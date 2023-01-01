Не то, чем кажется 9

Estellan Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:21 by

Если с обустройством своего нового жилища проблем почти не было, хватило смести паутину, обзавестись койкой и еще парой мелочей, а остальным можно было заняться и попозже, то с официальным зданием…Едва зайдя внутрь, я с трудом увернулся от прошмыгнувшего рабочего и… струсил. Клара гарпией металась по холлу, раздавая приказы, как горячие пирожки. За ней, хвостом, бегал Лорн и тыкал пером то в одну, то в другую область здоровенного свитка на руках, вызывая новый виток приказов.- Что здесь… - едва сумел я вклиниться в бушующий ураган. Ураган остановился, посмотрел на меня, взметнул волосами и направился ко мне, пробудив малодушное желание выскользнуть обратно за дверь и удрать.- Нет, это невыносимо… - причитала Магичка. – И где только Эрик нашел этих криворуких строителей? Небось, в одной канаве похмелялись? Лорн же дал им четкие указания, и что? – вперилась в меня взглядом черноволосая.- И что? – продублировал я, нащупывая ручку на двери за спиной.- Они умудрились все перепутать. Вот скажи, тебе точно нужен тир рядом со столовой?- Не очень, - честно признался я.- Вот и я о том же, тир должен быть в подвале. А спальные комнаты?- А с ними что не так? – изобразил я изумление.- Они одной стеной граничат с тренировочным залом магов. Представляешь, что будет, если защита в какой-то момент не выдержит. Эй! Ты это куда потащил? – мгновенно переключилась Клара на одного из подвернувшихся под руку рабочих. – Камни для печи – на кухню! Я сказала…Вжавшись лопатками в дверь я выслушал все, что она хотела сказать подчиненным. Похоже, Кларе пора завязывать с магией. Ее настоящее призвание – прораб. Вон как строители зашуршали. То ли вдохновившись гневными речами, то ли увеличивая расстояние от этих самых речей.Пока магичка распекала рабочих, я сфокусировал взгляд на ее хвостике. Хвостик все так же держал в руках свой свиток, время от времени поблескивая из-за него очками.- Кстати… а что тут делает твой заказчик? – Клара выдохлась, а мне удалось вставить свои пять копеек.- Кто? – хлопнула глазами брюнетка. – А, Лорн… Лорн еще студент-маг, но настоящий его дар лежит в области архитектуры.- М-меня всегда п-поражала сама возможность с-создать н-нечто прекрасное из подручных м-материалов.- Поразительно, - согласился я. – И по какой же специальности ты планируешь защищаться?- Иллюзия, - вполне отчетливо выдохнул тот и порозовел.- Да… и чему я удивляюсь, - пробормотал я, от двери разглядывая ту часть здания, что было видно, и поражаясь увелчивишейся степени его разрушения.- Это только начало работы, - вздохнула Клара. – Если обойдется без новых переделок, то все будет хорошо. Лорн изобразил нам отличный план нового штаба. Просто… придется очень много поработать. Кстати, если хочешь помочь, то на заднем дворе лежат кое-какие материалы, которые пригодятся для внутренней отделки. Их, соответственно, нужно перетащить внутрь. Я не желаю круглосуточно сторожить этот… пока еще сарай.Получив дозволение, я выскользнул наружу. Глубоко вздохнул, вновь прислушиваясь к гневным воплям изнутри. Не, нафиг-нафиг, под горячую руку Кларе лучше не попадать. А то она что-нибудь еще более занимательное придумает.Обойдя здание, я пришел на задний двор, где и обнаружил грустных рабочих и гору материалов. Судя по количеству досок, камней и металла, Клара планировала построить новое здание внутри старого.Вздохнув, я стянул куртку и взвалил на плечо первую партию досок, под удивленный вздох рабочих. Нда… не так я планировал применять доставшуюся мне силу. Но, пока не подвернулся случай открутить башку какому-нибудь залетному дракону, можно потренироваться и таким образом.Вечер застал нас на все том же дворе. Куча материалов уменьшилась вдвое, но кончаться пока не планировала. Если я не хочу оставаться сторожить ее ночью, надо закончить сегодня.Калитка заднего двора скрипнула, и наша дружная компания немного увеличилась. Судя по нашивкам, к нам пожаловали Золотые Коты. Не в полном составе. Я узнал троих из той группы, что работали в мое время. Остальные были новенькими. Окинув взглядом эту группку, я хмыкнул себе под нос. Похоже, Коты решили пойти по той же дороге, что и я. Разве что… сам я не планировал полностью отходить от дел, занявшись исключительно обучением новичков. А вот Коты… форменная куртка их главы – Агро, уже едва застегивалась на пузе, натягивая золотистую ткань. Новички были еще совсем юными, а золотого в их одежде было совсем мало. У парочки лишь золотая каемка по воротнику, да манжетам камзолов.- И кого это к нам черти принесли? – вежливо поприветствовал я появившихся.Удостоился в ответ презрительного взгляда. Ну да, весь в опилках, пыли и местами прилипшей паутине, я был мало похож на будущего главу отряда наемников.- Кто у вас тут главный? – махнул рукой Агро, сверкнув на солнце здоровенным перстнем с королевской печатью. Хм, так ты на государственные заказы перешел? Как интересно. Строители покосились на меня и отступили, позволяя самому разруливать свои проблемы.- Я главный, и я спрашиваю, кого это к нам черти принесли? – поднявшись со своего места, я скрестил руки на груди. – Вас сюда не звали.- Да как ты смеешь? – прищурился глава Котов, пристально сканируя меня взглядом. – Деревенщина. Без году неделя в столице, а уже хамишь главе элитного отряда наемников?- Да я уже вижу, что ты большо-о-ой специалист в уничтожении нечисти, - неопределенно хмыкнул я себе под нос, уставившись в область пуза оппонента. За моей спиной раздались смешки. – В доспехи-то еще влезаешь? – смешки перекинулись на другую сторону, но почти сразу же сменились душераздирающим кашлем.- Слушай, ты… - Агро сделал пару шагов в мою сторону, угрожающе подняв указательный палец.- Морган, - представился я.- Да мне плевать! – взвизгнул главный Кошак. – Я пришел предупредить, что все отряды, существующие в городе, обязаны отчислять мне процент от каждого своего задания. Если вы этого не сделаете, то…- То, что? – я тоже сделал шаг вперед. Теперь нас разделяло не больше метра. – Солнце оказалось за спиной, и моя тень упала на кота. Воздух наэлектризовался.- То я сделаю так, что вы вообще не сможете работать. Ясно?- Ясно-ясно… - усмехнулся я в ответ.- Хорошо, - Агро отступил первым. Пытаясь сохранять достоинство, он развернулся спиной и, сопровождаемый своим отрядом, удалился.- Чую я, что это еще не все… - поморщился я.Именно этот момент выбрала Клара, чтобы фурией вырваться во двор.- Я не поняла, почему отдыхаем? Команды прохлаждаться не было. Работать! Солнце еще высоко.- К нам гости приходили, - заметил я, отряхивая одежду от опилок и пыли.- Гости? – моргнула та. – Какие?- Золотые…- Коты, что ли?- Ага, - я кивнул, чувствуя себя донельзя уставшим.- Что хотели?- Свой процент от прибыли.- Совсем зажрались, - вздохнула магичка. – Как королевскую печать получили, так у Агро совсем башня протекла. Везде пытаются свои порядки насаживать. Подмяли под себя большую часть наемников, стригут процент, а сами, наверняка, уже и не помнят когда в последний раз на тракт выезжали. Лишь принимают заказы и отдают их другим наемникам.- Понятно, - процедил я. – Ладно, я к себе пойду.- А материалы? – Клара с сожалением приласкала взглядом оставшуюся кучу камней и досок.- Я за ними ночью присмотрю. Не растащат, - ответил я, и, как обещал, направился к себе. Нужно было отдохнуть.Лучше всего спалось на рассвете и на закате. Это я выяснил опытным путем. Ночью заснуть вообще не представлялось возможным. А днем… кто же даст?Поэтому я несказанно удивился, проснувшись сразу после заката, и обнаружив, что в воровском убежище я не один.Нет, я не запирался. От кого? Вряд ли так много людей знают о существовании этого логова. Воры вряд ли заявятся без предупреждения, а у Клары и Эрика и так забот достаточно. Так кто же мог меня навестить?Открыв глаза, я обнаружил распластавшуюся по потолку фигуру убийцы.- Хоран решил что-то добавить? Или сделка с совестью состоялась за счет уменьшения цены за список? – не меняя позы, спросил я гостя.Гость не удивился, но, провисев на потолке еще немного, все же спрыгнул, приземлившись на каменный пол мягко, как кот.- Я здесь не по заданию Хорана.- Не сомневаюсь. Вряд ли он прислал кого-то меня убить… забесплатно. А платить пока некому. Мало кто знает, что я в городе. Так что, если ты не против. Где дверь ты знаешь. Я сейчас не в настроении принимать гостей, - перевернувшись на бок, я плотнее укутался в одеяло.- Я здесь, чтобы познакомиться с новым собратом, - задумчиво произнес тот, поскреб, а затем и вовсе снял маску.Выглянув из-под одеяла, я смирился с тем, что он так просто не уйдет. Скинул его вовсе, сел.- Ну тогда будем знакомы. Теперь мне можно отдохнуть?- Я – Аодх.- Очень неприятно. Я – Данмор, - в ответ представился я, вызвав на губах рыжеволосого Высшего усмешку.- Покажи мне свое лицо.- Да как же вы мне все дороги… - стянув с мизинца кольцо, я выждал несколько мгновений, пока изменения спадут и, открыв глаза, в упор посмотрел на ночного гостя. – Доволен?- Поразительно, - восхитился тот. – В самом деле Данмор. Артмаэль, конечно, хвалился, что нашел выжившего из Треугольника, но мы были уверены, что это такой способ убедить остальных сделать новые ставки.- Признаться, мне предельно плевать кто и какие ставки у вас на что делает, я устал и мне нужен отдых, - выдохнул я. – Так что, если мы закончили с процедурой знакомства…- Я вижу, что ты устал. Теперь, когда ты скинул морок, это бросается в глаза. Но дело тут не столько в физической усталости. Когда ты в последний раз нормально питался?- Тебе не кажется, что это не твое дело? – пробурчал я под нос.- Нет. Чем меньше и хуже ты питаешься, тем быстрее слабеешь, а вместе с тем… становишься все меньше похож на человека. Через какое-то время тебя с человеком не спутает даже церковный служка. Одевайся и пойдем, - Аодх уверенно сдернул с меня одеяло, лишая даже надежды на отдых.- Куда? – вяло сопротивлялся я.- Тебе понравится, - загадочно усмехнулся убийца.- Сильно сомневаюсь… - снова вздохнул я, но принялся собираться.Чем мне нравился ночной город, так это тем, что в нем почти никогда не останавливается жизнь. В селе она замирала с закатом, здесь же, наоборот, бурлила. Особенно в тех кварталах, куда меня, по крышам, вел Аодх.- А не проще переодеться или накинуть морок? – вопрошал я, цепляясь за скользкие камни ратуши.- А зачем? Мне нравится, когда все те, кто внизу, и не догадываются, что за ними наблюдают.Оставалось лишь устало вздыхать и карабкаться следом.Наконец, мы остановились у очередной неприметной дверцы. На этот раз она принадлежала удивительно пышному особняку. Я изрядно сомневался, что нас внутрь вообще пустят.- Можешь снять свой артефакт. Тут нет тех, кто захотел бы тебе навредить, - напутствовал меня убийца и постучал.Дверь открылась почти сразу же, явив нашему взору убийственно красивую женщину. Одним только обилием драгоценностей если нельзя было убивать, например, завалить насмерть, то ослеплять на расстоянии – вполне.Ну все, сейчас будут вопли, а потом по нашу душу придет вся городская стража.- Аодх, - неожиданно расплылась в улыбке та, выдохнув имя убийцы глубоким грудным голосом. – Ты привел к нам кого-то из своих новых… друзей?- Не совсем. Это… скорее новый друг Артмаэля. Он нам про него рассказывал.Чудесно. Мне, оказывается, вся нежить столицы кости перемывает, а я ни сном, ни духом. Вспомнив, что говорил сопровождающий про кольцо, я стянул его и склонил голову, приветствуя даму.- Данмор.До сих пор мне не удавалось ни разу в жизни увидеть настолько удивленную нежить, как эта дама.- Кларисса, - протянула та руку для поцелуя.Пришлось, склонившись, чмокнуть воздух в миллиметре от пальцев вампирши. Вот так влип. Может, еще не поздно удрать? Но путь отступления надежно перекрывал Аодх. Пришлось идти за дамой.До сих пор я не представлял себе как могут происходить сходки нежити. В смысле – не занимался таким глупым занятием. Ну как, вообще, могут происходить сходки упырей, пусть и Высших? Скорей всего это будет какой-нибудь заброшенный крысятник, где, под блеск собственных глаз, они разделывают добычу на кровавые тряпочки. Так?А вот и нифига. Если бы не отсутствие окон, я бы спутал их сборище с каким-нибудь официальным приемом. Свечи, бархат, шелк, драгоценности, пафос… много пафоса. Только я и Аодх здесь выделялись. Сколько их тут? По самым скромным прикидкам – не меньше полутора десятков. Да, здесь в одиночку особо не навоюешь. Сюда бы Треугольник подтянуть. Только где его взять?- Признаться, когда Артмаэль говорил, что заполучил одного из Треугольника, мы ему не поверили, - прошептала мне на ухо Кларисса, как я понял, хозяйка вечерухи. – Но вот ты и тут…- Старик здесь? – навострился я, собираясь кое-кого изловить, а потом жестко пытать.- Старик? – похлопала та длиннющими ресницами. – Артмаэль… нет. Он уехал пару дней назад. Мы собираемся не так часто. Раз в десятилетие, на зимнее солнцестояние. Осенью и весной организуем лишь небольшие встречи. А вот зимой ты вполне можешь встретиться со своим наставником. Если он решится свернуть с тракта и заглянуть в столицу. Он довольно скрытный, заглядывает раз в сотню-другую лет, такой затворник… - рассмеялась вампирша.- Чудесно, - скис я окончательно.Отбуксировав нас к одному из столиков, мелодично сообщив, что сей же час распорядится найти двум господам что выпить, она оставила нас вдвоем. Я проводил ее крайне задумчивым взглядом…- Хороша, да, - протянул убийца, не отводя взгляда от стройной фигурки, - Гахарит всегда отличался отменным вкусом в женщинах.- Вампирша как вампирша, - я все же отвел взгляд и в очередной раз пересчитал местных упырей.- Ну да, не то что твоя, черноволосая… как ее… Клара? Та еще зажигательная штучка.Я поперхнулся воздухом, обалдело уставившись на Аодха.- Чего?- Ну твоя эта… - он пощелкал пальцами. – Магичка. Внешне – огонь. Все при ней. А как на вкус? – выжидательно посмотрел на меня Высший.- Ты ошибаешься сразу в двух вещах. Во-первых, она не моя…- Значит, ты будешь не против, если я…- А во-вторых, - надавил я, - я не ем друзей. И тебе не советую, - подчеркнул я этот момент.Подошедший слуга, человек со стеклянным взглядом, сгрузил на столик с подноса пару бокалов и, молчаливо поклонившись, растворился в полумраке зала. Проводив взглядом и его, я уставился на стол так, словно тот притащил нам пару здоровенных тарантулов. И один из них сейчас пытался отгрызть мне руку.Аодх же, наоборот, обрадовался, сразу вцепившись в свой бокал, жадно сделав несколько глотков из него. Потом посмотрел на меня.- В этом твоя проблема, - заметил он.- В чем? – что именно в бокале не было нужды угадывать. Запах и так щекотал нос, дразня.- Ты ведешь себя как человек, спишь как человек, ведешь дела как человек, одеваешься, заводишь друзей среди людей, судишь.- А тебе не кажется, что довольно опрометчиво приводить охотника в логово Высших? – изогнул бровь я, но бокал все же взял. Бороться с собой тут не было необходимости. К тому же, он был прав. Я слишком привык себя контролировать. Поэтому приходилось держать свой голод в жестких рамках.Одобрительно кивнув, Аодх отпил снова и поставил бокал на стол.- Ты уже не человек. Так что, я ничем не рискую. Да и ты – тоже. Как думаешь, что было бы, если бы сюда ворвался отряд охотников?- Кровавое месиво? – рискнул предположить я. – Особенно, если бы среди них не было бы церковников. Настоящих, с крепкой верой. Она обжигает похлеще огня. Да и огненные маги вполне были бы способны тут позажигать. Или, еще вариант, группа, вооруженная специальным оружием.- Как Треугольник? – изобразил тот догадливость.- Как Треугольник, мы специализировались на нечисти. Вырезать лагерь разбойников могут и обычные головорезы.- И у тебя, в твоем нынешнем положении поднялась бы рука? – притворно удивился Аодх.- А почему нет? – изображать удивление мне не пришлось.- Ты теперь и сам не человек. Ты – нежить. И ты смог бы охотиться на своих же?- Не вижу противоречия, - я усмехнулся, прикончив содержимое своего бокала. – Взять, к примеру, гильдию убийц. Вполне себе люди, по большей части… я надеюсь, - бросил я камень в чужой огород. – И вполне себе успешно уничтожают таких же людей. Чем хуже нечисть?Убийца задумчиво поскреб подбородок.- Ну, тут я не буду тебя переубеждать. Ты и мыслишь все еще как человек. Это пройдет… со временем. Сто лет, двести, и все расстаются с подобными иллюзиями. Ты не сразу поймешь, что отличаешься не только от них, но и от себя. Того, которым был. Кстати, - оживился тот и запустил руку под свою куртку. Пошарил, после чего на стол лег сложенный вчетверо листок. – Это – то, о чем ты просил. Считай это жестом помощи. Не от убийцы наемнику, а собрата – собрату.Развернув листок, я быстро пробежался взглядом по списку, после чего бумага перекочевала уже под мою куртку.- Хоран тебя по голове не погладит за такое… - заметил я.- Мне плевать на Хорана. Сегодня он есть, а завтра его убьют на одном из заказов, а его место займет какой-нибудь очередной амбициозный мальчишка. Время от времени я прибиваюсь к этой гильдии, чтобы охотиться без особых усилий. Кстати, раз мы заговорили об охоте, пойдем к Клариссе, попрощаемся. Я хочу показать тебе еще кое-что…

Ключевые слова: Убийца ведьма вампир авторская история

Другие, подобные истории: