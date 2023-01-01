Поездка к бабушке

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Дмитрий Чепиков Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:45 by

Многие люди с умилением вспоминают свои детские истории из деревень, куда родители их отправляли к бабушкам-дедушкам или к другим дальним родственникам на лето продышаться свежим воздухом и набраться сил для растущего организма. Более того, такими историями любят делиться. Я же не любил ту деревню ни в детстве, ни сейчас, когда полностью, умом взрослого человека, смог осознать всё там произошедшее.Начну с того, что в деревню с дурацким названием Моськино я попал по просьбе моих родителей, поручивших мне, временно безработному двадцатитрехлетнему детине, посетить троюродную сестру моей бабули. Она и её муж нам родными считались, так как наши бабушка с дедушкой ушли из жизни рано.До этого я бывал в деревне совсем сопливым мальчишкой и смутно помнил прошлое пребывание там. Помню, что в детстве мне Моськино не понравилось, несмотря на заботящуюся обо мне пожилую женщину. Может быть, не нравилось присутствием её молчаливого седовласого мужа, обладателя роскошных вислых усов. Дед Саня меня недолюбливал и вообще он был словно не от мира сего. Старик увлекался обветшалыми книгами самой разной тематики и доставал их себе всеми правдами и неправдами. Знал несколько языков, включая уже мертвую латынь, занимался переводами этих самых редких книг. Некоторые из потрепанных, пахнущих пылью томов бывали у него только на время работы над ними. В свою комнату с сотнями книг он меня не пускал категорически. Я только пару раз в его отсутствие эту библиотеку скоренько оглядел и не нашел для себя ничего интересного.Дед тогда узнал и очень ругался. Мол, не детского это ума дело. Потом вовсю делал вид, что меня нет, а не возился со мной как любящий родственник. В общем, тяготило меня там всё, да и сама хозяйка большого дома с приличного размера садовым участком, примыкающим к лиственному лесу, мне определенно не нравилась, хоть она и старалась окружить городского внука всяческой заботой и даже сверхопекой.Запомнилась мне тогда эта женщина своими запретами: «Андрей, в сад без меня не ходи, на речку – строго по времени, в лес – только со мной». Никакой воли, в общем, для непоседливого мальчишки. Байками меня всякими пугала, чтоб в лес и в дальнюю часть сада не шастал. Это сейчас я уже вполне понимал, что в мире действительно бывает, а о чем можно рассуждать только как о байках. А тогда страшновато было.Мария Степановна, так звали нашу старушку, последние годы стала совсем замкнутой. Это случилось после того, как шесть лет назад её мужа машина задавила. На похороны тогда родители без меня ездили, посчитали, что мне такие впечатления излишни. Бабуля тогда в себе замкнулась. Она и до того к соседям по деревне прохладно относилась, а оставшись одна и вовсе перестала с ними общаться. Только вынужденно, по делу в сельсовете или столкнувшись лицом к лицу в тесном деревенском магазинчике.С момента смерти мужа она с даже с нами, её единственными родственниками, и то встречалась лишь по большим праздникам. Звонила раз в месяц по допотопному дисковому телефону и сообщала, что всё у нее хорошо, интересовалась нашими делами. К себе совсем не звала, говорила что-то вроде «Да чего там в моей халупе делать вам? Ни Интернета, ни стабильной сотовой связи, только проводной телефон, телевизор и тот лишь одну программу показывает». Предлагали ей спутниковую антенну поставить – отказалась.Пару раз в год, пребывая у нас в гостях по настойчивому приглашению мамы, она всем видом показывала, что неуютно ей тут, в городе, среди бездушных жилищных коробок из бетона и стекла. Бубнила не переставая, что домой бы ей надо, к большой хате своей, псу Шарику, за которым соседей пришлось просить присмотреть, и к предмету особой гордости – большому фруктовому саду, за которым её дед, то бишь мой прапрадед, ещё до революции ухаживал.Сад был действительно уникальным и очень старым. Про него нам с мамой папа много рассказывал. В нём прекрасно произрастало и плодоносило почти все, что могло давать урожай на наших широтах. Причём – без особого ухода. За исключением того, что по весне и осени Мария Степановна нанимала рабочих убрать сухостой, обрезать лишние побеги и волчки. Инструмент для садовых мероприятий старушка наемным работникам выдавала исключительно свой, из небольшого глиняного сарая, выстроенного еще до войны прямо посреди сада. Своими пилами, секаторами и прочим инвентарём чужим людям работать строго не дозволяла. Такое у нее было странное условие. Кто платит – тот и командует.