Взаперти

Estellan Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:27 by

Последние полчаса я смотрел в окно и занимался тем, чем, в принципе, и последние полгода – ненавидел.Ненавидел собак, с радостным лаем носящихся по асфальту, птиц, парящих в небе, а потом садящихся на деревья, и людей, да, отдельно – людей, спешащих куда-то по своим делами, сидящих на лавках, прогуливающихся, уставившись в гаджеты. Ненавидел всех вместе и каждого в отдельности. Несправедливо. Почему они все – там, а я – здесь, запертый в четырех стенах? Без возможности выйти. Несправедливо.У входной двери послышались шаги, потом шуршание, а потом и в замочной скважине повернулся ключ с узнаваемым скрежетом. Это еще кто? Да, ключи от моей квартиры были у нескольких друзей, только вот они обычно предупреждали о визитах. Вламываться без спроса не было на них похоже. Воры? С ключами? Да и что у меня воровать, кроме моего золотого характера?Отвернувшись от окна, я добрался до коридора и уставился на незваного гостя. Гостью, если точнее. Молоденькая девушка вошла, закрыла за собой дверь и, обернувшись, увидела меня.- Здравствуйте… - на мгновение растерялась она.- Пытаюсь, - мрачно поприветствовал ее я. – А вы, собственно, кто будете?- Алина, - представилась девушка и стянула шапку, волосы рассыпались по плечам. – Соцработник…- Ну здравствуйте, Алина, соцработник, - немного скосив взгляд, я заглянул за девушку. Так и есть… не показалось. За спиной девушки в темноту угла вжималось существо, которое было трудно описать. Их вообще трудно описать. Мелкие, высотой, примерно, до колена, эти твари были похожи то на покойников в третьей стадии разложения, то на недавно всплывших утопленников на болоте, цветущие такие, то на еще какую человекообразную нечисть. Нет, не было ни рогов, ни копыт, ничего инфернального. – Только я не обращался за соцработником.- Поступило заявление на ваш адрес… - порывшись в сумочке, девушка вытащила бумажку, развернула ее, вчиталась, а потом выдала: - Да, вот, от вашего доверенного лица.- Я убью Макса… - пробормотал я в ответ, не отводя взгляда от сопровождающей девушку твари.Кстати о тварях. Видеть их я начал еще в больнице, в которую и попал по вине очередного бухающего водятла. Там же узнал и еще несколько неприятных новостей, одной из которых было то, что, скорей всего, ходить я не буду уже никогда.Признаться, сначала этих тварей я принял за бред от лекарств. Но то, что мне не мерещится, и это не такая занимательная форма шизы, я выяснил уже дома. Не считая меня, их видела… кошка. Снежка их тоже видела, помимо того, с завидным азартом гоняла из дома. А дома у меня их оказалось едва ли не больше, чем в больнице.Опытным путем выяснив, что ни дверью, ни стенами от них не отгородиться, а на людей они не реагируют, пока не поймут, что их видят, я решил оставить все как есть. Ну шарится по хате какая-то нечисть, которую ты не можешь прогнать, не можешь коснуться и не можешь не видеть, ну и что?В моем нынешнем состоянии меня больше беспокоило то, что я оказался заперт практически один в четырех стенах. Нет, друзья меня не бросали, помогли немного переоборудовать дверные проемы, переделать ванну, даже сортир обзавелся собственными ручками на стенах, навещали, время от времени, словом, не бросали. Но и требовать у них неотлучного присутствия в компании озлобленного инвалида я не стал. Зачем?- Я буду вам помогать, - отвлекла меня от размышлений помощница. Я моргнул, возвращаясь в реальность. Злость всколыхнулась.- Помогать? Чем же? Может, сможете вытащить меня на улицу прогуляться? Да, да, прямо с третьего этажа. В доме без лифта. Сомневаюсь. А еще лучше – поехали, покатаемся по городу. Сейчас как раз самая погода. Грязь, слякоть, Ни единого пандуса ни в аптеке, ни в продуктовом, ни в библиотеке, в поликлинике есть… Но туда, в такую дождину, и здоровый мужик на своих двоих не вскарабкается. А может, вам по душе больше кино? Хотя… мы и туда не сможем забраться. А может, вы незамысловато положили глаз на мою однушку в знатном мухосранске с зассаным подъездом и другими благами цивилизации, которые будут здесь не раньше парома? Спешу вас огорчить, я, может, хоть и калека, но помирать пока не планирую.