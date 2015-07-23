Байки деда Андрея. Мрачные

Новость отредактировал Estellan - 12-09-2023, 23:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

zadira Просмотров: 507 Комментарии: 3 +2 12-09-2023, 23:38 by

В следующий раз, когда дед рассказал меня байки мистического толка, случился спустя полгода. В мрачное октябрьское утро, когда погода еще окончательно не утвердилась в своем мнение: быть плохой или же отвратительной.Мы стояли под небольшим козырьком, автобусной остановки. Дед со сосредоточенным лицом наблюдал через морось за попытками тракториста вернуть бодрость духа своему железному коню. Тот рычал, пыхтел черным дымом, но заводиться отказывался. Я же, периодически шмыгая носом, посматривал на телефон, отсчитывая минут до прибытия автобуса.- Чего мнёшься как баба на привозе? – буркнул дед Андрей, когда я в очередной раз переминаясь с ноги на ногу, и содрогнулся всем телом от пронизывающего ветра.- Замерз. Надо было выходить чуть позже, — вяло про критиковал я решение старшего родственника, выйти на улицу за полчаса до прибытия автобуса.- Вот что за люди пошли, все в последнюю минуту хотят сделать. Не грамма терпения, - продолжал ворчать старик.Скверное настроение деда Андрея можно понять, едим в больницу делать ЭМРТ левого колена. Сустав в конец измучил старика, таблетки от болей пьет с августа. А печень у бывшего алкоголика не в том состоянии чтобы долго переваривать химию, пусть и полезную. Как только перестает пить лекарства, колено снова пухнет и болит. Вот семейный врач и послала его на сканирование, надо точно знать, что там в суставе не так и, как его более правильно лечить. Ну я с дедом за компанию, это по официальной версии, а деле же присмотреть за ним и, если что помочь ориентироваться на местности.- О катит, - тихо буркнул я, рассматривая в сером мареве приближающейся прямоугольник с желтыми полосами.Дед поправил на голове кепку, крякнул и вышел под морось к месту посадки в автобус. На его действия отреагировали остальные ожидающие, две девчонки вылезли из машины, стоящей за остановкой, и под конвоем мужика, волочащего сумки, встали возле деда, создавая купола из зонтиков Я вздохнул и так же присоединился к их компании.Автобус, въехав в небольшую яму в продавленном асфальте, замер возле нас. Дед, проигнорировав всеобщее наступающую толерантность, пропустил девушек вперед, после суровым взглядом из-под кустистых бровей загнал меня следом. И посмотрев по сторонам залез последним.- Без тебя оплатят, - шугнув меня мой старший родственник, стоило мне полезть за кошельком и приобрел билеты.И по древней и мне абсолютно неведомой традиции мы расположились ровно посередине транспортного средства. Я уселся возле окна, дед примостился рядом, стянул кепку, отстучал об колено и снова водрузил на голову. За стеклом громко рыкнул старый мотор. Техника из советского прошлого завелась, трактрис выдав корявый, но искренний танец победы и полез в кабину. Автобус мягко прошипел дверьми, плавно стронулся и на меня подул теплый воздух из кондиционера. За час пути я уже точно согреюсь, и даже поспать смогу.Глянул на деда: сидит хмурый, только что не скрипит зубами и брови к переносице не сводит. Нервничает. Хоть после инфаркта он и стал относиться к своему здоровью бережно, а врачей уважать и к мнению докторов прислушиваться. Но все одно, не любит лечиться и ко всем инновация относиться скептически.- Дед, ты чего приуныл. Все будет хорошо, просветят тебя, и вылечат. Сейчас все лечат, - я попытался подбодрить старика.