Сгребала опавшую листву Мария Степановна сама. Урожай черешни, груш и яблок у нее исправно покупали предприимчивые жители из соседних деревень, прилично дополняя небольшую пенсию. Пока я учился в школе, частью доходов бабуля делилась с нами, в первую очередь радуя внука-балбеса, то есть меня. А в старших классах купила мне довольно дорогой компьютер. Своих детей, а соответственно и внуков, у нее не было, так что я у нее единственным внуком считался.К нам её урожай добирался раз в год, когда отец поздней осенью катался в Моськино сжечь груды мертвой листвы и возвращался в город с целой батареей разнокалиберных банок с компотами и варениями отменного качества. При расспросах мамы, о том, как там пенсионерка поживает, он морщился и находил другие темы для разговоров. Мама особо и не настаивала, а мне было совсем фиолетово. Помню, как я в школьные годы радовался пополнению карманных денег от бабули, зависал за компьютерными играми, кое-как учился и не заботился ни о чем. До недавнего времени…Теперь, я отправился к Марии Степановне с гуманитарной миссией. Причем мы решили ей сюрприз сделать, поскольку в гости к ней напроситься было сложно. Ну, у меня все равно намечался перерыв до нового места работы в пару месяцев, так что прокачусь. На автобусе правда ехать придётся, пока машина в ремонте. Потусуюсь у старушки недельку на природе, помогу ей по саду, вдоволь наемся вишни и прочего добра, на речке позагораю, грибов в лесу поищу. Сплошная выгода и польза для здоровья.Я купил через сайт билет на утренний автобус, сбегал, снял наличку с карты и начал сборы в поездку. Обозначенная деревня – не ближний свет, от нашего города километров около трёхсот, а значит автобус будет тащиться на край области не менее пяти часов только до райцентра, там уже надо нанять местное такси и через полчаса «Здравствуй, деревня Моськино!» и тамошний колорит.На следующий день, я едва не проспал свой рейс, поскольку почти до утра лопал мороженое и глазел отечественный хоррор-сериал. Благо «Яндекс-такси» прикатило в считанные минуты и водитель смуглой внешности, едва услышав, что я опаздываю на автобус, открыл в себе навыки бывалого экстремального гонщика. Добрейшей души оказался человек, не захотел даже денег взять сверх оплаченного, когда я ошалевший от бешенной езды по городу, пытался сунуть ему в руку мятые двести рублей.Я подскочил к платформе, от которой уже был готов отправиться мой автобус, и недовольный водитель вынужден был вновь открыть багажное отделение, чтобы опоздавший пассажир смог втиснуть туда свой увесистый рюкзак. Пройдя в самый конец салона, я нашел номер своего сиденья, плюхнулся на него поудобнее и задремал под убаюкивающий шум автобусного кондиционера.Проспал я почти всю дорогу. Крепкий сон избавил меня от необходимости глазеть в окно на бесконечные поля и лесополосы, время от времени перемежавшиеся населенными пунктами. В райцентр мы приехали около двух часов дня, и я вывалился из прохладного салона на немилосердную послеобеденную жару. Мгновенно вспотев под тяжестью выпачканного пылью рюкзака, я отправился к скамейкам районной автостанции, туда, где в тени под навесом отчаянно резалась в карты четверка местных любителей потаксовать.- Мужики мне в Моськино надо! – хотел молодцевато гаркнуть я, но из горла вылетели жалкие хриплые звуки. Последствие съеденного вчера как минимум килограмма мороженого. Мысль о потенциальной ангине мелькнула и пропала. Не первый раз так. А мороженое вообще моя слабость. Ничего, пройдет.- Мужики в деревне, а у нас посёлок городского типа, - осклабился самый старший из таксистов, сверкнув рядом золотых зубов. – На Моськино не ездим, там дорога убитая. Жди вечернего автобуса на семь вечера.- Да ну вы что, это же сколько тут торчать на жаре! Вам что деньги не нужны? – возмутился я, представив себе подобную перспективу.- Семьсот и поедем, – спокойно заявил грузный лысый тип в очках, лет сорока пяти, отложив в сторону потрёпанные карты.- Ааахренеть, да я сюда за шестьсот доехал! – начал было возмущаться я вновь появившимся голосом.- Не хочешь – жди автобус, которого может и не быть. В эту дыру - Моськино, если хочешь знать парень, нормальные люди без дела не катаются. Разве что, те кто там живёт, - лысый вновь взялся за карты.- Чего так? – мне стало любопытно. На моей памяти деревня была немаленькой и народ частенько сновал в райцентр и обратно на машинах и мотоциклах. Пятнадцать лет назад.- А чего там делать? На деревню одно фермерское хозяйство осталось и то убыточное. Народ, кто не спился – разъехался. Кто мог, тот в райцентр перебрался и в Потапово. Тем более, слух прошел, что прошлой весной там могилу на кладбище разрыли и вроде даже не одну. Так что решил, едешь? – поинтересовался таксист.- Еду! – заявил я и поправил давящие лямки рюкзака.