик, просвистел над правым плечом и врезался в заднее крыльцо, которое тут же весело заполыхало. Это окончательно вывело меня из себя. Мое имущество протить? Совсем страх потеряли?Сорвавшись с места, я одарил второго мага-недоучку, так и не успевшего перезарядить заклинание, весомым ударом в грудь, откинув на пару метров.Пока я был занят им, Агро, похоже, решил слинять. Ну уж нет. Настигнув его одним прыжком, я повалил главу Котов на землю, перевернул, нависнув, занеся руку для удара. И пусть он молится, чтобы этот удар его не убил. Он смотрел на меня почти так же, как тот бродяга в переулке.- Не может быть, Данмор… ты же мертв! Ты – мертв! Тот маг, он говорил, что вы не могли спастись! Он клялся, что вы все были мертвы, когда он покидал пещеры.Я попытался представить себя со стороны. Ну да, типичный мертвец. Даже хуже. Оскаленный, с окровавленной рожей, светящимися глазами и все это подсвеченное со спины начавшимся пожаром. Нечто действительно инфернальное.- Именно… - утешил я главу, оскалившись шире, демонстрируя во всей красе свои самые сильные стороны: клыки, когти и общую растрепанность. – И если еще раз кого-то из вас хоть почую на территории, охраняемой выходцами из преисподней, я приду. Убью тебя, а потом, шаг за шагом, вырежу всех Золотых Котов, где бы они не скрывались, - прижав того к земле одной рукой, второй стянул с его пальца королевскую печатку, не особо заботясь о сохранности пальца. Демонстративно обнюхал, а потом отшвырнул в сторону. – И даже королевская воля меня не остановит… - склонившись ближе, кровожадно облизался, надеясь, что этот образ надолго впечатается в память холодца, трясущегося на земле крупной дрожью, который до сих пор именуют главой гильдии.- Данмор! – донеслось откуда-то сверху и спереди.Я скосил взгляд, чтобы обнаружить у забора Клару. В полной боевой готовности. В одной руке ее горело пламя, а во второй мерцал лед. На лице же была изображена полная решительность.- Отпусти его, - скомандовала магичка, сделав угрожающий жест рукой. – Он еще не заслуживает смерти.Я плавно перетек с земли, заняв вертикальное положение. Ожидая решения Клары. Как бы дальше не пошло, я не буду драться с ней.Приблизившись, она остановилась между мной и Агро.- Уходи, - кинула главе, не слишком быстро, но все же собирающему свои конечности, чтобы встать. Ее окрик вынудил того немного ускориться. – Забирай своих людей и уходи. – Поторопила Клара.Несколько томительных минут мы наблюдали как троица, один с плетью повисшей рукой, второй, едва держась на ногах, а третий – постоянно оглядываясь, покинули территорию будущей базы нашего отряда.Лишь когда они скрылись из виду, Клара метнула лед во все еще полыхающее крыльцо, и то разом погасло, взамен пламени покрывшись толстой коркой льда. Пламя во второй ладони угасло. Клара обмякла, осела на землю и вдруг… разрыдалась.Я стоял в паре шагов, вообще не понимая что теперь предпринять.- Клара, - осторожно обратился я к ней.- Заткнись, - отмахнулась она, и только сейчас я заметил как сильно трясутся ее руки. Подошел, сгреб с земли и, перебравшись на крыльцо сел, усадив ее на колени.- Я думала… думала… - всхлипывала та, уткнувшись куда-то в область моего плеча, крепко стискивая одежду. Неприятно прилипающую к коже одежду, немного, но неприятно пропитанную чужой кровью.- Что? Что я его сожру? Да брось, не настолько уж и голодный год на улицах столицы.В ответ девушка лишь впилась в мою руку когтями, прямо через одежду. Кажется, родственники среди нелюдей у нее все же имеются.- Что ты… ты… - не унималась та.- Что я… что?Черноволосая оторвалась от разрывания куртки не тонкие полосы и подняла на меня взгляд заплаканных глаз.- Что ты взбесился. Вся эта кровь, когти, озверевший взгляд. А я… я…- А что ты? – диалог затягивался. Но, насколько я знаю, чтобы успокоить женщину, нужно заставить ее переключиться.- Я готова была тебя атаковать, сжечь! – рыдания начались с новой силой.Мне оставалось только удерживать магичку на руках, плавно поглаживая ее по волосам когтистой лапой.- Ну и сожгла бы. Не велика была бы потеря для мира. В конце концов, я уже не совсем чтобы жив.- Дурак, - кулачок саданул меня по плечу. – Я не могу, не могу же я. Но когда я тебя увидела… я должна была. Остановить… - выдохнула она в плечо и на какое-то время затихла. Потом отстранилась и совершенно спокойным голосом спросила: - Ты кого-то убил, да? Оттуда кровь? Кто это был?- Нет, не убил, - приподняв ее лицо за подбородок, я внимательно заглянул в глаза Клары. Не пытаясь подчинить или пробраться в ее мысли. Во-первых, я совсем не хотел знать, что именно она обо мне сейчас думает. А во-вторых, для меня она все еще оставалась другом. – Но ты увидела меня таким, какой я теперь и есть. Настоящим. Я больше не человек, и этого, увы, уже не изменить. Если ты захочешь работать со мной дальше, придется привыкнуть к этой мысли. А если нет, то я не буду пытаться тебя удержать. Все же… я и сам был человеком совсем недавно. И не представляю, что заставило бы меня сотрудничать с чудовищем.- Да, Данмор… - магичка нахмурилась и принялась стирать мокрые дорожки с лица. – Ты как был идиотом, так и остался. Некоторые вещи не меняются.Глубоко вздохнув, Клара поднялась с моих колен, едва не сверзившись на землю, поскользнувшись на ледяной корке. Скептически осмотрела наглухо замурованную, обожженную дверь.- Придется идти через главный вход, тут пока не войти, - произнесла себе под нос, а потом строго уставилась на меня. – И долго ты собираешься тут зад морозить? Давай, вставай, идем. Мне надо умыться. Да и тебе. Ты ведь не собираешься в таком виде через весь город топать?

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