- Все, да не все, - он огладил усы, рука чуть дернулась в машинальной привычке искать сигареты. Я оживился хоть виду и не подал, верные признаки, сейчас начнет байки травить.- Ну положим не все, но колено твое точно в норму приведут.- Знаешь Славка. Я за колено и не переживаю, я эти больницы не люблю, там всякое цепляется к людям. И не надо мне тут… - оборвал он мою попытку возразить, резким выпадом, - рассказывал мне однажды приятель, по… собственно не важно почему. Короче, был он врачом, да не простым, а онкологом. Чтобы ты понимал, человеком сплошь циничный, и практичный. Детям в глаза говорил, что те умирают и после спал и не ворочался. Значит, вот что он мне рассказал, верить ему можно, ибо врать такие люди не обучены.Дед поерзал на сидении, расстегнул поношенное, но крепкое пальто, и начал рассказ.- Было это в году восемьдесят шестом, по осени. Авария та страшная уже отгремела, а люди все одно боялись рака, вся эта радиация казалась чем-то непостижимым злом, коварным и незнающая пощады.Так вот привел один влиятельный человек, свою дочь на обследование, так чисто перестраховаться. Чтобы ты понимал, те чиновники, как и нынешние всегда имеют блат. Так вот, вся эта научная экспертиза с анализами, выявила у девчушки рак поджелудочной, второй степени. И вроде как все лечится, и не такой уже страшный диагноз. Ну мой приятель и взялся за улучшение здоровья пациентке. Под контролем главврача. И вот какая закавыка вышла. Лечат бедную девчушку, а ей все хуже. И так и этак пробуют, а болезнь только силу набирает. Уже и специалистов из Москвы вызывали. Все одного без столку. Чтобы ты понимал, у этого видного партийного работника связей на вызов врача хватала, как и денег, а вот отправить дочь лечиться в столицу уже все, не тот размер влияния. Ну, мой прямолинейны приятель, и говорит злому и отчаявшемуся отцу: мол болезнь победила науку и готовьтесь к траурным речам.Дед умолк, прокашлялся, а после задумчиво продолжил, поглаживая большим пальцем усы.- Значит, что там было дальше. Ага, чтобы ты понимал, однажды утром в обычный вторник, привел этот деятель из правительства, странного вида мужика. Странного в том смысле, что непонятно кто, с виду чисто слесарь, или там краснодеревщик. Ну ты понял, обычные работяга, но не с завода. Заводских то сразу видно. Как? А те все одно не понять, ты вот в своих компьютере разбираешься, а не в людях. Да не сопи ты, слушай дальше. Значит мужик этот походил по палате, послушал, что там палочками постучал. И говорит мол: возьмусь, всего за пять дней все исправлю, только не мешайте. Ну чинуша дал добро, и главврачу наказал моего приятеля в узде держал.Так вот это ухорь стал всякие там обереги из дерева строгать, прям в палате, а мусор выносить запретил. И за пять дней настрогал каких-то зверей, птиц, и чучел страхолюдных, после все выкинул в мусорник, и отдал одну игрушку болезненной. А выгляди та деревяшка как девочка с огромной головой и большими широко раскрытыми глазами, в одежонке со славянскими мотивами. И наказал колдунишка, сутки деревяху от тела не отнимать. Чтобы ты понимал, отец этот слабоумный, взял и привязал бинтами это языческий оберег к девочке. Ну сутки прошли, колдун недобитый тоже в палате сидел, а после забрал фигурку и первому встречному ребенку всучил. О как! Мразь.Телефон неожиданно тренькнул сообщением, я машинально глянул.- Ну не хочешь слышать, так играй в свой телефон, - тут же насупился дед.- Да я отключить, чтобы не мешал, - тут же ляпнул я, первое пришедшее в голову оправдание.- Да!? – скептически вздернутая бровь, вела меня в состоянии стыда.- Ну, деда давай дальше.