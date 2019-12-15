Не то, чем кажется 8

Estellan Просмотров: 148 Комментарии: 1 +1 25-08-2023, 22:48 by

Остаток дня прошел не слишком свободно. Решив отложить вопросы с ремонтом на день-два, мне все же пришлось изрядно прогуляться по городу. Сначала заскочить в лавку старьевщика, подобрать пару одинаковых амулетов. Потом, уже с ними, в сторону условленного места, надеясь, что за время моего отсутствия ничего особо не изменилось. Оставить один из амулетов там.Затем удалось вернуться в дом Клары. Сама магичка была занята, так что отдыхать и собираться с мыслями мне никто не мешал. А там и заснул или просто забылся, но разбудил меня на закате хлопок двери.- Прохлаждаешься? – Клара устало сгрузила несколько сумок прямо на пол.- Планирую, - пошевелился я на своем ложе.- Что планируешь?- Для начала, как перееду отсюда. Наверняка есть другие заказчики, которых удивит появление у тебя внепланового родственника. Логово воров лучше подходит для моего нового образа жизни. И твоего – старого, - получив за последнее замечание пучком какой-то зелени по морде, пришлось все же покидать уютную лежанку и возвращать Кларе ее провизию.- А что с ремонтом? – в воздухе повисла вопросительная информация.- Отложим на пару дней. Потом попрошу Эрика найти нормальных строителей. Ну или, может быть, у тебя есть толковые знакомые. Пусть даже маги. Лишь бы не фейри. У этих на постройки слишком… эксцентричный взгляд. И обостренная интуиция, - я поморщился.- И когда ты планируешь переезд? – снова проявила любопытство черноволосая.- Скоро… - лежащий на столе, Грейду притягивал взгляд. Нет, его я здесь тоже не оставлю. Но и открыто носить нельзя. Помимо ножен хорошо бы приспособить крепление под плащом. А то помимо чужих ножен у него еще и очень приметное клеймо. Кто-то может поинтересоваться откуда у обычного прохожего такая игрушка. – Но не сегодня. Сегодня у меня еще одна встреча.- С кем?- С убийцами, - сумка вывернулась из рук Клары, а клубни картофеля, почуяв внезапную свободу, с грохотом рухнули на пол и раскатились по полу.- Я думала ты шутишь, - тихо произнесла магичка. – Да и как ты собираешься их искать?- Если я прав, искать их уже не надо. Сегодня нас ожидает рандеву с одним из них в «Костном Пиве», - взяв свою куртку, я встряхнул ее и принюхался. – А еще, пока окончательно не стемнело, мне надо бы разжиться хоть парой приличных вещей. Хочешь, идем, не хочешь – встретимся ближе к утру, если спать не будешь.- А как мы его узнаем? – жарко, после третьей-то кружки пива, вопрошала магичка, цепко следя взглядом за каждым посетителям кабака, судя по взгляду – реально за каждым.- Он нас сам узнает, - усмехнулся я в ответ, бросив взгляд на амулет с краю стола. После посещения лавки, мое настроение несколько улучшилось. Да, пришлось распотрошить один из старых тайников Треугольника, но эти запасы не пропадут даром. Сокровища из тайника пошли на новую куртку, штаны, сапоги и плащ. Правда, плащ сейчас оттягивал сумку, оставлю его на дневное время, ну или путешествия с мечом. Повезло, что и куртка оказалась с капюшоном.Ожидание тянулось медленно. Может, именно поэтому я не сразу обратил внимание на фигуру, приблизившуюся к нам и водрузившую второй амулет рядом с первым. А когда поднял взгляд – не узнал подошедшего. В принципе – понятно. Ремесло убийц довольно опасное. Вряд ли они живут очень долго.- Чем мог служить? – без перехода произнес мужчина, присаживаясь рядом.Шкурой почувствовав как напряглась Клара, я положил обе руки на стол, демонстрируя отсутствие угрозы.- Мне нужно поговорить с Хораном. Если он еще жив.В ответ убийца лишь вопросительно изогнул бровь.- А что заставляет тебя думать, что он захочет говорить с тобой?Я поднял взгляд, всматриваясь прямо в льдистые глаза убийцы.- Если Хоран еще жив, думаю, ему будет очень любопытно обсудить провал заказа с епископом, - отрезал я, поднялся с места, оставляя деньги за выпивку магички ну столе, подхватывая ее, магичку, под руку и направился к выходу.- И все? – не смотря на выпитое, Клара довольно шустро переставляла ноги по земле. Ее даже почти не приходилось придерживать. Скорее всего виной тому был прохладный ночной воздух.- И – все, - кивнул я, перехватывая ее поудобней. – Услышав такие вести, Хоран, зуб даю, примчится сам, быстрее ветра.- Клык? – как-то подозрительно оживилась Клара.Мы уже подходили к дому, когда я почувствовал назойливую мошку, ужалившую шею. Совсем озверели? Хотя… какие насекомые осенью? Подняв руку, ощупывая укус, я выдернул из шеи небольшой дротик.- Хм… а вот и Хоран.Теперь, зная чего ожидать, второй дротик я перехватил в полете, третий, целившийся в Клару – тоже. Сжал в кулаке.- Еще одна такая плоская шутка, и я лично поотрываю головы тому, кто кидается дротиками со снотворным прямо среди ночи на улицах города. Завязывай этот балаган, Хоран. Если не отзовешь своих людей, парочки из них недосчитаешься… - пригрозил я в темноту, которая скрывала обидчиков. В том, что глава пришел не один, я не сомневался. Просто, сосредоточенный на мыслях, не сразу их услышал.Темнота расступилась, выпуская под свет городских светильников группу в черном. Для человека, возможно, они и ступали бесшумно. Носили темное и общались явно при помощи мага, но меня было не так просто обмануть. В целом убийцы были похожи на воров. Тоже предпочитали темную одежду, достаточно мягкую, чтобы не издавать лишнего шума, но и настолько плотную, чтобы случайно скользнувшая стрела ее не разорвала. А еще – оружие. Все пятеро, вышедшие к нам, были вооружены. И весьма неплохо.Один из них вышел вперед, буравя меня взглядом в прорези маски.- Одна птичка мне напела, что ты искал меня, - заметил мужчина, не отводя взгляда. – Чем же тебя не устроил стандартный контракт с гильдией? И откуда ты знаешь…- Про епископа? – хоть и говорил я с лидером, но смотрел не на него, а на одну из теней, стоящих за его плечом. Он не был человеком. И живым тоже не был. Может, я его и не знал, но сомнений не оставалось. Он точно такой же, как я. Интересно, а остальные убийцы об этом знают? – Предлагаю это обсудить в более… тихой обстановке. Как ты на это смотришь? Боюсь, что сделка посреди улицы может привлечь повышенный интерес со стороны стражи.- Вообще-то так и планировалось, - смутился глава убийц.- А-а-а, так вот зачем снотворное? – проявил я долю понимания. – Ну… хочешь, я спящим прикинусь.- Веди, - коротко махнул перчаткой тот, окончательно разочаровавшись в человечестве - в целом, и во мне – в частности.Клара судорожно проверяла все свои магические барьеры, оставив меня с Хораном на кухне. Это могла бы быть идиллическая картина встречи если не старых друзей, то знакомых. Правда, глава убийц донельзя чуждо смотрелся на кухне, между пучками зелени и колбами реагентов для эликсиров.- Ну, рассказывай… - он положил руки на стол, задумчиво покрутил в пальцах чашку.- Это будет довольно длинный рассказ, - я откинулся на спинку стула и в очередной раз стянул кольцо, позволяя собеседнику увидеть мое настоящее лицо.Стоит отдать должное выдержке душегуба, он не дрогнул. Только устало откинул капюшон сам, а потом и стянул свою маску.- Смотрю, ты все же умудрился выжить… опять, - заметил он, положив маску на стол. – Но, вынужден тебя разочаровать. В тот раз это точно было не наших рук дело.- Я знаю, - скопировав позу собеседника, я рассматривал постаревшего Хорана. – Среди вас магов такого класса, не знаю, как сейчас, но тогда – не водилось. Но я знаю, что ты очень неплох в способах и орудиях, необходимых для устранения человека. Тот, кто уничтожил Треугольник, был убийцей. Может и не из вашей гильдии, но убийцей. И мне очень интересно – кто он. Возможно, ты можешь мне помочь.- Чем же? И с чего ты взял, что я буду тебе помогать? – нехорошо прищурился тот в ответ. – Треугольник сорвал мне несколько заказов.- Ты слишком злопамятен, Хоран. Мы ведь не убивали твоих людей, которых ты отправил за моей головой. Да, вы потеряли немного денег, но деньги это наживное. А с епископом вообще такая петрушка вышла совсем не по нашей вине. Чем хочешь, могу тебе поклясться, что мы там оказались случайно. А еще… еще я готов тебе заплатить.- Кого убрать? – быстро переключился Хоран с мстительной темы на деловую.- Никого… - я едва заметно поморщился. – Точнее, пока я не знаю кого именно. Но за кое-чью голову я заплачу весьма неплохо, когда узнаю точные данные. Для начала мне нужен полный список.- Кого?- Кто вам меня заказывал. Возможно, отдельно еще кого-то из Треугольника.- Вообще-то личность заказчика не разглашается, знаешь ли, секреты фирмы, - усмехнулся мужчина.- Вообще-то я уже как бы мертв, так что считай, что твои секреты я унес в могилу. Назови цену.Хоран назвал, я присвистнул.- Тогда давай так, список тех, кто сам еще жив из заказчиков.Сумма немного уменьшилась, но ее все еще было достаточно, чтобы переехать в королевский дворец, выселив нынешних жильцов. Я поморщился.- Знаешь… забудь. Пусть каждый останется при своих секретах. Я и сам узнаю. Узнаю и разберусь. Но, Хоран, я надеюсь, ты понимаешь, что если снова отправишь за мной кого-то из своих ребят, то к тебе они уже не вернутся.- Договорились… - ответил убийца, снова натянул свою маску и тенью выскользнул за дверь.- Вот и договорились, - согласился я, закрывая за ним дверь… достаточно долго, чтобы увидеть как к этой тени, с разных концов дома стянулись еще четверо. Одна из них задержалась, всего на мгновение дольше, чем остальные, оглянувшись на дом. Что-то мне подсказывало, что с убийцами мы еще встретимся.Накрепко закрыв дверь, я вернулся в комнату и застал Клару за штудированием вороха бумаг, что она умудрилась стырить из библиотеки. Стыренного хватило на то, чтобы изрядно завалить часть комнаты. Я вспомнил о своих книгах. А ведь я в них даже не заглянул. Надо бы наверстать упущенное.Через пару часов я был уже готов признать свое поражение. Парочка оказалась зашифрованной. Клара пообещала, что обязательно расшифрует их, но чуть позже. Еще одна написана незнакомыми рунами. Тут пригодился бы словарь… вымершего языка? А такие бывают? Оставшиеся особо информацией не изобиловали. В целом, очень четко описывали Высших, как дрянь зело сильную, неуловимую, умеющую хорошо скрываться, в том числе благодаря непонятной мутации, позволяющей выходить на улицу днем. В целом, оба автора сходились на том, что в толпе вычислить Высшего практически невозможно, благодаря чему охотиться очень сложно. А стопроцентный вариант понять, что ты все вычислил правильно – почувствовать как тебя разрывают на части или ощутить впившиеся в крупный сосуд зубы. Правда, сетовал автор, поделиться этой информацией с кем бы то ни было ты уже не сможешь. Если успеешь, перед смертью порадуешься, что все вычислил правильно.Больше ничего толкового. Старик, конечно, за время путешествия до столицы кое-что успел мне рассказать. Но этой информации было удручающе мало. Почти ничего об уникальных умениях. А об общих писали даже в учебниках будущих наемников. Скорость, сила, развитие с возрастом… все это я знал.В очередной раз бросив взгляд на зарывшуюся в бумаги Клару, я все же сдался, вернув книги на стол и, растянувшись на кушетке, закрыл глаза. На днях займусь переездом и ремонтом. А там – видно будет.

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