- Иди вон к той оранжевой «Ниве». Там открыто, я сейчас покурю и подойду, - лысый вздохнул и достал сигарету из мятой пачки. – И это, парень, рюкзак на заднее сиденье брось, не пихай в багажник, там некуда.Я покорно побрел к указанному транспорту и не без труда разместил свою кладь на потертое заднее сиденье, сам уселся на соседнее с водительским и уткнулся в телефон. Здесь, в райцентре, мобильный интернет еще ловил, можно напоследок пошариться по любимым каналам в соцсетях. В Моськино такой роскоши не будет.Прошло, пять минут, десять, пятнадцать. Лысого не было, а в машине изрядно припекало. Я повернулся и сквозь замызганное стекло попытался разглядеть своего водителя. Но увидел лишь следующую картину: приятели лысого втроем наседали на него, доносились приглушенные ругательства, а один из таксистов уже держался за разбитый нос. Я не успел оценить неравенство сил, как донёсся хлёсткий удар, хорошо различимый даже сквозь узкие щели чуть приоткрытых стёкол, и один из противников лысого распластался неподвижно в тени навеса. Лысый же, как ни в чём не бывало, повернулся в моем направлении и зашагал к машине.- Что случилось? – я спросил водителя, пытаясь разглядеть поднялся ли нокаутированный.- Всё пучком, повздорили чуть. Бывает у нас! – вдруг широко улыбнулся таксист, заведя взревевший двигатель. Салон тут же обдало приятной прохладой. Круто, да тут есть самопальный кондиционер! Но не смотря на этот факт, я не мог отвести взгляда от лежащего под навесом тела и двух суетящихся возле него мужчин, когда мы выруливали со стоянки на дорогу. Меня пробрало, когда я увидел, что из-под головы пострадавшего на серую плитку тянется темный ручеек крови.- Вы уверенны, что с вашим коллегой всё в порядке? – в моем голосе явно слышались нотки тревоги.- Да не парься. Он не впервой в нос получает. Отваляется и встанет, - уверил меня лысый, уткнувшись взглядом в медленно ползущий перед нами грузовик и планируя как бы поудачнее обогнать его по встречке. При этом он врубил какую-то нестерпимую попсу, очевидно для того, чтобы я не докучал вопросами.Надо сказать, мне не раз приходилось драться, и вида крови я не опасался. Но вот положение тела, оставшегося на автостанции, и тот впечатляющий звук удара, который я расслышал даже из машины, подсказывали мне, что простой дракой там не обошлось.-«Не хватало только в неприятности тут встрять. Мне даже свидетелем быть двести лет не нужно. Я на отдых и в гости еду, а не по отделам шататься. Надеюсь, обойдется всё-таки», - с тоской подумалось мне.Дорога на Моськино оказалась и впрямь дрянной. От райцентра и до поворота на деревню еще ничего, а вот дальше… Почти лунный ландшафт из узкой ленты старого позеленевшего от времени асфальта и множество ям в нем подбрасывали нас в тех местах, где нельзя было их объехать. Водитель даже музыку приглушил и вцепился обеими руками в руль, отчаянно маневрируя между ямами со следами попыток латочного ремонта. Да и дорога, то взбиралась на очередной холм, то круто спускалась с него и устремлялась к следующему подъему. Не давала расслабиться. До меня дошло, почему таксист заломил такую цену. Я бы взял не меньше.Наконец, еще раз повернув после длинного пологого спуска я прочитал мелькнувшую синюю табличку – «Моськино 2». Я с облегчением вздохнул, поскольку помнил, что еще минут пять и мы на месте.- Могу тебя до магазина или к какому двору подвезти. Их тут, жилых, осталось десятка три, хоть в деревне больше сотни домов. Остальные пустые стоят, люди повыезжали, а продать не могут, - поделился со мной информацией лысый.- Меня тогда на самый конец деревни, там большой кирпичный красный дом и сад фруктовый, может знаете? Туда раньше люди из райцентра ездили за товаром, — сообщил я таксисту.- Это к МарьСтепанне что ли? – неожиданно изменившимся голосом спросил собеседник.- Ну да. А вы её знаете? – обрадовался я и добавил. – Я вам еще полтинник накину за доставку.- Да слышал о ней. Не надо накидывать. И за проезд пятьсот хватит, - голос водителя оставался напряжённым. – А вы, значит, внук её?Мы осторожно объехали седобородого старика в допотопной шляпе, медленно идущего чуть ли не посреди дороги, примыкающей к деревенской улице. Наша машина обдала его клубами пыли, и старик погрозил нам вслед костлявым кулаком.- Внук, - подтвердил я, удивленный тем, что изрядных размеров дядька, только что пустивший кровь своему товарищу, не посигналил хамовитому пешеходу, скинул вдруг цену и перешел на «Вы». Это было нетипично для людей подобного склада.Он высадил меня возле знакомых зеленых ворот с коричневыми проплешинами ржавчины, за которыми возвышалась шиферная крыша дома моей бабушки. Помог достать рюкзак и даже нацепить его на спину, после чего залихватски развернулся и умчался в сторону выезда из Моськино.Поздно сообразив, что не взял у него номер телефона для последующего отъезда из деревни, я повернул металлическую ручку двери ворот. Толкнул дверь. Она с немалым усилием и скрежетом поддалась, как будто ней почти не пользовались. В душу мне закралось неприятное ощущение.- «А вдруг бабуля померла? Почти месяц же не созванивались и не позвонили перед приездом. Вот сюрприз будет, не дай бог», - мрачные мысли одна за другой вспыхивали у меня в голове. Пустующая собачья будка с обрывком цепи, извернувшегося дугой, не добавила мне положительных впечатлений. Вспомнилось, что про собаку бабуля с зимы еще не рассказывала.Я взобрался по крутым ступеням крыльца, громко постучался в деревянную дверь и сразу вошел на веранду.- Баб Маша, это я, Андрей, в гости к вам! – крикнул я, открывая дверь в сам дом и шагая в маленький коридорчик. Как же всё знакомо: там зал, там бабушкина комната, дальше бывший кабинет деда с его кучей пыльных книг. Впрочем, их поменьше стало, отец и бабушка распродавали потихоньку.В лицо мне пахнуло свежеиспеченными пирожками, какими-то специями и ещё чем-то вкусным. А затем из дверного кухонного проёма выглянула сама Мария Степановна.- Андрюша, внучек! Ой, как же ты так, не предупредил… Я и не знала… Думала, Ильинична с мужем из Мохового за яблоками приехали. Еды вот приготовила их привечать. А я-то в окошко смотрю – машина незнакомая возле дома покрутилась и уехала. Думала адресом ошиблись, тебя-то и не разглядела. Так, садись поешь с дороги, потом в летний душ в саду сходишь, - тараторила старушка, улыбаясь во весь рот.- Сейчас ба, только руки помою, - я смотрел на сухонькую пожилую женщину и что-то не складывалось у меня в голове. Потом сообразил, что именно. Чёрт возьми, да она выглядела моложе лет на десять. Но ведь она была у нас на Новый Год и я явственно помнил всю сеть морщинок на ее худом лице, потускневшие глаза, чуть подрагивающую правую руку. А сейчас она выглядела иначе. Да, она по-прежнему была пожилой, но явно на свои семьдесят пять не выглядела. А может я тогда неверно оценил ее внешность, может она больна была, а сейчас выздоровела?- Хорошо выглядишь, ба, - вырвалось у меня.- Андрюша, да ты кушай, - щебетала она и добавила. – Ты знаешь, я наконец свои хронические болячки народными средствами победила, прямо-таки хорошо себя чувствую и спина не болит. Из сада все полезное ем и тебя угощу. От мяса почти отказалась, только Ильинична мне индюшатину привозит для разнообразия. Так что же ты не позвонил, не сказал, что едешь в гости? И надолго ты?- На недельку, - с трудом выговорил я ртом, набитым едой. Бабулины восхитительные пирожки с вишней я обожал не меньше любимого мороженого. Она всегда привозила их с собой. Целиком занятый поглощением пищи я отбросил мысли о странностях из головы. Ну подумаешь чуть моложе стала выглядеть. Может особенность организма.- На недельку – это хорошо. На недельку в самый раз для дела, - пробормотала бабушка, подливая мне прохладный морс.- Какого дела? – удивился я.- Да это я о своём, - отмахнулась она. – Потом тебе полотенце чистое выдам и отведу тебя, покажу, где в саду летний душ поставили.- Сам найду бабуль, ты скажи где.- Без меня в сад не ходи, - неожиданно строго сказала она и я рассмеялся.- Прямо как в детстве, - сказал я. – Ну ладно, традиция, так традиция. А почему таксист как про тебя услышал, то цену мне скинул и умчался как ужаленный? Про разрытые могилы что-то лепетал. И вообще, он про Моськино нехорошо отзывался.- Не любят наши места с прошлого лета, потому что у нас тут два человека пропало. Пожилые. То ли из дому ушли, то ли ещё что. МЧС-ники никого не нашли ни в лесу, ни на озерах. Ну и придумывают чушь всякую, что тут нехорошая деревня. Мой сад им ещё не нравится, про лес тоже байки распускают. Хотя за моим урожаем со всего района в сезон приезжают, - поделилась баба Маша новостями.- Интерешно, - прошамкал я, с трудом пережевывая последний блинчик, а мне дома ничего не рассказывали. Ты родителям об этом не говорила?- Да, забылось как-то, и что говорить то – людей тех едва знала. Ну пойдем, ополоснешься.После плотного перекуса и расслабляющей помывки меня потянуло в послеобеденный сон. Я погрузился в тяжкие сны на бабулином диване под жужжание кривоного вентилятора, бесполезно гонящего по комнате теплый воздух.Проспал я гораздо больше, чем рассчитывал – до самого вечера, когда за окном уже стемнело. Картина типично деревенская. Первые звёзды в черноте неба за окном виднеются, а ниже полная темнота: моё окно в сад выходит, а там, когда стемнеет, не видно ничего хоть глаз выколи. Вот уж поспал так поспал. Зато вместе с долгим сном прошло и больное горло.- Ну вот, выспался, - сказал сам себе вслух я, взглянув на светящийся экран смартфона. – Десять вечера. Бабуля уже спит, она встает рано, так что с ней сегодня уже не поболтать. Хорошо, что интернет как-то работает.Почитав с часок скачанную на смартфон книгу, я окончательно убедился, что выспался по полной программе и теперь мне вряд ли уснуть до самого утра. Подумал о том, чтобы тихонько включить телевизор, но отбросил эту мысль. Не хотел разбудить бабулю. На цыпочках прокрался на кухню к холодильнику – там прямо из кастрюли пальцами вытащил несколько кусочков тушеного мяса, залил в себя холодный компот. Решил посидеть за столом и поиграться на телефоне в «Зомби против растений» пока зарядки хватит.Однако через полчаса и это занятие мне наскучило, а в голову взбрела идея прогуляться по саду и посидеть на лавочке возле сарая. Вдруг свежий воздух меня расслабит и снова потянет поспать до утра. Идея была согласована с самим собой и немедленно одобрена. Не по улице же гулять, мало ли там чего: вдруг собаки нападут, которых соседи на ночь отвязывают. Бабуля мне жаловалась на них, на соседских собак то есть. Говорила, что носу по темноте из двора не высунуть – боязно. Вспомнилась не к месту драка на автостанции и лежащий мужик с потёком крови у головы.Нет, с меня приключений хватит, устрою просто прогулку по саду, тем более там освещение должно быть, если память не изменяет. Штук пять тускло светящих лампочек, подвешенных на импровизированной электролинии, через каждые восемь метров до самого сарая с инвентарем. Где-то на веранде я видел фонарик. Выключил свет на кухне и подсвечивая телефоном двинулся через коридор на веранду. Нужно было найти выключатель, чтобы зажечь садовое освещение.Проходя мимо бабушкиной комнаты, прислушался. Тишина. Дверь немного приоткрыта, но заглядывать я не спал. Мария Степановна спит тихо, не то что я - храплю как трактор. Выключатель на веранде удалось найти быстро. Он сухо щелкнул и среди деревьев вдоль тропинки зажглись три лампочки. Три из пяти – это неплохо. Вот и первое дело для меня нашлось, завтра заменю нерабочие. Уже получается не прогулка, а рабочая инспекция по внутриусадебному хозяйству. Там же, на полке веранды нашелся и старый пластмассовый фонарик, прихватил с собой его, а почти разряженный телефон сунул в карман джинсов.В саду действительно было свежо, не то что в душном доме. Я шёл по тропинке к скамейке и наслаждался ощущением спокойного деревенского бытия, частичкой луны и безмятежным звёздным ковром над головой. Тишь да благодать. Задумался о том, что неплохо было бы вот так перебраться в Моськино жить, бабуля бы на седьмом небе была от счастья. Да только тут для меня ни постоянной работы, ни перспектив. Нет, до пенсии меня в деревню надолго не загнать!Внезапно, что-то крупное прошелестело у меня над головой, разрезая ночной воздух, устремилось к ближайшей груше, растущей всего в паре метров от меня, и уселось на одной из верхних, толстых ветвей. Я ойкнул от неожиданности, нажал кнопку фонарика и направил луч света прямо туда – в путанную крону фруктового дерева. На этом участке пути лампочка была сгоревшей, но дрожащего желтого света фонаря хватило, чтобы выхватить на верхушке груши хищный силуэт крупной совы. Сова, чуть склонив вбок голову, безмолвно пялилась на меня своими бездонно-чёрными глазами, а я не мог отвести взгляда от неё. Изучающий взгляд ночной птицы, казалось, пронзал меня насквозь. Неприятное ощущение, скажу я вам.- Природа, мать её, - прошептал я, разглядывая сову. Не знаю, сколько это продлилось времени, но из глубины сада раздался шум, спугнувший крылатую хищницу. Непонятный треск, и звук, похожий на стон, заставили птицу сорваться с места и раствориться во тьме. Ну хоть этот дурацкий поединок взглядами прекратился, а шум – мало ли какой звук может разнестись по саду, полному старых деревьев и такой вот залётной живности, а может и что покрупнее залетает, а то забредает.Последняя мысль мне определенно не понравилась, и я пожалел, что не прихватил с собой хотя бы топор-колун, одиноко прислоненный к дощатой стенке веранды. Я бы выглядел дурацки, ночью, с топором в руке, в собственном саду, но мне точно было спокойнее.Однако возвращаться за колуном с половины намеченного пути я не стал и упорно шагал в сторону сарая. Нет уж, я дойду до скамейки, облокочусь спиной на стенку сарая, как в детстве пересматриваю несколько минут звёздную паутину на небе, поизучаю таинственный огрызок луны и спокойно вернусь в дом. А утром, поглощая вкусный завтрак, расскажу бабе Маше про встречу с совой и свои страхи. Она посмеется вместе со мной и даже расскажет что-нибудь пугающее из местного фольклора, как она это любила делать раньше.Я почти улыбался своим мыслям, светя себе под ноги и подходя к сараю, за которым была заветная скамейка …Однако позитивный настрой быстро исчез, после того как до меня одновременно донёсся запах падали, и я вновь услышал тот же самый стонущий звук. Только в этот раз он был громче, явственнее, и слышался совсем близко. Вдобавок, к моему недоумению, он перешёл на неразборчивый лепет, явно с мужским, хрипловатым оттенком. К бормотанию добавился знакомый до боли… бабушкин голос! Интересно, как она тут оказалась, вроде же спала у себя? Хотя, я не заглядывал в её комнату. Ничего, сейчас всё узнаем.- Он тут на неделю всего. Потом уедет. Знаю, что хочешь его увидеть. Но не поймёт… Потом... В другой раз…В ответ бабушкиным странным фразам звучала та же рычащая какофония, в которую добавилось приглушенное шипение. Вконец озадаченный я повернул за угол сарая, светя прямо перед собой дрожащим светом фонарика и … застыл на месте от увиденного.Моя рука намертво вцепилась в пластиковую ручку фонаря, всё тело словно оцепенело, а сердце бешено забилось, пытаясь разогнать кровь в скованные ужасом конечности. Я коротко стрижен, но я чувствовал, как шевелится полуторасантиметровый ёжик моих волос, который, несомненно, приподнял бы кепку, если бы она была на мне надета.Потому что, я увидел мою бабушку, держащую слабо горящую керосинку в руке… в компании моего деда. Того самого, погибшего много лет назад.Вернее, я увидел бочкообразное существо с непомерно раздутой уродливой головой, которое стояло прямо передо мной и имело лишь отдаленные черты деда Сани. Только малая часть почти чёрного, местами сочащегося гнилью лица, имела сходство с покойным родственником. Это были определенно его вислые усы и укоризненный взгляд единственного глаза; на месте второго зияла пустая глазница, а тело… Дед при жизни был крупным человеком, но сейчас это был настоящий кошмарный, расплывшийся гигант. От макушки лишенной волос головы до груди деда можно было и сейчас отнести к человеческому типу, но ниже…Ниже это была невообразимая гниющая туша, состоящая из смердящего кома плоти, шерсти, обломков штакетника, металлических прутьев и даже сплетения звеньев собачьей цепи. Вот куда подевалась недостающая часть цепи возле будки Шарика, а возможно и сам лохматый бедолага!- Андррр…юшшша, - прохрипел монстр и протянул ко мне толстый обрубок руки, укутанный в мешковину. С тряпки капало что-то темное. Именно на эти капли почему-то переключилось моё внимание, когда я стоял, хватая ртом воздух и совершенно не понимал, что вообще, к чертям собачьим, происходит. Рука с фонариком бессильно опустилась, я выронил его, и теперь видел только ноги-тумбы монстра и цветастый подол бабушкиного платья, волочащийся по земле.- Саша уходи, а ты Андрей немедленно иди в дом. Я скоро приду и всё объясню тебе, - строгий бабушкин голос выдернул меня из оцепенения. Она сделала ко мне шаг, а чудовищный дед попятился назад, в темноту сада, с хрустом давя своей массой сухие опавшие ветки.Не в силах рационально соображать, я автоматически подчинился, развернулся и, гоня от себя рой будоражащих мыслей, побрёл, пошатываясь в обратном от сарая направлении. Моё сознание протестовало против увиденного, я пытался убедить себя, что это какой-то нелепый розыгрыш, но тут же память услужливо подсовывала мне вид омерзительного чудовища и бабу Машу, спокойно стоящую рядом с ним. К тому же я случайно оказался в саду, да и глазам своим привык верить. Какой уж тут розыгрыш. А этот ужасный запах – он преследовал меня до самой веранды, но я не смел даже обернуться. Не дай бог снова увидеть это, так можно и умом тронуться.На непослушных ногах я добрался до кухни и уселся за кухонный стол, тупо уставившись взглядом в набор радужных магнитиков на гудящем холодильнике. За окном взвыл ветер. Ветер ли? Выяснять я точно не пойду. Оставалось только ждать бабушку и нервно мять в руках телефон, не понимая кому звонить и что рассказывать.- Не надо никуда звонить, он ушел, - словно прочитала мои мысли зашедшая на кухню Мария Степановна. – Во-первых тебе не поверят, а во-вторых, ни к чему это.- Почему не надо? – заторможенно спросил я, и чуть придавши голосу уверенности задал главный вопрос. – Что это было, ба?- Сделаю тебе успокаивающего чаю и всё расскажу, - она загремела блестящим железным чайником, ставя его на газовую конфорку. – Только ты будь мужчиной, давай без паники и глупостей. Готов всё узнать?Я кивнул, всем видом выражая готовность. Что мне ещё оставалось?Она молча подождала несколько минут, пока закипит чайник. Ходила по кухне туда-сюда, потом села напротив меня. Видимо сама собиралась с мыслями, а я не торопил. Наконец она начала говорить.- Саша, мой муж, то есть твой дед, был для меня всем. Да он странноват был для всех, кроме меня, а книги свои любил больше жизни. Однажды он мне сказал, что если умрёт раньше меня и не своей смертью, то когда его похоронят – чтобы я над его могилой выписки из его переводов прочитала. Откапывать его не нужно, сам выберется. Сказал, что выписки на латыни, но это неважно, он к ним русскую транслитерацию сделал. Показал, где эти бумаги лежат и всё повторял, чтоб не позднее дня-двух после его смерти я всё исполнила. Я тогда посмеялась, согласилась и забыла.Когда с ним несчастье произошло, я про эти выписки дурацкие и не вспомнила. Не до того было. Твои родители тогда побыли у меня неделю. Мама уехала, а отец остался ещё на пару дней. Интересно было ему в книгах моего мужа покопаться. Вот он и нашел те записи, принёс их мне, показал. Я сразу вспомнила, что обещала. Рассказала твоему отцу. А он, знаешь ли, серьёзно это воспринял. Сказал – раз обещала, то надо обязательно сделать. Иначе, не по-людски выйдет. Будет толк или нет, дело второе, главное обещание исполнить. Поехали мы с ним ночью на кладбище, на могилу.Ох и боязно было. Если бы одна была, сроду бы не оказалась там в тёмное время суток. Прочитала как велено было, три раза. Ничего не произошло. Твой папа сказал, мол сделали что могли, и мы вернулись домой. Он побыл ещё пару дней и уехал к вам в город. А на следующую ночь пришёл мой покойный муж. Почти до утра под окном простоял, звал меня, а я не решалась выйти.- Я бы не вышел, - тихо проговорил я.- Не перебивай, - она нахмурилась, подлила мне чая и продолжила.- Он не так выглядел, как … как ты сегодня его видел. Почти как живой был, ну не считая автомобильных травм. Зашили-то его хорошо. Только Саша всё сетовал, что опоздала я выполнить своё обещание. Но не ругался, наоборот благодарил, что хотя бы так исполнила. Подарила ему еще возможность пожить. Сказал, что с трудом выбрался из могилы и привёл её в относительный порядок. Местные на том кладбище редко, но бывают. Лишние сплетни ни к чему.Ещё тогда Саша добавил, что энергии при ритуале столько выплеснулось и на нем скопилось, что теперь часть деревьев в саду, пока он таким способом жив, особенный урожай родить будут. Целебный. И я со временем помолодею, лет на десяток-другой. Больше нельзя, а то нарушим какое-то равновесие. Много рассказывал, мало я поняла, ещё меньше запомнила.Этих «нельзя» много оказалось. Стал он в сарае жить, не ел обычную еду, постоянно жевал упавшую с деревьев листву, воды не пил совсем, днём не показывался, редкими ночами приходил только. В основном сидел в своем кабинете, в книгах копался, а со мной только разговаривал по часу-два. Даже не обнял ни разу. Где он кроме сарая и сада был, не знаю. Когда работники чистить сад приезжали, он в лес уходил и ждал пока уйдут. А соседние дома давно пустые стоят. Так и жили, на глаза никому не попадаясь.Пообвыкла я со временем, и действительно мои болезни прошли. Твоему отцу больную спину вылечили теми яблочками. Помнишь, у него спина сильно болела, травмированные диски сдавливали нерв и врачи не могли ничего поделать? А потом месячишко, бац, спина как новенькая и все диву давались.Я кивнул, целиком захваченный её рассказом. Действительно у отца были проблемы со спиной, и мама нарадоваться не могла, когда они «чудесным» образом исчезли. Что же, теперь понятно откуда чудеса. Хлебнул ещё чая. Вкусный. Действительно успокаивает. Бабушка же словно ушла в транс и продолжала монотонно говорить.- Беды начались прошлой осенью. Разваливаться муж начал, с трудом языком ворочал, гниль по всему телу пошла. Кое-как объяснил мне, что и этот срок для него заканчивается, и только если укрепить его тело, то он ещё пару лет со мной пробудет. Для этого укрепления помощник нужен был, сама бы я не управилась никак, так как сила мужская нужна. С металлом и прочим нужно было поработать по его инструкции. Я уже едва разбирала, что он говорит. Позвала твоего отца на помощь…- Батя знает?! – я подскочил с места как ужаленный, едва не опрокинув кружку с остатками чая.- Знает-знает. Сядь. Маме твоей не сказали, она впечатлительная чересчур. Никакими целебными яблоками потом не вылечить, если узнает. Кстати, их совсем немного на тех двух яблонях за сараем росло, штук тридцать за сезон на обеих не больше. А сейчас нет совсем. Но мы с твоим отцом пока дела хорошо шли, кое-что успели. Нашли людей, которым помогли за деньги. Помогали и тем, у кого денег нет. Приходится, конечно, твоему родителю делать вид, что вкалывает изо-всех сил, а у самого на разных счетах денег на пяток квартир в столице имеется, для твоего будущего старается. Не знаю, почему тебе не рассказал до сих пор. А мне особенно ничего и не надо.-Тааак, - протянул я, пораженный её словами. – Но судя по тому, что я видел, не особенно помогло деду это ваше укрепление организма.- Да… - вдруг всхлипнула баба Маша и закрыла лицо ладонями. – Он очень быстро портится. Уже почти не говорит и не узнает меня, даже когда приходит ночью под окнами постоять, в дом уже и не заходил последние месяцы. Подойдёт несчастный к окну, лбом к стеклу прильнёт и смотрит на меня, я пока соберусь из дома выйти, а его уж нет. Изредка удавалось его возле сарая выловить и вытянуть хоть слово. Да ещё на беду, его алкаши местные как-то видели в саду. Им мало кто поверил, но с тех пор слухи поползли дурные и про меня, и про деревню целиком. А вот то, что дед тебя признал – я так рада, так рада!- Подожди бабуль, а как же люди пропавшие? Да и местные злые все вокруг какие-то, в городе чуть таксисты не поубивали друг друга и в целом. На них это отобразилось? - я принялся задавать вопросы и расписывать старушке все свои соображения.- Так мой муж здесь не причём. Люди сами себе звереют, - она рассердилась, убрала руки от лица, её щёки запылали гневным румянцем. – Про пропавших ничего не знаю, а Шарик наш сам на него кинулся, цапнуть хотел. Только и хрустнули его косточки, когда кобель в мужнину ногу вцепился, а тот его схватил, оторвать от себя пытался, да сил не рассчитал.Вот и вся история. Принимай её как знаешь, но лишнего никому не болтай. Видеться тебе с ним тоже не надо, я сумею его убедить в этом. Только я с ним управлюсь сейчас. Смирилась я с неизбежным. Дед и так через неделю-другую совсем в иной мир уйдёт, поэтому нечего сенсации и расследования устраивать. Нужно будет похоронить его в саду, за сараем. Так он просил. Тут-то вы с отцом мне и нужны в помощь, сама я никак не смогу. Он большой стал. Могила большая нужна. Не справлюсь. Ты погости до нужного момента, а отец приедет по звонку. Дело сделаете и езжайте себе домой, живите спокойно.Тон Марии Степановны проявления возражений к её просьбе не подразумевал. Она внимательно разглядывала меня; какие эмоции отображаются на моём лице, и похоже увиденное её устроило. Я не собирался срываться в панику и делать глупости. До меня потихоньку дошёл смысл сказанного ею и остались непроясненными лишь пара вопросов.— Значит, мой приезд сюда был тобой и батей спланирован? Не было никакого сюрприза? – спросил я.- Молодец, умный парень, - она утвердительно кивнула. – Только я должна была тебя подготовить ко всему этому за неделю. Но ты умудрился посреди ночи в сад заявиться. Хорошо деда не спровоцировал фонарем, а то мало ли что было бы. Он чудной стал последнее время. Раз теперь всё знаешь, то как поступишь? В город уедешь пока ваша помощь с отцом мне не понадобится или тут уже дождешься и по хозяйству поможешь?- Я останусь, только если он у меня под окном торчать не будет, - коротко заявил я и бабушка расплылась в довольной улыбке.- А куда делись записи? Отец себе забрал? – всплыл у меня очередной вопрос.- Нет, - пенсионерка покачала головой. – Их недавно приехал и забрал у меня мужчина, сильно хромающий на левую ногу. Вроде как он судмедэксперт из соседнего района и знал моего мужа раньше, он для него несколько книг переводил. Саша, когда еще мог нормально говорить, сказал записи ему отдать, если дела хуже пойдут. Показал, где номер того службиста записан. Я позвонила и он приехал, спросил нужна ли помощь. Сказала, что не нужна, сама управлюсь. Совсем забыла про них, про записи. Да это и неважно уже. Иди спать, чай должен помочь. Сил набирайся, завтра вишни собирать пойдём.Она поднялась, чмокнула легонько меня в лоб и вышла из кухни, а я последовал в свою постель. Нужно было отрешиться от всего и попробовать уснуть. Глаза и правда начинали слипаться несмотря на пережитое. Травяной чай отлично действовал.Напряженные дни проходили один за другим, и я ждал назначенного часа. Сегодня баба Маша наконец сказала, что завтрашней ночью всё завершится и она уже позвонила моему отцу. Он в пути. Пришлось собрать остатки мужества и сказать, что я готов. Хотя на самом деле – это было далеко не так.Сказать, что я не боялся мёртвого деда в саду – значит соврать самому себе. Мне жутко, когда я вспоминаю монстра, бродящего в ночных дебрях старого сада или копошащегося днём в сумраке сарая. Дед ушел от нас окончательно, как и предсказывал. Ушёл ли он в лучший мир или худший – понятия не имею. Также, я и не знаю способа избавления от деревенских воспоминаний. Они часто посещают меня независимо от времени суток, и картина привычной реальности снова начинает меркнуть. Прямо мурашки начинают бегать по спине и затылку, а мир сжимается в пульсирующий страхом участок, ограниченный размером сада моей бабушки.Я до сих пор боюсь чего-то подобного, но есть вещи, которые никто не сделал бы за меня. Потому что та работа была исключительно семейным делом.

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