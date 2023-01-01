Всего неделя...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сардинка Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:34 by

Автор - я.Порой в нашей жизни наступает момент, когда проблемы и заботы настолько сильно одолевает наше хрупкое сознание, что не остается другого выбора, как бежать от них. Возможно, со стороны других людей, не имеющие понятия о проблемах других людей, назовут такой поступок низменным проявления. Глупцы. Они даже не пытаются понять, занимаясь только осуждением и насмехательством, не решаясь помочь человеку в беде. Поэтому, я решил сбежать. Настолько далеко, насколько у меня хватало сил и финансовых возможностей. Описывать суть моего побега глупо в данном рассказе – воды здесь и так хватит. Если быть кратким, то ближний круг знакомых особенно сильно досаждал мне, уничтожив последние нервные клетки. Собрав чемоданы и позвонив знакомому риелтору, я покинул родной небольшой город, решив на месяц пропасть с любых ориентиров.- Ну, Вань, вариантов у меня много. Даже очень, но цены, сам знаешь, конские. Сезон! – Валентин объяснял ситуацию на рынке съемного жилья. – Летом каждому нужно сбежать откуда-нибудь куда-нибудь.- Деньги есть, но в пределах разумного. Подойдет любой дом, любой район. Главное, чтобы без сюрпризов.- О чем ты?- Валя изобразил удивление. – Когда это я устраивал сюрпризы тебе?После небольшого молчания, он престал оправдываться, продолжив разговор.- Ладно… Есть квартирка. Хорошая. В центре. Район тихий.- А по цене что?- Отличная. Приезжай. Буду ждать тебя на вокзале.Спустя несколько часов тряски в вагоне железнодорожного состава, я прибыл в Питер. Валентин ждал меня на входе к метро. Поприветствовав меня, он быстро ввел меня в курс дела. Слова риелтора вдохновили меня и насторожили одновременно. Квартира располагалась недалеко от станции метро Ладонежское, в невысоком доме сталинской постройки. Сквозной. Окна кухни выходят на внутренний дом, давая возможность увидеть детскую площадку, а окна комнаты – на улицу, по которой изредка проезжают машины. Рядом есть парочку сетевых магазинов, палатки с шавермой и отсутствуют развлекательные клубы. Тишина и спокойствие.- А в чем подвох? – в слова Валентина я сразу не поверил.- Есть небольшие… Колонка для нагрева воды не сразу срабатывает. Интернет не стабильный. Есть два телевизора: в комнате и на кухне. Но они старые. Пузатые, такие. Кондиционера нет. Фена… Микроволновки. Короче, много чего нет.- Из-за этого цена низкая?- Да. Всем комфорт нужен.Выглядело все правдоподобно. Отсутствие некоторых удобств отпугивает любых потенциальных и обеспеченных квартиросъемщиков. Зато мне – в самый раз.Квартира располагалась на втором этаже. Первый был не жилой, отданный под барбершопы и маленькие кофейные заведения, закрывающиеся в восемь часов вечера. Немногоквартирный дом обрадовал меня. Меньше людей – тише душа. Сама квартира обрадовала меня еще больше: высокие потолки, новенький ремонт (никакого советского стеллажа с сервизом, никаких старых облезлых обоев) и минимальное количество мебели. За исключением кухни. Микроволновки нет, зато барная стойка и большая плита с шестью конфорками компенсировали это. Квартира светлая, просторная. Большой коридор разделял жилплощадь на две части: на жилую (где была моя комната и коморка) и на бытовую (кухня и ванная).- Беру! – довольно сказал я, протягивая заветную суму риэлтору. – Как здесь могут не жить люди? Простор, ухоженность и удивительное спокойствие.- Живут, - Валентин не спешил брать деньги, - но так вышло, что образовалось «окно». Дня два назад съехали отсюда люди, а новая пара приедет только через месяц. Поэтому, ты удачно сюда вписался.- Приятно, когда все совпадает.- Да… - Валя замедлил свою мысль, явно желая что-то сказать. – Ну, я пойду. Еще дел много.Валентин взял деньги, отдал мне связку ключей от двух замков железной двери. Но перед тем как полностью покинуть квартиру, он остановился на пороге и сказал:- Если что-то странное произойдет, то звони. Ладно?- Конечно, - ответил я, начиная разбирать скромные пожитки.Знакомый закрыл дверь и быстро вышел из дома. Фраза его совсем не насторожила меня. Волновало меня совсем другое – желание скорее отдохнуть.Первая неделя моего отдыха прошла прекрасно. Каждый день я просыпался ближе к полдню, готовил себе скромный завтрак из двух яиц, чашки чая и черного хлеба с маслом. Приняв первую пищу за день, я тут же выходил на улицу, исследуя каждую заинтересовавшую улочку большого города. Культурная столица радовала меня красивыми пейзажами узких улочек, множеством старинных памятников и разнообразием кафешек. После нескольких километров и полсотни фотографий, я останавливался в таких заведения, пил одну чашку латте и двигался дальше. Когда же мои силы оказывались на исходе, то возвращался обратно, не забывая купить еды на завтра, периодически балуя себя шавермой. В квартире время почти не проводил. Иногда брал книги, что брал с собой, или же смотрел телевизор. Каналов было немного. Около тридцати штук. Не могу сказать точное количество, так как никогда не долизывал до конца, останавливаясь либо на канале с сериалами, либо на кулинарном шоу. За эту неделю я осмыслил много полезных и важных для себя вещей. В первую очередь – выдохнул. Забыл старые обеды и наставления, приняв решение жить как жил до этого. К тому же, появилось желание перебраться в Петербург на постоянной основе. Уж больно понравилось мне тут.Так и прошла неделя. Спокойно и без приключений. Я уже настроился на следующие хорошие три недели, но случился тревожный звоночек.Поздно вечером я вернулся в квартиру, прикупив целых три порции шавермы. Решил побаловать себя. На одном из каналов должны показать марафон страшных фильмов, а нервы пощекотать я люблю. Сел за кухонный стол, включил телевизор. Пролистав несколько каналов, я добрался до последнего видеосигнала, ранее мною не изученного. Никакой плашечки с указанием названия канала, никакой сетки вещания, никакой внятности. Приглядевшись, я понял, что канал показывает пространство перед моей квартирой. Лестничную клетку и часть перил, ведущие к выходу из подъезда.- Камера что ли? – подумал я и вышел из квартиры.Оглядев дверь и подъезд, ничего не обнаружил. Я примерно понимал, где она может быть. Перспектива на экране телевизора была немного под углом. Значит, камера находилась над дверью. И, если я ее не видел, то замурованная в стену. Это уже меня немного напрягло.«Если что-то странное произойдет, то звони. Ладно?» - слова Валентины сразу отобразились в моей голове.- Самое время.Я вернулся обратно, сел за стол и принялся снова есть шаверму. Решил, что время для звонка слишком позднее. Телевизор продолжал показывать запись с камеры. Практически статичная картинка. До того момента все шло хорошо, пока на экране не показа как дверь квартиры открылась, из нее вышел… я. Кто же еще мог быть одет в мою шорты, в мою футболку и мои тапочки? Я осматривал лестничную клетку, дверь и иногда случайно смотрел в объектив невидимой для меня камеры. Необычно наблюдать за самим собой со стороны. Особенно, когда наблюдаемый я об этом не знает. Жутко, одним словом.- Тут еще и задержка, - я продолжал говорить вслух.Именно этот странный момент и заставил меня взять телефон и набрать номер Валентина. Он ответил на удивление быстро.- Что случилось? – Валя был бодрый.- Слушай, а что за камера стоит над дверью?- А… Нашел ее? – Валентин выдохнул. – Забыл сказать. Тут один из бывших владельцев квартиры бы бизнесменом. Жуткий параноик. Боялся лишний раз из квартиры выйти. И установил камеру. Причем какую-то крутую. Построил фанерную стенку, поставив ее туда. Хрен найдешь.- Ему глазка в двери мало?- Я так же спросил. Хозяин ответил, что так безопаснее. Глазок могут закрасить или того хуже – проткнуть, пока смотришь в него. Камера надёжнее, как он думал.- Помогло?- На него так никто и не напал. Мужик через полгода съехал, а камера осталась. Только предупреждаю – она видеосигнал подает с опозданием в минуту. Поэтому, если наткнешься, то не пугайся, если увидишь заходящего к себе человека. Это ты. – Валентин издал смешок.- Я уже видел, - разговор с Валей меня успокоил. – А здесь есть еще странное что-нибудь?- Не должно, - риэлтор вновь замялся, как неделю назад. – Хорошей ночи. Мне тут бежать пора к Лене.Он бросил трубку. Я положил телефон и выключил телевизор. Желание смотреть ужастики на ночь быстро отпала. Мистическая составляющая моей поездки возрастало, что мне не очень нравилось.Следующая неделя прошла почти таким же образом, что и предыдущая. За исключением периодического моего залипания в камеру видеонаблюдения. Подсматривать за жизнью соседей оказалось интересно. То молодая пара выйдет выгуливать своих двух больших золотистых ретриверов, то красивая студентка забежит в подъезд вместе со своим парнем, сразу же приступив целоваться и зажиматься в любом доступном углу лестничной клетки. Иногда наблюдал и за милой старушкой, которая про себя что-то напевала. Да. Камера оказалась настолько классной, что передавала звук и цвет. Старался не злоупотреблять такой возможностью. С детства учили не подсматривать за другими, а следить за собой.«А то увидишь то, чего видеть не надо!» - всегда говорила мне мама и папа.Послушанием я не отличался, но это наставление строго соблюдал. Так вот. Неделя шла как обычно. За исключением погоды. Она испортилась. Пошли дожди, периодически город накрывал непроглядный туман. Вылезать из квартиры не хотелось. Оставалось только читать книги и смотреть телевизор, не забывая во время перелистывания каналов на секунду посмотреть на изображение лестничной клетки.«Так и параноиком можно стать, как этот бизнесмен»Тут и начинается моя история, которую так хотел вам рассказать, покуда у меня есть время и силы.Погода продолжала стоять плохая и сырая. На улицу я выбирался только по необходимости. Например, купить хлеба и яиц. Причем выходил поздно вечером, почти ночью. Людей поменьше, очередей нет, и погода становилась благоприятной. Я нашел один круглосуточный продуктовый магазин, что для Санкт-Петербурга большая редкость. В нем как раз и покупались необходимые продукты.В начале третьей недели моего отдыха, я проснулся очень поздно. Чуть ли не в семь часов вечера. Не знаю, каким образом так получилось. Но вспомнил, что я пошел спасть в десять утра, дочитав очередную толстую фантастическую книгу. А еды в холодильнике не было. Пришлось подниматься и, чуть пошатываясь, направиться в магазин. Пока собирался, стукнуло девять вечера. Время летело слишком быстро, не давая мне и минуты на передышку. Поход за едой был успешен. Даже побаловал свой живот упаковкой сосисок и беконом для жарки. Поздний (а точнее, ночной) завтрак был обеспечен. Возвращаясь домой, я заметил еще одну странность, которая не оставила меня равнодушным. Отсутствие людей. Да. Жизнь после девяти вечера вымирает, но не настолько же сильно! Никого нет. Даже машины не проезжают по дороге. Во дворах нет молодежи. Нет кошек! Некогда оживленный и уютный район превратился в меня отталкивающий город-призрак. Неоновые вывески потухли, все магазины закрылись. Атмосфера подгоняла меня.«Домой. Домой. ДОМОЙ» - легкая паника подстегивала меня к ускоренному шагу.Тяжелая сумка меня не волновали, как и хрупки яйца внутри нее. Мне хотелось скорее оказаться в квартире, закрыть шторы, включить свет и абстрагироваться от подозрительно спокойного города.Залетев домой, я закрыл дверь на все замки, разложил продукты и включил телевизор. Развлекательный канал немного успокоил мена, а выглянув в окно и заметив несколько гуляющих людей, вовсе успокоил нервы.- Ну, Валя. – я припомнил вновь слова о «странностях». – Специально пугает меня.Пока я готовил ужин, мне наскучило смотреть тупые ситкомы. Перещелкивая каналы, наткнулся на камеру видеонаблюдения. И тут по моей спине прошла дрожь. Около моей двери стоял человек.Невысокая мужская фигура смотрела на мою дверь, нерешительно, то поднимая правую руку и желая постучаться, то опуская, сжимая пальцы в кулак. Лица гостя рассмотреть невозможно. На экране телевизора появлялись редкие помехи. Звук пропал совсем, представляя мне немую картину. Говорил ли что-то мужчина – я не знал. Обстановка напряженная. Какой-то странный тип, причем одетый в лохмотья, стоит рядом с моей квартирой и явно что-то хочет. Я выключил плиту, сделал несколько шагов к двери и нашел в себе силы взглянуть в глазок. Никого. Лестничная клетка. Никаких незваных гостей.- Твою мать, - проговорил я.Вернулся к телевизору. В это время на видео гость развернулся и спустился вниз по лестнице, покинув дом. Я вспомнил о задержке с передачей изображения и выдохнул.- Явно ошибся человек. В этом нет ничего странного… Верно?Испорченный поздний завтрак отложил, сразу решив лечь спасть, перекусив только черным хлебом и стаканом сладкого чая.Теперь у меня появилась новая привычка. Днем – бодрствовать, а ночью – спасть. Встреча с незнакомцем меня сильно напугало, и я решил избежать любую возможность вновь увидеть его на экране телевизора. Мой план работал прекрасно, но лишь до тех пор, пока моя забывчивость не взяла надо мной вверх. Ближе к восьми вечера, я снова обнаружил отсутствие у меня еды. Даже сахар успел закончиться вместе с солью и перцем. Мистика, одним словом. Ничего не оставалось, как идти в тот же круглосуточный магазин.Поход в магазин дался мне нелегко. Я выходил из квартиры осторожно, держа в кармане небольшую отвёртку на всякий случай. Добежал до магазина, схватил все необходимое и так же быстро направился домой. Но так все просто не могло пройти… Незваный гость шагал за мной по пятам. Как я узнал? А больше никого не было! Улицы опять вымерли. И только эта фигура шла за мной, соблюдая небольшую дистанцию. Он был высоким и худощавым. Сложно от такого убежать, когда его один шаг равен твоим трем.Забежав в подъезд, я десять раз проклял авто доводчик, медленно закрывавший дверь. Преследователь был совсем близко. Я смог мельком разглядеть его лицо. Это оказался парень лет двадцати двух. Студент, скорее всего. Но взгляд… Полный унылости и разочарования заставил меня бросить попытки закрыть дверь и ринуться в квартиру. Попав в безопасное место, включил телевизор. Камера отобразила мой побег. Как я залетаю в квартиру, закрываю ее на ключ. Затем, в объективе появляется гость. Он подходит неспешным шагом, вновь принимаясь за свои монотонные попытки постучать ко мне в дверь.- Это уже слишком!Набрал полицию. Но никто не спешил поднимать трубку. В динамике слышалось все меньше гудков и все больше помех. Я начинал злиться и в то же время бояться. Происходящее напоминало мне глупый ужастик, где всесильное существо пыталось всеми способами довести жертву до безумия.- Чего тебе надо? – я крикнул ему через дверь, держа в руке отвертку. – Я полицию вызвал. Сейчас тебя скрутят!- Л…е...ра…- Чего?! Под солями?- Ле…р…аГость ударил в дверь. Он нашел в себе силы преодолеть какой-то барьер своей стеснительности. Удар посыпался за ударом. Тяжелые. Громкие. Пугающие. Словно двое мужчин с огромными молотами бьют по железной двери, оставляя вмятины. Стук не прекращался. Нет. Он только усиливался. С каждой секундой гость говорил более членораздельно, и я смог понять его речь.- ЛЕРА! – кричал гость.Произношения имени девушки давало ему только больше силы, превращая ненависть в еще большую разрушительную силу.- Здесь нет никакой Леры! – кричал ему в ответ.Глупые попытки сопротивления. Гостя ничего не останавливало. Барабанный стук все продолжался. Петли завыли, готовые слететь и отдать мое тело на растерзание этому монстру.- ЗДЕСЬ НЕТ ЛЕРЫ! – кричал я нечеловеческим голосом, чуть ли не барабаня ему в ответ от бессилия.Отвёртка валялась у моих ног, из глаз текли слезы. В телефоне все раздавались помехи. Никто не приедет за мной. Никто не знает, во что я влип. Никто и не узнает, что со мной силилось.Вдруг, без единого повода, стук прекратился. Послушались удаляющиеся шаги. Открылась и захлопнулась дверь подъезда. Я с трудом поднялся. Нашел силы посмотреть в глазок. Никого. Незванный монстр ушел.Камера показала, как монстр (а именно в него превратился унылого вида студент) барабанил по железной двери. Теперь его лицо отлично виднелось мне. Серая кожа, красные глаза и отсутствие зубов во рту и волос на голове. Живой труп какое-то время бился ко мне, а затем остановился, протер глаза и пробубнив под нос, скрылся. Опасность миновала меня.Оклемавшись и выпив кофе, я позвонил Валентину. Плевал я на три часа ночи. Мне требовалось его ответы на эту «странность».- Слушаю, Вань, - риэлтор был ни в одном глазу. – Что случилось?- Что за хрень тут твориться? Почему ты не сказал мне про монстра? – я говорил на повышенных тонах. – Меня чуть не убили!- Он ушел?- Да.- Я приеду сейчас же. Только никому не открывай. Ключи у меня.Через полчаса Валя уже сидел со мной за столом на кухне. Пил чай и вполоборота смотрел на видеоизображение камеры.- Что скажешь? – начал я разговор, стараясь не дать хорошего тумака. – Кто ломился ко мне в дверь?- История долгая, - Валентин протяжно зевнул. – Но интересная.- Выкладывай. Все выкладывай!- Конечно… Квартира эта считается не очень хорошей.- Да ладно!- Не перебивай,- Валентин допил чай. – В этой квартире очень много лет назад жила семья. Папа – завидущий кафедры хорошего института, мама – одна из доцентов. И дочка, что училась у них. Девушку звали…- Лера. – сказал я. – Ох. Это долбанное имя надолго еще останется у меня в памяти.- Да. Девушка красивая. Умная. Много имела ухажёров. И был у нее поклонник. Женей, кажется, зовут. Студент бедный, невзрачный, но напористый. Он ее добивался несколько лет. Цветы приносил, угощал на последние деньги в кафе. А девушка и рада. Подарки же все любят. И такое счастье долго не могло продолжаться. Женю чего-то переклинило. Пришел к ней, потребовал руки и сердца. А она отказала. Говорит, не доказал студент свою любовь, да и жалкий он настолько, что из жалости с ним только гуляла. Женя же совсем с катушек слетел. Пообещал, что докажет любовь самым необычным образом…- И каким же?- Умер и … воскрес… - Валентин почесал затылок, наблюдая за моим удивленным взглядом. – Он спрыгнул в Неву. Утопился. Ну, как, утопился. Тела так и не нашли его. А студент через недельку заявился к Лере. Она его увидела и померла со страху, как говорят. Семья переехала из Питера и пропала.- А этот хрыч все ходит сюда в поисках возлюбленной… - подвел я неутешительный итог.- Именно. Лет двадцать точно ходит. По ночам. Поэтому, тут поздно почти никто не ходит после заката. Не хотят встретиться с этим чудищем.- Охренеть, - я вытер пот со лба, проступивший во время разговора. – Валить бы отсюда.- Вань… Так просто отсюда не выйти. Студент прыткий и злопамятный. Он хозяина квартиры быстро запоминает и преследует до тех пор, пока тот не расскажет про Леру. Поэтому, тебе пока что нельзя съезжать.- Охренеть… Просто…. Спасибо за подставу! – я встал из-за стола и тут же ударил Валентина в нос. – Теперь, ты у нас будешь хозяином квартиры!- С-стой! – он поднялся, капли крови стекали с его разбитой губы. – нет… Ты пойми, что так просто нельзя взять и уйти. Нужно время. Потерпи недельку. Приедет хозяин новый. Я передам его ключи, и ты тут же свалишь!- А чего ты не станешь хозяином? Сыкотно, крыса!Я еще раз ударил риэлтора. На этот раз ногой. Надо вымести на нем всю свою злость и страх. Он воспользовался моей ситуацией. Еще и денег заработал на этом.- Я тебе все верну… И заплачу… Я все сделаю. Только…Только недельку потерпи! – умолял Валентин.Уже не такой хороший знакомый кинул мне кошелек.- Бери все. Тут много. Карточки бери. Только продержись одну неделю.- А он не проломит мою дверь? – я слегка успокоился и поднял кошелек. – Она чуть не слетела.- Тебе кажется. Выйди, посмотри.Дверь и вправду была в полном порядке. Но я собственными глазами видел вмятины изнутри квартиры. И видел пыль от штукатурки, что летала на лестничную клетку. А он новенькая. Целая.- Как так?- Сам не знаю, - риэлтор стоял на пороге. – Одним словом – чертовщина. Вань, одна неделя. Я тебе отдал все деньги, что сейчас есть. Я любую сумму тебе переведу на карту, если надо.- Даже миллион долларов? – съязвил я. – Ладно… Неделя. Если кинешь, то сотру в порошок. Я знаю, где ты живешь и чем промышляешь.- Да-да. Конечно. Вань, только не уходи из квартиры. Иначе это существо будет преследовать тебя до самого конца. Поверь, Вань.Валентин поклонился мне чуть ли не до пола и ушел. Сжимая бумажник риэлтора в руке, я осознавал всю глупость моего поступка. Жажда наживы немного приструнила страх. Я насчитал в бумажнике несколько десятков тысяч рублей. Плюс, Валентин скинул еще несколько мне на карту. Таких средств хватит мне, чтобы шиковать неделю, а потом снять еще одну квартирку в Петербурге, но без таких приключений.Наивный глупец!Последняя неделя началась … удачно. Тактика моего проживания строилась на выражении «Мой дом – моя крепость». Я заперся в квартире. Закрыл окна, занавесил шторы, чтобы никто не мог подсматривать за мной. Помещение не покидал. Старался даже не приближаться к двери, не говоря уже о попытках посмотреть в дверной глазок. Пользовался исключительно камерой наружного наблюдения. Доставки заменили мне походы в магазин. Денег было предостаточно, и ни в чем себе не отказывал. Заказывал и фаст-фуд и дорогие рестораны Петербурга. Днем бодроставал, а ночью старался спать. Если так просто заснуть не выходило, то принимал снотворное в больших количествах. Вредно для здоровья, да. Но лучше слегка расшатать нервы, чем лишиться жизни.В целом, ничего страшного не происходило. Не считая периодических приходов студента-монстра. Он уже не ломился в квартиру, а скребся в нее длинными ногтями. Звук был неприятный. Похожей на лязг метала, постоянно увеличивающейся. Только наушники спасали ситуацию.- Еще один день. Всего, один! – Валентин звонил мне каждый день, уговаривая не покидать квартиру. – Я все сделаю. Все! Только еще немного потерпи.Подтверждая свои слова, он присылал мне еще денег на карточку. Это успокаивало меня. Сам уговаривал внутренние страхи.«Еще немного. Еще чуть-чуть. Скоро появится хозяин, и я тут же уеду» - и такое я произносил каждый день.Неделя превратилась в две. Две недели – в месяц. Месяц - в полтора.Я потерял счет времени. Каждый день Валя успокаивал меня и просил оставаться внутри, зачисляя мне все больше и больше денег. Я не знал, что делать с ними. Еда не приносила радости, новые гаджеты только утомляли и быстро наскучивал. Я перестал спасть, просыпаясь по ночам. Студент стабильно приходит ко мне, как только заходит солнце, и бьет в дверь. Я угнетен. Я побежден. Мои силы к тому моменты полностью иссякли. Не смотря на стабильный прием пищи, я похудел очень сильно.