- Я… - губы девчонки задрожали.Мне прямо стало стыдно за свою вспышку. Выплеснул свой гнев на девчонку. Кто молодец? Я молодец. Она не виновата в моем положении. Да и я не виноват. Не виноват, что не могу выйти из дома, не виноват, что этот чертов город для инвалидов приспособлен не больше, чем для шестируких великанов с альфа центавры.- Прости… - выдавил из себя, отводя взгляд. – В самом деле – прости. Не стоило мне тебе хамить. И оправдываться своим положением я не буду. Так что, не надо меня жалеть. Хочешь, оставайся, работай. Не хочешь – уходи и скажи, что работать со мной невозможно. Думаю, тебя поймут.Вернувшись к своему наблюдательному пункту, я нашел мобильный и набрал один из последних номеров.- Алоэ… - раздалось из трубки.- Ненавижу тебя, - душевно выдохнул я в трубку, открыл окно, закурил, щелкнув зажигалкой.- О, - удивились из телефона, - вижу, что ты уже получил мой подарок. Девочку прислали? Молоденькая? Симпатичная?Я прислушался ко звукам с кухни, где Алина проводила инспекцию запасов. Стало любопытно, она рис с прошлого месяца уже нашла или еще нет? А то мне было боязно его открывать, так как если набросится, убежать я не смогу.- Макс, это что за извращенный способ мести? Зачем присылать ко мне молоденькую девчонку? Совсем зеленую. Она тебе отказала что ли? Наказать решил, опосредствованно? Кстати, а мстишь ты ей? Или мне? Что я тебе такого успел сделать? – спрашивал я, едва сдерживая рычание.- Вижу, девчонка и в самом деле хороша, - веселился по ту сторону трубки друг, с сего дня перешедшего в разряд заклятых, пользуясь тем, что пожать горло я ему отсюда не смогу. – Надо будет как-нибудь заглянуть к тебе в гости, когда она там будет.- Заходи, заходи… - почти благожелательно приглашал его я.- Отравишь? – заинтересовалась телефонная трубка.- Попытаюсь… - не стал огорчать я Макса.- Ну тогда – бывай. Послезавтра загляну. Захвачу Кирилла с Михой, вытащим тебя покататься, а пока – не слишком расстраивай девчонку, да и сам не зарастай плесенью. - пообещал товарищ и отключился.Нажав отбой, я вздохнул. С такими друзьями врагов не надо. Ну вот зачем? Что мне с ней делать?Вопрос разрешился сам собой. Алина оказалось хоть и молодой, но весьма старательной. Пыль, безнаказанно валявшаяся по углам, испарилась. В холодильнике появлялась еда. Да и сама девчонка оказалось умной молодой особой. Было о чем поговорить, и, постепенно, моя конура… не преобразилась, нет, но стала какой-то более уютной, что ли…Другое дело, что за Алиной все так же следовала та непонятная тварь. Каждый раз. Они заходили вместе, вместе уходили. А пока девушка шуршала по квартире, существо, держась тени, перемещалось за ней.Странно.Те, кого время от времени гоняла Снежка, отличались друг от друга, приходили и уходили. Не знаю, что их притягивало, но эта… эта всегда была одна и та же. За небольшим исключением.- Ух-х-х… - залетев в квартиру, раскрасневшись с мороза, Алина стряхнула с шапочки снег и поставила на пол коридора большой пакет. – Столько набрала, еле дотащила… сейчас покажу…Как и обычно, зайдя за девушкой, тварь привычно перетекла в угол под вешалкой, где и затихарилась. Только в этот раз она была больше, значительно, метра полтора, насколько я мог судить со своего ракурса. Мы со Снежкой переглянулись. Такого кошка тоже не ожидала. Выгнувшись мохнатым вопросительным знаком, распушив всю свою белую шерсть, увеличившись в габаритах в полтора раза, Снежка, со злобным подвыванием, на прямых лапах направилась в угол.- Снеж… ты чего? – попятилась от кошки Алина.- Снежка! – рявкнул я на кошку, которая, осекшись, обернулась на меня со взглядом: «Человек, ты совсем дурак?». – Снежка, хватит. – Добавил, добившись того, что кошка прислушалась, пригладила шерсть, села, и, хоть и прекратила злобно выть, но яростно хлестать хвостом по полу не прекратила. – Может, каким дворовым котом от тебя пахнет? Вот Снежка и взбесилась. – Предположил я, пытаясь разрядить обстановку.