- Хорошо. Значит это мразь отдала всю уродливую игрушку первому встреченному ребенку. Ну и после забрав деньги, укатил колдун не пойми куда. А девочка начала выздоравливать. Мой приятель был в край задолбаный и поэтому не придал данному чуду должного внимания. В общем, прошло полгода. И та девчонка померла. Оказалась, рак не ушел, а всего случилась… ремиссия. О как! Может девочку тут и спасли бы, только ее долбанутый папаша в край разуверился в силе науки и стал таскать дочурку по шаманам да гадалкам, тем ирод дитя и загубил.Но как ты понимаешь это только начало. Страшное и мистическое сейчас пойдет. В общем в восемьдесят седьмом навалилась на отделение онкологии напасть, каждый месяц по больному ребенку, все с раком поджелудочной. Раньше за год один два пациента, а тут повалило. Кого спасали, кого нет. Тут все по-разному. Только на пятом больном мой приятель случайно увидел, ту мракобесную игрушку, изрядно посеревшую с отколами, на ту самую. И будь ты хоть атеист, хоть циник, но на совпадения внимание обратить должен. Поспрашивал он у остальной и почти все говорили, что была игрушка. И описывали ее одинаково как дети, так и родители.Вот мой приятель и отобрал у больного эту мерзость. Хотел выбросить, да вовремя понял, так от проблемы не избавишься. В итоге сжег в местном крематории. И ты можешь вот сейчас пыхтеть и фыркать, а болезни детские закончились. Что думаешь, может такое быть?- Ну не знаю, рак не инфекция, через предмет передаваться не может, — спокойно ответ я.- Вот и наука говорит что не может. А, подиш ты, было. Я вот думаю, нашей науки надо еще расти и расти. Может через лет двадцать откроют какой-нибудь атом, передающий болезнь. И всем этим проклятым вещам найдется объяснение с научной точки зрения. Это я так ворчу, не обращай внимания.- Может и так, - задумчиво отзывался я, и пережитый стыд раннее толкнул меня на ненужный вопрос, - истории повторяются, ну вернее смысла и посыл. Ты про завод мне в прошлый раз рассказывал ну, где шаман злой был.- Посмотрите какие мы умные. Что-то смотря боевики ты не ворчишь что у герой всегда побеждает злодеев. И комедии твои все про одно, только в разных плоскостях.- Понял. Был не прав, - я деда постепенно знакомлю с современным кинематографом. Пока выходит со скрипом.Долго молча ехать не получилось, дед Андрей обуздал свою кобылу баек и намеревался выгулять ее основательно.- Дядьку Юрку помнишь? Ну того длинного, вечно пьяного и шебутного? Бати твоего двоюродный брат.Я кивнул, дядь Юру помнил плохо, и все воспоминания, связанные с легким негативом в его сторону. И вот есть откровенно, то и сам не знаю почему, просто он вызывает раздражение, не только у меня, но и всех родных.- А вот ты знаешь, чего он такой стал, ну с башкой… того?- Хм, нет. И чего? – и в самом деле было интересно, тем более предчувствие подсказывало история будет связна с мистикой.После продолжительного вздоха, старик заговорил, в очередной раз стянув кепку с головы и вертя ее в пальцах. Взгляд его расфокусировался, словно дед нырнул в тяжелые воспоминания.- Знаешь, он по молодости кем только не работал. И все чтобы ты понимал было связано с баранкой. Курьером, таксистом, водителем автобуса, и вот сейчас в дальнобоее обретается. По нему такая жизнь, да и нам, собственно говоря, тоже хорошо. Слишком он шебутной, и слабо себе контролирует, шутки злые и хамские, а по-простому и говорить не умеет, все подковырнуть хочет. По молодости был нормальным, а так. А так вот что с ним случилось. Ты, конечно, мне можешь не верить, или там рассказам дядьки своего. Он, как и многое водилы, что подолгу молчат в дороге, любят приукрасить, да слегка приврать в историях. Только такую мрачную дичь, нормальный враль упоминать не будет, слишком все прозвучит неправдоподобно. Ладно, ладно все. Приступаю к рассказу.