- Всего день… - говорил я, не боясь подойти к двери и прокричать это монстру.А он слышал. Он чувствовал мой страх.Студент перестал уходить. Монстр стоял перед дверью, с усмешкой смотря то в камеру, то в дверь. Иногда смеялся и дергал за ручку. Доставки еды нет. Валентин перестал звонить. Деньги закончились, как и еда в холодильнике и кладовке. Я не считаю дни, недели, месяцы. Я считаю только свои припасы, которых все меньше.Люди пропали. Я развесил шторы и посмотрел на улицу. Пустота. Этот монстр поглотил их всех, оставив только мертвый город. Мне хотелось открыть окно и выпрыгнуть, вырваться из круга боли и обреченности. Но чертов студент предчувствовал это, и выбегал на улицу, смотря в мое окно. Монстр не оставляет меня. Если я сплю – он кричит опять имя мертвой возлюбленной. Хожу по квартире, кружит вокруг дома, ожидая моей фигуры в окне.И… Я весь вышел. Дух ослаб. Электричество в квартире пропало. Вода перестала идти. Телефон разряжен. Только телевизор работает и показывает монстра. А этот гад смотрит в камеру и улыбается. Смеется. Бьет по двери и проговаривает:- Л…Е…РА!- Не могу. Отпусти! Отпусти! – кричал я в экран телевизора.Чувства досады взяли верх. Я проклял мир, проклял Валентина, проклял свою жажду наживы. Проклял свои страхи. Взяв стул, я пробил насквозь телевизор железной ножкой. Искры полетели во все стороны, осветив кухню, что уже несколько недель находилась во мраке. Студент завопил, захохотал. Дверь затрещала, готовая вот-вот слететь с петель. Это был настоящий конец моей истории. Камера, возможно, сдерживала ожившего мертвеца, не давала ему выбить дверь и убить меня. Теперь, я стал сам виновником своего провала.Распахнув окно, я встал на подоконник, ожидая прихода монстра. Глупая затея, но бороться сил не было. Лучше попытаться спрыгнуть и убежать или забыться в бесконечном крепком сне, чем помереть от рук страшного монстра. Железная дверь разорвалась на мелкие куски железа, словно стекло. Монстр сделал шаг. Зайдя за порог, он закричал:- Где ОНА?!Шаг. Секунды полета и неприятная боль в ногах. В глазах потемнело. Но… Я смог подняться на ноги и бежать. Свежий воздух так прекрасен! Он окрылял меня, подталкивая. Не оглядываясь. Я бежал. Бежал… Бежал. Не оглядывался. Не останавливался, до тех пор, пока не стукнулся носком об поребрик и, перекувырнувшись, потерял сознание.Я живой. Меня нашли прохожие люди и вызвали скорую помощь. Очнулся в больнице. Мне очень повезло. Организм пострадал за то время, что я сидел в квартире. Ноги не пострадали, не считая легких микротрещин и растяжения. Валентин не звонил мне, все вещи и деньги остались в злополучной квартире. К тому же, я понял, что находился в квартире всего неделю. Возможно, студент создал некую ловушку для моего разума. Не знаю. Вернулся домой ни с чем. Деньги дали для проезда те люди, что нашли меня.Дома меня приняли хорошо. Без нравоучений. Подумали, что меня держали в заложниках и украли. Пусть так и будет оставаться. Меня, в каком-то роде, реально украли и держали силой.Пока я все приходил в себя и писал все это, в городе стало небезопасно. Бесследно стали пропадать люди всех возрастов и социальных статусов. Женщины, дети, старухи и здоровые мужчины. Даже один полицейский пропал. Все удивляются и думают чуть ли не народную дружину собрать и выследить похитителя. Глупцы. А я знаю, кто здесь поселился. Валентин был прав – нельзя так просто покинуть квартиру. Студент рядом. Засыпая, я даже слышу его завывания. Сейчас он не знает, где я. Но рано или поздно в мою дверь постучат. И я не смогу убежать. Не… Смогу.

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