Девушка не поверила, но, покачав головой, разделась, подхватила пакет и отправилась на кухню, оставив нас втроем.Некоторое время я наблюдал за тварью под вешалкой. Тварь злобно зыркала на кошку, махала лапой, словно пытаясь ее прогнать, но не двигалась с места. Ну… тут, вроде, все как обычно.Дальше день шел своим чередом. Помощница шуршала по дому, я занимался своими делами, за компом, да, работу можно найти даже инвалиду, правда, ходить на нее будет проблематично. Да, в последнее время моя любимая шутка, на работу я не пойду, ха-ха… Смешит, правда, она только меня.Так вот, переоборудованный под коляску, рабочий стол это – вещь, рядом был диван, на который Алина и прилегла то ли вымотавшись за день, все же я у нее не единственный подопечный, то ли просто решив прикрыть глаза на мгновение.Вот в этот момент и произошло то, чего раньше не происходило. Тварь, просочившись в комнату, направилась прямо к этому дивану. Я наблюдал краем глаза. Подойдя вплотную, существо потянулось к девушке, коснулось, не знаю, ощутила ли это она, но отчетливо поморщилась. Я бы тоже поморщился.Как я уже говорил, коснуться их я не мог, но в этот раз решил попытаться снова. Протянул руку. Далеко. Выгнулся, на своем неудобном насесте, но все равно не дотянулся. Тварь оглянулась на меня, усмехнулась и принялась карабкаться на диван, на ходу теряя куски своей плоти. Фу, блин…- Пш-ш-шел вон, - прошипел я сквозь зубы, предпринимая еще одну попытку дотянуться, даже не представляя что именно буду делать, когда дотянусь.Существо снова посмотрело на меня, издало какой-то ликующий хрип, взгромоздилось на край дивана, Нависая над Алиной. Этого я стерпеть уже не мог.- Я сказал – пошел! – зловеще прошипел я, боясь разбудить девушку и добавить той опасений по поводу моей психики.И тут произошло странное, в одно мгновение стало легче, я не ощутил больше ничего нового, зато увидел, как моя рука словно… разделилась. Одна часть оставалась плотной и живой, а вторая, полупрозрачная, отделилась от нее, протянулась дальше. Не только рука, меня всего повлекло туда. Эта полупрозрачная рука и смогла коснуться твари. Сначала одна, потом вторая. Я почувствовал какой он на ощупь. Лучше бы не чувствовал, нечто холодное, сырое, похожее на тесто. Схватив тварь, я обвил ее руками, сжал и, напрягшись, швырнул в сторону окна, через которое оно и вылетело. К счастью, вниз. Не хватало еще, чтобы бы они летали.С ума сойти…Проводив тварь взглядом, я с сомнением посмотрел на свои полупрозрачные руки, оглянулся назад, хм… вторая часть меня, живая, плотная, все еще сидела в кресле, протягивая руку над диваном. А я… я… стоял. На своих двоих. Со стола на меня, совершенно безумным взглядом, смотрела Снежка. А еще… еще таким же взглядом, но с дивана – Алина.- Это… - выдохнула девушка.- Это сон такой… - мгновенно сориентировался я. – Смотри, восьмилапый лампосос…Указав в противоположный угол, добившись того, чтобы девушка переключилась, я мигом юркнул обратно. Ко своей второй части. Воссоединился, если можно так сказать. Ощутил тяжесть, почувствовал как устала вытянутая рука, и то, что ног я снова не чувствую. Тяжело… слишком тяжело. Вздохнул.- Это же… - на диване повернулась девушка, села, водя вокруг заспанным взглядом. – Какой такой лампосос?- Лампосос? – заинтересовался я со своего места. – Ты о чем?Подпрыгнув из положения сидя, она развернулась, посмотрела на меня, на Снежку, которую я сразу же стянул к себе на колени.- Да так… - потерла усталые глаза девушка. – Сон приснился. Кажется, я задремала. Много времени прошло?- Минут двадцать… - пожал я плечами.- Хорошо, - потянулась она, поднимаясь на ноги. – Давно не чувствовала себя такой отдохнувшей.- Хорошо… - повторил я, задумчиво рассматривая собственную руку, которой гладил кошку. Обычная такая рука. Но если немного сосредоточиться, собраться с силами, то можно ощутить как собственное тело становится легче, а еще, заметить, что рука… разделяется на обычную и полупрозрачную. Интересно, что бы это могло значить?

Ключевые слова: Квартира существо призрак авторская история

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