Было это на заре дикого капитализма, чтобы ты понимал в самом начале девяностых. Тогда дядька твой, курьером подрабатывал, а ночью бомбилой заодно, то бишь таксистом нелегальным. Извозом занимался на своей «копейке», дело это опасное, могли тогда за нелегальный извоз и убить и машину сжечь запросто. Но и деньги там обретались шальные. За ночь можно заработать столько, что и за месяц на газели не навозишь. Но не про то речь.Значит случилось с ним это беда в середине осени, как раз октябрь к концу шел, первые морозцы покусывать стали. Едет он значит на своей «копейке», уже почти под утро, начало шестого. Народ в Москве этой, уже просыпается да, настраивается на новый трудодень. Значит ведет он, стоит на обочине девчонка, лет двадцати. Вид благообразный, пальто, юбка ниже колен, прическа скромная, лицо устало заспанное. Ну явно не… - он покосился на меня, после махнул рукой и продолжил, - короче не шаболда она придорожная. Вот наш Юрец и остановился, та девчушка без лишних слов прыгнула на переднее сидение. Ножки вместе, ручки на коленки, что твоя прилежная ученица, и так мило усталым голосом говорит: вези меня домой. Юра наш завел машину, стронулся, и только потом спросил: а где дом то? Девица помолчала, и говорит: ты езжай я покажу. И, мол, деньги за проезд муж передаст. Едут, болтают не о чем, про музыку, машины, платья. Юрец и сам толком не помнит про что, да и неважно это. Главное она говорила, что ехать не хочет, но жена должна быть с мужем и никак иначе. Ну Юрка раз пискнул мол, разводись и беги раз не мил. Так она улыбнулась и заявила: муж мил, только в доме беда.Так вот приехали они в очередной спальный район. Дома высокие, все на одну морду, как в том фильме «про иронию судьбы». Ага, ирония то у судьбы точно нет, только циничный сарказм.Дед умолк перестал крутить кепку и водрузил на колено. Что-то ему эти истории плохо иду, обычно говорит не запинаясь, и с воодушевлением, а тут как на исповедь пришел. Но я молчал, и не лезу с ненужными советами, ведь могу разозлить, а от этого лучше никому не будет. Дед вздохнул, продолжил:- А девчушка та объясняет: мол сейчас за деньгами сбегаю и вернусь. Назвала номер квартиры, и даже на окошко указала, где живет. Вот наш горе водила и согласился отпустить несчастную, особо не веря, что получит деньги. Жалко ему было бедняжку, еще не обзавелся щитом из цинизма и практицизма.Вышла девица из машины в примороженную осень, и после мышкой шмыгнула в подъезд. А Юрка в окно смотрит как она по лестнице поднимется и на каждом этаже свет включает, очертания силуэта хорошо прорисовываются. Он тогда подивился насколько образцовый дом, даже лампочки не повыкручивали. Ну а после на пятом этаже в нужном окошке свет вспыхнул в прихожей. И тут Юрка увидел, как силуэт мужика его пассажирку с ходу в лицо бьет, у той ажно голова отлетела. Ну он, не думая выскочил, монтировку в руки и спасать принцессу в пальто. Молодой, только после армии, сам здоровый вот и потянуло на приключения.Как взлетел по лестнице не помнит. Дверь с нужными цифрами на дерматине распахнул, заскочил в коридор. А там его пассажирка стоит, в халатике, лицо чистое в руках деньги держит. Юрка сморщился от навалившегося смрада духов, деньги взял и было собрался уходить, как что-то дернуло его присмотрится к девушке. И беглого взгляда хватило, чтобы понять. В чем несоответствие, кроме лица. Она была явно ниже ростом, полнее в бедрах, и вместо ног из-под коротенького халата торчали пластмассовые протезы, как у манекена. Юрец ошалел от такого вида, ведь нормально все было. Ему только пришла мысль, что это сестра пассажирки, как в голову что-то прилетело. Он, ойкнул, отшатнулся, заваливаясь на вешалки с одеждой, как кто-то припечатал его пластиковой рукой. А коридор тесный, узкий, лампа едва светит, вот он, не глядя и схватил искусственную конечность и дернул что было духа. И двойник пассажирки на него рухнул, халат распахнулся и Юрец ошалел не в силах кричать. Искусственная конечность была пришита между грудями девки, и работала чтобы ты понимал как живая.С испугу он засадил кулаком в челюсть этой страшной девицы. Вскочил, хотел было бежать, как видит под табуретом валяется голова его пассажирки. Крови правда маленько натекло, почти нет. У Юрке натурально шок приключился. И нет, чтобы бежать на улицу, он двинул вглубь квартеты.А там, там в комнатах куча манекена и ко всем пришиты человеческие части тела, у некоторых как надо, у других, а бы как, нога к шее, рука к пузу. И все с лицами его пассажирки. Он смотрит на весь этот кошмар и слышит голос из ванны. Там песню орут про арлекина, Аллки нашей Пугачёвой. И чтобы ты понимал, дядька твой как на поводке пошел смотреть кто это там такой голосистый. Так вот, в ванной мужик средних лет каким-то аппаратом пришивал к женскому телу голову манекена. Юрца и стошнило прям на пороге. Мужик этот в докторском халате, замер, обернулся и одновременно с психом, и голова пришита повернулась еще и моргнула. Такого поворота событий, психика нашего бравого спасателя не выдержала. Чтобы ты понимал, он заорал во всю мощь легких, как та сама девицы при виде здоровенной крысы. Только что в обморок не бахнулся. А мужик тот, оскалился и что-то крикнул на ненашенском языке. Вот тут-то и начался истинный ужас. Все валяющиеся трупы ожили и поползли к Юрке.Ага, бред, да и только. И вот ты мне сейчас возразишь, что у дядьки твоего просто чердак потек и глюки начались, может и так. Только ужаса от этого не меньше. Так вот знай, - дедов узловатый и крепкий как мореный дуб пальцем дарил меня в лоб, - дикий еще первобытный инстинкт вынес Юрку из той квартиры. Ну, а по словам бабки твоей, святой дух помог.Он милицию нашел, в ту квартиру привел. В общем нашли они в той обычной с виду квартире, и трупы женщин, и манекены, и самого психа вивисектора. Было потом и расследование, и даже небольшой шум, но годы, тогда были неспокойные, что не день, то новый монстр всплывал, или что похуже, дефолта.Сама жуть на этом и закончилась. Только не сама история. Значит Юрку с год таскали по разным судам, очным ставкам, и всему остальному. Там чтобы ты понимал, он сдружился с одним лейтенантом, на почве любви к пиву. А тот имел тесный телесный контакт с судьей, что вела дело про Кукольника (так они маньяка обозвали). Вот он и смог узнать кое-какие подробности. Оказывается, псих оправдывал свои преступления желанием сделать идеальную жену. Вот и шил костюмчики из нее. И что самое противное, была среди тел одна живая, ту, что в ванной он кромсал. А место многих частей тела имелись протезы, на первый взгляд не совместимые с жизнью.А психа этого удавили в камере, зэки.Он умолк. Я пытался переварить услышанное. Если впервой раз дед рассказывал мистические и таинственные истории, то тут полный мрак и кошмар. Расскажи кто другой, я бы и ухом не повел, но дед человек, которому претят выдумки. А это добавляет веса словам.- Деда, ну ты мне и ужасы на рассказывал, - тихо проговорил я.- Да я уже и в сам не рад, что поделился. Но ты парень стойкий, не раскиснешь. А поделиться следовало.Почти полчаса ехали молча. Автобус остановился на очередной стоянке, и водитель объявил о десятиминутном перекуре. Дед хмыкнул, нацепил кепку и со словами я быстро, похромал на выход. Я промолчал, о запрете поступлении табака в его организм. Еще годами не вышел, чтобы учить старших жизни. Дед Андрей, полностью игнорируя морось встал возле остановки, не заходя под козырек. Мигом стрельнул сигарету, чуть склонился подкуривая от зажигалки. Я отвернулся, больно смотреть как близких людей поедают их пороки.Водитель, докурив кинул окурок в урну и быстро заскочил в автобус, стянул промокшую куртку. И после поторопил никотино зависимых. Автобус тронулся, дед тяжело завалился на сидения, от старика тянуло табаком и какой-то внутренней тоской.- Да я так нервы успокоил, постоял с мужиками, подержал сигарету. Даже тяги не сделал, - после дед спохватился, что оправдывается перед пацаном и куда как суровее заговорил, - не заводи плохих привычек, чтобы потом от них не отказываться.Автобус едва тронулся как дед, привычно разгладив усы, ворчливо проговорил:- Видел того мужика, с проплешиной и бородой.Я кивнул, уже догадываясь, что дальше пойдет история.- Так вот, случилось с его братом одна мутная и страшная история. Не так и давно это было, вроде до перестройки. Помню только мы в их совхозе над сушилкой крышу ладили. В сроки не укладывались, от того и пахали как те самые ишаки без перерывов и перекуров. Только поесть и поспать время и оставалось. Поэтому сам случившее не видел, но от очевидцев наслужился изрядно, - дед снова стянул кепку, поерзал на сидении и продолжил травить байку, - стояла тогда августская жара, народ к уборочной готовился, не спеша, чтобы ты понимал, люди уже чуяли развал Союза, и не спешил воплощать в жизнь старые лозунги. Все больше думали, как денег подзаработать, да чтобы по меньше спину гнуть.Значит, сидели комбайнеры в цеху, после планового осмотра техники, выпивали по чуть-чуть, как без этого. Скоро в поля, а там только помыться и поспать силы останутся, горькой не выпьешь в пахивать надо, ибо денюшка капала хорошая. Пользовались моментом, чтобы ты понимал. Вот сидят они тихо мирно, пью на троих, закусываю со смыслом, без спешки. И тут приходит Толян. Он в совхозе лет двадцать слесарем числился, хватает рюмку самогона, всаживает в себя на одном выдохе, и после грязными маслянистыми руками хватит кусок сала да по жирнее. Чтобы ты понимал, обычно Толян скромный побриты интеллигент, под плотным каблуком жены. И таких вольностей, себе не позволял. И пока мужики о фигивали от увиденного, он дал леща ближайшему и споро так побежал на выход из ремонтного бокса. Ну, мужики такой наглости не забыли, и решил проучить стервица при первой же возможности.Я как-то непроизвольно вздохнул, видимо мистика у деда закончилась, и он по привычке пошел травить истории про бытовуху. Я такое не люблю. Скучно слушать о жизненных неурядицах людей. После его первых мистических баек, я увлекся страшными историями, не всерьез, так развлечения ради. В основном слушал таежные байки с мистическим уклоном, или же про необычных и страшных монстров. Всякие там истории про жутких чебурашке в доме, что гоняют заехавших людей, мне быстро наскучали, ибо однообразны.- Не кривись, - неожиданно зло буркнул дед, - будет тебе мистика и ужасы.- Да я…- Ты, кто же еще. Чтобы ты понимал, все странное начинается с обыденного. Так вот вернулся Толя в ремонтный бокс спустя час. Довольный с сальной улыбкой. И прямо спорого мужикам и заявил. Мудаки вы все. Ненавижу каждого отдельно и всех скопом. Комбайнеры после затрещины уже на взводе были, а услышав про себя такое, и вовсе не стесняясь полезли бить морду нахалу. Побили, к слову, не сильно, так нос расквасили да ребра, посчитали и почки парой ударов отметили. А Толян все время только и пищал: как так, как так. После притих и извиняясь на коленях отполз к выходу. Обтер кровь и сказал, что за наглость водкой откупится. Мужики понятно дело отступные приняли.Толя вышел наружу и спустя минуту вернулся с пожарным топором на перевес. Поскудненько так оскалился и сказал: давно хотел попробовать, да все что-то повода не было. И всадил топор ближайшему в голову. После врезал второму, и так же насмерть. Ну а третий, что мне после про эти события рассказал, со страху убежал. Вопя как умалишённый. Он тогда чуть умом не тронулся, страх им овладел лютый, бесконтрольный. На крик мужики прибежали, смотрят, а Толян водку глушит, и лыбу давит наглую и издевательски. Пролетарии по первой оторопели от подобного поведения, а после решили за ломать урода. Десять против одного, уже точно без потерь справятся. А этот псих, топор в них метнул и бегом в подсобку, мужики только и услышали, как ключ язычок в замке проворачивает.Спустя полчаса дверь таки сломали, инструментов хватало, как и желающих. А убийцы на месте не оказалось, он пол проломил и через яму выбрался. Там много лет дождь подмывал под фундамент, все про это знали, только должного внимания не придавали. Яма и яма никому не мешает. Вот так эта скотина и сбежала от праведного суда. У нас хоть и не дикий запад, да и не царская Россия, со своим произволом, но народ все одно горячий. Может и не убили бы, но покалечил ли бы однозначно. Понятно дело приехала милиция.Дело огласки не получило и дальше региона не выползло. Преступление на лицо, преступник понятен, всесоюзный розыск объявлен, чего зря людей полошить. Вот, казалось бы, и вся история про то, как в тихом омуте черти водятся. Но ты чай не дурак понимаешь, сейчас про непонятки всякие рассказываться буду.Дед выразительно посмотрел нам меня, я кивнул, оправдывая его ожидания. Он кашлянул, прочищая горло, потер больное колено и продолжил вдумчиво и неторопливо. Как мне показалось чтобы не упустить со временем подзабытые детали.- Вот что его женушка после по рассказывала. В общем повадился, после того случая, муженек по ночам к ней ходить, поесть, попить ну и еще коей зачем… км, ну ты понял. Она со страху и не сопротивлялась. И ведь не боялся стервец словно, ничего и не произошло. В доме засады устраивали и милиция, и соседи, а поймать так и не смогли. А этот убийца, чтобы ты понимал, от дня к дню менялся, становился уродливее что ли. Вроде как изнутри его корежило, выпячивая недостатки.Что ухмыляешься, ни разу не видел, таких людей, что с виду вроде и все хорошо, а все равно противно рядом стоять. Во во, а еще ухмыляется.Значит так, потом пропал он на пару месяцев, и аккурат к зиме вновь вернулся к женушке. Весь измученный и дерганый. Чисто водки выпить да, про жизнь свою непутевую по ныть. Мужик чтобы ты понимал, тоже любят поныть, только обстоятельства у нас с дамами разные. Но не про то сейчас.И поведал он, что может ходить… так сказать… в разные временные отрезки… вот было слово такое, подходящее, мне Палыч говорил.Дед наморщил лоб, и привычно пробежал пальцами по внутреннему карману рубахе. Ненавидя сигарет, принялся приглаживать усы.- Параллельные миры? – попытался подсказать я.- Сам ты параллельный, - буркнул дед, - он может переходить в случайности, что могли бы быть. Он вроде когда-то по молодости участвовал в секретных экспериментах. Его тогда сажали в какой-то аппарат, а после задавали вопросы. И еще учили чувствовать не исполнявшимся события. Типо говорил… вот ты захотел вскипятить чайник, и забыл пока за спичками шел. Событие запланировано, а не исполнено, и в него можно попасть. Надо только правильно думать. В общем много всякой херни нес. Тоня не все запомнила, а еще меньше поняла, а я тем более. Позже еще мужики рассказывали, мол видели его то тут, то там. И всегда он ускользал, как вода сквозь пальцы. Вроде и не прячется и ходил себе спокойно, а все едино неуловим. Правда больше никого не убил, только воровал всякое.В общем, вседозволенность и чувство безнаказанности, сгубили пяток судеб. Такое и без всякой мистики бывает, но в этой истории все куда как нагляднее.- А как у него эта способность появилась то… спустя столько времени?- А тебе какая разница? – буркнул дед, прекращая, выпрямлять усы, - да не суетись ты. Он там всякими медитациями занимался, вот что-то там внутри себя и открыл. Это одна версия. Вторая ему эту способность включили спецслужбы… случайно. А третья пусть будет… скажем… случайно открыл, когда башку ему сканировали в больничке. Выбирай, все одно правды мы не узнаем.Я надолго задумался, переваривая сказанное. И решая, насколько такое может быть правдой. Ведь звучит бредово. С другой стороны люди, могли просто приплести мистику, в обыденность. Чтобы не так страшно было, ведь в мистику хоть и верят, но с ироничной улыбкой. Вроде как не правда все это, как и человеческая жестокость.- Не забивай себе голову, - дед неожиданно хлопнул меня по плечу, - такие случая один на миллион, если не реже. Куда как страшнее это самому найти приключения на свою голову, или что понижи спины.- Это да, - сухо ответил я.- Будешь историю про сектантов слушать? – пока я выплывал из своих мыслей, не успел отреагировать, а дед уже настроился, излагать дальше, - эту историю двоюродная сеструха Райка рассказала. Дело было в начале девяностых, тогда пути не только в торговлю открылись, но и во всякие мракобесные регалии. Народ отказался от своих политических идеалов и убеждений, то бишь ушел от научного атеизма в незамутнённое верование. Отказаться то отказались, а вот не доверять людям толком, не научился. Не мог тогда советский человек понять, что можно врать наглым образом в глаза и тебе за это ничего не будет. Хоть с телевизора, хоть с радио, хоть на рынке.Так вот, чтобы ты понимал, Райка наша, всегда была себе на уме. В пионеры не вступила, работать на заводе отказалась, пользу обществу приносить не хотела. Жила для себя, всех называя отсталыми пережитками. Ну, а когда во все подряд верить можно стало, она тоже не как большинство в Православие ударилась, а стала язычницей. Вступила в секту, не абы какую, а речного демона. Имя у него такое, что хоть по бумаги читай все одно ошибок наделаешь. В общем молились они ему, жертвы приносили, хороводы водили и песни пели. Райки все это быстро надоело, и она от них ушла, громко и со скандалом. И все бы ничего, только по весне сектанты те пропали, разом все пятьдесят человек с гаком. Ну поискали их, поискали, да плюнули, время было неспокойное и крайне быстро текущие, события через край хлестали. После Райка пришла в милицию и заявила, чтобы они реку прочесали и место указала. Мол, они всем кагалом в услужении речному демону ушли. Кого бы другого послали бы, но у Райки характер не тот. Ее за пояс не заткнешь. В общем, приехали водолазы и нашли всех сектантов… чтобы ты понимал, стояли они по центру реки по колено вкопаны в землю. И все экспертизы после сообщили, мол следов насилия на телах нет, как и инструментов и средств для дыхания. Они сами себя так хитро закопали, в центре реки, что почти по центру города текла. Как сектанты умудрились это провернуть никто не понял.Мораль? А морали нет. Просто случай вспомнила, вот и рассказал. Бывают и такие байки, просто по странным фактам. Все больше ничего рассказывать не буду. А то сидишь с зеленой мордой, как тот утопленник.Вот такого тяжелого мрачника наслужился я в автобусной поездке. Опять же делюсь с вами, чтобы не остаться единственным слушателем.P.S. А колено деду Андрею вылечили.

Ключевые слова: Байки сектанты монстры больница авторская история

Другие, подобные истории: